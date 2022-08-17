В окупованому Луганську чоловіка "мобілізували", коли він прийшов забирати дитину з дитсадка. ВIДЕО

В тимчасово окупованому Луганську триває так звана "мобілізація". Чоловіка російські окупанти спіймали, коли він прийшов забирати свою дитину з дитсадка.

Відео оприлюднив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Луганськ. Чоловік прийшов за дитиною до дитячого садка, але був спійманий живодерами для відправлення на фронт. Так виглядає мобілізація у "звільненому Донбасі". Пішов по дитину та став безіменною могилкою під Херсоном", - пише журналіст.

