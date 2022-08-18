УКР
Багатодітний мешканець Чувашії знявся у рекламі армії РФ і менш ніж за місяць загинув в Україні: "Семья и мамка в деревне поддерживает". ВIДЕО

Багатодітний мешканець російської Чувашії Сергій Становий приблизно місяць тому, був героєм ролика російських пропагандистів про службу в армії РФ і "спецоперацію", а потрапивши в Україну швидко "денацифікувався".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про смерть Станового повідомили у соцмережах.

"Житель Чувашії знявся у рекламі армії та загинув на війні. Батько трьох дітей Сергій Становий у червні дав інтерв'ю місцевому виданню, де розповів про своє рішення піти на фронт. Сьогодні стало відомо, що він загинув, не прослуживши й місяця", - пише автор повідомлення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Батько знищеного в Україні окупанта купив на "гробові" гроші автомобіль "Лада". ВIДЕО

"Семья поддерживает и мамка в деревне тоже поддерживает", - казав окупант у реклакному ролику про своє рішення піти на війну в Україну.

Багатодітний мешканець Чувашії знявся у рекламі армії РФ і менш ніж за місяць загинув в Україні: Семья и мамка в деревне поддерживает 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни за допомогою бойового дрона закинули міну у відкритий люк російського танку. ВIДЕО

армія рф (18773) гроші (985) знищення (8279)
+92
І прівратілся в бєлих Жігулєй...
18.08.2022 12:20 Відповісти
+69
Мне кажется порою, что бандиты
Пришедшие с чувшских ******
Мечтали о деньгах и о машине
А получили крепких 3,14здюлей
А-а-а-а..., а-а-а-а...
18.08.2022 12:33 Відповісти
+68
18.08.2022 12:20 Відповісти
18.08.2022 12:20 Відповісти
Доречі не факт.
показати весь коментар
18.08.2022 12:26 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 12:38 Відповісти
"...призвал последовать его примеру"

Nuff said.
18.08.2022 12:20 Відповісти
Очень правильный призыв: не лежите на диване, лежите в земле.
18.08.2022 12:21 Відповісти
Гори в аду тварь
18.08.2022 12:21 Відповісти
Безмозглые дебилы, по-другому их не назвать.
18.08.2022 12:22 Відповісти
Чуваш ? Как я рад .)
18.08.2022 12:23 Відповісти
Монтажний чувашнiк теперь компостом заробляЭ...
18.08.2022 13:25 Відповісти
Тєпєрь асталась адна праблємка-как адні жугулі раздєліть на всєх...
18.08.2022 12:24 Відповісти
Пусть в этой семье победит сильнейший.
18.08.2022 13:01 Відповісти
ну или "руцкая рулетка" до последнего победителя )))
18.08.2022 14:44 Відповісти
Ну уж нет! Пусть в этой " семье" продолжателем рода останется дегенерат, который будет ложку с едой в ухо совать! Чего, собственно, всем кацапским " семьям" и желаю !
19.08.2022 14:59 Відповісти
Ніяких проблем. Там же старший син у військовій академіє. Так що, не 1 жигуль на 3 синів, а потенційно 2 жигуля на 2 сина. А у мамки через декілька років може вже стати 4 жигуля.
19.08.2022 00:38 Відповісти
Гори в Аду выродок. Чтоб тебе и твоим родственникам небыло покоя ни на том ни на етом свете.
18.08.2022 12:24 Відповісти
Уся дярєвня рада!
18.08.2022 12:25 Відповісти
Набухались браги і порвали три баяна.
18.08.2022 12:32 Відповісти
хоть кто то купит новые жигули
18.08.2022 14:37 Відповісти
Да и пес с ним.
18.08.2022 12:26 Відповісти
Детям нужны машины, точнее калины. Тяните следующих двух...
18.08.2022 12:26 Відповісти
катюзі по заслузі
18.08.2022 12:28 Відповісти
мамка ладу новую купит
18.08.2022 12:28 Відповісти
Оздоровлению умственному они уже не подлежат, только максимально быстрая утилизация уродов, не только тех что пересекли границу, но и отвечать нужно по тем, кто стреляет из-за "поребрика" по украинцам. Харьков должен отвечать по военным целям в Белгороде.
18.08.2022 12:30 Відповісти
Гівнокомандуюче обісралось і сидить на горшку.
18.08.2022 12:34 Відповісти
Якщо ви молода людина, то вас використовують, якщо немолода, то ви цинік,
я голосував за Порошенка у 2019 р., попри те що Порошенко забороняв, чи призначені ним військові забороняли, стріляти у відповідь у 2014 р. по росіянам, які з РОсії 'Градами' розстрілювали наші збройні сили, а наші люди хіба що ховалися від пострілів під бронетехнікою, як це рятує ви могли пересвідчитися на нинішніх відеороликах з війни, рятує не дуже.
Порошенко, ставши президентом у 2014 р. не був готовим до посади з практичною програмою дій, потім потискав руки ***** у мІНСЬКУ, про що йому мабуть дуже жаль, але це нікуди не зникне
Зеленський, ставши президентом з програмою "нужно просто перестать стрелять", і який замість того щоб готувати країну до неминучої агресії мОРДОРУ, почав вкладати мільярди у будівництво нині зруйнованих дорог, теж не був готовий до посади.
Але зараз і вони (П. і З.), і ми, усі українці, маємо бути в одному човні, щоб захистити Україну, суспільство зараз треба склейувати в умовах війни, а не розколювати.
Фактично ви зараз, переводячи тему, навіть яка не пропонує такої можливості як конфлікт, дієте як ворог України.
Черчіль за свої помилки, чи сприйняття його дій як помилкові, відповів перед виборцями Британії у 1945 р., але результати виборів імплементували після війни.
18.08.2022 13:24 Відповісти
То есть, этот идейный дебил из Чувашии призвал своих земляков последовать его примеру, быть замоченным в Украине и пойти на перегной! А семья и мамка в деревне это поддержали! Ну, что сказать - конченные дебилы. И, да - земля тебе железобетоном..
18.08.2022 12:32 Відповісти
Після цього ролика-в кого ще виникає питання чи винен кожен москаль-кацап в війні в Україні.Та не будь ***** впевнений саме в таких "патріотах",яким і грошей не треба щоб воювати з українцями,він би ніколи би і не напав.Цесаме отаке бидло,з Чувашій,з Бурятій із всяких кацапськи **%нєй-розпочало з нами війну.Їх треба нищити разом з їхніми виводками,один вже в військовій академії,і свиномамками і татками,вони ж не проти,як скажених псів, з ще більш невиліковними хворобами...
18.08.2022 19:58 Відповісти
Хароший рюський
18.08.2022 12:32 Відповісти
Украінська КАРМА, вона така. Довийожувалось чувашське падло.
Насіння хоч взяв у кишені?
18.08.2022 12:35 Відповісти
Нічого, отримають білу ладу без подушок безпеки та й ту проп'ють на радощах.
18.08.2022 12:35 Відповісти
ну, давай там, за родину и хорошего настроения
18.08.2022 12:35 Відповісти
«За родіну, наших дєтєй і за будущєє»… вчені соціологи будуть вивчати цей феномен і що те, що зробили із масовою свідомістю росіян і адептів рашизма. Це повинно бути вивчено і засуджено. В людей, хірургічним шляхом видалили совість.
18.08.2022 12:36 Відповісти
Пане Грабовський,а хіба було що видаляти?У Шарікова хоч шрами були з Денікінських фронтів,а цей просто продукт селекції як солов*їнного посліду і Скотобєєвої...
18.08.2022 20:01 Відповісти
На одного довбойо*а менше, і то добре.
18.08.2022 12:36 Відповісти
Мамка ще "героев" наплодить.....
18.08.2022 12:37 Відповісти
Мамка знала... Мама одобрила - а сын удобрил!
Все хитрая бестия просчитала! Только возникает вопрос - сдохнув быстрее расчетного - получит ли его мамка-продуманка хоть какую копеечку?
18.08.2022 12:37 Відповісти
Какая прелесть! По больше бы таких, дохлых чувашей.
18.08.2022 12:41 Відповісти
Вони й поки живi не меньше смердять..
18.08.2022 13:29 Відповісти
ну теперь очередь сынули...
18.08.2022 12:41 Відповісти
Сынуля пойдет за папку мстить,что убили этого дебила ненавистные бандеровцы. А нех#й было шастать.
18.08.2022 15:22 Відповісти
Не загинув, а був знищений!
18.08.2022 12:44 Відповісти
Здоровья подохшему! Надеюсь, его опарышам ничего не заплатят. Как и всем таким наёмникам.
18.08.2022 12:45 Відповісти
Вошёл в роль, играл до конца
18.08.2022 12:47 Відповісти
Оту країну вже не переробити. Там потрібне хірургічне втручання.. Лоботомія наприклад.
18.08.2022 12:51 Відповісти
Там просто нужно выключить телевизор. Они тогда друг друга убьют.
18.08.2022 15:23 Відповісти
молодец. А мамке шиш с маслом, - за патриотов денег не дают =)
18.08.2022 12:51 Відповісти
Земля стекловатой, животное!!!
18.08.2022 12:52 Відповісти
дураки и дороги..., ничего в скрепоносной не меняется...
18.08.2022 13:06 Відповісти
Молодец! Заработал детям хорошо! Живым за всю жизнь столько бы не заработал.
18.08.2022 13:07 Відповісти
"За родину, за наших детей..." А какая опасность грозила твоей родине, твоим детям, упырь тупоголовый? Живите, и радуйтесь. Так нет же, приперся с оружием на чужую землю. Получил награду - смерть.
18.08.2022 13:09 Відповісти
Він їхав за оплатами. Розповідь про патріотизм є лише заспокоєнням для себе та рідних.
Він бажав заробити на вбивствах своїх ближних.
Не вийшло. Є плюс для нього: він знає, як виглядає пекло після смерті.
Його діти мають жити у суспільстві, де все будуть знати: їх батько вбивав невинних за оплату.
18.08.2022 13:10 Відповісти
Агнєшка,він не був близьким ні мені буковинцю,ні тим усім моїм знайомим українцям.Воно було скаженим псом,і його,слава ВСУ,прибили як скаженого пса.Тепер чекаїм його ******** з військової академії...
18.08.2022 20:05 Відповісти
Нах*я було пертись із своєї вигрібної ями аж в Україну шоб здохнути?
Не міг вдома обісцяти розетку, чи у парашу провалитись...
Дивні істоти ці кацапи...
18.08.2022 13:13 Відповісти
Дивні істоти ці кацапи...-то ті кацапи, для яких ЦЕ велика честь називати себе руSSкімі....
18.08.2022 13:32 Відповісти
Вони можуть себе називати як їм заманеця...
Важливо не це, а те, як їх називають другі люди!
А люди, здебільшого інакше як 3,14дарасами їх не кличуть...)))
Нехай спробують цим фактом повихвалятись...
18.08.2022 13:38 Відповісти
20років тому ми думали, що інтернет врятує світ від брехні і пропаганди: доступ до всієї інфи, Гугл транслейт і т.д.......вочевидь справа не в доступі до інфи, а в особистій деградації. Покажіть це інтерв'ю шольцу, треба і його перевірити на 'особисту деградацію' в питанні 'це війна путіна, рускіє нєвіновати'!
18.08.2022 13:14 Відповісти
Одним чуваком меньше !
18.08.2022 13:27 Відповісти
Не чуваком,а чувашом.
18.08.2022 15:25 Відповісти
čuvak začuvašilsia takskatj... Ladu kalinu emu v pečenj.
20.08.2022 00:26 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
18.08.2022 13:28 Відповісти
вот такая участь ждёт каждого российского агрессора,как этого ЧУВАка из ЧУВАшии..Мордор не только проиграет эту войну,он будет уничтожен,причём из середины.Война с Украиной и особенно утраты россии в этой войне быстро сбивают спесь с самозванных "пупов Земли" ,т.н. "русского мира" и отрезавляют,показав,что российская армия далеко не первая не только в мире,чему верили остолопы из россии,но даже и в Европе. Так что рассчитывать на возрождение империи российской не только не стОит,но и опасно для самих россиян. Идиотизм и спесь всегда в старину личился кровопусканием. Похоже так нужно лечить и россиян от их "мировой мании величия". А ещё российские солдаты увидели,что мир не "завидует" им по развитию- в россии вообще нечему завидовать...
18.08.2022 13:30 Відповісти
Страна белых жигулей! Лучше чем ржавых танков. В каждую расейскую семью дадим по белому жигулю!
18.08.2022 13:31 Відповісти
Многодетные они такие...
Уем научились двигать, а мозгами нет.
18.08.2022 13:32 Відповісти
Мамке привет.
18.08.2022 13:35 Відповісти
Сподіваюсь що бомжи будуть сцяти на твою могилу а чергова злива вимиє твої кістки і їх розтягають по ново- жопосранську здивчавілі собаки, щоб і сліду від тебе на землі не лишилося, ****** ти путінська.
18.08.2022 13:36 Відповісти
Здох смердючий кацап,та і йух з ним.
18.08.2022 13:44 Відповісти
здохнути - це безсумнівно гарний приклад для кожного кацапа, вартий повторення.
18.08.2022 13:46 Відповісти
Дибил
18.08.2022 15:09 Відповісти
чувашське чурбанство залюбки пересідає на білі жігулі
18.08.2022 16:10 Відповісти
За родіну, гнийте орки-терористи в українській землі
18.08.2022 16:35 Відповісти
Четырежды семь это будет,это будет...во мамке под с старость привалило!
18.08.2022 16:36 Відповісти
Чего бы мамке не поддерживать. Радостная новость для неё сегодня - денежку за сына получит. Деревня зауважает. Красота!
18.08.2022 17:05 Відповісти
Не думаю что бюджета росии хватит на 40000 "Жигулей". Поэтому, "дорогие росиияне", поспешите - за того кто подохнет раньше шансы получить компенсацию выше.
18.08.2022 19:47 Відповісти
Пане Рабінович,кацапський мінфін вам зараз повинен бути вдячний.Навіщо давати мільйони рублів придуркам-приймуть рішення видавати кожній родині з загиблим кацапом-білу "Ладу".Чекаю не дочекаюсь такого рішеня кацапів.А ви всі уявляєте як буде виглядати весілля з автомобільним екскортом?
18.08.2022 20:13 Відповісти
Похоронка. По сколько ваш огородный конь , с Чувашии , не имел боевого опыта ,получите авто.С уважением ,шаман Шайгу.
18.08.2022 20:30 Відповісти
******, думав бабла рубонуть
18.08.2022 20:59 Відповісти
Здох собака.
18.08.2022 21:47 Відповісти
чудеса парашской техники - белые жигули вмещающиеся в небольшом чёрном мешке для мусора )
18.08.2022 22:19 Відповісти
 
 