УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4124 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
13 189 11

Бійці 30-ї ОМБр із ПТРК "Стугна-П" знищили два танки російських окупантів. ВIДЕО

Оператори ПТРК "Стугна-П" з 30-ї окремої механізованої бригади знищили два танки російських окупантів разом з екіпажами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку 30-ї ОМБр.

Також дивіться: Бійці 30-ї ОМБр знищили БМП російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

30 окрема механізована бригада (156) Стугна (83) ПТРК (95)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Хлопці , Ви молодці , так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
19.08.2022 01:23 Відповісти
+15
Перший танк втомився і приліг на бік. Другий танк просто на атоми розпалися разом із екіпажем - ні.уя собі оце я *******
показати весь коментар
19.08.2022 03:35 Відповісти
+14
шість нових лад
показати весь коментар
19.08.2022 03:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стугне еще б теплачок...
показати весь коментар
19.08.2022 01:13 Відповісти
Теплачок - цена сразу раза в полтора-два возрастет.
Теплачки дорогое удовольствие.
КБ Луч - потомок советских КБ. Там по инерции конструкторского мышления вкупе с недостатком финансирования, стремились удешевить ракету и не пичкать дорогой электроникой весь комплекс. Получилось неплохо, дешево и сердито. Учитывая родовые изъяны, пока неплохо было бы чтоб допилили разрешение почетче и зум покрупнее. А то на дальние и максимальные дистанции стрелять - почти лотерея. Попадать может и попадают, но попасть в танк это еще не гарантия выведения его из строя.
показати весь коментар
19.08.2022 14:36 Відповісти
все уже дорабатоно. вон в севасе уже знают
показати весь коментар
02.11.2022 09:23 Відповісти
Хлопці , Ви молодці , так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
19.08.2022 01:23 Відповісти
Перший танк втомився і приліг на бік. Другий танк просто на атоми розпалися разом із екіпажем - ні.уя собі оце я *******
показати весь коментар
19.08.2022 03:35 Відповісти
шість нових лад
показати весь коментар
19.08.2022 03:47 Відповісти
Для лад - тушки пред'явити потрібно, а там навряд чи що лишилося. Майонезної баночки на трьох вистачить.
показати весь коментар
19.08.2022 10:21 Відповісти
Це чудово, але здається такий відос вже був...
показати весь коментар
19.08.2022 06:44 Відповісти
це свіже м'ясо та добряче підгорівше!
показати весь коментар
20.08.2022 17:14 Відповісти
Красунчики наші, бережи вас Господь
показати весь коментар
19.08.2022 09:45 Відповісти
 
 