"Буржуйки, дрова, сіль, пісок": мер Львова Садовий про підготовку міста до зими. ВIДЕО
Мер Львова Андрій Садовий розповів, що у місці готуються альтернативні варіанти забезпечення містян теплом в опалювальний період.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Садового у місті активно заготовляють дрова та купують буржуйки. Мер розповів, що місто цілком готове до зими у звичному форматі, але готується і до непередбачуваного. Наприклад, до ракетних ударів російських окупантів по важливих об'єктах інфраструктури.
"Чи можливі аномальні ситуації у нас у Львові? Я думаю, так. Коли вдарили російські ракети по трьом електропідстанціям - моментально виникли проблеми. Але слава Богу, що ми для водоканалу вибудували альтернативну систему подачі електроенергії і всі насосні станції працювали. Люди навіть не відчули нічого. Наша задача сьогодні підготуватися до ситуації, яку важко уявити. Що треба мати? Дрова ще ніхто не відміняв. Вони завжди рятують у складний час. То ж саме вугілля. Ми закупляємо дуже багато буржуйок. Вони єдині, що може лишитися, якщо інше не працює", - розповів Садовий.
при "хуженібудіт" - дрова буржуйки сіль...
ви зробили СЕБЕ разом
бо ВИБОРНІ мери яке мають відношення до ВИБОРНИХ Президентів... !?
різні бюджети..різні кола питань...
А те,що ставленик Сивочолого Сиенютка ПРОЇ..АВ ВИБОРИ "вишиванковому патрійоту Львова " ,дерибанщику і піарщику пану Андрійкові ,то це питання до політтехнологів Петра,котрі перебільшили підтримку Порошенко у Львові..
Точніше НЕ змогли виставити більш гідну кандидатуру... У всякому разі не десятирічного замісника Садового,котрий у парі "злий-добрий поліцейський" мав призвісько ХАМ.
1. міліард дерев
2 місто біля моря
3. університет майбутнього
4. асвальтовані дороги, всі ліси заасвальтують дорогами......
аби тільки не витрачатись на Армію, Мову, Віру
Такие дома можно отапливать в том числе и тепловым котлом у вентиляции на твердых смесях. Один раз нагрел и дальше поддерживать температуру.
До войны этого не было сделано по причине коррупции и выбивания денег на отопление, по этой же причине даже котлы не заменялись на существенно с более высоким КПД в ТЭЦ.
Знов не попередили завчасно, самі запаси зробили, можна і мудрому наріду правду казати.
Вже і карманні іксперди розповідають, що краще перезимувати за містом. Мдя.
домовлятись з будь-якою владою..
За словами Садового, екс-президент Віктор Янукович ставився до нього дуже обережно.
"В часи Януковича всі були у Партії регіонів або співпрацювали з нею. Зі мною він поводився дуже обережно. Мав певний острах до Львова або повагу. Не знаю, що це було" - додав Садовий.
Андрій Садовий також заявив, що львів'янин, екс-голова Львівської ОДА, народний депутат від "Партії регіонів", президент "Укргазбанку" Василь Горбаль, викликає у нього повагу.
"Коли ти не крадеш і тебе неможливо злапати, то це викликає повагу, навіть в опонентів" - наголосив Андрій Садовий.
Ще навіть не відбулась олігархічна рокіровка у мене було все впорядку на рахунок зими.
Знав,що "розумний український виборець"обов'язково проголосує за якесь чмо як не в першому турі, так у другому.Їм же мало почути,що влада обкрадає україньця як попередня, так і гастролери.
Все одно оберуть назло собі.Чому бідні бо дурні- а чому дурні бо бідні.