13 054 34

"Буржуйки, дрова, сіль, пісок": мер Львова Садовий про підготовку міста до зими. ВIДЕО

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що у місці готуються альтернативні варіанти забезпечення містян теплом в опалювальний період.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Садового у місті активно заготовляють дрова та купують буржуйки. Мер розповів, що місто цілком готове до зими у звичному форматі, але готується і до непередбачуваного. Наприклад, до ракетних ударів російських окупантів по важливих об'єктах інфраструктури.

"Чи можливі аномальні ситуації у нас у Львові? Я думаю, так. Коли вдарили російські ракети по трьом електропідстанціям - моментально виникли проблеми. Але слава Богу, що ми для водоканалу вибудували альтернативну систему подачі електроенергії і всі насосні станції працювали. Люди навіть не відчули нічого. Наша задача сьогодні підготуватися до ситуації, яку важко уявити. Що треба мати? Дрова ще ніхто не відміняв. Вони завжди рятують у складний час. То ж саме вугілля. Ми закупляємо дуже багато буржуйок. Вони єдині, що може лишитися, якщо інше не працює", - розповів Садовий.

Автор: 

+49
при "баризі" - безвіз, армія мова віра,
при "хуженібудіт" - дрова буржуйки сіль...

ви зробили СЕБЕ разом
17.08.2022 13:27 Відповісти
+9
Зебіли задоволені! Головне є освітляни красиви дороги (но зара це не точно), і головне какаяразница на какам языке говорить! Но я так розумію головной профіт от буратіна буде пізніше
17.08.2022 13:43 Відповісти
+7
довкола Львова гарні букові ліси...заалишаться в минулому вони
17.08.2022 13:28 Відповісти
Порохоботів "періодично "замикає" )))

бо ВИБОРНІ мери яке мають відношення до ВИБОРНИХ Президентів... !?

різні бюджети..різні кола питань...

А те,що ставленик Сивочолого Сиенютка ПРОЇ..АВ ВИБОРИ "вишиванковому патрійоту Львова " ,дерибанщику і піарщику пану Андрійкові ,то це питання до політтехнологів Петра,котрі перебільшили підтримку Порошенко у Львові..

Точніше НЕ змогли виставити більш гідну кандидатуру... У всякому разі не десятирічного замісника Садового,котрий у парі "злий-добрий поліцейський" мав призвісько ХАМ.
17.08.2022 14:56 Відповісти
Я назвал украинцев быдлом и паникерами, и это правда, поэтому я и не рассказывал о готовящемся нападении ***** (Зе)
17.08.2022 16:15 Відповісти
Дебіл.
17.08.2022 17:00 Відповісти
Если мы будем тратить деньги на армию - то у нас не останется денег на буржуйки (Зе)
17.08.2022 16:13 Відповісти
не хвилюйся, на місці букових лісів, знищених за бідосика, будуть:

1. міліард дерев
2 місто біля моря
3. університет майбутнього
4. асвальтовані дороги, всі ліси заасвальтують дорогами......

аби тільки не витрачатись на Армію, Мову, Віру
17.08.2022 16:52 Відповісти
ты же понимаешь, что не все живут в частных домиках. Есть еще и те, кто живет в многоэтажках.
17.08.2022 13:30 Відповісти
Вже випустили іксперда по енергетиці, який розповідає, що краще перезимувати за містом. Як нікого не цікавить.
17.08.2022 13:38 Відповісти
Но ведь можно мобилизовать несколько десяток тысяч мужчин для простой работы: крепить пенопластовые листы на зонтики на стены старых жилых домов, затем оштукатурить все. Это снизит расходы на отопление раза в 3 как минимум. Затем сделать вентиляцию домов с теплообменником. Итого в 6-9 раз ниже расход тепла на отопление дома. Минус есть: пенопласт загорится при обстреле, то есть надо аккуратно выбирать дома и опасные места утеплять менее горючим материалом, но более дорогим.

Такие дома можно отапливать в том числе и тепловым котлом у вентиляции на твердых смесях. Один раз нагрел и дальше поддерживать температуру.

До войны этого не было сделано по причине коррупции и выбивания денег на отопление, по этой же причине даже котлы не заменялись на существенно с более высоким КПД в ТЭЦ.
17.08.2022 16:03 Відповісти
Чекист Садовой. А город уже не в состоянии заготовить песок?
17.08.2022 13:32 Відповісти
Садовой лошара в отличии от зеленского. Про подготовку к зиме нужно было сказать когда на дворе будет минус 20. Что б это было сюрпризом, что не будет газа, как с войной
17.08.2022 13:34 Відповісти
А справді, щоб не було паніки, не скуповували нагрівачі, дрова, ковдри)
17.08.2022 23:20 Відповісти
садік дурню несе.Як завжди.
17.08.2022 13:34 Відповісти
треба ж списані на "буржуйки" бабки якось виправдовувати, от цілий репортаж зняли. де гроші? як де? ось дивіться новини, на буржуйки пішли 😁хз для кого для чого і як він їх збирається використовувати? дешевий клоун
17.08.2022 16:24 Відповісти
Хай розкаже, що він там будує в Польщі. Турботливи наш
17.08.2022 13:36 Відповісти
Віталька, тепер Андруша виліз, а коли писали навесні, що ТЕЦ консервують, то кричали про фейк і маніпуляції.
Знов не попередили завчасно, самі запаси зробили, можна і мудрому наріду правду казати.
Вже і карманні іксперди розповідають, що краще перезимувати за містом. Мдя.
17.08.2022 13:37 Відповісти
Зебіли задоволені! Головне є освітляни красиви дороги (но зара це не точно), і головне какаяразница на какам языке говорить! Но я так розумію головной профіт от буратіна буде пізніше
17.08.2022 13:43 Відповісти
Скотилася Україна,через недолугий вибір 2019 року.І не кажіть.що москалі би полюбому повномасштабно напали,це нісенітниця.Москалі знали точно.що захоплять південь за кілька днів.Вони все добре прорахували.А те що Київ за три днів не захопили,так його в принципі не можливо було так захопити.
17.08.2022 13:53 Відповісти
все равно у нас пока петух жаренный в жопу не клюнет не почешутся. Власти нихрена не сделали для людей. В магазинах цены на утеплитель аж глаза на лоб лезут. Хоть бы сволочи снали ПДВ. Дешевле перезимовать на Мальдивах.
17.08.2022 13:55 Відповісти
Возможно будет конкуренция за дрова с европейскими странами.
17.08.2022 14:03 Відповісти
чорт Садовий, друг московського олігарха Фрідмана, аґента ГРУ якого сучукрвлада відмазує від санкцій. Бо дєнєх дав?
17.08.2022 14:05 Відповісти
Садовий має талант...

домовлятись з будь-якою владою..



За словами Садового, екс-президент Віктор Янукович ставився до нього дуже обережно.

"В часи Януковича всі були у Партії регіонів або співпрацювали з нею. Зі мною він поводився дуже обережно. Мав певний острах до Львова або повагу. Не знаю, що це було" - додав Садовий.

Андрій Садовий також заявив, що львів'янин, екс-голова Львівської ОДА, народний депутат від "Партії регіонів", президент "Укргазбанку" Василь Горбаль, викликає у нього повагу.

"Коли ти не крадеш і тебе неможливо злапати, то це викликає повагу, навіть в опонентів" - наголосив Андрій Садовий.
17.08.2022 15:00 Відповісти
Уявляю собі садового коло ратуші ...і він гріється коло буржуйки разом зі своїм виводком.
17.08.2022 14:29 Відповісти
О с буржуйками и проблема с выводом мусора будет решина! Не нужно будет вывозить можно просто палить и на дровах заодно с экономить.
17.08.2022 14:41 Відповісти
Кажуть ,Садовий має віднедавна долю на поставках дрів на автозаправки...
17.08.2022 15:03 Відповісти
Таке відчуття що нас втягують у тайожний союз при цьорму вбиваючи.
17.08.2022 16:26 Відповісти
Я ще задовго до війни прилаштував свій пьєц під опалення дровами.
Ще навіть не відбулась олігархічна рокіровка у мене було все впорядку на рахунок зими.
Знав,що "розумний український виборець"обов'язково проголосує за якесь чмо як не в першому турі, так у другому.Їм же мало почути,що влада обкрадає україньця як попередня, так і гастролери.
Все одно оберуть назло собі.Чому бідні бо дурні- а чому дурні бо бідні.
17.08.2022 17:03 Відповісти
Не можу зрозуміти чому львів'яни постійно обирають собі цього чмошника.
17.08.2022 17:29 Відповісти
В Самого Садового (Долі) тепло то будет і газ і не тільки. Як про біду, то він самий перший. Здавався вже раз 2 напевно. Не прощу йому його жлобство стосовно сміттє-преробного заводу. Давно би вже мали, як би не жаднічав.
17.08.2022 17:41 Відповісти
Чекаємо навчальний відосик від найвеличнішого)

17.08.2022 23:29 Відповісти
 
 