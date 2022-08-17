В Україні впроваджується однa з найефективніших у світі технологій протезування кінцівок, - засновниця організації "Когорта" Кумка. ВIДЕО

Десятки українців отримають якісні протези за новітніми технологіями.

Про це повідомила засновниця канадсько-української організації "Когорта" Антоніна Кумка, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 13-го серпня технологія протезування нижніх кінцівок, яка дозволяє суттєво збільшити ефективність процесу зі збереженням якості та зручності для пацієнта, була успішно застосована фахівцями Оксана Литвиненко та Юрій Яськів на базі підприємства Без Обмежень Львівська Філія. Віктор, який отримав поранення захищаючи Україну, задоволений ефективністю та якістю протезування.

В рамках поточного проєкту протезами нижніх та верхніх кінцівок буде забезпечено ще десятки поранених військових та цивільних на базі вітчизняних протезних підприємств. Більшу частину комплектуючих надає на благодійних засадах компанія Össur.

Організація та технічна підтримка проєкту забезпечуються Проєкт Підтримки Протезування в Україні та ProsthetiKa. Інформаційним та логістичним партнером є організація Razom for Ukraine. Проєкт здійснюється за сприяння Міністерство соціальної політики України та Міністерство охорони здоров'я України.

