В окупованому Луганську чоловіка "мобілізували", коли він прийшов забирати дитину з дитсадка. ВIДЕО
В тимчасово окупованому Луганську триває так звана "мобілізація". Чоловіка російські окупанти спіймали, коли він прийшов забирати свою дитину з дитсадка.
Відео оприлюднив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Луганськ. Чоловік прийшов за дитиною до дитячого садка, але був спійманий живодерами для відправлення на фронт. Так виглядає мобілізація у "звільненому Донбасі". Пішов по дитину та став безіменною могилкою під Херсоном", - пише журналіст.
Ви з тигипком один історичний факультет кінчали, так?
если таракан родился на кухне это совсем не значит, что кухня стала его ))))
Тогда Донбасс действительно станет свободным. В том числе и от этого дерьма, которое позвало войну в Украину.
вони думали, шо в рай попали і будуть тільки дивитись як укрів стріляють якісь там інші а не вони?
А ведь эти люди в 2014 году могли не пустить заразу русского мира себе в дом, но они предпочли занять позицию, - "мы за все хорошее, против всего плохого". Из-за спин этих терпил убили первого солдата 95 бригады под Славянском. А сейчас их вырежут московские братушки под корень. путин решает одновременно две задачи, - уничтожает ненужных едоков (кормильцев Украины) и забрасывает ЗСУ трупаками. Самое печальное, даже когда они будут издыхать, до них не дойдет причинно-следственная связь между бездействием в 2014 году и смертью в 2022 году. бестолочь