"До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. Показательную казнь хотят устроить": Окупант розповідає про плани контрнаступу ЗСУ. АУДIО

Російський військовий розповідає своїй матері про плани ЗСУ щодо контрнаступу.

Про це свідчить перехоплення ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант сказав мамі, що таку інформацію надала розвідка РФ. Також він скаржиться на свого командира бригади, який залишає їх на позиціях вже на "третій термін".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашист, що воює на Харківщині: "Начальство такое конченое, бл#ть, нас #башат даже свои, епта. Арта х#ярит", - перехоплення ГУР. АУДIО