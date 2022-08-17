У Салтівському районі Харкова сильна пожежа внаслідок обстрілу окупантів, відомо про трьох загиблих та десять поранених, - мер Терехов. ВIДЕО
Російські окупаційні війська у середу ввечері обстріляли з РСЗВ Салтівський район Харкова. Виникла пожежа, є загиблі і поранені.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Багатостраждальна Салтівка знову під обстрілом. Влучення РСЗВ у землю біля житлового будинку. Вибиті вікна, посічені стіни. Постраждалих попередньо немає", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
"Знову обстріл Салтівського району. Попередньо приліт біля житлової багатоповерхівки", – згодом написав мер.
Трохи пізніше Терехов повідомив, що в результаті обстрілу почалася сильна пожежа у житловій будівлі.
"На місці прильоту сильна пожежа в житловій будівлі. На даний момент є інформація про трьох загиблих та десять поранених", - написав Терехов.
я б давно свалила куда глаза глядят.
"Нізабудім не прастім" - це небажання брати на себе відповідальність, спроба уникнути припиненя цієї трагедії.
Если мы будем вести себя как орки и стрелять по мирняку - если ваша мораль вам это позволяет - то подумайте о том что от нас отвернутся наши союзники и перестанут давать чем стрелять.