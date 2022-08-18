УКР
Прем’єрці Фінляндії довелось виправдовуватись після зливу відео, де вона "відпочиває": "Я танцювала, співала, святкувала, займалася законними речами". ВIДЕО

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін потрапила у скандал через відео з приватної вечірки, яке поширилося інтернетом. На записі видно, як глава уряду танцює разом з іншими громадськими діячами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє фінське видання  Yle.

"Я не вживала наркотики. Відео були зняті кілька тижнів тому, я не думала, що вони потраплять у мережу. Це приватні відео і не призначені для публіки", - заявила Марін.

Прем’єр-міністр зазначила, що їй нема чого приховувати.

"Я танцювала, співала, святкувала, займалася законними речами… Я не вживала наркотики, крім алкоголю нічого не вживала", - сказала Марін, додавши, що пила легкий алкоголь.

Вона також сказала, що це приватні відео і вона не думала, що вони потраплять у відкритий доступ.

Премʼєр підтвердила достовірність відео і наголосила, що на вечірці не було заборонених речовин. За словами Марін, вечірка відбулась кілька тижнів тому - спочатку у двох приватних квартирах, а потім гуляння продовжились у двох барах. Всього з прем’єр-міністром відпочивали близько 20 осіб, до групи входили її друзі, але також невідомі їй люди.

Натомість депутати закликають Марін здати тест на наркотики.

+76
Ну и правильно делала, обычный человек.
18.08.2022 15:08 Відповісти
18.08.2022 15:08 Відповісти
+48
Тоже не понимаю , в чем проблема + прикольная женщина
18.08.2022 15:16 Відповісти
18.08.2022 15:16 Відповісти
+45
я бы даже и не пытался оправдываться. чушь какая-то. танцующие люди уже вызывают неправильную реакцию. куда мир катится.
18.08.2022 15:10 Відповісти
18.08.2022 15:10 Відповісти
Тут совсем по идиотски. Ибо тусовка у Бориса была зимой во время локдоуна. А тут лето и масок носить не надо.
18.08.2022 19:28 Відповісти
18.08.2022 19:28 Відповісти
Яка весела та щаслива молодь. В них є любов до життя до позитивного спілкування. Хай їм щастить!
18.08.2022 17:00 Відповісти
18.08.2022 17:00 Відповісти
Видео норм. Симпатяшка.

Лайкаю.
18.08.2022 17:01 Відповісти
18.08.2022 17:01 Відповісти
В конце фразу обрезали: "Шо тут...."
18.08.2022 17:02 Відповісти
18.08.2022 17:02 Відповісти
шикарный премьер.
18.08.2022 17:06 Відповісти
18.08.2022 17:06 Відповісти
Не їбі..ть мізгки захисники,пішла в держ.керівництво відповідай! Нам зектанти своїм почитанієм голов государєвих, в бочку меда сцуть а потім собі цим булку мастять кривлячись.
18.08.2022 17:07 Відповісти
18.08.2022 17:07 Відповісти
наші зебобіки можуть обдовбані фігачити ментів, здійснювати дтп, навіть людей вбивати - і максиум це - виженуть з якогось сраного комітету вр.... а тут потанцювала після коктелю і такий шухер. лошари...
18.08.2022 17:13 Відповісти
18.08.2022 17:13 Відповісти
Гаряча Премєрка)
18.08.2022 17:23 Відповісти
18.08.2022 17:23 Відповісти
С одной стороны ее личная жизнь, ничего противозаконного она не делала. С другой стороны если занимаешь солидную гос должность головой немного думать тоже никто не отменял. Нахера снимать себя лишний раз. Недругов у всех хватает как внутри так и во вне. Одна раха чего стоит. Глупо предполагать что твои фотки или видео не сольют.
18.08.2022 17:38 Відповісти
18.08.2022 17:38 Відповісти
Так именно ради слива все эти видео и записывают.
19.08.2022 08:23 Відповісти
19.08.2022 08:23 Відповісти
#Ябывдул#
18.08.2022 17:38 Відповісти
18.08.2022 17:38 Відповісти
18.08.2022 18:01 Відповісти
18.08.2022 18:01 Відповісти
Мурлин Мурло!
18.08.2022 21:52 Відповісти
18.08.2022 21:52 Відповісти
ДУЙ!!!!!!
18.08.2022 18:02 Відповісти
18.08.2022 18:02 Відповісти
a ce šo? - jaderna voina?
20.08.2022 00:37 Відповісти
20.08.2022 00:37 Відповісти
Хороший тренд - веселый, радуешься жизни - значит наркоман
Где-то я это ужи слышал... А! Конечно! На президентских выборах в Украине
18.08.2022 18:45 Відповісти
18.08.2022 18:45 Відповісти
Или сидишь на какой-нибудь встрече и корчишь рожи, на протяжении часа, на сторону, потому, что тебя плющит. При чем тут могут быть наркотики?
18.08.2022 19:05 Відповісти
18.08.2022 19:05 Відповісти
Гадаю послуги клініки Пальчевського їй не ************.
18.08.2022 21:06 Відповісти
18.08.2022 21:06 Відповісти
Можеш - відпочивай, не можеш - йди зароби собі. НЕ можеш заробити? Заткнись і мовчки заздри.
18.08.2022 19:58 Відповісти
18.08.2022 19:58 Відповісти
а в чем криминал?
18.08.2022 22:50 Відповісти
18.08.2022 22:50 Відповісти
Да это не криминал, а обвинение со стороны конкурирующей партии. Посмотрев это видео, руководительница партии "Perus Suomalaiset" Риикка Пурра пришла "в ужос" и потребовала от Санны Марин пройти тестирование на употребление наркотиков. Дело в том, что в этом веселье участвовали известные в округе наркоманы (пыльная банда). На что Санна Марин отвечает - никаких наркотиков я не видела, никого не знаю, при мне никто не "ширялся", я только алкоголь пила и то не много. При необходимости я могу пройти тестирование, мне нечего скрывать - "не винаватая я". Некоторое время назад она заявляла о желании встряхнуть замшелый институт премьер-министра и обновить его в соответствии с новыми вызовами времени.

Полное видео (1:54 мин) выше по ссылке Yle (второе на странице)
19.08.2022 09:32 Відповісти
19.08.2022 09:32 Відповісти
а дрес-код ?
19.08.2022 00:20 Відповісти
19.08.2022 00:20 Відповісти
І нахрін вона це робила? (Маю на увазі: почала виправдовуватися)
19.08.2022 01:41 Відповісти
19.08.2022 01:41 Відповісти
москалі вже зробили скандали з нічого в Британії та Італії, тому що прем'єр-міністри дуже підтримують Україну, та сама схема
19.08.2022 02:49 Відповісти
19.08.2022 02:49 Відповісти
Не бачу нічого за що треба було виправдовуватись!
То ви не бачили мене на кожному корпоративі
19.08.2022 09:50 Відповісти
19.08.2022 09:50 Відповісти
Скажем так, нужно соответствовать статусу... Стала премьером, угомонись, по крайней мере не светись на видео, это не сложно. Хочешь отрываться, веселиться, пить, гулять - не лезь на высшие государственные должности. 36 лет девке, не нагулялась еще.
Запарила, если честно, эта клоунада людей, которые рвутся управлять странами. Серьезнее надо быть клоуны хреновы.
19.08.2022 09:51 Відповісти
19.08.2022 09:51 Відповісти
знайшли до чого причіпитись. В порівнянні з нашими зеленими виродками вона ангел.
Один "слуга" бувший гвалтівник, другий шукає повій на засіданні ВР, перша леді розставляє ноги на фото та пропонує пересічним жерти скумбрію по 8 грн...
19.08.2022 09:57 Відповісти
19.08.2022 09:57 Відповісти
Весь скандал піднявся не через танці, а через те, що якась дурепа кричала "Кокаін!". Звідси підозри, що прем'єрка танцює обдовбана.
19.08.2022 10:40 Відповісти
19.08.2022 10:40 Відповісти
в таком разі разгоняйте всю нашу Раду вони на треніннгах ще не це робили. Арах... ну цей що шимпанзе на ударной установке стучал,коля Котлета в машине дупой трусіл другой біля Ради пропанував відсосать,ну а главний ваще на роялє піструном грав.Ось така в нас весела влада,и не чего.
19.08.2022 12:53 Відповісти
19.08.2022 12:53 Відповісти
Класно віддихапть люди і без бухла, можна тільки поважати. Як що порівняти з педофільними і іншими скандалами наших депутатів от ця премєрка це ангел. Про паРашу вже мовчу - в цій країні і досі є звшифровані заклади для "еліти" де подають людське мясо, це шик і статус і ще https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html підтримання традицій андрофагів.
19.08.2022 13:08 Відповісти
19.08.2022 13:08 Відповісти
До Безумної їй далеко)
19.08.2022 22:53 Відповісти
19.08.2022 22:53 Відповісти
Це шедевр. Шабаш відьм чт бал у стані
20.08.2022 13:45 Відповісти
20.08.2022 13:45 Відповісти
Відірвалась дівка!Хай гуляє,аби чоловік не ревнував)
04.12.2022 11:35 Відповісти
04.12.2022 11:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 