Воїн ДШВ Дмитро (Зевс) про оборону Гостомельського аеропорту: Передавали координати російської техніки і їх одразу "накривали". ВIДЕО

Військовослужбовець ДШВ Дмитро, позивний Зевс, разом з трьома підлеглими був навідником артилерії в Гостомельському аеропорту протягом двох перших тижнів війни.

Про це йдеться в сюжеті Військового телебачення, інформує Цензор.НЕТ.

Завдяки йому і його побратимам українська артилерія знала як і куди бити точно так, аби ворог зазнав тут максимальних втрат у техніці і живій силі.

"Вийшов на мене командувач з позивним Майк. Сказав: "Зевс, ти наші єдині очі. Потрібно, щоб ти залишився в Гостомелі, підійшов якомога ближче до аеродрому, виявляв цілі та коригував артилерію. Тому я і ще 3 людини, які зі мною були, на світанку почали висуватися до аеродрому. Ми "розбили" злітну смугу на квадрати, я казав координати і туди починала "працювати" артилерія", - розповів Дмитро.

