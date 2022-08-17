У Салтівському районі Харкова сильна пожежа внаслідок обстрілу окупантів, відомо про трьох загиблих та десять поранених, - мер Терехов. ВIДЕО

Російські окупаційні війська у середу ввечері обстріляли з РСЗВ Салтівський район Харкова. Виникла пожежа, є загиблі і поранені.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Багатостраждальна Салтівка знову під обстрілом. Влучення РСЗВ у землю біля житлового будинку. Вибиті вікна, посічені стіни. Постраждалих попередньо немає", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

"Знову обстріл Салтівського району. Попередньо приліт біля житлової багатоповерхівки", – згодом написав мер.

Трохи пізніше Терехов повідомив, що в результаті обстрілу почалася сильна пожежа у житловій будівлі.

"На місці прильоту сильна пожежа в житловій будівлі. На даний момент є інформація про трьох загиблих та десять поранених", - написав Терехов.

