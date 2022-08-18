УКР
17 398 100

РФ погрожує Європі: Перекинули три МіГ-31 з гіперзвуковими ракетами "Кинжал" до Калінінградської області. ВIДЕО

В Міноборони РФ повідомили, що перекинули до Калінінградської області три літаки МіГ-31 з гіперзвуковими ракетами "Кинжал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Три літаки МіГ-31 з гіперзвуковими ракетами "Кинжал" перекинуто до Калінінградської області в рамках додаткових заходів стратегічного стримування.

Буде організовано їхнє цілодобове бойове чергування", - зазначили в міністерстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва знову може заблокувати транзит РФ до Калінінграда, бо банк відмовляється проводити російські платежі

Автор: 

Калінінград (98) росія (67880) Міноборони рф (727)
Топ коментарі
+46
Шо? Давно не падали?)
18.08.2022 14:03 Відповісти
18.08.2022 14:03 Відповісти
+41
Бу-га-га. Оце реально - налякали їжака Європу голою жопою.
18.08.2022 14:04 Відповісти
18.08.2022 14:04 Відповісти
+33
- Наказую: перкинути до Калінінграду літаки МіГ-31!
- Скільки перекидати?
- 3. Усі 3.
18.08.2022 14:06 Відповісти
18.08.2022 14:06 Відповісти
Шо? Давно не падали?)
18.08.2022 14:03 Відповісти
18.08.2022 14:03 Відповісти
Тоді Європі варто запросити українських продавців папірос 😂

Ми - найкращі! 😂
18.08.2022 14:31 Відповісти
18.08.2022 14:31 Відповісти
Давно не горіли )) Бавовна ...
18.08.2022 16:45 Відповісти
18.08.2022 16:45 Відповісти
Бу-га-га. Оце реально - налякали їжака Європу голою жопою.
18.08.2022 14:04 Відповісти
18.08.2022 14:04 Відповісти
так Европа сцикливая , для них это почти катастрофа
18.08.2022 14:32 Відповісти
18.08.2022 14:32 Відповісти
Смотря кто и где.
18.08.2022 14:42 Відповісти
18.08.2022 14:42 Відповісти
для кого катастрофа,нахуй та *******,у НАТО сумарно десь півтори тисячі бортів,ці три міга зможуть хіба що раз злетіти
19.08.2022 03:31 Відповісти
19.08.2022 03:31 Відповісти
Рашка нагадує ексгібіціоніста, який показує сусідці пісюна через дірку в паркані.
18.08.2022 16:44 Відповісти
18.08.2022 16:44 Відповісти
перекинули - чи перекинулися.. це дуже важливо
18.08.2022 14:05 Відповісти
18.08.2022 14:05 Відповісти
Оу, в них ще залишилося, чим погрожувати?
18.08.2022 14:05 Відповісти
18.08.2022 14:05 Відповісти
может то муляж ))
18.08.2022 14:10 Відповісти
18.08.2022 14:10 Відповісти
Не називайте оте що підвішено гіперзвукрвою ракетою👿

бо гіперзвук досягається за допомогою спеціального прямоточного двигуна
18.08.2022 14:33 Відповісти
18.08.2022 14:33 Відповісти
На фото макет нібито Кінжалу, який був продемонстрований для росіянської бидломаси на кремлядському параді у 2018 р.
18.08.2022 15:11 Відповісти
18.08.2022 15:11 Відповісти
простого прямоточного... з усіх двигунів, це майже найпростіша конструкція, але великі вимоги до конструктивів та розрахунків профілю
18.08.2022 15:47 Відповісти
18.08.2022 15:47 Відповісти
- Наказую: перкинути до Калінінграду літаки МіГ-31!
- Скільки перекидати?
- 3. Усі 3.
18.08.2022 14:06 Відповісти
18.08.2022 14:06 Відповісти
Нехай засунуть їх собі в сраку.
18.08.2022 14:06 Відповісти
18.08.2022 14:06 Відповісти
дебилы, ***...
18.08.2022 14:08 Відповісти
18.08.2022 14:08 Відповісти
На місці москви повинно бути болото
18.08.2022 14:08 Відповісти
18.08.2022 14:08 Відповісти
Роздовбати до болота ‼️‼️‼️
18.08.2022 14:10 Відповісти
18.08.2022 14:10 Відповісти
Люди, що першими почали допомагати Україні, коли вся Європа поховалися як сцикливі зайці, мають залізну волю.
Щиро сподіваюся, що один з цих мігів порушить повітряний простів прибалтійських країн і зловить свій "Петріот".
Прибалтів ви не налякаєте!
18.08.2022 14:09 Відповісти
18.08.2022 14:09 Відповісти
В країнах Балтії живуть нормальні чели, наші брати. Вони цієї ***** не бояться. Це розраховано на шмульців та макаронів, у тих очко може зіграти...
18.08.2022 14:21 Відповісти
18.08.2022 14:21 Відповісти
Канцлер Минетчины Олух Чтольц в штаны наложит!
18.08.2022 14:48 Відповісти
18.08.2022 14:48 Відповісти
Близки к тому чтобы потерять уже половину армии и еще кому-то угрожают? Смех
18.08.2022 14:09 Відповісти
18.08.2022 14:09 Відповісти
Пора уже окончательно закрыть транспортное сообщение с Калиниградской областью.
18.08.2022 14:10 Відповісти
18.08.2022 14:10 Відповісти
Пора бы уже рассмотреть статус Кёнигсберга, аренда которого уже давно закончилась.
18.08.2022 14:12 Відповісти
18.08.2022 14:12 Відповісти
Кенінг репарація, а не оренда. ДО РЕЧІ Польщі дісталися репарації в два рази більше Кеніга.
18.08.2022 14:47 Відповісти
18.08.2022 14:47 Відповісти
49 років до речі,а не назавжди,просто совок бидло ненавчене
19.08.2022 03:33 Відповісти
19.08.2022 03:33 Відповісти
З Кьонігсбергською маркою!!!
Немає ніякої Калінінградскай області...
18.08.2022 14:23 Відповісти
18.08.2022 14:23 Відповісти
ну серьйозно, які погрози? все таки не тре порівнювати русобомжів з НАТО, одних томагавків в європі вистачить шоб поховати військо і війскову промисловість рашки на десятки років вперед
18.08.2022 14:10 Відповісти
18.08.2022 14:10 Відповісти
розміщення "Томагавків" на наземних платформах і установках порушують існуючий договір про ракети середньої і меншої дальності. В ЄС їх немає.
18.08.2022 14:55 Відповісти
18.08.2022 14:55 Відповісти
проснись ти сериш,з 20го року договір почив у бозі)))
19.08.2022 03:34 Відповісти
19.08.2022 03:34 Відповісти
Остаточно орки злетіли з гайок.
18.08.2022 14:11 Відповісти
18.08.2022 14:11 Відповісти
Задрали вже журнашлюхи. "Кінджал" - це звичайний "Іскандер", підвішений до літака. Іскандери в Калінінграді давно, як можна налякати ще кількома???
18.08.2022 14:11 Відповісти
18.08.2022 14:11 Відповісти
лякають фразами "гіперзвуковий" та "анал у говне"-т
18.08.2022 14:23 Відповісти
18.08.2022 14:23 Відповісти
Софія, ви ж дівчинка! Звідки така ненормативна лексика? 🙄
18.08.2022 14:24 Відповісти
18.08.2022 14:24 Відповісти
Кинджал-гіперзвукова ракета, західні експерти визнають, що збити її, існуючими ЗРК, вкрай важко, якщо взагалі можливо.
18.08.2022 15:00 Відповісти
18.08.2022 15:00 Відповісти
хто визнає? ти де то висрав? Іджис з СМ-3 хоч в курсі про твоїх ікспердів?)))
19.08.2022 03:35 Відповісти
19.08.2022 03:35 Відповісти
Дуже вірне рішення. Стара Європа не повинна забувати, що в Україні йде війна з цими придурками.
18.08.2022 14:11 Відповісти
18.08.2022 14:11 Відповісти
ух їбать а до того там стояли іскандери і всім було якось *****,а от три ватольота прям ******* їх налякають)))
19.08.2022 03:37 Відповісти
19.08.2022 03:37 Відповісти
їх прекинули туди як звичайну какашку, що б просто смерділо в інформпросторі бо літати на них все одно немає кому..
18.08.2022 14:13 Відповісти
18.08.2022 14:13 Відповісти
Один кінжал по європі,і зразу тисяча томагавків полетить у порашу.Спочатку будуть знищені всі авіабази і аналогоф нет ппо.Я боюсь уявити яка зброє є у США у загашнику якшо десяток наймарсів робить таку погоду на фронті.
18.08.2022 14:14 Відповісти
18.08.2022 14:14 Відповісти
Вот вот.
18.08.2022 15:45 Відповісти
18.08.2022 15:45 Відповісти
и чего тогда США сс*тся россии??!!!
18.08.2022 22:56 Відповісти
18.08.2022 22:56 Відповісти
Сша не ссытся рашки, просто доктрина сша заключается в том, что даже если одна боеголовка достигнет Америки, то это будет неприемлемо... А в рашке доктрина"бабы новых нарожают"
Соответственно для сша самое дорогое - люди, дляраши - люди - расходный материал
20.08.2022 20:54 Відповісти
20.08.2022 20:54 Відповісти
А если по самолетикам на стоянке химера прилетит? И детонация "Кынджалов" (перевод с грузинского). Как под Саками?
Как вам, мирные обыватели Кёнигсбергской марки? Давно ничего не взрывалось в вашей дяревне?
18.08.2022 14:16 Відповісти
18.08.2022 14:16 Відповісти
перекидывали перекидывали да недоперекидывали... ибо перекинулись на взлете...
18.08.2022 14:16 Відповісти
18.08.2022 14:16 Відповісти
"Отсель грозить ми будем шведу..."(Пушкін)
18.08.2022 14:18 Відповісти
18.08.2022 14:18 Відповісти
Це в період холодної війни радянські пілоти в обмін на літаки (на яких тікали з совка) отримували іноземне громадянство і грошову винагороду?
18.08.2022 14:20 Відповісти
18.08.2022 14:20 Відповісти
Учитывая все успехи демилитаризации и денационализации, то это уверенный шаг к будущей демилитаризованной и ************* Кёнигсбергской Народной Республики с референдумом по выбору родной гавани - Польши или Литвы. Но при желании могут быть и суверенным КНР, только с Китаем нужно аббревиатуру обсудить, чтобы за плагиат не засудили.
18.08.2022 14:21 Відповісти
18.08.2022 14:21 Відповісти
Взагалі то Східна Прусія - бундес-ліга. Але враховуючи, що Шмульц виявився сциклом, краще польським братам віддати.
18.08.2022 14:27 Відповісти
18.08.2022 14:27 Відповісти
Треба кацапів прибрати з Кенінсбергу. Назавжди.
18.08.2022 14:24 Відповісти
18.08.2022 14:24 Відповісти
Побоююсь спитати, а над чиєю територією буде розганятись той міг-31, щоби запустити ракету з ен-махами. Східна Прусія ж неваличка.
18.08.2022 14:24 Відповісти
18.08.2022 14:24 Відповісти
Балтійське море велике))))))
18.08.2022 15:14 Відповісти
18.08.2022 15:14 Відповісти
Для самолетов-невидимок F-35 это мавзолейное дерьмо две минуты работы...
Як заказа колись Борис Немцов...США по сравнению с рабZeeй находятся уже давно в 22 веке...
Вояки сраные Авдеевку берут 8 лет...
Шариковы путлера...вам надо в музей этот хлам отправить..для будущих поколений рюZkих Шариковых...
18.08.2022 14:26 Відповісти
18.08.2022 14:26 Відповісти
дряхлеющий на глазах кремль в этой ситуации выглядит как маразматик, импотент-эксгибиционист
18.08.2022 14:26 Відповісти
18.08.2022 14:26 Відповісти
Досить все пропаганду кацапів тягнути, навіть цензор проковтнув.
Немає ніяких "гіперзвукових ракет кінжал" в природі.
18.08.2022 14:29 Відповісти
18.08.2022 14:29 Відповісти
15хв. операція НАТО на випередження. Більше часу піде на референдум. Як ******** совок/підрахуй з мокрими печатками місцевої мерії 99.9 за вихід з ху@лостана.
18.08.2022 14:30 Відповісти
18.08.2022 14:30 Відповісти
И что эти три самолета могут сделать в военном плане? Ничего! Кенигсберг простреливается вдоль и поперек.
18.08.2022 14:31 Відповісти
18.08.2022 14:31 Відповісти
в военном плане они могут героически "умереть" до состояния негодности даже для донорства прямо на стоянке аэродрома.
18.08.2022 15:02 Відповісти
18.08.2022 15:02 Відповісти
Ого как много мигов
18.08.2022 14:34 Відповісти
18.08.2022 14:34 Відповісти
И куда они с Калининграда полетят, Литва и Польша не разрешат, а будут наглеть- собьют
18.08.2022 14:37 Відповісти
18.08.2022 14:37 Відповісти
Кенигсберга 😇
18.08.2022 14:45 Відповісти
18.08.2022 14:45 Відповісти
В пустыне Невада США весной провели испытания совершенно нового истребителя...который по скорости превосходит знаменитый SR-71...
Напомню...SR-71 принадлежит много рекордов по высоте и скорости полета не побитый никем до сих пор...3 550км/час на высоте 25 км 700 метров...дальность устойчивой радиосвязи с экипажем 800 км...
18.08.2022 14:39 Відповісти
18.08.2022 14:39 Відповісти
Там, у том Кьоніксбергу, хоч є синя ізолента, а то вони довго там не політають...
18.08.2022 14:40 Відповісти
18.08.2022 14:40 Відповісти
это поколение 4+, поэтому синяя изолента там не применяется. Только двухсторонний скотч сильной фиксации Flex Tape.
18.08.2022 15:08 Відповісти
18.08.2022 15:08 Відповісти
Ого, так цей скотч на брудне не приліпає, цеж самальоти мити прийдеться!
Ще й з милом!!!
Він же розклеїться...
18.08.2022 15:31 Відповісти
18.08.2022 15:31 Відповісти
Погоджуюсь, якщо послід пташиний з них змити, то крила відпадуть ))
18.08.2022 16:50 Відповісти
18.08.2022 16:50 Відповісти
Дак у русских выбора нет...После Украины, их конвенциальная Армия, скокожилась до размеров писсюна азиата ШОЙГУ....

Осталась ядерная дубина.... А вызовы то серьезные... Вот и машут....
Причем угроз от Китая значительно больше чем от Запада.... Римейк и повторение ситуации 1939года и пакта РИБЕНТРОП-МОЛОТОВ. Только в роли Гитлера/НемецкийРейх - Путин/РоZZия, а генсекСталин/СССР - это СинЦзиньПин/КрасныйКитай...
18.08.2022 15:04 Відповісти
18.08.2022 15:04 Відповісти
"Боевое дежурство" ???
Это когда они будут демонстративно стоять на взлётке
с заснувшим пилотом внутри ?
Ну не летать же они будут - с их-то расходом топлива
и ресурсом движков, разработанных в начале 70-х.
18.08.2022 15:13 Відповісти
18.08.2022 15:13 Відповісти
Ну все...попала Европа))
18.08.2022 15:32 Відповісти
18.08.2022 15:32 Відповісти
Дело идёт к жаркой осени в Крыму, и из Крыма потянулись в более безопасные холодные края стаи перелётных аналоговнетов. Видимо, образовалась некоторая избыточность эвакуированных бортов, и появилась возможность поугрожать Европе тремя пепелацами.
В частности, 17 августа, с еще не попавшего под удар аэродрома "Бельбек" отмечен перелет трех Су-35 (23-й истребительный авиаполк) и трех Су-34 (559-й бомбардировочный авиаполк) на авиабазу вблизи населенного пункта Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.


Еще пять Су-27 или Су-30СМ, входящих в состав "крымского" 38-го истребительного авиационного полка, перебазировались в Крымск.


Еще два МиГ-31 перелетели в Кущевск, а один МиГ-31 в Геленджик. По этому же сообщению ГУР МОУ, во время перелета на одном из этих истребителей на борту произошел пожар, вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования.


Авиабаза "Кача", на которой базировались вертолеты 318-го отдельного смешанного авиационного полка, рассредоточилась, совершив перелёт по три машины Ка-27 на аэродром "Херсонес" к югу от Севастополя и на площадку в самом городе. А вот сразу восемь неназванных вертолетов перелетели в Краснодар, что фактически делает невозможным их использование из-за малого боевого радиуса действия вертолетов.

Также интересно, что за пять дней перед ударом по авиабазе "Гвардейское", который состоялся 16 августа, там сконцентрировались дополнительно пять самолетов Су-27 или Су-30 из состава 38-го истребительного авиационного полка ("Бельбек") и пять Су-34 из состава 559-го бомбардировочного авиационного полка (н.п. Морозовск, Ростовская область). Но о вылете какой-либо авиации с авиабазы ​​"Гвардейское" ГУР МОУ не сообщает. В то же время, перебазирование авиации врага на аэродромы, которые находятся в два раза большей дальности от линии фронта - это довольно положительная новость. Во-первых, увеличивается время, которое рашистам необходимо для нанесения ударов и быстрота реакции для выполнения оперативных задач. Во-вторых, увеличивается количество часов в воздухе, что приводит к более быстрому уменьшению ресурса. В-третьих, самолет должен брать больше топлива, что уменьшает боевую нагрузку.
18.08.2022 15:36 Відповісти
18.08.2022 15:36 Відповісти
Осторожно, а то финны могут вам эти кинжалы в жопу засунуть.
18.08.2022 15:43 Відповісти
18.08.2022 15:43 Відповісти
Шольц первый заскиглит!
18.08.2022 15:46 Відповісти
18.08.2022 15:46 Відповісти
А наші хаймерси не долетять до аеродрому в Кенігсберзі?
18.08.2022 15:49 Відповісти
18.08.2022 15:49 Відповісти
У финнов будут свои Хаймарсы.
18.08.2022 16:03 Відповісти
18.08.2022 16:03 Відповісти
Налякали....Пілоти прекрасно розуміють, що насправді це дорога в один кінець. Камікадзе й...ні. Тепер авіабаза під мікроскопом. Ще на рульожці ці борти вже будуть під прицілом. А випустивши ракету поза межі калінінградської області-гарантовані трупи. У мене все.
18.08.2022 15:50 Відповісти
18.08.2022 15:50 Відповісти
Пілоти розуміють, і ти зрозумій, що запуск ракети проводиться з відстані в 2 000 км, причому засікти запуск гіперзвуку, неможливо. І ще, по насиченості ЗРК, причому С-400, Калінінград, попереду планети всієї.
18.08.2022 16:38 Відповісти
18.08.2022 16:38 Відповісти
І ще, по насиченості ЗРК, причому С-400

Це та сама система, що у Криму? самому не смішно?
18.08.2022 18:27 Відповісти
18.08.2022 18:27 Відповісти
А ось Туреччина визнає їх кращими в світі. А в Крим не було прильотів, там диверсії.
18.08.2022 18:47 Відповісти
18.08.2022 18:47 Відповісти
туреччина до того визнавали Петріоти і Ф35 а потім коли отримала *** в сраку,різко поміняла оцінки,с400 НІДЕ НЕ ДОВІВ своїх заявлених характеристик
19.08.2022 03:42 Відповісти
19.08.2022 03:42 Відповісти
Визнавала. У минулому. Доки вони себе не проявили в Україні. Чому Ердоган зараз поновив перемовини зі Сполученими Штатами про літаки?

Діверсії))) ну-ну. Тіште себе далі, доброго настрою та здоров'я)))
19.08.2022 19:41 Відповісти
19.08.2022 19:41 Відповісти
дибільонок 2000 км ... ти чого так розганяєш про "**********" ватольтів?
19.08.2022 03:40 Відповісти
19.08.2022 03:40 Відповісти
А взлететь успеют?
18.08.2022 15:54 Відповісти
18.08.2022 15:54 Відповісти
Для кацапєндії європейська аудиторія - благодарні слухачі. Вони одразу ж починають скиглити і шукати шляхи відступу.
18.08.2022 15:58 Відповісти
18.08.2022 15:58 Відповісти
І довго вони будуть розгонятися по злітковій смузі
18.08.2022 16:27 Відповісти
18.08.2022 16:27 Відповісти
Всі задаються питанням, куди вони полетять? Та лiтак там використовується тільки як перша ступінь ракети. Розміщувати" Кинджал " на землі не можна за договором, на морi, можна, але втрачається швидкість, а так зліт і пуск. Швидкість " кинджала "15 000 км/г, тобто 250 км/хв, тобто, до найдальшої точки ЄС (Сицилія) - 10 хв, до Лондона, менше 3 хв. "Кинджал" створювався як вбивця авіаносців. ДО РЕЧІ на Ютубі повно думок західних експертів, які говорять, що у авіаносця шансів вижити, як і захиститися, при застосуванні цієї гидоти, немає.
18.08.2022 16:31 Відповісти
18.08.2022 16:31 Відповісти
Что за бред ты несёшь. Про сопротивление воздуха слышал не? Кинжал такую скорость развивает только когда на цель заходит сверху вниз, крейсерская же скорость у него довольно скромная 2-3к в час.
18.08.2022 17:09 Відповісти
18.08.2022 17:09 Відповісти
Я несу те, що пишуть у Вікіпедії, і показують на Ютубі. "Кинджал" летить на 20 000 км, тобто на межі стратосфери, де опір повітря мінімальний
18.08.2022 18:52 Відповісти
18.08.2022 18:52 Відповісти
на ****** у тебе опір мінімальний,почитай як від "мінімального" опору розігрівались миг25 на таких висотах "всього навсього" при 2800-2900 км/год,**** казкар *******
19.08.2022 03:44 Відповісти
19.08.2022 03:44 Відповісти
19.08.2022 13:12 Відповісти
19.08.2022 13:12 Відповісти
а що робити,вилазить якесь дурбецало і починає тут кацапським вундервафлям сраку лизати і якісь казки втирати)))
19.08.2022 14:40 Відповісти
19.08.2022 14:40 Відповісти
Чувак, шо ты несешь, на такой скорости он бы сгорел оттрения о воздух... Сказочник.... Миг 31 сделан из титана и нержавейки и использует специальное негорючее топливо потому что на скорости около 3к его обшивка разогревается до страшных температур... А ракета кинжал, всего навсего доработаная ракета от искандера с запуском с носителя... А в википедии можно написать все что угодно, как и на ютуб видосики залить...
20.08.2022 21:05 Відповісти
20.08.2022 21:05 Відповісти
Да сколько ж еще можно эту дурость печатать? Какой гиперзвук у параши? Это ***. модифицированный Искандер который может запускаться с самолета. Все. Точка. Нет технологий гиперзвука у рашки. Самые близкие к этому США которые тоже еще в стадии разработки.
18.08.2022 16:50 Відповісти
18.08.2022 16:50 Відповісти
Да и еще этот кал весит около 3800кг что существенно снижает скорость бомбардировщика и делает его более уязвимым для ПВО.
18.08.2022 16:56 Відповісти
18.08.2022 16:56 Відповісти
Привозить ТАТО сина-дебіла на море, привів його на пляж і пояснює:
П: ось бачиш, синку, це море..
С: (тупо) де?
П: Ну ось це хлюпається-це море...
С: (як і раніше тупо) де?
П: (распаляясь)Ну ось ми сидимо на такому жовтому-це пісок, а он то
синє-це море..
С:...Де?
П: (в сказі)що ти ідіот не розумієш, ось це сухе, жовте-це
пісок, а он то синє, хлюпається, мокре-це МОРЕ!!!
С: (тупо) де?
Татові нерви не витримують, він в крайній люті вистачає сина,
і вмочує його головою в воду з криком " ось море!!! Ось воно!!! Ось
це море!! Ось!"Син захлинається, абияк виривається і насилу
дихаючи запитує
- Тату, що це було?
- Море,%*"!!!
- Де?
18.08.2022 19:56 Відповісти
18.08.2022 19:56 Відповісти
дебілятко попустись
19.08.2022 03:46 Відповісти
19.08.2022 03:46 Відповісти
18.08.2022 16:55 Відповісти
18.08.2022 16:55 Відповісти
ну і шо ?
18.08.2022 17:24 Відповісти
18.08.2022 17:24 Відповісти
Три железных путлера перекинули и батальон зусулов... Помешать им смогут только Филипп и Моррис.. ну или Ростовская табачная фабрика..
18.08.2022 17:49 Відповісти
18.08.2022 17:49 Відповісти
 
 