Багатодітний мешканець Чувашії знявся у рекламі армії РФ і менш ніж за місяць загинув в Україні: "Семья и мамка в деревне поддерживает". ВIДЕО

Багатодітний мешканець російської Чувашії Сергій Становий приблизно місяць тому, був героєм ролика російських пропагандистів про службу в армії РФ і "спецоперацію", а потрапивши в Україну швидко "денацифікувався".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про смерть Станового повідомили у соцмережах.

"Житель Чувашії знявся у рекламі армії та загинув на війні. Батько трьох дітей Сергій Становий у червні дав інтерв'ю місцевому виданню, де розповів про своє рішення піти на фронт. Сьогодні стало відомо, що він загинув, не прослуживши й місяця", - пише автор повідомлення.

"Семья поддерживает и мамка в деревне тоже поддерживает", - казав окупант у реклакному ролику про своє рішення піти на війну в Україну.

