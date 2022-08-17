Зеленський зізнався, що знав про вторгнення РФ за пів року, але свідомо дурив українців і не вжив жодних заходів, - Лерос. ВIДЕО

В інтерв’ю The Washington Post президент Володимир Зеленський зізнався, що за пів року до повномасштабного вторгнення РФ знав про ці плани Росії, але при цьому свідомо дурив українців і не вжив жодних заходів.

Про це у своєму відеоролику заявив народний депутат Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

Наврдеп наголосив, що своє рішення Зеленський аргументував страхом перед наслідками для економіки України: "Виходить життя наших громадян для Зеленського нічого не значать. Для нього, банально, важливими були гроші".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент знав про початок повномасштабної війни, але гроші вкладали в корумповану годівницю будівництва доріг, - Лерос

Лерос нагадав про відеозвернення Зеленського у січні 2022 року, в якому президент закликав громадян готуватися до шашликів на травневі свята.

"Він (Зеленський. - Ред.) одноосібно і свідомо прийняв політичне рішення не готуватися до війни і не попереджати своїх громадян про те, що Російська Федерація нападе на Україну. Це було вирішено Зеленським та його оточенням. Він несе повну відповідальність за те, що відбулося. За десятки тисяч загиблих. І Зеленського з його оточенням чекає трибунал. Саме ми, українці, не дамо спуску, щоб такі виродки, які привели війну в нашу країну потім не відповіли згідно з законом", - заявив Лерос.

Нагадаємо, що в інтерв’ю The Washington Post президент заявив, що якби про плани Росії на повномасштабне вторгнення повідомили, то росіяни захопили б Україну за три дні.