5 357 13

В Україні впроваджується однa з найефективніших у світі технологій протезування кінцівок, - засновниця організації "Когорта" Кумка. ВIДЕО

Десятки українців отримають якісні протези за новітніми технологіями.

Про це повідомила засновниця канадсько-української організації "Когорта" Антоніна Кумка, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 13-го серпня технологія протезування нижніх кінцівок, яка дозволяє суттєво збільшити ефективність процесу зі збереженням якості та зручності для пацієнта, була успішно застосована фахівцями Оксана Литвиненко та Юрій Яськів на базі підприємства Без Обмежень Львівська Філія. Віктор, який отримав поранення захищаючи Україну, задоволений ефективністю та якістю протезування.

В рамках поточного проєкту протезами нижніх та верхніх кінцівок буде забезпечено ще десятки поранених військових та цивільних на базі вітчизняних протезних підприємств. Більшу частину комплектуючих надає на благодійних засадах компанія Össur.

Організація та технічна підтримка проєкту забезпечуються Проєкт Підтримки Протезування в Україні та ProsthetiKa. Інформаційним та логістичним партнером є організація Razom for Ukraine. Проєкт здійснюється за сприяння Міністерство соціальної політики України та Міністерство охорони здоров'я України.

+8
але треба щось робити, якщо це вже, на жаль, є...
показати весь коментар
17.08.2022 17:07 Відповісти
+5
Це дуже добре, але ще краще щоб цього не було ніколи на війні.
показати весь коментар
17.08.2022 17:02 Відповісти
+4
Так і повинно буди, гарна новина! Дмовилися про безкоштовне ліцензування виробництва на території України комплектуючих в тому числі, це повинно бути доступно кожному хто потребує.
показати весь коментар
17.08.2022 17:42 Відповісти
Це дуже добре, але ще краще щоб цього не було ніколи на війні.
показати весь коментар
17.08.2022 17:02 Відповісти
але треба щось робити, якщо це вже, на жаль, є...
показати весь коментар
17.08.2022 17:07 Відповісти
Ця стаття замість заспокійливого?
показати весь коментар
17.08.2022 17:08 Відповісти
сиди там техенько, і не тявкай.
показати весь коментар
17.08.2022 17:16 Відповісти
Тебе забув спитати,що мені робити,Конь.
показати весь коментар
17.08.2022 23:48 Відповісти
Але новина не висвітлює скільки сотен зелених требу будже роздати лікарям у якості "ХАБАРІВ"
показати весь коментар
17.08.2022 17:35 Відповісти
Так і повинно буди, гарна новина! Дмовилися про безкоштовне ліцензування виробництва на території України комплектуючих в тому числі, це повинно бути доступно кожному хто потребує.
показати весь коментар
17.08.2022 17:42 Відповісти
ДомовитиСЯ (автозіміна…)
показати весь коментар
17.08.2022 18:00 Відповісти
Сумно, але ... Виходить за декілька годин ставлять протез і людина ходить.
показати весь коментар
17.08.2022 17:56 Відповісти
Низький уклін всьому світу за допомогу. Найкращі протези для воїнів, які потребують, мають бути профінансовані державою.
показати весь коментар
17.08.2022 20:03 Відповісти
Интересно, а какой процент суицидов у инвалидов- ампутантов в долгосрочной перспективе ? С ними работают психологи, или приделали современную палку- и считают что будешь счастлив ?
показати весь коментар
17.08.2022 23:13 Відповісти
Кракодилу надо кинуть ложку дегтя? Без ног и без рук , но с психологом - лучше?
Не дай тебе бог когда либо нуждаться в протезах, которых не достть, или ехать за ними в Калифорнию, продав все имущество своей семьи, родителей...
показати весь коментар
04.09.2022 00:44 Відповісти
Я спрашивал без сарказма, потому что прекрасно осведомлен, как у нас обстоят дела с реабилитацией раненных. Как всегда все за свой счет или на волонтерах. Лично если со мной такое произойдет, я просто вскроюсь от безысходности. Потому что буду знать, что не поможет никто.
показати весь коментар
04.09.2022 00:50 Відповісти
 
 