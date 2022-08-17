Українські дипломати та атомники працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 17 серпня виступив із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Українські дипломати, наші атомники та МАГАТЕ – у постійному контакті. Зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію.

Лише абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗАЕС і навколо неї може гарантувати для Української держави, для міжнародної спільноти, для МАГАТЕ поступове повернення до нормальної ядерної безпеки.

Російська армія повинна відійти з території АЕС та всіх сусідніх районів, забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутися без жодних умов і якнайшвидше. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ, і відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб, дуже швидко та максимально ефективно", - зазначається у повідомленні.

