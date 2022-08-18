РФ погрожує Європі: Перекинули три МіГ-31 з гіперзвуковими ракетами "Кинжал" до Калінінградської області. ВIДЕО

В Міноборони РФ повідомили, що перекинули до Калінінградської області три літаки МіГ-31 з гіперзвуковими ракетами "Кинжал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Три літаки МіГ-31 з гіперзвуковими ракетами "Кинжал" перекинуто до Калінінградської області в рамках додаткових заходів стратегічного стримування.

Буде організовано їхнє цілодобове бойове чергування", - зазначили в міністерстві.

