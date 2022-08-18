За гроші з "народних Байрактарів" купили супутник для ЗСУ, "бавовни" буде багато, - Притула. ВIДЕО

За кошти, які українці зібрали на безпілотники Bayraktar, фонд Сергія Притули придбав унікальний супутник. Він допоможе нашим військовим у підготовці оперативних операцій.

Про це він повідомив у відео, інформує Цензор.НЕТ.

"25 червня закінчився величезний проєкт під назвою "Народний Байкрактар", під час якого ми з вами спільно змогли закумулювати понад 600 млн грн. Компанія Baykar вчинила шляхетно і зобов'язалась передати Україні 3 ударних безпілотники на безоплатній основі. За що я вкотре дякую турецькій стороні і пану Халуку особисто", - зазначив він.

Так, після перемовин з Міноборони, фонд Сергія Притули придбав унікальний супутник.

"Ми купили супутник. Але це не просто один супутник, він дає доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії Айсай (ICEYE). Доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. "Бавовни" буде багато", - розповів Притула.

Як повідомлялося, турецька компанія Baykar Makina заявила про наміри передати безкоштовно Україні три безпілотні авіаційні комплекси "Bayraktar TB2", на які раніше в Україні було оголошено збір коштів.

