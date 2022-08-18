УКР
"До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. Показательную казнь хотят устроить": Окупант розповідає про плани контрнаступу ЗСУ. АУДIО

Російський військовий розповідає своїй матері про плани ЗСУ щодо контрнаступу.

Про це свідчить перехоплення ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант сказав мамі, що таку інформацію надала розвідка РФ. Також він скаржиться на свого командира бригади, який залишає їх на позиціях вже на "третій термін".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашист, що воює на Харківщині: "Начальство такое конченое, бл#ть, нас #башат даже свои, епта. Арта х#ярит", - перехоплення ГУР. АУДIО

розвідка (3925) перехоплення (364)
+41
Свиноматка перед телевизором убеждает сынка в окопе, что все хорошо. Заметил, что свиноматки в край воинственные. Правда, эту воинственность быстро убирает баваона, но сам факт жестокости самок кацапов на лицо.
18.08.2022 13:55 Відповісти
+35
+32
Кацапка мама заспокоює свого виродка , щоби не панікував і все буде добре ,це пздц😠
вирішила поміняти сина на машину
"Полундра. Спасайся..., кто может."
Около шестидесяти матросов из состава Кольской флотилии Северного флота России уже официально разорвали контракты ‒ чтобы не ехать на войну в Украину.

«Военнослужащие Кольской флотилии не хотят ехать на специальную военную операцию на территорию Украины. Так, 60 человек, несмотря на уговоры всех командиров, уволились с военной службы по контракту. По словам одного из военнослужащих, они отказались от участия в «специальной военной операции» на территории Украины из-за того, что в их контракте и даже в присяге нет такого пункта - ехать гибнуть непонятно за что в чужую страну», - написал Цымбалюк. https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/18/511811/
шістдесят відмовило, шістсот погодилось.
Хотілось би ...
Так вже набридли ті таргану сруняві.
Твои слова та Б-гу в уши.
и это хорошо!
Свиноматка перед телевизором убеждает сынка в окопе, что все хорошо. Заметил, что свиноматки в край воинственные. Правда, эту воинственность быстро убирает баваона, но сам факт жестокости самок кацапов на лицо.
Так їм нові Жигулі світять, а тупий виплодок не хоче здихати раді мамулі! Того й агресивні - **** - нова тачка поряд, а ніяк не отримати.
Самка боiться щось ляпнути ,бо може через шпарини хтось почуЭ цю розмову...I тодi прощавай "стабiльнiсть"-продавлене лiжко в занедбанiй кiмнатi ************** кишко-волочильноi фабрики..
Кацапка мама заспокоює свого виродка , щоби не панікував і все буде добре ,це пздц😠
вирішила поміняти сина на машину
Да хер там)) Походу жигули уже кончились
Бiльшiсть мордви згодна буде зачекати-скiльки рокiв мрiяли, хероя на комбiкормi вирощували..
зіграйте на упередження - самонайоб...тесь...
А освобождение Житомирской, Киевской и Сумской области от рашистов - это что было?
Ага, и сами оставили карты, связь, рэбки, кшмки и прочую тыловую утварь. Они ещё и со Змеиного сами ушли. А так если бы кацапы захотели, то Киев за три дня взяли бы. Ага(ехидно-саркастичный коммент)
Та шо ти таке кажешь!... "они ушли сами. их не выбивали. " - а чого ж тоді наші два тижня 24/7 в березні ракети пускали (м. Київ)? Мабуть салюти пускали, що кацапи вирішили "уйти сами"?
Якщо ти так віриш в те,що ЗСУ гнало рашистів до кордонів київської області з білоруссю, а не вони самі відступили по пріказу зверху, бо жодна армія не може воювати на 5 фронтах одночасно, то скажи нам всім будь ласка, чому те саме ну ніяк не виходить ні на Луганщині, ні на Харківщині, ні на Донеччині, ні на Запоріжжі, навіть на сраному клаптику правобережжя Херсонщини вже 6 місяців ну ніяк не виходить???? Навіть по марафону в кінці березня казали 'рашисти відступають на територію Білорусі', 'рашисти покинули територію ЧАЕС'!! А не 'зсу розбило вщент армію рашистів на півночі'. А вже в квітні почалося укрпопагандопобєдобєсіє і піар з поїздками по бучам ірпеням!!!!
Я не вірю, я кажу те, що сам бачив своїми очами за вікном. Тому й "веселять" вислови, що "вони самі". Чому не виходить зараз - може в боневтіка спитати чи не на часі?
как что? жест доброй воли же.
Вы имеете право на свое мнение..
и действительно, у ***** так всего много, что ему при этом приходится оголять свои северные и восточные (дальневосточные))) кордоны, выгребая со складов и арсеналов весь металл хранимый еще с афганской войны... и впихивая курсантов и военных пенсионеров на крыло...
но мысль Ваша правильная,, ее уже озвучили - армия русни не самая сильная но самая длинная...
Я никогда не говорил что она сильная и у нее современные вооружения. Я всегда за объективность, даже если правда кому то неприятна. На данный момент, ***** нет причин отступать, чтоб его заставить нужны победы. Их пока нет, очень надеюсь что будут позже.
Так перемог в дусі другої світової і не буде, ніхто не буде кидати людей тисячами під танки, буде поступово, інша війна, інші цінності.
Я ж не говорю что надо людей кидать под танки, когда я надеюсь найдут другие методы.
Ну дивіться, візьмем той же Київ, логістику їм розбили вщент, про підтримку місцевих і мови нема, це не Донбас, зависли навколо Чорнобиля, пішла мощна хвиля про радиацію, сябри у війну не вступили, їм не було вихіду особливо.
Как я уже писал, я за объективность. ***** будет лезть дальше, пока у него будут пускай даже старые танки, буряты с севера, и зэки которые из тюрьмы готовы идти на фронт. И этого добра к сожалению еще немало. Да, оно закончится. Но не в этом году.
может вам из далекой Висконщины не видно, но воюет не путин, а конкретные удмурты, тывинцы, калмыки и прочие тудовляне с просторов васюганья. А вот у них-то отступать причин много, и причины эти ЗСУ им посылае точно по адресу, и когда у этих многонациональных манкуртов начнется отступление, то у нас начнется наступление. Не раньше.
Из какой висконщины??? Что такое прокси не знаешь?
та да, у нас с 14-го прокси в нашей жизни в разных видах и проявлениях везде. Мягко говоря - уже *******.
та да, это всё те же голоса актёров Брянского ТЮЗа. ГУР конечно мог бы уже и новых актёров нанять, а не юзать одни и те же голоса уже четвёртый месяц. Хотя, есть вероятность, что эта запись сфабрикована ФСБ для поддержки морального духа войск рф, потому что звучит прямой мотивирующий посыл: "Не переживай! Всё будет хорошо! Я думаю, что такого не должны допустить - оставить как забытый объект, и всё. Нет, такого не будет". В общем очевидно, что подобные записи - это ИПСО, направленная против психологически неустойчивой части читателей Цензора.
блин, заспамили безнадежую нефтекачку. А такой хороший объект для изучения.
Ну ничего, через пару-тройку дней снова вынырнет с новыми кацапскими нарративами типа "сами ушли" и прочие "жесты доброй воли".
Нефтекачка з 2014 року підтримує Україну, не влучив, просто раніше нік був інший.
та я помню. Но видел, как за такое время с людьми происходили удивительные изменения. Поэтому не могу считать свои коменты френдлифайром.
Если бы у тебя было больше ума, то различал врага от союзника.
запахло неповторимым запахом нового салона автомобиля.
А хто в тебе самиця питатиметься,вб'ємо твого виродка!
По сведениям из братского Пентагона Украина получила какие то вооружения...что крысам путлера время драпать и из Крыма и Донбасса...восстановить границы образца августа 1991 года..и не пытаться в Украину веками и тысячелетиями...
Мрази мавзолейные...вы после Харькова Мариуполя Бучи и т.д. ,,,стали Никем ...от слова СОВСЕМ...
Слава ВСУ💙💛👍💯💪
Шо, пересрав? Трусись і гавкай.
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Эх кацапчик..если бы это было на самом деле. На увы. Дерьмак не велит.
А нам еще будут разные Шольцы и Абдрыстовичи рассказывать что расияне невинаваты, ва всем винават только путен. Сколько уже таких записей что мамаши специально отправляют своих выродков на войну и поддерживают войну.
Салют, ну як би да. Але тут є нюанс, в більшості місць в першій лінії стоять лугандони, росіяни за ними, але лугандони закінчуються. Виникає потреба закриття дірок, куди кидають росіян, а на рахунок 24-го він не так і не правий, не знаю якого числа там все має бути, але кулак формують, в мене рідний брат там, командир батареї.
Добрый день! Рад что вы живой и здоровый.
мамочка еще та фашистка
я вот сделал вывод что кацаские самки более неадекватные чем самцы
По опросам РабZeянскоо Блевота-центр...83% рюZkix Шариковых поодерживаю действия мавзолейного Шизофреника...а это значит..такой же процент шизофреников по всему концлагерному Освенциму....от Камчатки до Кенигсберга ..
ну да поддерживают , но я более чем уверен что первыми плевать на труп путина побегут именно они
Позитивний момент, кацарилі тепер чітко знають, що Україна незалежна і знають точну дату. Наступний крок, вивчити слова гімну, далі буде...
заспокоює свого кацапа-обсоса, адже знає, Лада Каліна уже у нійо в руках!
https://www.facebook.com/sergey.fursa?__cft__[0]=AZUpdTbD0WlW9ZOqRrTv4J-6kLSOwvNKpF998Locr34E51KTWnbRTNh4KMsAv-s7-Vk3MbdcY2VPd3aMrOR83FdeMkuPF2i9R8L6TWG8jcHqkDdP_Eas260RHFxfqQtKda_gC9_RGktHXxsott6YocKq2UEn9x_8FK2DNHXUhyxrQw&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Fursa

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/pfbid02deSovFzJnVjf6o2drxjq82Zqx1yaNd8XFReoDoVh7GDy574rCrLMhKjC43BkEWMjl?__cft__[0]=AZUpdTbD0WlW9ZOqRrTv4J-6kLSOwvNKpF998Locr34E51KTWnbRTNh4KMsAv-s7-Vk3MbdcY2VPd3aMrOR83FdeMkuPF2i9R8L6TWG8jcHqkDdP_Eas260RHFxfqQtKda_gC9_RGktHXxsott6YocKq2UEn9x_8FK2DNHXUhyxrQw&__tn__=%2CO%2CP-R 18 мин.

Путін у лютому

Я захоплю Київ за 3 дні, Україну за 3 тижні, на коліна всі, потім будемо розмовляти

Путін у березні

Я ніколи не хотів захоплювати Україну, але можу вести перемовини, якщо ви мене переконаєте і капітулюєте, назвавши центральну вулицю Києва іменем Кабаєвої

Путін у квітні

Я чекаю, коли ви прийдете і запропонуєте мені щось важливе, поки що нема про що розмовляти

…травень…червень…липень….

Путін у серпні

Єрдоганчік, будь-ласочка, злітай у цій клятий Львів, скажі їм, що я готовий на перемовини, будь другом. Дуже треба, а я тобі за це Сірію віддам і ще 20 млрд доларів на АЕС подарую

Далі буде…..
Добре що хоч наша пропаганда про "потужний контрнаступ всім чим можливо" хоча б на кацапів діє, бо наші майже всі знають все чого той "контрнаступ" обіцяний вже 3 місяці насправді коштує.
Ваші саме і розмовляють.
да, засиделся ты, ванька, 3-й срок это много, это очень много...
Ура шановне панство, хоч якась перемога! Ми змогли дезінформувати рашистську розвідку! Ну і налякати рядового рашиста до всирачки!
Сцить козломордий, страшно йому! Поки є можливість - сци, бо скоро у тебе цієї можливості не буде! І свиноматка твоя нехай сцить, поки може, бо "прилетить" - і фсьо, звізда свиноматці!
"Мама" судя по голосу одного возраста с "сыном".
