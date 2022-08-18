Українські воїни за допомогою бойового дрона закинули міну у відкритий люк російського танку. ВIДЕО
Українські воїни, знищили російський танк, закинувши міну з бойового дрона прямісінько у відкритий люк ворожої бронемашини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ювелірної роботи українських операторів БПЛА опублікований у соцмережах.
втім, у даному випадку з багатотонним кацатанком, ********** - годиться
Ну, а класичні танки це металолом.