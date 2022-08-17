Українські дипломати та атомники працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський ввечері 17 серпня виступив із традиційним зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Зеленського.
"Українські дипломати, наші атомники та МАГАТЕ – у постійному контакті. Зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію.
Лише абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗАЕС і навколо неї може гарантувати для Української держави, для міжнародної спільноти, для МАГАТЕ поступове повернення до нормальної ядерної безпеки.
Російська армія повинна відійти з території АЕС та всіх сусідніх районів, забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутися без жодних умов і якнайшвидше. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ, і відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб, дуже швидко та максимально ефективно", - зазначається у повідомленні.
может пытались опередить статью в Пост ?
тогда кто заказал статью ?
Признания шокують . Но рашка хотела поставить президентом Смешко .
«Що означає відсутність Смешка та кого рекламуватиме Гордон на наступних виборах»
https://youtu.be/xAyt3hf2MDk
Об этом в эксклюзивном интервью рассказал кадровый украинский дипломат Дмитрий Чекалкин.
«Уже в первых выпусках «Вечернего квартала», который начал выходить на телеканале Интер рассказывали, что на Майдане 2004 года люди стояли только за деньги, что есть три сорта украинцев, что Украина нужна Западу лишь в качестве свалки для ядерных отходов, говорили о непутевых украинцах и якобы ненужном украинском языке. В то же время, Зеленский начал выходить в эфире телеканала СТС в Москве с аналочиными, унизительными для Украины и украинцев шутками», - рассказал Дмитрий Чекалкин.
«Далее начались съемки первых телевизионных проектов Зеленского, которые финансировались российскими телеканалами. Те же самые «Сваты», которые крутили на всех российских телеканалах, в которых образовынному, интилигентному россиянину Ковалеву противопоставлялся якобы туповатый украинец Будько», - отметил известный критик.
«К сожалению, последние 5 лет шутки Зеленского, месседы, которые транслировал 95 квартал и другие его проекты играли значительную роль в прививании комплекса неполноценности украинцам. Шутки об Украине-проститутке из немецких фильмов для взрослых, насмешки над украинской армией, то, как они шутили над Томосом, над Голодомором в который раз подтверждало, что они находились не на государственных позициях. Во время Революции, они смеялись над майдановцами и шутили об эбонитовых палочках, которыми можно было бить активистов, чтобы вырабатывать электричество. И все те факты, что россияне поддерживали и финансировали эти проекты подтверждают то, что Зеленский давно был частью этой гибридной войны, но, к сожалению, на стороне врага», - подытожил украинский дипломат.