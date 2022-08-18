Російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський ввечері 18 серпня виступив із традиційним зверненням до українського народу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці президента.
"Російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі. Російські посадовці повторюють погрози Одесі та іншим містам України. Ми бачимо, що відбувається на ЗАЕС. Ми бачимо, що відбулося в Оленівці.
Ми з вами можемо і повинні думати тільки про те, як перемогти. Перемогти на полі бою, на політичному фронті, в інформаційному протистоянні, в економічній площині...
Віримо в себе, допомагаємо одне одному, захищаємо інтереси України та знаємо, що мир буде", - зазначається у повідомленні.
Простими словами.
Зеленський розповів, що при попередженні про війну зеуряд здриснув би першим, а тоді опозиція сформувала би новий уряд і готувала би країну до оборони.
Не для цього він 3 роки все розвалював.
Ребята, у нас на планете, если вы не в курсе куча воен и военных конфликтов, каждый день и думать, что вашу жопу не тронут, ну тогда вы голоборотька или Иван Будько
2005 рік, ПіСуАр
куда смотрели глаза 73% дебилов в 2019 году ?
https://youtu.be/g-oxpO4fTRg
///
Нова Каховка. Повідомляють, що було чути понад 10 вибухів
https://t.me/apostrophe_ua/52651
У Керчі (район) (Крим) було чутно вибухи. (інформація перевіряється))))
https://t.me/apostrophe_ua/52650
чімоданвалізищу американських грошів
Виявляється, наша країна безперервно воює вже восьмий рік
Слухайте, а знаєте, що найбільше бісить в цьому срачі з приводу "влада не попередила"?
Не те, що ніби війна вже закінчилася й можна сратися. Навіть не зміщення акцентів з відповідальності рф за звірства й стирання міст. Не недолуге надування щік владою, хоча війна ще дуже далека від завершення.
А допікає те, з якою святістю частина людей волає, що їх треба було попереджати. Бо на восьмому році непреривної війни, вони не думали, що географія боїв може змінитися. Що РФ виявляється хоче нас знищити, що виявляється ВПО можуть стати не тільки мешканці Криму та сходу. Що війна в Україні, а не сході. Що це Російсько-Українська війна, а не щось там на Донбасі.
Попереджати про війну у вже воюючій країні, де воювали, гинули, катували в окупації більше семи років до ряду.
А тепер частина невдоволених свою безучастність й ігнорування війни намагаються видати за святу наївність.
P.S. Це не знімає відповідальності ні з нинішньої, ні з минулої влади, за те, що за вісім років ми опинилися перед повноштабною агресією, як з кашею у голові частини суспільства. Так, й навіть, без патронного заводу.
https://www.facebook.com/olegarm.ua?hc_ref=ARRJ7FXvkNyRqUU2gDdlhCBJofDwRBFBeHWGw-XnqmxF74-nK-hYJr8AWV4-_UbtIP4&fref=nf Oleh Saakian
Він і повинен виконувати свої обовязки., не пуем на піаніні а по конституції.
лохи, а ми ж так старались
Согласно которому бойцам ежедневно полагалось выдавать по полстакана.
Пора Фуйпу к громадным ресурсам добавить по пузырьку
боярки
@Rambo_hikka
·
https://twitter.com/Rambo_hikka/status/1560099811273097218 16 ч
Якщо було точно відомо про дату нападу, чому "Мрія" не була відправлена в іншу країну?
Тому, що на тому літаку можна було швидко доставляти до України багато зброї.
Та невже не ясно, вам розжували і в рот поклали, ковтайте. "Дивись на мене, Роби як я, роби краще мене". Отримав повістку, Роби як герой нації, Зелебоба.
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 9 hrs · За результатами зустрічі Зе та Ердоґана.
Цитати:
Olena Vereshchinska. «Кажу як людина, яка була присутня. Коли через непрацююче обладнання замість 30 хвилин все перетворюється на 1.5 години в кімнаті без повітря з сотнею людей, і коли з президентів піт тече, то хтось 100 % буде граний.."
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych Галина Терещук. "Такого брифінґу за організацією, як нині зробили Зеленському, Ердоґану і Ґутеррішу, не пам'ятаю. Це коли завал повний по звуку, коли спікери готові були відповідати, а прессекретар просто сказав, що не мож мучити людей .."
Костянтин Чавага. "Навіть не спромоглися забеспечити водою півтори сотні журналістів, які в очікуванні парилися в задушливій залі. Очевидно, що за синхрон було заплачено, бо були розкладені на стільцях навушники. На всіх перекладачів один мікрофон."
З коментарів:
- То не Трускавець.
- А какая разніца
Зі сторінки Миколи Савельєва.