13 310 39

РосЗМІ про вибухи у Криму та Росії: "ночной инцидент", "громкие хлопки", "техника не повреждена", "ничего не указывает на обстрел". ВIДЕО

Російські ЗМІ використовують евфемізми та синоніми та не говорять про наслідки, висвітлюючи вибухи на військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму та на території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у виданні "Настоящее время".

Російські пропагандисти використовують такі вирази як: "ночной инцидент", "жителей потревожили громкие хлопки", "техника не повреждена", "причина взрыва – человеческий фактор", "ничего не указывает на обстрел".

Читайте також: РФ намагається виставити удари по Криму терактами, щоб відволікти від своїх воєнних злочинів, - ISW

Зазначається, що про наслідки вибухів журналісти або взагалі не повідомляють, або надають обмежену та неповну інформацію. Те саме і про причини вибухів: "возник пожар", "сдетонировал боеприпас", "случайно сгоревшая техника".

Топ коментарі
+48
Ігор Лапін Я і без попереджень знав, що буде ВЕЛИКА війна. І без тих попереджень з грудня на всіх телеефірах криком кричав, що на Київ полізуть з півночі від білорусів, через Ірпінь, Іванків....

Тому!!! Справа не в "не попередили", а в тому, що асфальт, ****, в 152 мм гармату не лізе.

Це коли на 1500 снарядів по моїм позиціям у відповідь я давав 15...

Так от: про економіку і 7 млрдів -запускаючи виробництво танків ми змогли б підняти промисловість, металургію і т.д.

Асфальт і бітум з білорусі - це швидкі відкати. Тому не було і немає тут ні про Державу, ні про економіку. Тут просто про бабло.

18.08.2022 11:47 Відповісти
+20
Сравнивай так:
ЗСУ 2014-2019
ЗСУ 2019-2022
Но зеленым придуркам по фиг. Им по фиг на то, что было создано в трудных условиях 14-19 гг.
И на то что было развалено за 3 года в гораздо более легком положении. Им главное не признать, что они долбо...бы. И желательно еще зеленую жопу лизнуть.
Ох, ***, чувствую они арестовича выберут.
18.08.2022 13:19 Відповісти
+17
Українська Армія 2014 та 2019 - це те ж саме?
18.08.2022 12:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ничэго не случилась, фсЁ пад кантролем (Аксенов по тихой *****л с Крыма).
18.08.2022 11:46 Відповісти
Ігор Лапін Я і без попереджень знав, що буде ВЕЛИКА війна. І без тих попереджень з грудня на всіх телеефірах криком кричав, що на Київ полізуть з півночі від білорусів, через Ірпінь, Іванків....

Тому!!! Справа не в "не попередили", а в тому, що асфальт, ****, в 152 мм гармату не лізе.

Це коли на 1500 снарядів по моїм позиціям у відповідь я давав 15...

Так от: про економіку і 7 млрдів -запускаючи виробництво танків ми змогли б підняти промисловість, металургію і т.д.

Асфальт і бітум з білорусі - це швидкі відкати. Тому не було і немає тут ні про Державу, ні про економіку. Тут просто про бабло.

18.08.2022 11:47 Відповісти
Так чого не запустили виробництво танків? Пару тижнів до п'яти років не вистачило? Як завжди
18.08.2022 11:50 Відповісти
А зачем? Нарид устал ат вайны, правильно?
18.08.2022 12:40 Відповісти
Война началась в 2014 если ты не в курсе. Что за ето время было сделано для армии? Кроме того что посадили добровольцев и поставили Мертвечука как самого безальтернативного переговорщика
18.08.2022 11:57 Відповісти
Українська Армія 2014 та 2019 - це те ж саме?
18.08.2022 12:02 Відповісти
Сравнивай так:
ЗСУ 2014-2019
ЗСУ 2019-2022
Но зеленым придуркам по фиг. Им по фиг на то, что было создано в трудных условиях 14-19 гг.
И на то что было развалено за 3 года в гораздо более легком положении. Им главное не признать, что они долбо...бы. И желательно еще зеленую жопу лизнуть.
Ох, ***, чувствую они арестовича выберут.
18.08.2022 13:19 Відповісти
А що було створено за П'ЯТИРІЧНИЙ термін Порохотварі? По одному прототипу за П'ЯТЬ років? А куди ж пішли сотні мільярдів на оборонку? Часом не копійки з цих грошей Бопідняв Свинарчуковобагаторейдерський використовує для "волонтерства"? Скільки не давлюсь, а в очі не бачу сотні-тисячі техніки поставленої для ЗСУ за президентства "президента світу".
18.08.2022 22:21 Відповісти
Стугна, Нептун, Булат, Фурія, Верба, Вільха, Богдана, армія з112 тис зросла до 250 тис + 50 тис нацгвардії, а золотовалютні резерви з 0 лярдів баксів зросли до 29 лярдів. А що було при кріварожскам поцє? Крім Оману та великого крадівництва???
18.08.2022 22:32 Відповісти
Стоп. Порох не ангел, но зЕчмо - это зЕчмо.
18.08.2022 22:34 Відповісти
Порох дважды в рыгами ишел в договорняки... вам мало???

2004 сепарский сьезд о создании югавасточного гасударства. с лужковым в том числе... северодонецйий если помните

2005 Петя глава РНБО----- дела закрыты. а ст.110 Конституции про которую "патриоты" любят говорить направо и налево пишет всего 4 строчки-------------сепарам тюрьма . с разными сроками

непрошло и полгода--- дела закрыли..--- естественно запарабриком посмотрели-----------о так можно так делать и ниче не будет..

2015-2016 помню как рыги с махинациями ставали мэрами и никто ниче не видел.

единственно что Петя за года 4 с 2004-2008 из жалкого миллионера вылез в миллиардеры--------- тут к слову загуглите сканджал с Зинченко--- главой штаба у Ющенко. в чем Петю прямо обвинили...

ненужно откапывать вчерашних предателй..

они должны поочереди идти на "пенсию"..
18.08.2022 23:09 Відповісти
А ну ка, напомни мне, свежеиспеченный гений, на какой стороне был Порох во время первого майдана? Неужели за Януковича?
19.08.2022 02:44 Відповісти
PS. Ну и за кого в 2019 был ты? Поясни, а то, что то ты какой то безликий. Ну просто вылитый бот.
19.08.2022 02:53 Відповісти
Скажи, а почему большинство кретинов, ой, извиняюсь, критиков, повылазило тут после начала войны, ой, извиняюсь, спецоперации по вашему? Совпадение? Ну да, простое совпадение.
19.08.2022 02:57 Відповісти
у вас есть время гуглить...

найите тут статью в 2019 гдето в сентябре. где депутат Гончаренко расказует что в армии дефицит.... и недоукомплектованость патронами и прочим прочим......наверно от 10 до 30% если неошибусь...

и вот у меня тогда стал вопрос. в 2019 перед выборами нам втирали лапшу. армия обеспечена на 100500%... непрошло и пол года... оказуется по некоторым позициям дефицит и по 30% был........

и вот стает вопрос.. это разворовали с апреля по сентябь 2019---- еще при действующем прокуроре Луценке. и Петиной ВР..... или "так она была обеспечена".

еслиб разворовали.... то "патриоты" поднялиб вой....но чтото тихо было...

выходит так ее обеспечили...
18.08.2022 23:04 Відповісти
недоношенный! в твой котелок не приходит мыслЯ, что мертветчука, в качестве переговорищика, желал видеть куйло, дабы придать веса своему агенту?
18.08.2022 21:00 Відповісти
зелене падло набивало кармани, про країну це 4мо ніколи не думало і не думає
18.08.2022 12:40 Відповісти
Про танки - це до Бопіднява Багаторейдерськосвинарчукового. "Булат" і "Оплот" ще за Пороха були готові. Але шоколадному були "неначасі".
18.08.2022 22:15 Відповісти
Отримати тягла - начной інциндєнт. (******** переклад)
18.08.2022 11:51 Відповісти
"...громкие хлопки" - це аплодисменти.
18.08.2022 11:52 Відповісти
Дайте мне дивизию элитных, отборных русских солдат, и у меня будет самый чистый *** (с)
18.08.2022 11:52 Відповісти
Da mihi divisionem electae, electae Russicae milites et dick mundissimam habebo - Латинські крилаті вислови
18.08.2022 11:58 Відповісти
Ну понятно. Патерь нет только продажи белых жигулей на Рашке возросли на порядок
18.08.2022 11:54 Відповісти
під час строкової в кизил-орді (СА) танкові снаряди скидували з вагонів на землю

і нічого! бо снаряди зберігаються без детонаторів !

отака кацапська "детонація во врємя погрузочних работ"
18.08.2022 11:56 Відповісти
Свинота задействовала все свои возможности в Украине. Повторяю, ВСЕ!!! Осталось только ЯО, непонятно в каком состоянии. Почему кацапы так грозно визжали, что "примут меры"? Да для того, чтобы напугать впечатлительных и не допустить решительных действий украинцев. Но украинцы провернули на оси все эти угрозы и кацапня усралась. Уверен, даже если по кремлю прилетит, то будут тихо сопеть и делать вид, что ничего не произошло. Кацапня это быдло, а быдло боится только решительных.
18.08.2022 11:58 Відповісти
"Жители запада и юго-запада Москвы сообщают о запахе гари. Местами виден лёгкий смог.

По данным Россельхоза, задымление связано с крупным природным (!) пожаром в Рязанской области"
18.08.2022 12:13 Відповісти
ну не зовсім "нічаво ніпраізашло", а як завжди хлопок і задимлєніє. ну загалом кацапський нвояз.
18.08.2022 17:38 Відповісти
Новости из дурдома.
18.08.2022 12:30 Відповісти
Ну да, ну да...
Хай так і буде...)))
18.08.2022 13:08 Відповісти
Ну кому і "хлопки", а для нас це аплодисменти. Слава українським хлопкоробам!
18.08.2022 13:37 Відповісти
есть же уже универсальное - акт доброй воли
18.08.2022 14:12 Відповісти
Я думаю с ЯО напряг у орков , боятся запускать , во первых , а если не взлетит , или взлетит и долбанет по своим , во вторых долетит и не взорвется . Это будет и позорище и еще большие потери . Короче нет у них уверенности , что все пройдет гладко
18.08.2022 16:37 Відповісти
наша сила - ваша слабкість. і навпаки
18.08.2022 17:49 Відповісти
Насквозь прогнившая империя лживых и продажных орков. Смысл жизни русских сегодня - тотальная ложь.
18.08.2022 20:21 Відповісти
В чем, говоришь, сила, лживая русская тварь?
18.08.2022 20:23 Відповісти
Атакамсам пофігу на те, як там називають наслідки їх роботи) Посипає зверху кластером, а де й звідки не буде навіть ясно) ну ви там тримайтесь)
18.08.2022 21:50 Відповісти
все по плану,
не было никакого склада,
это просто кто-то перднул.
19.08.2022 08:09 Відповісти
просто хулиганы взорвали петарду.
19.08.2022 08:19 Відповісти
 
 