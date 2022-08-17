Батальйон "Свобода" просить допомогти із заміною втраченої в боях техніки для розвідки та управління боєм. ВIДЕО

Батальйон "Свобода" 4-ї БрОП Національної гвардії потребує допомоги у заміні втраченої в боях техніки для розвідки та управління боєм.

Про це у фейсбуці повідомив екснардеп, заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Батальйон "Свобода" 4 БрОП НГУ звертається з проханням по допомогу до всіх українців і не тільки. За останній тиждень руzня активізувала штурмові дії на Бахмутському напрямку. У зв’язку з запеклішими боями було знищено велику кількість нашої техніки: ноутбуки, планшети, дрони — з допомогою чого велася розвідка і планування боєм.

Наразі дуже потребуємо: ноутбуки, планшети, квадрокоптери (DJI MAVIC lll, або AUTEL EVO ll), STARLINK і ще дуже багато чого", - написав Іллєнко.

Свободівці просять всіх, хто має можливість допомогти технікою, або надсилайте донати на карту:

5375414107363425 — Маргарита Омеляненко (номер телефону: 097 006 5893).