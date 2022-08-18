УКР
Лікарі та перехожі ловлять у Варшаві агресивного росіянина: "Я люблю Путіна!". ВIДЕО

У польській столиці агресивний громадянин РФ намагався напасти на медиків і перехожих, вигукуючи слова на підтримку Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дійшло і до бійки, але полякам вдалося угамувати росіянина. Його забрала поліція, що приїхала на виклик.

Відеозапис фрагменту конфлікту та приборкання любителя Путіна опублікований у соцмережах.

"Схоже, що росіяни скоро отримають повний бан на відвідування цивілізованих країн світу. І це не тільки через агресію проти України. Просто вони ведуть себе в чужих країнах як агресивні дикуни. Ось до прикладу нове відео, як у польській столиці агресивний громадянин РФ намагався напасти на медиків і перехожих, вигукуючи що він за путіна та ображаючи поляків. Поляки дали цьому неадеквату тягла, повалили на землю, заламали та передали до поліції", - пише автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда прирівняв росіян у Маріуполі до німецьких нацистів у Варшаві: "Однакові звірства"

дебош (10) Польща (8987) росія (67880) Варшава (195)
+86
Поляки-повикидайте всіх кацапських свиней взад в радной свінарнік нехай там і ******* пукіна...
18.08.2022 13:16 Відповісти
+68
А Шольц говорит что во всем виновато только *****. Все рашисты подлежат истреблению
18.08.2022 13:17 Відповісти
+67
Зовите боевых ветеринаров на поимку одичалой свиньи!
18.08.2022 13:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Курва! Це тобі не расєйські єпєня.

Сподіваюсь, що депортують бабуіна нах.
19.08.2022 00:14 Відповісти
"Абыр! Абыр! Абырвалг! Я люблю Путина!" - кричал свиночеловек в смирительной рубашке. Санитары курили в сторонке и понимающе кивали. Психиатр бормотал под нос, строча в истории болезни: - Так и запишем: "Геронтофилия, бред величия. Также налицо индуцированный бред, вызванный неограниченным просмотром российских телеканалов"

19.08.2022 03:13 Відповісти
цього Дібила не треба в буцигарню,відайте родине в котрих тількі загінув хтось з рідних. Я меркую це буде гуманно.
19.08.2022 12:34 Відповісти
19.08.2022 16:47 Відповісти
Мало дали.
19.08.2022 20:43 Відповісти
