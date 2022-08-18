УКР
Українські воїни за допомогою бойового дрона закинули міну у відкритий люк російського танку. ВIДЕО

Українські воїни, знищили російський танк, закинувши міну з бойового дрона прямісінько у відкритий люк ворожої бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ювелірної роботи українських операторів БПЛА опублікований у соцмережах. 

+49
Дроноснаперу респект!
18.08.2022 10:35 Відповісти
+40
Украинский дартс.
18.08.2022 10:35 Відповісти
+36
Ювелірна робота!
18.08.2022 10:45 Відповісти
І влучили якраз в оператора -навідника. Зліва навідник а справа командир машини
18.08.2022 13:15 Відповісти
А наводчик в это время пил бояру, которая разлилась и загорелась ))
показати весь коментар
шоб ці кончені монтажори відео зі своїм їбанутим звуком повсиралися падли
показати весь коментар
Украинское блюдо: жареная бурятина.
18.08.2022 10:36 Відповісти
Смажені бурячки
18.08.2022 16:23 Відповісти
18.08.2022 10:38 Відповісти
Аэроснайперы
18.08.2022 10:43 Відповісти
М О Л О Д Ц Ы !
18.08.2022 10:47 Відповісти
Круто!
18.08.2022 10:49 Відповісти
Перший кидок - бінго! Решта - ні а чьом. Треба було у автівку вкинути, котра поруч стояла, то вона точно би згоріла
18.08.2022 10:49 Відповісти
Автівка? Точно ні. Танк згорів через бк, а ось автіка обійшлася б лише царапинами та невеликими дірами.
18.08.2022 19:33 Відповісти
Вапще ніхатєл уєзжать танк, так падамашніму атдихал.
18.08.2022 10:49 Відповісти
Точно в лузу
18.08.2022 10:50 Відповісти
красиво
18.08.2022 10:50 Відповісти
Норм.
18.08.2022 10:58 Відповісти
Це абсолютно прекрасно. Філігранною
18.08.2022 11:00 Відповісти
СЛАВА ВОЇНАМ УКРАЇНИ!💪👍
18.08.2022 11:01 Відповісти
фантастика! как это возможно вообще?
18.08.2022 11:03 Відповісти
Дуже легко. Реб це міф російської пропаганди. Міф який жив ще навіть перед другою світовою.
18.08.2022 19:31 Відповісти
Бинго
18.08.2022 11:09 Відповісти
Тож шашлики точно пережарилися у своїй консервній банці.
18.08.2022 11:10 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
18.08.2022 11:13 Відповісти
Кацапам не навіс проти джавеліна потрібен, а пляжна парасолька над люком!
18.08.2022 11:13 Відповісти
ну ось, це влучність..., за такою зброєю - майбутнє, вочевидь, це самопал, але ми ж можемо її виготовляти навіть у промислових обсягах, було б бажання, а винахідники вже знайшлися...
18.08.2022 11:19 Відповісти
Ну, как проветрились?
18.08.2022 11:21 Відповісти
боженьки, яка краса! респект пацанам!👍
18.08.2022 11:21 Відповісти
Ukrainskij jumor daet foru vsem zadornopetrosianam v kuču skladennym
20.08.2022 00:42 Відповісти
Щось жовте кидають, схоже на "Шалену Бджілку"
18.08.2022 11:23 Відповісти
Війна у трьох вимірах....у русскагаварящіх нема виміру, в них ізмєрєніє...русскагаварящіє цю війну програють.
18.08.2022 11:24 Відповісти
Свинособаки на відпочинку.... неочікувано підсмажились.
18.08.2022 11:25 Відповісти
Вот мина прилетела - и ага!...
18.08.2022 11:31 Відповісти
Хлопці хотіли тільки спитати:

18.08.2022 11:38 Відповісти
Тепер путін накаже заварити в танках люки разом з танкістами.
18.08.2022 11:38 Відповісти
18.08.2022 11:38 Відповісти
Из танков никто не выскочил - понравилось.
18.08.2022 11:39 Відповісти
Підозрюю в них нікого не було
18.08.2022 13:39 Відповісти
Тоді б люк був прикритий. Вони в середині були. А так як танки то гівно і зараз літо то відкрили люки щоб подихати.
18.08.2022 19:30 Відповісти
оператор дрона сам не ожидал)) как попал, так сразу на пропеллеры встал
18.08.2022 12:24 Відповісти
Душевно, по домашнему...
18.08.2022 13:18 Відповісти
Трех очковый
18.08.2022 14:31 Відповісти
Боже допоможи нашим Героям.
18.08.2022 14:31 Відповісти
пулемет жалко, мне на балкон самое оно)))
18.08.2022 14:36 Відповісти
яка краса! Дивилася б і дивилася!
18.08.2022 14:45 Відповісти
"**********" - так називає запальничку прокацапська хвойда, що не знає (чи не бажає знати) української, Наташа Кара-Льова..
втім, у даному випадку з багатотонним кацатанком, ********** - годиться
18.08.2022 15:12 Відповісти
Крутяк!
18.08.2022 16:11 Відповісти
Жарену кацапчину замовляли?
18.08.2022 16:18 Відповісти
и дорогая не узнает какой танкиста был конец
18.08.2022 16:40 Відповісти
а "конец" там смажений
18.08.2022 19:43 Відповісти
Дрони це імба.

Ну, а класичні танки це металолом.
18.08.2022 19:28 Відповісти
А поруч з танком бурятинка досмажується?👍😁 Ну тепер на радощах батьки нові лади обмивати будуть
18.08.2022 19:42 Відповісти
Прошу вибачення за чорний гумор.... Так потрапити в саму дірочку! От що значить довго без жінки бути!
18.08.2022 20:07 Відповісти
Ох" бiдна" жiнка
18.08.2022 22:18 Відповісти
Так только украинцы могут. Говняной миной уничтожить танк.
18.08.2022 20:13 Відповісти
Не, ну красиво ! КУди там квадрату Малевича, *****
18.08.2022 22:16 Відповісти
КЛАС!!! Наші хлопці вигадали нову "страву", - "м'ясо гриль по рашистські"! Тому як від екіпажу в цьому випадку залишились хіба що жетони та окремі фрагменти смаженого м'яса (і то не факт)...
19.08.2022 09:48 Відповісти
НБА.
19.08.2022 10:33 Відповісти
Смотрю только я заметил что техника как всегда тупо брошенная, а все прямо усираются,радуются тому что оператору подвезло в открытый люк попасть , можно вопрос народ??? А где логика в чём перемога ???
20.08.2022 01:00 Відповісти
 
 