Батальйон "Свобода" просить допомогти із заміною втраченої в боях техніки для розвідки та управління боєм. ВIДЕО
Батальйон "Свобода" 4-ї БрОП Національної гвардії потребує допомоги у заміні втраченої в боях техніки для розвідки та управління боєм.
Про це у фейсбуці повідомив екснардеп, заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Батальйон "Свобода" 4 БрОП НГУ звертається з проханням по допомогу до всіх українців і не тільки. За останній тиждень руzня активізувала штурмові дії на Бахмутському напрямку. У зв’язку з запеклішими боями було знищено велику кількість нашої техніки: ноутбуки, планшети, дрони — з допомогою чого велася розвідка і планування боєм.
Наразі дуже потребуємо: ноутбуки, планшети, квадрокоптери (DJI MAVIC lll, або AUTEL EVO ll), STARLINK і ще дуже багато чого", - написав Іллєнко.
Свободівці просять всіх, хто має можливість допомогти технікою, або надсилайте донати на карту:
5375414107363425 — Маргарита Омеляненко (номер телефону: 097 006 5893).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-Зате тепер ясно, чому так нахабно крали десятки мільярдів на «Великому будівництві» і не боялися наслідків.
Війна все спише.
"Ми збираємо на серйозні речі, збираємо на вогонь, дим, хаос і втечі орків. А Україні ми його подаруємо на день народження - 24 серпня. Підготуйте гаманці, приготуйтеся до дзвінків друзям, родичам і знайомим", - сказав він. ДЯКУЄМО!
а де воює "батальон зелебобиків" не підкажеш!?
ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС - батальон зелебобиков на самом "опасном" участке, - в Варшаве.
Вот эти два кнура и один петушара в центре этот батальон возглавляют.
Там ще була така Цунамі розсікала на л200 по тилам, а хлопці за свій рахунок ніву стареньку у місцевих купували.
в Верховні Раді є все що потрібно, навіть лишнє
в О П теж і кабміні теж
це означає що у всіх все є
в країні пве норм