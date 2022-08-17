УКР
Батальйон "Свобода" просить допомогти із заміною втраченої в боях техніки для розвідки та управління боєм. ВIДЕО

Батальйон "Свобода" 4-ї БрОП Національної гвардії потребує допомоги у заміні втраченої в боях техніки для розвідки та управління боєм.

Про це у фейсбуці повідомив екснардеп, заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Батальйон "Свобода" 4 БрОП НГУ звертається з проханням по допомогу до всіх українців і не тільки. За останній тиждень руzня активізувала штурмові дії на Бахмутському напрямку. У зв’язку з запеклішими боями було знищено велику кількість нашої техніки: ноутбуки, планшети, дрони — з допомогою чого велася розвідка і планування боєм.

Наразі дуже потребуємо: ноутбуки, планшети, квадрокоптери (DJI MAVIC lll, або AUTEL EVO ll), STARLINK і ще дуже багато чого", - написав Іллєнко.

Також читайте: Воїн батальйону "Свобода" Володимир Андрійчук (Бармен) загинув у бою на Луганщині, захищаючи Україну. ФОТО

Свободівці просять всіх, хто має можливість допомогти технікою, або надсилайте донати на карту:

5375414107363425 — Маргарита Омеляненко (номер телефону: 097 006 5893).

Батальйон Свобода просить допомогти із заміною втраченої в боях техніки для розвідки та управління боєм 01

Іллєнко (45) Свобода (256) ЗСУ (7928)
Топ коментарі
+13
Олег Тягнибок керує ВО "Свобода", займається волонтеркою та підтримує бійців на фронті (і до речі не тільки свободівські "Легіон Свобода" та "Карпатську Січ", а й інші), Руслан Кошулинський як і в 2014 році склав свій мандат та воює за спеціальністю - артилеристом, до речі Андрій Іллєнко теж на фронті...
а де воює "батальон зелебобиків" не підкажеш!?
17.08.2022 19:49 Відповісти
+11
боголюбов сейчас задонатит - у него сегодня удачный гешефт.
17.08.2022 18:38 Відповісти
+10
Один політолог сказав ц итату:
-Зате тепер ясно, чому так нахабно крали десятки мільярдів на «Великому будівництві» і не боялися наслідків.
Війна все спише.
17.08.2022 18:48 Відповісти
+
17.08.2022 18:37 Відповісти
17.08.2022 18:38 Відповісти
зеля все втопив в дорогах- хоча знав що гаряча фаза війни розпочнеться ще з жовтня-
17.08.2022 18:39 Відповісти
17.08.2022 18:48 Відповісти
17.08.2022 18:44 Відповісти
А Ахметов требует увеличить выплаты по *зеленым тарифам*. Тут хоть разорвись не знаешь кому важнее помогать
17.08.2022 18:52 Відповісти
17.08.2022 18:55 Відповісти
Литовський ведучий Андрюс Тапінас, який організував збір грошей на "байрактар" для України, розповів про новий збір грошей для Збройних сил України. Фандрейзингова кампанія розпочнеться 16 серпня.
"Ми збираємо на серйозні речі, збираємо на вогонь, дим, хаос і втечі орків. А Україні ми його подаруємо на день народження - 24 серпня. Підготуйте гаманці, приготуйтеся до дзвінків друзям, родичам і знайомим", - сказав він. ДЯКУЄМО!
17.08.2022 18:56 Відповісти
А квартал 95 слабо?
17.08.2022 19:05 Відповісти
+
17.08.2022 19:07 Відповісти
Кстати, кто то подскажет, где сейчас находиться О. Тягнибок. И чем занимается.
17.08.2022 19:07 Відповісти
Олег Тягнибок керує ВО "Свобода", займається волонтеркою та підтримує бійців на фронті (і до речі не тільки свободівські "Легіон Свобода" та "Карпатську Січ", а й інші), Руслан Кошулинський як і в 2014 році склав свій мандат та воює за спеціальністю - артилеристом, до речі Андрій Іллєнко теж на фронті...
а де воює "батальон зелебобиків" не підкажеш!?
17.08.2022 19:49 Відповісти
Олег Водопьянов - " ЗАНИМАЮТСЯ " АНАНИЗМОМ !!! , а твой Тягнибок ( Фротман ) ссыт , хитрожопит и НЕ идет на передовую !!! Купил справку , что у него ГЕМОРОЙ ???
17.08.2022 20:25 Відповісти
Дурепа.
17.08.2022 20:27 Відповісти
У него много детей, кажется 4. Его и так не призвали бы. А вот чем он сейчас занимается?
17.08.2022 21:14 Відповісти
ТРОЕ взрослых детей .
17.08.2022 23:23 Відповісти
Олег Водопьянов - " ЗАНИМАЮТСЯ " ананизмом !!! , а твой "патриот " Тягнибок ( Фротман ) сссыт , хитрожопит и НЕ идет на передовую !!! Купил справку , что у него ГЕМОРОЙ ???
17.08.2022 23:18 Відповісти
Доказательства того, что он этим занимается предоставьте. За Кошулинского вопросов нет, я его уважаю.
ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС - батальон зелебобиков на самом "опасном" участке, - в Варшаве.
Вот эти два кнура и один петушара в центре этот батальон возглавляют.
17.08.2022 21:13 Відповісти
Зайдіть на сайт ВО "Свобода", або на їх сторінку в Фейсбуці якщо вам так цікава діяльність Олега Тягнибока)
17.08.2022 22:22 Відповісти
Мой ответ на ваш вопрос вас удовлетворил? Зашёл. Посмотрел. На страничке ВО Свобода одна публикация Тягнибока от 7 августа не касающаяся волонтёрства. На его странице не увидел КАК и ГДЕ ог волонтёрит.
18.08.2022 09:06 Відповісти
https://www.facebook.com/oleh.tiahnybok/posts/pfbid0wPRaB211KHp7vrQjf4WBixGt82R7KHoCigfxwPjVNvbPciEMqHFkJ7jDySj62BBZl https://www.facebook.com/oleh.tiahnybok/posts/pfbid0wPRaB211KHp7vrQjf4WBixGt82R7KHoCigfxwPjVNvbPciEMqHFkJ7jDySj62BBZl

18.08.2022 12:58 Відповісти
https://www.facebook.com/melnychukla/posts/pfbid02KjRMv5SWH3ayGNGi2U1FT6BCxRc9bB7yt6G5Cd7zxb9KuPeggedAMajEFtEMipY4l
18.08.2022 12:59 Відповісти
https://www.facebook.com/oleh.tiahnybok/posts/pfbid0ESRztN96Du7oHPnogaspGZP3apszxpvfittzTZKtok7vfBXwEa57Ec1kqYbwRDoul
18.08.2022 13:04 Відповісти
Волонтерам: передавайте лично конкретным бойцам и котролируйте процесс. А то передали пикапы в батальон Карпатська Січ - половина не дошла пацанам. За то штабисты рассекают на них по Барвинковому.
17.08.2022 19:07 Відповісти
Поддерживаю. Собирали знакомому, письмо от в/ч и т.д.. Пикап отдали тыловикам тушёнку возить. Теперь только на физлицо оформляем. Уже второй пика на конкретного солдата.
17.08.2022 19:12 Відповісти
Знайома картина.
Там ще була така Цунамі розсікала на л200 по тилам, а хлопці за свій рахунок ніву стареньку у місцевих купували.
17.08.2022 22:02 Відповісти
+++
17.08.2022 19:51 Відповісти
В Монако как там дела у спонсоров.
17.08.2022 19:53 Відповісти
Зенедоразумение, нет, не буду тебя(вас) стыдить за то, что твои воины побираются... Ответишь за недоукомплектацию побратимiв, имея подкожные миллиарды... ЗЫ... Не, ну не курва.
17.08.2022 21:04 Відповісти
може іронія не вмісна але скажу
в Верховні Раді є все що потрібно, навіть лишнє
в О П теж і кабміні теж
це означає що у всіх все є
в країні пве норм
17.08.2022 21:05 Відповісти
Помощь куда исчезает? Миллиарды на армию дают.
17.08.2022 21:25 Відповісти
+
17.08.2022 21:29 Відповісти
 
 