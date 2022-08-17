"Буржуйки, дрова, сіль, пісок": мер Львова Садовий про підготовку міста до зими. ВIДЕО

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що у місці готуються альтернативні варіанти забезпечення містян теплом в опалювальний період.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Садового у місті активно заготовляють дрова та купують буржуйки. Мер розповів, що місто цілком готове до зими у звичному форматі, але готується і до непередбачуваного. Наприклад, до ракетних ударів російських окупантів по важливих об'єктах інфраструктури.

"Чи можливі аномальні ситуації у нас у Львові? Я думаю, так. Коли вдарили російські ракети по трьом електропідстанціям - моментально виникли проблеми. Але слава Богу, що ми для водоканалу вибудували альтернативну систему подачі електроенергії і всі насосні станції працювали. Люди навіть не відчули нічого. Наша задача сьогодні підготуватися до ситуації, яку важко уявити. Що треба мати? Дрова ще ніхто не відміняв. Вони завжди рятують у складний час. То ж саме вугілля. Ми закупляємо дуже багато буржуйок. Вони єдині, що може лишитися, якщо інше не працює", - розповів Садовий.

