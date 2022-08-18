Російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 18 серпня виступив із традиційним зверненням до українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці президента.

"Російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі. Російські посадовці повторюють погрози Одесі та іншим містам України. Ми бачимо, що відбувається на ЗАЕС. Ми бачимо, що відбулося в Оленівці.

Ми з вами можемо і повинні думати тільки про те, як перемогти. Перемогти на полі бою, на політичному фронті, в інформаційному протистоянні, в економічній площині...

Віримо в себе, допомагаємо одне одному, захищаємо інтереси України та знаємо, що мир буде", - зазначається у повідомленні.

