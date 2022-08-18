Прем’єрці Фінляндії довелось виправдовуватись після зливу відео, де вона "відпочиває": "Я танцювала, співала, святкувала, займалася законними речами". ВIДЕО
Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін потрапила у скандал через відео з приватної вечірки, яке поширилося інтернетом. На записі видно, як глава уряду танцює разом з іншими громадськими діячами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє фінське видання Yle.
"Я не вживала наркотики. Відео були зняті кілька тижнів тому, я не думала, що вони потраплять у мережу. Це приватні відео і не призначені для публіки", - заявила Марін.
Прем’єр-міністр зазначила, що їй нема чого приховувати.
"Я танцювала, співала, святкувала, займалася законними речами… Я не вживала наркотики, крім алкоголю нічого не вживала", - сказала Марін, додавши, що пила легкий алкоголь.
Вона також сказала, що це приватні відео і вона не думала, що вони потраплять у відкритий доступ.
Премʼєр підтвердила достовірність відео і наголосила, що на вечірці не було заборонених речовин. За словами Марін, вечірка відбулась кілька тижнів тому - спочатку у двох приватних квартирах, а потім гуляння продовжились у двох барах. Всього з прем’єр-міністром відпочивали близько 20 осіб, до групи входили її друзі, але також невідомі їй люди.
Натомість депутати закликають Марін здати тест на наркотики.
Лайкаю.
Где-то я это ужи слышал... А! Конечно! На президентских выборах в Украине
Полное видео (1:54 мин) выше по ссылке Yle (второе на странице)
То ви не бачили мене на кожному корпоративі
Запарила, если честно, эта клоунада людей, которые рвутся управлять странами. Серьезнее надо быть клоуны хреновы.
Один "слуга" бувший гвалтівник, другий шукає повій на засіданні ВР, перша леді розставляє ноги на фото та пропонує пересічним жерти скумбрію по 8 грн...