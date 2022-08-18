За гроші з "народних Байрактарів" купили супутник для ЗСУ, "бавовни" буде багато, - Притула. ВIДЕО
За кошти, які українці зібрали на безпілотники Bayraktar, фонд Сергія Притули придбав унікальний супутник. Він допоможе нашим військовим у підготовці оперативних операцій.
Про це він повідомив у відео, інформує Цензор.НЕТ.
"25 червня закінчився величезний проєкт під назвою "Народний Байкрактар", під час якого ми з вами спільно змогли закумулювати понад 600 млн грн. Компанія Baykar вчинила шляхетно і зобов'язалась передати Україні 3 ударних безпілотники на безоплатній основі. За що я вкотре дякую турецькій стороні і пану Халуку особисто", - зазначив він.
Так, після перемовин з Міноборони, фонд Сергія Притули придбав унікальний супутник.
"Ми купили супутник. Але це не просто один супутник, він дає доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії Айсай (ICEYE). Доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. "Бавовни" буде багато", - розповів Притула.
Як повідомлялося, турецька компанія Baykar Makina заявила про наміри передати безкоштовно Україні три безпілотні авіаційні комплекси "Bayraktar TB2", на які раніше в Україні було оголошено збір коштів.
І що найгидкіше, як зелена ботоферма то обсирати почала, гадити. От і вся ваша суть, зелена мерзота...
Плюс річна підписка на базу фото всього унруповування.
після ключового слова "супутник".
Січ-2-30, ау!??
2. они похоже купили ДАННЫЕ сети спутников (на год вперёд):
"Только спутники SAR (Synthetic Aperture Radar) способны отображать местоположение ночью и сквозь облака, туман и дым. И только созвездие спутников SAR ICEYE способно получать когерентные изображения повторения наземного отслеживания (GTR) одного и того же местоположения каждые 24 часа, что обеспечивает беспрецедентное обнаружение изменений и реагирование на них. Выберите получение ежедневных данных об интересующей вас области (AOI) или запустите пользовательскую миссию."
3. Дело хорошее!
2. Бестрокове користування одним супутником + підписка на рік на всі фото всього угруповування.
3. Це дуже класно!