25 824 282

Зеленський зізнався, що знав про вторгнення РФ за пів року, але свідомо дурив українців і не вжив жодних заходів, - Лерос. ВIДЕО

В інтерв’ю The Washington Post президент Володимир Зеленський зізнався, що за пів року до повномасштабного вторгнення РФ знав про ці плани Росії, але при цьому свідомо дурив українців і не вжив жодних заходів.

Про це у своєму відеоролику заявив народний депутат Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

Наврдеп наголосив, що своє рішення Зеленський аргументував страхом перед наслідками для економіки України: "Виходить життя наших громадян для Зеленського нічого не значать. Для нього, банально, важливими були гроші".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент знав про початок повномасштабної війни, але гроші вкладали в корумповану годівницю будівництва доріг, - Лерос

Лерос нагадав про відеозвернення Зеленського у січні 2022 року, в якому президент закликав громадян готуватися до шашликів на травневі свята

"Він (Зеленський. - Ред.) одноосібно і свідомо прийняв політичне рішення не готуватися до війни і не попереджати своїх громадян про те, що Російська Федерація нападе на Україну. Це було вирішено Зеленським та його оточенням. Він несе повну відповідальність за те, що відбулося. За десятки тисяч загиблих. І Зеленського з його оточенням чекає трибунал. Саме ми, українці, не дамо спуску, щоб такі виродки, які привели війну в нашу країну потім не відповіли згідно з законом", - заявив Лерос.

Нагадаємо, що в інтерв’ю The Washington Post президент заявив, що якби про плани Росії на повномасштабне вторгнення повідомили, то росіяни захопили б Україну за три дні.

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) Лерос Гео (383)
+73
КиївМіськБудда
@saniolli
·
4 год
Чи Зеленська розводить ноги для Vogue, чи Зеленський відкриває рота для Washington post - результат один: сором.
показати весь коментар
17.08.2022 21:10 Відповісти
+53
Та ні, не сором.
Полум'яна ненависть до нікчемної гниди, і ще полум'яніша до даунів, що пропхали цю гниду в крісло президента другої за розмірами країни Європи.
показати весь коментар
17.08.2022 21:11 Відповісти
+50
Хто б сумнівався, ще й міни зняв
показати весь коментар
17.08.2022 21:09 Відповісти
Сторінка 3 з 3
Кто ж его посадит? (с)
показати весь коментар
17.08.2022 21:44 Відповісти
Почитал коменты. Сколько дебилов в Украине! Даже с орками можно соревнования устроить
показати весь коментар
17.08.2022 21:46 Відповісти
І вирішив теж не відставати, я так розумію? Добре, тебе теж запишемо в список дебілів, не питання.
показати весь коментар
17.08.2022 21:51 Відповісти
да не розмовляйте з ними, одразу в спам
показати весь коментар
17.08.2022 21:54 Відповісти
Ти прогав би війну в перші три дні, і розказував би , які ж погані україїнці десь в Америці
показати весь коментар
17.08.2022 21:47 Відповісти
Хто, Лерос? Він воює на фронті.
показати весь коментар
17.08.2022 22:19 Відповісти
це злочин
показати весь коментар
17.08.2022 21:47 Відповісти
Зе-ботів набігло, як тарганів. Видно, що болюче для ОПи питання.
показати весь коментар
17.08.2022 21:48 Відповісти
К ВОЙНЕ НАДО БЫЛО ГОТОВИТСЯ 31 ГОД НАЗАД !!! ТАК ЧТОБЫ У ОДНИХ БЫЛИ ДЕНЬГИ ПОЕХАТЬ ЖИТЬ В ЛЮБУЮ НОРМАЛЬНУЮ СТРАНУ МИРА !!! А ДРУГИХ ЧТОБЫ ВООРУЖИТЬ КАК В НОРМАЛЬНЫХ СТРАНАХ МИРА !!!
показати весь коментар
17.08.2022 21:51 Відповісти
До війни готувалися точно з 2014 по 2019 рік, але врешті мудрий нарід виріший пожити по приколу і поржать. Те, що було зроблено з 2104 по 2019 рік, а також західна допомога з лютого цього року і утримує Україну і б'є ворога. А те, що робив Боневтік - знищувало, у всякому випадку послабило. Чи можливо ми можемо виставити проти російських рсакет наші асфальтоукладчики, а проти "солнцепьоків" бітумовозки?
показати весь коментар
17.08.2022 22:09 Відповісти
Яка шкода?більше чим це падло зе ніхто не зробив за 31 рік. Він ска своєю злочинною бездіяльністю -положив курс,економіку,втратив міліони емігрантів які не повернуться,десятки тисяч вбитими,калік,зґвалтованих,території,підприємства.економіка зі слів економістів на довоєнний рівень вийде через 10 років УВАГА!!! ПІСЛЯ нашої перемоги якщо зедурники виберуть а так і буде знов ЗЕ- почнеться велике зевідбудівництво. Вгадайте чиї фірми будуть цим керувати. А ми і далі в жопі будемо безвилазно.
показати весь коментар
17.08.2022 22:01 Відповісти
Зе восстановление и отстраивание после победы - будет хуже войны. Зная патологическую жадность Коломойского и команды - они разворуют все , хуже ,, боевых бурятов,, Все тендеры заберут люди Зеломойского , мы будем беднее Судана.
показати весь коментар
18.08.2022 07:15 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 22:09 Відповісти
Ні, Лерос відкриває очі зеленяві, щоб опам'яталися, не робили дурниць і зробили правильні кроки, а то вони знову готові голосувати за нього і за Абдристовича. За тих, які дозволили ворогу наполовину знищити всю економіку, вбити і закатувати тисячі наших громадян.
показати весь коментар
17.08.2022 22:11 Відповісти
ще один неначасі, ***** в спам
показати весь коментар
17.08.2022 22:15 Відповісти
Юмор Владимира Зеленского систематически унижал Украину, прививал украницам комплекс неполноценности и был частью гибридной войны Российской Федерации против Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью рассказал кадровый украинский дипломат Дмитрий Чекалкин.

«Уже в первых выпусках «Вечернего квартала», который начал выходить на телеканале Интер рассказывали, что на Майдане 2004 года люди стояли только за деньги, что есть три сорта украинцев, что Украина нужна Западу лишь в качестве свалки для ядерных отходов, говорили о непутевых украинцах и якобы ненужном украинском языке. В то же время, Зеленский начал выходить в эфире телеканала СТС в Москве с аналочиными, унизительными для Украины и украинцев шутками», - рассказал Дмитрий Чекалкин.

«Далее начались съемки первых телевизионных проектов Зеленского, которые финансировались российскими телеканалами. Те же самые «Сваты», которые крутили на всех российских телеканалах, в которых образовынному, интилигентному россиянину Ковалеву противопоставлялся якобы туповатый украинец Будько», - отметил известный критик.

«К сожалению, последние годы шутки Зеленского, месседы, которые транслировал 95 квартал и другие его проекты играли значительную роль в прививании комплекса неполноценности украинцам. Шутки об Украине-проститутке из немецких фильмов для взрослых, насмешки над украинской армией, то, как они шутили над Томосом, над Голодомором в который раз подтверждало, что они находились не на государственных позициях. Во время Революции, они смеялись над майдановцами и шутили об эбонитовых палочках, которыми можно было бить активистов, чтобы вырабатывать электричество. И все те факты, что россияне поддерживали и финансировали эти проекты подтверждают то, что Зеленский давно был частью этой гибридной войны, но, к сожалению, на стороне врага», - подытожил украинский дипломат.
показати весь коментар
17.08.2022 21:57 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 22:00 Відповісти
Может клоун подумал, мол, страна упадет все равно, а если промолчу то хоть бабла срублю с откатов. Наверно сумма была очень большая что он выбрал деньги а не жизни своих сограждан.
показати весь коментар
17.08.2022 22:00 Відповісти
малоПИД...роский ,бенин Нарко-Дегенерат начиная со слива цемаха и заканчивая сдачей Херсона с Азовцами сделал все что бы слить Украину он для этого и поставлен кремлем через беню со смотрящим над ним фсбэшником Елдаком и не сбежал он только для того, чьо-бы подписать капитуляцию, но благодаря ЗЕБилам у него еще не все потеряно...нельзя сделать из гавна пуля как и из сцикливого, брехливого, гнилого, подконтрольного поца президента!!!
показати весь коментар
17.08.2022 22:00 Відповісти
Когда выбирают "кого угодно,только не президента" и результат соответствующий!
А ведь предупреждали,что из Зеленского президент хуже,чем врач из Охлобыстина,или строитель из Галустяна!
показати весь коментар
17.08.2022 22:38 Відповісти
Не розумію, нащо зараз хвилю гнати? Поставте десь собі галочку, заскріньте, буде перемога, потім за всіма епізодами можна і пред'явити. А зараз це можна розцінити, як робота не в свої ворота. Ну, ок, знімаємо його, брехло, типу. А наслідки? Краще на всіх зібрати, і побільше. А після перемоги розберемось
показати весь коментар
17.08.2022 22:10 Відповісти
всі неначасі ***** в спам
показати весь коментар
17.08.2022 22:21 Відповісти
По перше , подібні заяви Зебіла шокують так , що - від нищівної критики просто не можна втриматись . Це йде само собою . Його ніхто за язика не тягнув ,, нелоху вже 44 , а його інтелект і досі на рівні 5 річної дитини . Треба розуміти що й коли можна ляпати , а коли треба того язика та й притримати за зубами ...
По друге , щоб розрядити напругу - він повинен сказати - простіть , каюсь люди добрі , я був ідіотом , бо наслухався дерьмака та інших кацапських консерв , які нашіптували про то шо всьо фігня , а США "сгущають краскі " , на жаль я повірив їм . Тому я зараз дам наказ заарештувати дерьмаків - татарових , + каломойшу і всю іншу колаборантську наволоч , яка мене так підставила і продовжує шкодити країні .
 Але ж ЗЕбіл цього не зробить , бо він маріонетка в руках дерьмака і каломойші .
Тому - гоніння хвилі продовжиться . Аж поки Вова не прийде до тями ..
показати весь коментар
17.08.2022 23:06 Відповісти
Кто разминировал чонгар?
показати весь коментар
17.08.2022 23:22 Відповісти
хз .. может Зінка .!? .
показати весь коментар
17.08.2022 23:42 Відповісти
От що, а Зеленський і "прийде до тями" покається вибачиться і т.д. - поняття, нажаль, не поєднуванні.

Зеоенський бреше, брехав і буде далі брехати.

Ну що вам ще потрібно, щоби ви припинили йому вірити, довіряти, чи очікувати від нього адекватності!?
показати весь коментар
18.08.2022 07:58 Відповісти
Только что Арестович рассказал откуда готовилось нападение, интересно послушать, нравица или ненравица.
показати весь коментар
17.08.2022 23:39 Відповісти
Но уже полгода нас с таким президентом не взяли, почему....
показати весь коментар
17.08.2022 23:41 Відповісти
це що, зелений Україну рятує? ще абристович з рпг за шторкой? а де ЗСУ, тероборона, партизани, добробати і патріотичні українці поділись?
показати весь коментар
18.08.2022 06:52 Відповісти
Зрозуміло що не розуміеш,бо с такими і оточенням..саме може і не бути перемоги..і неначасі..нехуасі.. може не бути потім.
показати весь коментар
18.08.2022 00:25 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 22:11 Відповісти
Наївно думати, що це щось змінить в головах тих, хто не хоче чути правду. Зебобіки не сприймають нічого, що вкаже на їхню помилку га виборах. Вони хочуть чути як Порох розікрав Армію, домовився з Пуйлом, здав Крим, розпочав війну для того, щоб заробляти, і т.д. Їм як наркотик потрібна люба нісенітниця, на кшталт тієї, якою їм пудрили мізки з 2015, і продовжують до тепер.
показати весь коментар
17.08.2022 22:14 Відповісти
Зебіли - це якась ненормальна секта хворих на голову ідіотів. Їх навіть війна до тями не привела. Тепер я починая розуміти, як ***** перетворив кацапів на шизоїдних фашистів. Одна й та ж технологія.
показати весь коментар
17.08.2022 22:28 Відповісти
Не від одного президента ситуація залежить, і не тільки від офіса. Тепер і ЗСУ є дуже потужна сила, в них тільки вірити і треба!!!
показати весь коментар
17.08.2022 22:15 Відповісти
То навіщо нам це збіговисько слуг урода,і його опа?!
показати весь коментар
17.08.2022 22:32 Відповісти
для саботажу
показати весь коментар
18.08.2022 00:03 Відповісти
Для зради на користь Пуйла !
показати весь коментар
18.08.2022 08:23 Відповісти
Мей, ти виборець писюн-пианиста?
Тоді ти теж співучасник злочинів, зради та брехні цього зеленого лайна.
показати весь коментар
17.08.2022 22:16 Відповісти
Ага, чтобы потом никуда не эвакуироваться а остаться в Киеве, да?
За пол года даже пуйло об этом ничего точно не знало, я у же молчу о том что мог и за час до вторжения все отменить!
показати весь коментар
17.08.2022 22:16 Відповісти
Придурку такий був план-ЗЕ мав би підписати капітуляцію
показати весь коментар
17.08.2022 22:19 Відповісти
Бо боневтік і мав би за планом ***** підписати капітуляцію. Чи може я не правий?
показати весь коментар
17.08.2022 22:22 Відповісти
Боневтік намагався втікти від війни але не втік
показати весь коментар
17.08.2022 22:17 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 22:17 Відповісти
У якомусь барі у Польші.
показати весь коментар
17.08.2022 22:24 Відповісти
Получается, шо Лерос тоже знал о нападении, еще в прошлом году, ведь они тогда с главзебом были еще вась-вась.
показати весь коментар
17.08.2022 22:28 Відповісти
Лерос винуватий в тому, що в 2019-му галасував за Zе. А в 2020-му він побачив в прислузі зеленого клоуна наркомана корупцію і відійшов з тої шобли і навіть почав боротися з нею.
показати весь коментар
17.08.2022 23:08 Відповісти
У зелебобіків винні всі - Лерос (який з 2020 в конфлікті з зеленою мерзотою), порох, байден, шольц, макрон, червоний хрест, ООН, лише цинічне жадібне зелене чмо ні в чому не винне!
показати весь коментар
18.08.2022 01:01 Відповісти
Публічне визнаня себе винним у злочині.
показати весь коментар
17.08.2022 22:29 Відповісти
Когда раша -штирлицы наблюдали за действием Украины , перед вторжением , они отчетливо видели без действие власти . Не готовности к сопротивлению , ***** прекрасно знал о заквашенных в ожидании шашлыков, о промазанных лыжах , а мы серогорбые хавали информацию на всех что есть каналах ,о провокации о игре мышц *****. Орали авторитетные пи*доболы , мы всех вас ждем ,нам все пох, но можно было спасти человеческие жизни , но не курсом ******* доллара . Настанет то время которое откроет правду , но мы уже этого не узнаем увы.. Все не описать ,просто пи*дец малолетки..
показати весь коментар
17.08.2022 22:33 Відповісти
Зараз: Марік та Азов, з/п депутатів. Нерозбираю старе, мовчу, зараз що? Вже начебто час прокинутись дорогому президенту. Не звинувачую,якщо вам так подобається, за ганебне минуле, але що зараз робиться
показати весь коментар
17.08.2022 22:35 Відповісти
Як би був президент,а є недієздатне тіло,яке потребує менеджера-регента!
показати весь коментар
17.08.2022 22:40 Відповісти
Якщо знав і нічого не робив то це злочин ,а скільки людей можна було б врятувати взяти Маріуполь ,до того наші партнери кожен день нагадували про напад рашистів ,але в ОП веліли нікого не слухати.
показати весь коментар
17.08.2022 22:39 Відповісти
І до речі, київські села і оболонь це дещо різне, ваше пво і сірени, і оце все в нас. Хавальник прикрий ромчик скріпнік, танки жопой одбивав?
показати весь коментар
17.08.2022 22:40 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 23:01 Відповісти
одного признания Зеленского мало, он должен понести суровое наказание за содеянное. никто его никогда не простит, так как на его руках кровь десятков тысяч невинных жертв, и в Аду уже забронировано место для него.
показати весь коментар
17.08.2022 23:10 Відповісти
І що тепер?яка користь зараз в розпал війни від такої інформації.Що тепер зміниться.?Мабудь не один він знав.Знали всі.Але ніхто не знав що робити.Робили що могли і роблять що можуть.Зараз у нас один ворог росія .Одна мета вистояти і перемогти всім разом
показати весь коментар
17.08.2022 23:15 Відповісти
Вам не страшно ,коли воюючою країною керують йолопи такі як Зе .. ? Ви вважаєте що з дермаками -татаровими в нас шанси на перемогу високі .?
Користь від інформації така - нехай покаїться і хоча б поприбирає з офісу те лайно , яким він себе оточив , і введе у владу справжніх патріотів країни , та фахівців . То для нього вже буде великим плюсом . Цього від нього вимагає суспільство . Ось що повинно змінитись .!!
показати весь коментар
17.08.2022 23:33 Відповісти
Нагадування для зебілів - війна триває з 2014.
Чому про обєднання не говорили тоді? І під час війни вибрали цинічне жадібне малоросійське чмо? Яке виявляться не знає, що робити. Навіщо було йти в президенти, якщо не знаєш що робити? Грай хєром на роялі!
показати весь коментар
18.08.2022 01:09 Відповісти
Какими же тупыми дебилами и лохами они считают пересичных украинцев….
показати весь коментар
18.08.2022 00:34 Відповісти
Саботаж Президента Зеленського, що призвів до трагічних наслідків та загибелі великої кількості людей має отримати справедливу оцінку в судовому порядку!

Зеленський, за тобою прийде великий дядько Прокурор, візьме під білі ручки і приведе на Суд Трибуналу, який буде спеціально створений для розслідування злочинів скоєних проти Народу України
показати весь коментар
18.08.2022 00:39 Відповісти
а здесь как всегда кипит ненависть,жаль только что не к плюгавому путину.
показати весь коментар
18.08.2022 00:41 Відповісти
путін - президент "той сторони" , і хтось (зелений і обриганий) дуже сильно хотів подивитись йому в очі і побачив там мир...хтось до останнього (на 8му році війни) не вірив в те, що путін нападе.
показати весь коментар
18.08.2022 01:05 Відповісти
там воши, а тут гниди.
показати весь коментар
18.08.2022 07:03 Відповісти
Виборці зелі не мають мізків, навіщо їм було говорити про війну?! Эта ж нєгатів! А от шашлики, є-бабулі, Свати і жартіки гівнокварталу - це саме те, що потрібно зелебобам. Вони і зараз вправдовують своє зелене божество. Тому вважаю, що зеля поступив вірно. Навіщо безголовим говорити про війну? А от нормальних людей - звісно шкода!
показати весь коментар
18.08.2022 01:02 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 01:14 Відповісти
А все ***** тому що він не вірив у війну, а вірив в мир в очах.

І арестович на кадрах в перші дні був таким обісраним не тому що він така пріоритетна ціль просто так, а тому що він усвідомив що його списали разом із зе...
показати весь коментар
18.08.2022 02:43 Відповісти
Вы обсуждаете такие высокие материи... Сегодня всё проще - людям нужно просто выжить и просто убить как можно больше оккупантов. Всего 2 вопроса, которые волнуют людей на войне. Всё остальное - потом.
показати весь коментар
18.08.2022 08:34 Відповісти
Посмотрел вчера истерику люськи на канале у Фейгина. Он так отмазывал своего зелупу и всех его подельников, что мне пришлось написать в комментариях на ютубе что он обыкновенная паскуда.
показати весь коментар
18.08.2022 10:27 Відповісти
Не хотілось би, але доведеться ролоскотати нерви більшості форумчан https://t.me/O_Arestovich_official/2479 наступним висером :

- Ты смотри сколько смелых, оказывается, в стране.)

Если бы их заранее предупредили, они бы ух!..

А я вот хорошо помню, как мы днём с огнём искали смелых первые недельки две и не могли найти, никого кроме военных и силовиков.

И то не всех. Далеко не всех.

Помню, как весьма уважаемые люди, не будем говорить - кто, ссались в штаны.

Видел силовиков, сбежавших целыми управлениями.

Видел список местонахождения ЛОМов, самые храбрые из которых храбрились кто из Закарпатья, а кто - Европы.

Рассказывали, как надо побеждать.) и сейчас рассказывают.

Ещё более смело.)

Шоб я был такой храбрый сразу, как вы - потом.)

https://ua24ua.net/upload/catalog/ru/ti-smotri-skolko-smelih-okazivaetsya-v-strane-esli-bi-ih-zaranee-predupredili-oni-bi-uh-arestovich_62fcf39923a3f.jpg
показати весь коментар
18.08.2022 11:25 Відповісти
САм-то ты понял, шо сказал ? И зачем ? И шо теперь ? Теперь правильно зеля делал, что игнорировал предупреждения... и что убил этим десятки тысяч людей - тоже правильно ? Вы - зелеботы - ваще ох**ли от тупоумия...
показати весь коментар
19.08.2022 01:05 Відповісти
Зелупа, Єлдак, Абдристович, Ахламідія та інша сволота захопили владу. Від рішення цих дегенератів-зрадників залежить життя українців. А де органи державної влади? Де протоколи засідань РНБО за ці 5 місяців? Нахєра ви там сидите? Щоб що? Чекати команди Зе-дебіла?
А СБУ? А... Бакланов ніжився в Крушавелі... А прокуратура?
Вважаю, що кожен з посадовців повинен під загрозою ув'язнення за брехню повідомити, що робив за 5 місяців до початку війни і перші 2 тижні після. Потрібна петиція.
показати весь коментар
18.08.2022 11:34 Відповісти
Есть версия, что с боневтиком в Омане договорились о сдаче земель востока и юга. Но потом ***** решил этим не ограничиваться и танки пошли на Киев. И тогда боневтик понял что его кинули.
показати весь коментар
18.08.2022 13:08 Відповісти
Гео Лерос, якщо він чесна людина, повинен подати на Зелю в суд. І не в наш, а в британський, наприклад. Найлегше - роздавати всілякі інтервь*ю. А ти в суд подай і доведи процес до кінця.
показати весь коментар
18.08.2022 14:37 Відповісти
Зная все планы путина, в том числе о смене правительства на марионеточное, зе сам захотел остаться этой марионеткой. Не веря в то что Украина выстоит, зе сдавал страну, доказывая этим лояльность пу ! ради одной цели - остаться у власти и продолжать грабить Украину.
показати весь коментар
18.08.2022 16:20 Відповісти
Да никакой он не "прекрасный актёр" ..ОН обычный клоун ....в профессиональном смысле говорю..потому что клоуны всегда переигрывают..как говорят актёры "играют с педалями" ..И когда зеля играет..серьёзность... озабоченность..скорбь... - он всё переигрывает... всё фальшивит... как актёр..НО для клоуна - это в самый раз
показати весь коментар
19.08.2022 01:02 Відповісти
Інтерв'ю було без суфлера, от і знов наплів усілякої уйні. Як таке можливо було напатякати?
показати весь коментар
19.08.2022 06:45 Відповісти
Козелкриворогий!!!
показати весь коментар
11.09.2022 13:02 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 