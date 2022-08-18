РосЗМІ про вибухи у Криму та Росії: "ночной инцидент", "громкие хлопки", "техника не повреждена", "ничего не указывает на обстрел". ВIДЕО

Російські ЗМІ використовують евфемізми та синоніми та не говорять про наслідки, висвітлюючи вибухи на військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму та на території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у виданні "Настоящее время".

Російські пропагандисти використовують такі вирази як: "ночной инцидент", "жителей потревожили громкие хлопки", "техника не повреждена", "причина взрыва – человеческий фактор", "ничего не указывает на обстрел".

Зазначається, що про наслідки вибухів журналісти або взагалі не повідомляють, або надають обмежену та неповну інформацію. Те саме і про причини вибухів: "возник пожар", "сдетонировал боеприпас", "случайно сгоревшая техника".