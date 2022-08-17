УКР
Українські дипломати та атомники працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 17 серпня виступив із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Українські дипломати, наші атомники та МАГАТЕ – у постійному контакті. Зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію.

Лише абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗАЕС і навколо неї може гарантувати для Української держави, для міжнародної спільноти, для МАГАТЕ поступове повернення до нормальної ядерної безпеки.

Російська армія повинна відійти з території АЕС та всіх сусідніх районів, забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутися без жодних умов і якнайшвидше. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ, і відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб, дуже швидко та максимально ефективно", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС за згодою України та Росії

Зеленський Володимир (25537) МАГАТЕ (773) ядерна безпека (591) Запорізька АЕС (1454)
+12
17.08.2022 21:29 Відповісти
+8
Юмор Владимира Зеленского систематически унижал Украину, прививал украницам комплекс неполноценности и был частью гибридной войны Российской Федерации против Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью рассказал кадровый украинский дипломат Дмитрий Чекалкин.

«Уже в первых выпусках «Вечернего квартала», который начал выходить на телеканале Интер рассказывали, что на Майдане 2004 года люди стояли только за деньги, что есть три сорта украинцев, что Украина нужна Западу лишь в качестве свалки для ядерных отходов, говорили о непутевых украинцах и якобы ненужном украинском языке. В то же время, Зеленский начал выходить в эфире телеканала СТС в Москве с аналочиными, унизительными для Украины и украинцев шутками», - рассказал Дмитрий Чекалкин.

«Далее начались съемки первых телевизионных проектов Зеленского, которые финансировались российскими телеканалами. Те же самые «Сваты», которые крутили на всех российских телеканалах, в которых образовынному, интилигентному россиянину Ковалеву противопоставлялся якобы туповатый украинец Будько», - отметил известный критик.

«К сожалению, последние 5 лет шутки Зеленского, месседы, которые транслировал 95 квартал и другие его проекты играли значительную роль в прививании комплекса неполноценности украинцам. Шутки об Украине-проститутке из немецких фильмов для взрослых, насмешки над украинской армией, то, как они шутили над Томосом, над Голодомором в который раз подтверждало, что они находились не на государственных позициях. Во время Революции, они смеялись над майдановцами и шутили об эбонитовых палочках, которыми можно было бить активистов, чтобы вырабатывать электричество. И все те факты, что россияне поддерживали и финансировали эти проекты подтверждают то, что Зеленский давно был частью этой гибридной войны, но, к сожалению, на стороне врага», - подытожил украинский дипломат.
17.08.2022 21:55 Відповісти
+7
пора уже побрить этого поца... и пусть расскажет как сдавал ЧАЭС, ЗАЭС, Каховку и Херсон.
17.08.2022 21:39 Відповісти
17.08.2022 21:29 Відповісти
Не нийте. Якби боневтік розповів про напад мордору українцям в жовтні 2021 року, рашисти захопили б усі атомні станції. А так в нього є можливість знімати відосіки.
17.08.2022 21:34 Відповісти
Наша няша або хомячок бабломойського
17.08.2022 21:40 Відповісти
Подвезли наркотиков походу
17.08.2022 23:20 Відповісти
чисто для пореготати - ну ви таке очікували? https://petition.president.gov.ua/petition/159044 "Дозволити жінкам одружуватись з декількома чоловіками". що з нами не так, га?
17.08.2022 21:30 Відповісти
так то до дурки інет провели))
17.08.2022 21:33 Відповісти
ох, вей, то не дурка )) то вже ... срам якийся, їй богу.
17.08.2022 21:34 Відповісти
Ви ще не нареготалися? Кончені...
17.08.2022 21:40 Відповісти
особливо в Австріі, набухавши і сісти за кермо.. кулебякіни виродки
17.08.2022 21:31 Відповісти
о, так. там рило в єкран не влазить. ні стида, ні совісті.
17.08.2022 21:32 Відповісти
а хто ниє? ми "стебемся". вони з нас, а ми з них.
17.08.2022 21:35 Відповісти
Схоже Зеленський готує українців до того що він не збирається звільняти АЕС
17.08.2022 21:34 Відповісти
а як по вашому він повинен звільнити? рохерячити аєс разом з вибухівкой і орками і радіаціей щоб 10 чорнобилів було він сказав щоб залишили до того з террористами він не домовлявся і не збираеться а сказав без жодних умов щоб покинули як її звільнити по вашому ?
17.08.2022 21:39 Відповісти
Чого дурне - бо бідне, чого бідне - бо дурне !
17.08.2022 21:37 Відповісти
пора уже побрить этого поца... и пусть расскажет как сдавал ЧАЭС, ЗАЭС, Каховку и Херсон.
17.08.2022 21:39 Відповісти
Здало атомку кацапам, а тепер ще має нахабство щось варнякати
17.08.2022 21:42 Відповісти
Ну ясєн хер, здав станцію окупантам, а тепер воно "працює" гівно ZEлене. Ти падло вже так напрцювало, що Україна ще не одне десятиріччя вихаркуватиме твоє правління.
17.08.2022 21:43 Відповісти
Я уверен на 200%, зная Зеленского и его "команду", что это будет скрытая легализация сдачи станции русским, мол, ну вот, мы тут в МАГАТЕ порешали и посоветовались с ООН и решили, что пусть пока раша обслуживает её, так лучше для всего мирового сообщества. Примерно как с зерном для голодающей Африки
17.08.2022 23:44 Відповісти
А почему они вдруг все стали откровенничать сразу!?

может пытались опередить статью в Пост ?

тогда кто заказал статью ?

Признания шокують . Но рашка хотела поставить президентом Смешко .

«Що означає відсутність Смешка та кого рекламуватиме Гордон на наступних виборах»

https://youtu.be/xAyt3hf2MDk
17.08.2022 21:46 Відповісти
17.08.2022 21:55 Відповісти
"Я знал про нападеніе, паєтому с южного направления войска убрал. Крімский канал, вода, АЕС, електричество в Крим - все как Патрушеву обещал. Просто он падла решил на Банковой меня завалить,гад такой".
17.08.2022 23:06 Відповісти
 
 