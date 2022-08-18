Лікарі та перехожі ловлять у Варшаві агресивного росіянина: "Я люблю Путіна!". ВIДЕО

У польській столиці агресивний громадянин РФ намагався напасти на медиків і перехожих, вигукуючи слова на підтримку Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дійшло і до бійки, але полякам вдалося угамувати росіянина. Його забрала поліція, що приїхала на виклик.

Відеозапис фрагменту конфлікту та приборкання любителя Путіна опублікований у соцмережах.

"Схоже, що росіяни скоро отримають повний бан на відвідування цивілізованих країн світу. І це не тільки через агресію проти України. Просто вони ведуть себе в чужих країнах як агресивні дикуни. Ось до прикладу нове відео, як у польській столиці агресивний громадянин РФ намагався напасти на медиків і перехожих, вигукуючи що він за путіна та ображаючи поляків. Поляки дали цьому неадеквату тягла, повалили на землю, заламали та передали до поліції", - пише автор публікації.

