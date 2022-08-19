Бійці 30-ї ОМБр із ПТРК "Стугна-П" знищили два танки російських окупантів. ВIДЕО
Оператори ПТРК "Стугна-П" з 30-ї окремої механізованої бригади знищили два танки російських окупантів разом з екіпажами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку 30-ї ОМБр.
Теплачки дорогое удовольствие.
КБ Луч - потомок советских КБ. Там по инерции конструкторского мышления вкупе с недостатком финансирования, стремились удешевить ракету и не пичкать дорогой электроникой весь комплекс. Получилось неплохо, дешево и сердито. Учитывая родовые изъяны, пока неплохо было бы чтоб допилили разрешение почетче и зум покрупнее. А то на дальние и максимальные дистанции стрелять - почти лотерея. Попадать может и попадают, но попасть в танк это еще не гарантия выведения его из строя.