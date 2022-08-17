УКР
У Салтівському районі Харкова сильна пожежа внаслідок обстрілу окупантів, відомо про трьох загиблих та десять поранених, - мер Терехов. ВIДЕО

Російські окупаційні війська у середу ввечері обстріляли з РСЗВ Салтівський район Харкова. Виникла пожежа, є загиблі і поранені.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Багатостраждальна Салтівка знову під обстрілом. Влучення РСЗВ у землю біля житлового будинку. Вибиті вікна, посічені стіни. Постраждалих попередньо немає", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

"Знову обстріл Салтівського району. Попередньо приліт біля житлової багатоповерхівки", – згодом написав мер.

Трохи пізніше Терехов повідомив, що в результаті обстрілу почалася сильна пожежа у житловій будівлі.

"На місці прильоту сильна пожежа в житловій будівлі. На даний момент є інформація про трьох загиблих та десять поранених", - написав Терехов.

обстріл (30965) Харків (5874) Терехов Ігор (314)
Топ коментарі
+8
Кацапи , ви озвіріли і не буде вам прощення НІКОЛИ 😡
17.08.2022 22:36 Відповісти
+5
Ну рашиські варвари що б ви суки виздихали ,ви гірші німецьких нацистів ви виродки є світове зло.
17.08.2022 22:34 Відповісти
+5
Пора уже этот Белгород и все его окрестности в радиусе 100 км. сровнять с землей, иначе дела не будет.
17.08.2022 23:09 Відповісти
не представляю как там можно жить.. как в аду.
я б давно свалила куда глаза глядят.
17.08.2022 22:28 Відповісти
Ну рашиські варвари що б ви суки виздихали ,ви гірші німецьких нацистів ви виродки є світове зло.
17.08.2022 22:34 Відповісти
Кацапи , ви озвіріли і не буде вам прощення НІКОЛИ 😡
17.08.2022 22:36 Відповісти
вже на жаль більше... попередньо - 6 загиблих і 16 поранених .. кажуть там общага була...
17.08.2022 22:42 Відповісти
Да общага. Пора уже говорить кто там был. Есть ведь и распоряжение кто может там находится во время войны временно когда каникулы. Ведь мы у себя, в своей стране. А так чуть демагогии, только хуже от этого.
17.08.2022 23:15 Відповісти
ну кто там был? слепые инвалиды - не думаю что какой то идиот разместил там мобилизированых или военных
18.08.2022 00:49 Відповісти
Так не повинно бути. Люди як живі мішені в тирі. Треба гатити у відповідь. Куди дістанемо, на скільки дістанемо...
"Нізабудім не прастім" - це небажання брати на себе відповідальність, спроба уникнути припиненя цієї трагедії.
17.08.2022 22:58 Відповісти
гатять куди можуть і чим можуть. Чи ти думаєш, нашим подобається сидіти під обстрілами?
18.08.2022 10:18 Відповісти
Невже неможливо вичислити звідки стріляють і знищити їхні вогневі точки
17.08.2022 23:00 Відповісти
нет нельзя - зеленскому не жаль простых людей - главное что бы ему в бункер не прилетало видосики не мешали пилить
18.08.2022 00:50 Відповісти
Пора уже этот Белгород и все его окрестности в радиусе 100 км. сровнять с землей, иначе дела не будет.
17.08.2022 23:09 Відповісти
а думать на пару шагов вперед вас не научили?
Если мы будем вести себя как орки и стрелять по мирняку - если ваша мораль вам это позволяет - то подумайте о том что от нас отвернутся наши союзники и перестанут давать чем стрелять.
18.08.2022 10:57 Відповісти
Причем здесь мирняк-немирняк..Ответ должен быть адекватным,хотя бы по военкоматам близлежащих к нашим границам росс.н.п,а то рашисты совсем обнаглели от безнаказанной пальбы по нашим городам..
18.08.2022 12:34 Відповісти
Хитрожопых деятелей надо принимать не во Львове а в Харькове или в Николаеве.
17.08.2022 23:18 Відповісти
Для того, чтобы покрыть только материальный ущерб, нанесенный русскими Украине, им придется несколько десятков лет отдавать нам половину доходов от продажи нефти и газа.
17.08.2022 23:19 Відповісти
посмотрите - десяток местных дебилов радостно снимают на телефон - как другие горят
18.08.2022 00:53 Відповісти
 
 