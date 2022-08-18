Прем’єрці Фінляндії довелось виправдовуватись після зливу відео, де вона "відпочиває": "Я танцювала, співала, святкувала, займалася законними речами". ВIДЕО

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін потрапила у скандал через відео з приватної вечірки, яке поширилося інтернетом. На записі видно, як глава уряду танцює разом з іншими громадськими діячами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє фінське видання Yle.

"Я не вживала наркотики. Відео були зняті кілька тижнів тому, я не думала, що вони потраплять у мережу. Це приватні відео і не призначені для публіки", - заявила Марін.



Прем’єр-міністр зазначила, що їй нема чого приховувати.

"Я танцювала, співала, святкувала, займалася законними речами… Я не вживала наркотики, крім алкоголю нічого не вживала", - сказала Марін, додавши, що пила легкий алкоголь.

Вона також сказала, що це приватні відео і вона не думала, що вони потраплять у відкритий доступ.

Премʼєр підтвердила достовірність відео і наголосила, що на вечірці не було заборонених речовин. За словами Марін, вечірка відбулась кілька тижнів тому - спочатку у двох приватних квартирах, а потім гуляння продовжились у двох барах. Всього з прем’єр-міністром відпочивали близько 20 осіб, до групи входили її друзі, але також невідомі їй люди.

Натомість депутати закликають Марін здати тест на наркотики.