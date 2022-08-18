УКР
Російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 18 серпня виступив із традиційним зверненням до українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці президента.

"Російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі. Російські посадовці повторюють погрози Одесі та іншим містам України. Ми бачимо, що відбувається на ЗАЕС. Ми бачимо, що відбулося в Оленівці.

Ми з вами можемо і повинні думати тільки про те, як перемогти. Перемогти на полі бою, на політичному фронті, в інформаційному протистоянні, в економічній площині...

Віримо в себе, допомагаємо одне одному, захищаємо інтереси України та знаємо, що мир буде", - зазначається у повідомленні. 

Зеленський Володимир (25542) звернення (667)
Топ коментарі
+29
Dana Lanskaya@LanskayaDana

Простими словами.
Зеленський розповів, що при попередженні про війну зеуряд здриснув би першим, а тоді опозиція сформувала би новий уряд і готувала би країну до оборони.
Не для цього він 3 роки все розвалював.
18.08.2022 21:15 Відповісти
+18
всябеда зебила, что 27 % порохоботов взяли оружие в руки и дали ***** оркам. Если Порошенка он с помощью канала Г+Г смог слить, то патриотов Украины хер ему в зеленый рот, спросим с этого маланца после победы, пусть пока сидит, блеет, кусок зеленого говнища!!!
18.08.2022 21:21 Відповісти
+17
как задолбали эти пафосные речи.... ссыкуна, побоявшегося заглянуть правде в глаза в октябре 2021 года, чтобы не потерять 7 млрд... и жлобящегося потратить 100 грн на благотворительность...
18.08.2022 21:27 Відповісти
Dana Lanskaya@LanskayaDana

Простими словами.
Зеленський розповів, що при попередженні про війну зеуряд здриснув би першим, а тоді опозиція сформувала би новий уряд і готувала би країну до оборони.
Не для цього він 3 роки все розвалював.
18.08.2022 21:15 Відповісти
Додам від себе. «Бо невтік». Не втік бо мусив чекати захоплення Ради. Передчасна втеча вже була продемонстрована Януковичем і це не влаштовувало кремлівських кураторів. Звісно ніяке ДРГ не планувало фізичного знищення буратіни. Це підтверджується небаченою шляхетністю рашистів, бне було жодної спроби ракетного обстрілу банкової.
18.08.2022 22:18 Відповісти
Зеленский забыл рассказать как оркам было легко идти на Херсон Харьков Мариуполь Сумы Чернигов Киев и пр
18.08.2022 22:38 Відповісти
А должны были маршем пройти по Украине, по договоренностям с https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2&aqs=chrome..69i57j46i433i512j46i512j0i512l3j46i512j0i512l3.1756j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 патрубком в Омане, да зебил?
18.08.2022 21:18 Відповісти
всябеда зебила, что 27 % порохоботов взяли оружие в руки и дали ***** оркам. Если Порошенка он с помощью канала Г+Г смог слить, то патриотов Украины хер ему в зеленый рот, спросим с этого маланца после победы, пусть пока сидит, блеет, кусок зеленого говнища!!!
18.08.2022 21:21 Відповісти
И у меня складывается стойкое впечатление, что зеля думает, что сможет пропетлять, что мол во всем виноват Андрей Елдак, но подписей Андрея Елдака нет ни под одним документиом, он просто точил карандаши, так что, зебил, отвечать за все будешь именно ты, а ленка будет тебе тоаскать перадчи в в тюрьму, если не найдет молодого мужика с большим огромным оргАном
18.08.2022 21:27 Відповісти
Які ви наївні,його боготворять бо невтік,бо нелох,а як ще перемога цьому ушльопку впаде мезимочи тоді це буде не Порошенко барига.А напольйон аможе кутозов.😢
18.08.2022 21:38 Відповісти
В том то і біда. Що коли ми переможемо - вся скотина повернеться в Україну і "наша пестня хараша - начній сночала". І нарід это поддержит. И не будет новой Украины как трыздят на марафоне, это все фикция. не будет такого что быдла не будет хамить палицейскаму, будут давать взятки и решать и тихо уходить в лес. Терпилы все стерпят. Даже портнов вернется, и будет верховным судьей., ну или где-то там рядом. И баба беня с ахметом будут рулить. И суркис Динамо Киев будет дальше опускать ниже пидлоги щатхьора...
18.08.2022 21:42 Відповісти
Щоб такого не було потрібно вимикати мізки,всім казали думай те!
18.08.2022 21:55 Відповісти
Значит, логично припустить что, война это панацея. Это логический исход. И в этом нет ничего плохого. Смерти детей, еще какихто челов, это логическая цепочка голосов в бюлетене. Каждый опыт, пусть и негативный это опыт. А опыт это благо, каким бы он собственно ни был. Ибо он учит. А если не учит - то место твое могила Можно сколько угодно хаить *****, но кому от этого станет легче. Выбрать вместо государственника Порошенка клоуна зеленского это нужно быть умником, который хочет пройти по минному полю с завязаными глазами. Собственно мы заслужили. Реально заслужили. И я бы не стал винить только *****. Власть не меньше виновата в полномасшабном вторжении. Ибо если бы был нормальный руководитель всей этой ***** сейчас бы не было и ***** бы даже пукнуть бы не сунулось
18.08.2022 22:03 Відповісти
Более того: человечество на протяжение всего своего существования воевало и думать, что не будет войны в 21, 22 или 23м веке это нужно быть полной лошарой у которой только квартал и скоты в голове.

Ребята, у нас на планете, если вы не в курсе куча воен и военных конфликтов, каждый день и думать, что вашу жопу не тронут, ну тогда вы голоборотька или Иван Будько
18.08.2022 22:11 Відповісти
Не думаю то есть разница для ***** кто был бы президентом !!! Писать про 27 процентов порохоботов боевых нужно быть или идиотом или сознательно вводить людей в заблуждение .... Сам наверное в числе 27 диванных остановил свинособак
19.08.2022 04:59 Відповісти
Порохобот детектед. Пля, це ж ні на яку голову не налізе, ліпити бздуру про те, що країну захищають тільки пеціни прихильники. Проспись, дурнику.
18.08.2022 21:28 Відповісти
Огласите весь списк пжалуста, сколько слуг урода щас на фронте или здабол?
18.08.2022 21:31 Відповісти
А ти їх асфальтом, асфальтом!
18.08.2022 21:20 Відповісти
...що риги не доробили, то цей накоїв

2005 рік, ПіСуАр

18.08.2022 21:21 Відповісти
Будьонний і даже кручє.
18.08.2022 21:21 Відповісти
Круче тільки Ворошилов😁
18.08.2022 21:27 Відповісти
А всю Херсонскую область захватили за12 часов..как так ?Зелёный ?
18.08.2022 21:21 Відповісти
То Порошенко винен,ні ми.
18.08.2022 21:28 Відповісти
В Белгородской области в районе села Тимоново загорелся склад с боеприпасами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.18.08.2022, 20:55
18.08.2022 21:24 Відповісти
За підрахунками європейських експертів - витрати Росії на війну - $1 млрд. на день. І це в країні, де половина шкіл має "туалет типу сортир", водопровід та газове опалення у селах недосяжна мрія, а на операцію хворим дітям збирають СМС-ками з добрих людей
18.08.2022 21:26 Відповісти
Та це зрозуміло вже всім ,росія пішла вабанк тобто її керівництво поставило все на цю війну,я переконаний як тільки ЗСУ звільнять Херсон і це вже буде початок кінця самої рашафедерашен.
18.08.2022 23:39 Відповісти
как задолбали эти пафосные речи.... ссыкуна, побоявшегося заглянуть правде в глаза в октябре 2021 года, чтобы не потерять 7 млрд... и жлобящегося потратить 100 грн на благотворительность...
18.08.2022 21:27 Відповісти
со сцыкуном все ясно уже много лет
куда смотрели глаза 73% дебилов в 2019 году ?
19.08.2022 07:47 Відповісти
особливо колосальні ресурси вони витратили при захопленні херсонської та частини запоріжської областей
18.08.2022 21:28 Відповісти
А наших скільки там поклали? он марк солонін розказує, що батальон наших поліг під Пісками
https://youtu.be/g-oxpO4fTRg
18.08.2022 21:28 Відповісти
Зеля там роззброював власноруч ЗСУ у 2020 р.
19.08.2022 08:11 Відповісти
18.08.2022 21:32 Відповісти
не могу сслушать этого дурня. раздражает приблизитльно так же как и *********
18.08.2022 21:33 Відповісти
продолжаем !!!
///
Нова Каховка. Повідомляють, що було чути понад 10 вибухів

https://t.me/apostrophe_ua/52651

У Керчі (район) (Крим) було чутно вибухи. (інформація перевіряється))))

https://t.me/apostrophe_ua/52650
18.08.2022 21:36 Відповісти
Коли він встиг відосік захерачить? Вроді зустріч з Ердоганом. В туалеті, вийшов тіпа посцяти?
18.08.2022 21:36 Відповісти
Поки цей покидьок корчить з себе патріота, його хазяїн - бєня каломойше грабує країну. На днях у державного ПриватБанку, каломой забрав готель у центрі Києва. А ви кажете не на часі критикувати владу.
18.08.2022 21:37 Відповісти
Беня та Гетьманців час не втрачають. Коли закінчиться війна ми цю країну не дізнаємося. А Путлер із Лукашенком заздритимуть Зелі.
19.08.2022 08:14 Відповісти
Зате південь ти здав за просто так.
18.08.2022 21:38 Відповісти
Запросто тільки кицьки
18.08.2022 21:40 Відповісти
18.08.2022 21:45 Відповісти
Зеля не втратив надії отримати від Путлера ярлик на князювання. Все-таки ще 25 років безтурботного князювання. І жодні США йому не будуть страшні.
19.08.2022 08:18 Відповісти
Ну ти не гоні, не за просто так, а за чімодан валізищу американських грошів
18.08.2022 21:46 Відповісти
Маю шокуючу новину для тих, кого війна заскочила зненацька

Виявляється, наша країна безперервно воює вже восьмий рік

Слухайте, а знаєте, що найбільше бісить в цьому срачі з приводу "влада не попередила"?

Не те, що ніби війна вже закінчилася й можна сратися. Навіть не зміщення акцентів з відповідальності рф за звірства й стирання міст. Не недолуге надування щік владою, хоча війна ще дуже далека від завершення.

А допікає те, з якою святістю частина людей волає, що їх треба було попереджати. Бо на восьмому році непреривної війни, вони не думали, що географія боїв може змінитися. Що РФ виявляється хоче нас знищити, що виявляється ВПО можуть стати не тільки мешканці Криму та сходу. Що війна в Україні, а не сході. Що це Російсько-Українська війна, а не щось там на Донбасі.

Попереджати про війну у вже воюючій країні, де воювали, гинули, катували в окупації більше семи років до ряду.
А тепер частина невдоволених свою безучастність й ігнорування війни намагаються видати за святу наївність.

P.S. Це не знімає відповідальності ні з нинішньої, ні з минулої влади, за те, що за вісім років ми опинилися перед повноштабною агресією, як з кашею у голові частини суспільства. Так, й навіть, без патронного заводу.

https://www.facebook.com/olegarm.ua?hc_ref=ARRJ7FXvkNyRqUU2gDdlhCBJofDwRBFBeHWGw-XnqmxF74-nK-hYJr8AWV4-_UbtIP4&fref=nf Oleh Saakian
18.08.2022 21:42 Відповісти
А хто приймає рішення? Я? Ти для того вибрало головнокомандувача в кварталі95.
Він і повинен виконувати свої обовязки., не пуем на піаніні а по конституції.
18.08.2022 21:50 Відповісти
Тривожні валізи у всіх були зібранні ще з осені. Попередження союзників не раз озвучувались в новинах. На місцях підприємства масово згортали дороговартісне обладнання на вивозили за кордон. За місяць до вторгнення посольства повтікали з Києва. Яке тобі ще потрібно рішення?Президента, за якого ти навіть не голосував? Звідки з'явилась така раптова до нього довіра? **********.
18.08.2022 22:00 Відповісти
ну відверто кажучи, якщо покласти руку на серце, той вссаний домбас, каторий дамбілі восємь лєт, і нахєр нікому не упав. Там або треба було його повертать військовим шляхом ще тоді, або признавать ту ****** днр і лнр, в таком би випадку саме ***** б ******, бо це б був шах і мат і їх пришлось би кормити вже по дорослому. Ну вот тобі особисто, де ти там живеш, потрібна ця ватна ******? Так, земля нам потрібна, але нарід, шо там жив і нахер нам не треба, шоб вони всі здохли від раку. Рішення треба було приймати і діяти раніше, а зараз шашкой махать нема сенсу. ТІльки ХАЙМАРСАМИ І луганск і даунецк как карфаген должни буть унічтожини к собачім хєрам!!!
18.08.2022 21:55 Відповісти
А сколько мы будем тратить ресурсов и жизней , что бы вернуть то , что ты сдал без боя!?Сколько уже потратили из-за того ,что ты не готовился к войне!
18.08.2022 21:47 Відповісти
Як вже набрид цей неголений бомжара.
18.08.2022 21:48 Відповісти
і не кажи
18.08.2022 21:57 Відповісти
"Російська армія витрачає колосальні ресурси..."
лохи, а ми ж так старались
18.08.2022 21:50 Відповісти
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
18.08.2022 21:54 Відповісти
22 августа 1941 г Постановления №562 «О введении водки на снабжение в действующей Красной армии»!!!
Согласно которому бойцам ежедневно полагалось выдавать по полстакана.
Пора Фуйпу к громадным ресурсам добавить по пузырьку
боярки
18.08.2022 22:09 Відповісти
Місяць тому шойгу віддав наказ "наступати по всіх напрямках". Порівняємо.

18.08.2022 22:36 Відповісти
Майор Чернобаев С.А.

@Rambo_hikka

·

https://twitter.com/Rambo_hikka/status/1560099811273097218 16 ч

Якщо було точно відомо про дату нападу, чому "Мрія" не була відправлена в іншу країну?
Тому, що на тому літаку можна було швидко доставляти до України багато зброї.
18.08.2022 22:36 Відповісти
Все робилося Зелей із глибоким задумом.
19.08.2022 08:01 Відповісти
Велика подяка вам пане Президент за все!!!!!!
18.08.2022 23:14 Відповісти
Вся надія Путлера на Зелю. Він може не закінчувати війну ще 2 роки.
19.08.2022 08:00 Відповісти
Мы с вами можем и должны думать только о том, как победить. Победить на поле боя Источник:
Та невже не ясно, вам розжували і в рот поклали, ковтайте. "Дивись на мене, Роби як я, роби краще мене". Отримав повістку, Роби як герой нації, Зелебоба.
19.08.2022 08:41 Відповісти
Цікаво скільки км пройшли танки Росії від Чонгара за 3 з половиною години? Вони розпочали рух о 01.30. Про початок повномасштабного наступу в Україні оголосили о 05.00
19.08.2022 08:52 Відповісти
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZV450uUh_RWqOAQrKpy0x6yo5efquG2BjV8rqImVGmgH0RLmMKD9ycVVVqcef_0aXtP-aUNZXAMcHjkU8JmoP4Cx30LxHvpKCHvt7iDsiJfJQHvgMSVG-8_W2G63TVggvSmFvyT58BPCz1nOgkXw4mX&__tn__=-UC%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 9 hrs · За результатами зустрічі Зе та Ердоґана.

Цитати:

Olena Vereshchinska. «Кажу як людина, яка була присутня. Коли через непрацююче обладнання замість 30 хвилин все перетворюється на 1.5 години в кімнаті без повітря з сотнею людей, і коли з президентів піт тече, то хтось 100 % буде граний.."

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych Галина Терещук. "Такого брифінґу за організацією, як нині зробили Зеленському, Ердоґану і Ґутеррішу, не пам'ятаю. Це коли завал повний по звуку, коли спікери готові були відповідати, а прессекретар просто сказав, що не мож мучити людей .."

Костянтин Чавага. "Навіть не спромоглися забеспечити водою півтори сотні журналістів, які в очікуванні парилися в задушливій залі. Очевидно, що за синхрон було заплачено, бо були розкладені на стільцях навушники. На всіх перекладачів один мікрофон."

З коментарів:

- То не Трускавець.

- А какая разніца

Зі сторінки Миколи Савельєва.
19.08.2022 12:21 Відповісти
-- Згадаймо : перед здачою Маріуполя він видав:---А знаєте скільки тисяч треба покласти. щоб звільнити...А сьогодні.напередодні очікуваною здибанкою із кремлівським ліліпузіком/яку йому обіцяє влаштувати Ердоган за вдалий зерновий гешефт/ми чуємо.які колосальні ресурси треба за звільнення кілометра ДОНЕЧЧИНИ ... Тобто ЗЕ-хрипло вже . завчасно . нас зомбує . що нічого страшного .якщо на перемовинах здасть і Донбас...Головне : перед черговими виборами подарує нам такий бажаний. та обіцяяний МИР !?
19.08.2022 17:35 Відповісти
 
 