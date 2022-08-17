УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7322 відвідувача онлайн
Новини Відео Окуповані території Війна
18 908 125

В окупованому Луганську чоловіка "мобілізували", коли він прийшов забирати дитину з дитсадка. ВIДЕО

В тимчасово окупованому Луганську триває так звана "мобілізація". Чоловіка російські окупанти спіймали, коли він прийшов забирати свою дитину з дитсадка.

Відео оприлюднив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Луганськ. Чоловік прийшов за дитиною до дитячого садка, але був спійманий живодерами для відправлення на фронт.  Так виглядає мобілізація у "звільненому Донбасі". Пішов по дитину та став безіменною могилкою під Херсоном", - пише журналіст.

Також читайте: У Маріуполі автомобілі містян ставитимуть "на особливий облік", - міськрада

Автор: 

дитячий садок (368) Луганськ (586) окупація (6860)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+58
Хто не хотів служити в своїй армії, служитиме в чужій.
показати весь коментар
17.08.2022 14:23 Відповісти
+55
Лугандонцы должны страдать.
показати весь коментар
17.08.2022 14:22 Відповісти
+49
Даунбасята, когда в 2014 года звали рассею ввести войска, походу не поняли, что рано или поздно за рассею придётся подыхать, да ещё и первыми и как пушечное мясцо, лох не мамонт лох не вымрет 😁
показати весь коментар
17.08.2022 14:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Украинцы воюют с украинцами,так получается по факту!?
показати весь коментар
17.08.2022 15:38 Відповісти
да, кремль хорошо устроился, кидает украинцев на украинцев, а сами в загранотрядах... зто назьівается Геноцид.
показати весь коментар
17.08.2022 16:07 Відповісти
Ось такий вигляд має "какая разніца"
показати весь коментар
17.08.2022 15:41 Відповісти
+++
показати весь коментар
18.08.2022 19:03 Відповісти
навароса заловили призвали следующий шаг ?
показати весь коментар
17.08.2022 15:45 Відповісти
одна из целей путинизма - уничтожение дончаков, коренных жителей донбасса для начала беспрепятственной разработки юзовского месторождения и получения сверхприбылей от продажи дешевого газа в европу. только бизнес мистера путина, ничего личного. удивительно, как несчастные жители донбасса повелись на сказки про русский мир
показати весь коментар
17.08.2022 15:54 Відповісти
Ахахахах, карінних. Це тих карінних яких вони самі туда і завезли трошки більше за сто років тому, матьорих зеків? Тих "карінних"?
Ви з тигипком один історичний факультет кінчали, так?
показати весь коментар
17.08.2022 18:44 Відповісти
кого кого?

если таракан родился на кухне это совсем не значит, что кухня стала его ))))
показати весь коментар
17.08.2022 22:05 Відповісти
Вы знали, что ЛНР до сих пор не признала независимость ДНР - и наоборот? Причина, думаю, в том, что сейчас не так просто найти переводчика с элэнэровского на дэнээровский - все специалисты на войне. Простые люди друг друга практически не понимают: это, оказывается, две разные языковые группы.
показати весь коментар
17.08.2022 15:55 Відповісти
эти луганские и донецкие все имеют второе гражданство рефии, которым они пользовались 8 лет, а теперь вот что получается нужно за все платить
показати весь коментар
17.08.2022 16:02 Відповісти
Тупо геноцид... українців кидають на українців, а самі стоять в загранотрядах... підари кацапські
показати весь коментар
17.08.2022 16:05 Відповісти
по методичке 2014 єта усе актері львівского театру
показати весь коментар
17.08.2022 16:12 Відповісти
О злачне місце для мобілізації
показати весь коментар
17.08.2022 16:12 Відповісти
Zdychajcie kurwy, здраднiки Wielkiej Wolnej Ukrainy
показати весь коментар
17.08.2022 16:27 Відповісти
"путен, памаги, введи вайска!" (с.)
показати весь коментар
17.08.2022 16:38 Відповісти
рожать детей в оккупированном Луганске?
показати весь коментар
17.08.2022 16:59 Відповісти
Наші товстопузі тількі під час сексу, ці в дитсадочку,у мобілізаторів свої фронти !
показати весь коментар
17.08.2022 17:29 Відповісти
Желаю чтобы СЕПАРЫ, все до ЕДИНОГО, были насильно отправлены на фронт и там утилизироааны ЗСУ!
Тогда Донбасс действительно станет свободным. В том числе и от этого дерьма, которое позвало войну в Украину.
показати весь коментар
17.08.2022 17:44 Відповісти
все к этому идет. Жернова господа мелют медленно, но верно.
показати весь коментар
17.08.2022 23:50 Відповісти
Зато без бєндер! От тепер точно вже ніхто не учімляєт
показати весь коментар
17.08.2022 17:46 Відповісти
Мены сподобався чыйсь коментар "Ловля на мальца."
показати весь коментар
17.08.2022 17:59 Відповісти
я зараз прям чуть сльозу не пустив
показати весь коментар
17.08.2022 20:34 Відповісти
ані грама не шкода. Бабмас каторий "всєх карміт" мав 8 років аби свалити з Бананової Респпубліки. хто розумів шо таке окупант, той звалив і не треба про нажитки, батьків....

вони думали, шо в рай попали і будуть тільки дивитись як укрів стріляють якісь там інші а не вони?
показати весь коментар
17.08.2022 22:18 Відповісти
**** не матрос =)
А ведь эти люди в 2014 году могли не пустить заразу русского мира себе в дом, но они предпочли занять позицию, - "мы за все хорошее, против всего плохого". Из-за спин этих терпил убили первого солдата 95 бригады под Славянском. А сейчас их вырежут московские братушки под корень. путин решает одновременно две задачи, - уничтожает ненужных едоков (кормильцев Украины) и забрасывает ЗСУ трупаками. Самое печальное, даже когда они будут издыхать, до них не дойдет причинно-следственная связь между бездействием в 2014 году и смертью в 2022 году. бестолочь
показати весь коментар
17.08.2022 23:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 