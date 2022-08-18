Воїн ДШВ Дмитро (Зевс) про оборону Гостомельського аеропорту: Передавали координати російської техніки і їх одразу "накривали". ВIДЕО
Військовослужбовець ДШВ Дмитро, позивний Зевс, разом з трьома підлеглими був навідником артилерії в Гостомельському аеропорту протягом двох перших тижнів війни.
Про це йдеться в сюжеті Військового телебачення, інформує Цензор.НЕТ.
Завдяки йому і його побратимам українська артилерія знала як і куди бити точно так, аби ворог зазнав тут максимальних втрат у техніці і живій силі.
"Вийшов на мене командувач з позивним Майк. Сказав: "Зевс, ти наші єдині очі. Потрібно, щоб ти залишився в Гостомелі, підійшов якомога ближче до аеродрому, виявляв цілі та коригував артилерію. Тому я і ще 3 людини, які зі мною були, на світанку почали висуватися до аеродрому. Ми "розбили" злітну смугу на квадрати, я казав координати і туди починала "працювати" артилерія", - розповів Дмитро.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Іще один момент з інтерв'ю Зеленського. На питання, чи він особисто вірив у можливість вторгнення, той відповів: та хто б міг у таке повірити? Що вони катуватимуть людей? Ніхто не вірив, що все буде так. Ніхто цього не знав. Цитата англійською: "Look, how can you believe this? That they will torture people and that this is their goal? No one believed it would be like this. And no one knew it." Хто міг знати?!! Хто міг повірити, що вони катуватимуть і гвалтуватимуть?
Ми могли! Всі ми, для кого війна почалася у чотирнадцятому, хто мінімально цікавився новинами з окупованих територій, хто мав бажання хоч раз поговорити з біженцями.
Ах ти ж... Глянь в очі дружині Рибака або мамі Стьопочки Чубенка, і посмій їм сказати, що ти не знав!! Далі вже моя думка, яку я нікому не нав'язую, але яка для мене багато пояснює. Країну готували до капітуляції, колонізації, але Вові при цьому сказали, що все буде тихо-мирно, ніхто не постраждає. Ну стрельнуть десь пару разів, ну прапори поміняють - та какая разніца на ті прапори. Та і черговий сезон «Скотів» скоро знімати з Шиферами…
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
І це при тому, що ще 12 січня 2022 року директор ЦРУ Бернс під час зустрічі з президентом Зеленським розкрив деталі широкомасштабного нападу рашистів на Україну з показом головних ударів на оперативних картах, зокрема у напрямку Києва із захопленням Гостомеля.
Всю цю надважливу інформацію Зеленський чомусь вирішив спустити в унітаз, тобто попросту проігнорити, або боячись за власне життя після її дачі в хід, чи ще через якісь причини.
А от його теперішня версія, яку він озвучив через півроку після початку великої війни в інтерв'ю WP, заявивши, що, начебто, зробив це для недопущення паніки, не є переконливою.
Одразу ж виникає питання: А рашистські війська на другий день війни під Києвом і вуличні бої з передовими загонами ворога на проспекті Перемоги в Києві - це хіба не паніка?