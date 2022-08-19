УКР
"В Белгороде изнасиловали трех девочек - 14, 15 и 17 лет": Окупант розповідає мамі про звірства рашистів. АУДIО

Російський військовий, перебуваючи на Харківщині, розповідає про відмову командування у їхній ротації через те, що військові на заміну зґвалтували трьох дівчат 14, 15 та 17 років в Бєлгороді.

Про це свідчить перехоплення ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз, які мали приїхати та змінити нас... Люди в Бєлгороді зґвалтували трьох дівчат. Одній 14, 15 та 17 років. Через це сюди більше не відправляють нікого, тому що вони людей ґвалтують", - сказав рашист.

Мама окупанта розповідає, що людей силою примушують підписувати контракт в армії РФ.

Читайте: Найбільше випадків сексуального насильства з боку російських військових зафіксовано на Київщині, Сумщині та Чернігівщині, - Нацполіція

армія рф (18810) зґвалтування (399) розвідка (3925) перехоплення (364) Бєлгород (520)
+48
Насолоджуйтесь, сучі вибл*дки...
""
19.08.2022 10:44 Відповісти
+46
19.08.2022 10:43 Відповісти
+35
от кого такі нарожають-касабских дебілів- яблуня не родить ********
19.08.2022 10:40 Відповісти
от кого такі нарожають-касабских дебілів- яблуня не родить ********
19.08.2022 10:40 Відповісти
якщо вони в тюрьмах набирають собі золдатен, то що дивного в тому, що туди потрапляють гвалтівники?!
19.08.2022 11:07 Відповісти
19.08.2022 10:43 Відповісти
19.08.2022 10:44 Відповісти
КТО - то сказал !!! ( одна баба сказала ) Какая ДОСТОВЕРНОСТЬ ???
19.08.2022 14:39 Відповісти
Примите и мои искренние надсмехательства
19.08.2022 11:11 Відповісти
изнасилование - это смешно? и давно вы стали уподобляться оркам?
19.08.2022 11:21 Відповісти
Ні, згвалтування це ніколи не смішно...
При наймі у здоровому суспільстві.
Але у данному випадку, це кармічно-іронічне відношення до саморуч-створеного московитьским фауно-планктоном "винятку".
Будь у цих гівноголових хочаб краплина місків, вониб не знімали тік-токи, капкуючи з Ірпіня, Бучі, Гостомелю і т.д. Не бігалиб на концерти до 3,14дараса-сабурова, пореготати над згвалтованими українками...
І не верещалиб на весь білий світ "Буча-етафейк", аргументуючи це єдиним - "Нашімальчікінімаглітакова"...
Так що не дивуйтесь, що тепер ми дивимось на ці їхні "проблеми", як на щось "аутоімунне" і само собою зрозуміле...
19.08.2022 11:41 Відповісти
Все вірно, дератизаторе. Плюсую.
19.08.2022 12:48 Відповісти
Ольга, а те що вони гвалтувати українок вас не засмучує?
19.08.2022 12:54 Відповісти
Заздриш, кацапко, чи палишся?
19.08.2022 16:06 Відповісти
Истенное лицо этой армии.
19.08.2022 10:44 Відповісти
Насолоджуйтесь, сучі вибл*дки...
""
19.08.2022 10:44 Відповісти
Справді, так.
Бумеранг або закон Карми.
Людина у військовій формі та зі зброєю, якій дають право вбивати, грабувати, ґвалтувати, своїх "хороших" звичок вже не може залишити навіть тоді, коли форму зняла та зброю здала.
Бандитизм після першої світової-революції-громадянської викорінювали до 30-х.
Бандитизм після Другої світової викорінювали до середини 50-х
Бандитизм після Афганської тривав усі 90-ті.
Зустрічай, росія, нову хвилю бандитів-"героїв"...!!!
Лише питання виникає. Бандитів 90-х називали "афганці".
А бандитів 20-х як називатимуть? Не дай Боже - "українці"
19.08.2022 11:05 Відповісти
Цих будуть називати як і зараз - ПІДАРАСИ!
19.08.2022 11:23 Відповісти
Ні! Їх називатимуть "хахлами"!
19.08.2022 12:08 Відповісти
Беспилотник для копростана, из дружественных стран Африки
19.08.2022 11:43 Відповісти
Взагалі-то цю штуку придумали і застосовували австралійські аборигени, а не африканські...
19.08.2022 16:09 Відповісти
Для росіїї це норма. У 10 років стати мамою, у 20 років вже бабусею.
19.08.2022 10:45 Відповісти
Таким чиному у 28 вже можна отримати свої перші жигулі
19.08.2022 10:56 Відповісти
а ничего что их ИЗНАСИЛОВАЛИ?
не вижу чему тут злорадствовать.
Это ужасно.
19.08.2022 11:22 Відповісти
нічого страшного для кацапок в тім немає. якби їх не згвалтували їхні засчітнікі то їх би згвалтували власний папа або брат. том просто такі звичаї
19.08.2022 11:35 Відповісти
...якби їх не згвалтували їхні засчітнікі то їх би згвалтували власний папа або брат. ©
...а матерів - власні сини. Як ось тут наприкінці другого чотиривірша:

Простая русская душа -
Тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
В сенях помойное ведро.

Гулянка в будни до утра
И кабачковая икра.
На полке Ленина портрет,
По пьянке матери минет.

Видон на свалку из окна
И вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман.
Муж лег на зассаный диван...

Подъезды с запахом мочи,
Без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
Секс с друга пьяного женой.

Паленка, семки, маргарин -
Закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка...
О, да, паРаша - велика!
19.08.2022 13:26 Відповісти
"Это ужасно" для человека! А для кацапа, обыденность...
19.08.2022 11:49 Відповісти
Ничего, для мокшестана это скрепно и в порядке вещей. Страна непуганных идиотов, которую цивилизация обошла стороной.
И кстати, ещё в совковые времена в рядах "непобедимой и легендарной" в ходу были письма своим "возлюбленным дивам", в которых с гордостью излагалось: - "Цени советского солдата, если бы не он, ипали бы тебя солдаты НАТО".
Из вышеприведённого напрашивается только один вывод - совковый солдат ипёт, читай насилует, на порядок "лучше" и "качественнее" своего НАТОвского оппонента.
Так что ничего нового. С тех времён ничего не поменялось, кроме риторики.
19.08.2022 13:44 Відповісти
Та й риторика не дуже помінялсь. Хіба що перестали дрочити на чЛєніна.
19.08.2022 16:01 Відповісти
Все читаю і дивуюсь з плакальниці Беланової...Нік відповідний.А ви,шановна пані, кому стаєте подібна? Військовий кацапської армії зовсім не переймається долею і станом згвалтованих.Його дратує,що хтось згвалтував,а він не може піти з фронту.А його свиноматка,що його висрала,дивується,що це кацапські "солдати",а не українці.І ми всі на форумі повинні співчувати кацапам і їхнім самкам чи дітям?Та хай вони всі там здохнуть і перегвалтують один одного...
19.08.2022 20:57 Відповісти
Изнасилование это абсолютно нормальный способ спаривания на россии
20.08.2022 00:14 Відповісти
20.08.2022 00:40 Відповісти
Палишся, ватне бабіщє, заздрістю своєю. Пачіму іх, а нє тібя?.. Бо ти застрашна навіть для орків!
20.08.2022 05:55 Відповісти
Яка країна така й армія.
19.08.2022 10:46 Відповісти
Це недонація . Коли розвалився СРСР для України було свято але не для Росії у них в головах СРСР і розвал призвів їх до поразки що те що будувалося роками зникло в одну мить . А зараз ось ця війна -це помста Росії за те що вона встратила СРСР свою колишню велич намагаються зараз повернути минуле.
Взагалі в Росії пішла деградація нації -вони спиваються гвалтують вживають психотропні речовини грабують. Росія схожа з країна третього світу там де панує злочинність.
Це все від образи за СРСР. І коли зникне в головах СРСР ось тоді зникне рашизм повинно зникнути хоча б одне покоління яке має ностальгію по СРСР.
19.08.2022 10:56 Відповісти
При СРСР спивалися також. Сухий закон від Горбачова, можливо, став одним з цвяхів у рядянський гроб.
19.08.2022 10:59 Відповісти
Там нації немає. Є "вінегрет" з різноманітних племен. рф як явище повинна бути знищена. А Тува, Кабардино-Балкарія,Татарстан, Чувашія, Якутія...ну і так далі-це буде зовсім інша історія.
19.08.2022 11:02 Відповісти
Якби ж то так! Після розпаду СРСР у них виросло нове покоління з рашизмом в головах та підросло ще одне, тобто вже два покоління після розпаду совдепії безповоротньо заражені рашизмом, так що нічого це не змінитить. Нажаль, все це на тій теріторії, як круговорот води в природі.
19.08.2022 11:20 Відповісти
це не нація, це популяція людиноподібних тварин
19.08.2022 14:32 Відповісти
Кацапская нечисть поедала друг друга всегда. И поедать будет. ***** просто пытается отсрочить этот процесс указывая быдлу объект для ненависти. Будь то Чечня,Грузия,Украина, США, НАТО...Да весь мир. Но процесс не остановить.
19.08.2022 10:56 Відповісти
Этофсёвраньё.Ну не могут солдаты второй армии мира насиловать своих сограждан.Ведь правильно?
*****,це дуже добре,що кацапи сваіх расєйскіх дєвочєк почали гвалтувати.Батьки і цих гвалтівників і згвалтованих дівчат підтримують ***** і війну в Україні.Непогано було б якщо б вони після згвалтування ще й вбивали дівчат.Хай би кацапські матері скуштували хоч трохи горя,яке несуть еті мальчікі на землі України.
Хоча...У кацапів нема емпатії навіть до власних дітей.
19.08.2022 10:57 Відповісти
кого б їх рідні не підтримували - але радіти що дівчат згвалтували і жаліти шо не вбили можуть только такі ж нелюди як орки.
і можете мене теперь абнити - яй яй, я ж "свого" образила.
нелюдь і є нелюдь, він нації не має.
19.08.2022 11:24 Відповісти
Вірите у харошіх рускіх?
19.08.2022 12:00 Відповісти
Наскільки я "обізнаний" (і професія наклала відбиток і коло знайомих відповідне) - там основна маса ТАКИХ "дівчаток" - клеймо ставить ніде! Читав колись заяву до міліції : "Гражданин такой-то обманным путём заманил меня около полуночи на чердак дома № ** по ул ************ где напоил спиртным и изнасиловал!"
Більша половина цих "дєвочек" самі створюють привід для того щоб з ними сталося подібне - маю купу інформації з цього приводу
19.08.2022 12:19 Відповісти
тількі ненавість до врага ДОПОМАГАЕ ПЕРЕМОГТИ .



Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 01.08.2022
19.08.2022 12:48 Відповісти
Кацапа, тобі ж уже було сказано: забирай нахій свої лапті з какошніком, щоб ними тут-во не смерділо, і 3,14здуй на будь-яку ватну помойку. Тупенька?
20.08.2022 05:52 Відповісти
важко навіть уявити що рашиські звірі витворяють на нашій землі якщо вони таке коять на власній : (
19.08.2022 10:58 Відповісти
Як мені сказала одна руска що їх земля славиться педофілією та насиллям ((((
19.08.2022 11:06 Відповісти
Так оце і є - рашапараша... Скрєпа !!!
19.08.2022 11:02 Відповісти
Тренировка перед асвабаждением народа данбаса и демилитаризации и денацификации Украины
19.08.2022 11:05 Відповісти
кацапня...
19.08.2022 11:11 Відповісти
Синок: "... да не могут насильно заставить подписать контракт, они могут деньги пообещать, а те дебилы согласятся, как мы согласились за деньги ехать".

Нам впарюють про бідних, нещасних і обманутих рашистів, яких змусили воювати, показують відосики з їх "зізнаннями", а це все брехня. Покидьки прицільно їхали за гроші, просто реальність виявилась трохи іншою. Це вони власноруч убивають, катують, гвалтують, грабують, а не Ху*ло. Вони заслуговують тільки на смерть! Ху*ло і його шобла - на Гаагу!
19.08.2022 11:12 Відповісти
Гарний кацап - дохлий кацап! Яке б призвище він не мав, якої б національності не був, де б, курва, не народився!
19.08.2022 11:20 Відповісти
а в чому проблема? славетні воєни другої армії не змогли задовільнити ***** і вони пожалілися?
19.08.2022 11:21 Відповісти
оу ну треба так перебільшувати с пропагандой .чп було в белгороді але там фігурааала одна дівчіна ...
19.08.2022 11:23 Відповісти
Стесняюсь спросить,трудно жить без мозгов?Я прослушал весь перехват и речь шла об именно ТРЁХ девочках...Ты чьих будешь,шлимазл?
19.08.2022 11:36 Відповісти
та да, судя по грамотному построению предложений и правильной речи - это точно профессиональный пропагандист. Может ГУР МО даже какого-нибудь ведущего с белгородского "Радио 7" наняли, а "мама" - актриса-пенсионерка с Белгородского драмтеатра имени Щепкина.
19.08.2022 11:41 Відповісти
Карма-она девочка правильная....
19.08.2022 11:31 Відповісти
от так ***** шо аж невдобно. єдине що погано що мало і треба було вбити
19.08.2022 11:38 Відповісти
це не може бути це ФЕЙК не може руснявий зольдат це зробити. ВЫВСЁВРЁТЕ..Це Фейк, і все.
19.08.2022 12:16 Відповісти
МРАЗІ!!! МРАЗІ!!!МРАЗІ!!!
19.08.2022 12:23 Відповісти
19.08.2022 12:32 Відповісти
як тупікова гілка еволюції коментувала Бучу? це фейк, а тіла згвалтованих їм підкинули англосакси
19.08.2022 12:34 Відповісти
так вони і білорусок в Білорусі гвалтують.. якось була інформація про це. росіянці це даже не нація просто популяція якихось тварин.. тварини та й годі
19.08.2022 12:39 Відповісти
Такі хлопці і самого Путлера згвалтують. В особливо збоченій формі. А чего там...
19.08.2022 13:00 Відповісти
Новости из дурдома.
19.08.2022 13:43 Відповісти
"Ты давай там, украинских баб насилуй", говорила кацапская самка пару месяцев назад. Ну вот...
19.08.2022 14:13 Відповісти
Ві все фрете. Рускай зольтат асвабадитель..

Он не магет таво сатаварить, аденако!
19.08.2022 14:17 Відповісти
19.08.2022 14:18 Відповісти
коли параша програє війну і аморальні з народження, тотально використані та викинуті з смітника парашного життя на його помийку "внуки-асвабадители" повернуться в свої периферійні, абсолютно дрімучі, та центрові, гламурно напівдрімучі, тіпо мацкви, бєбєня, то там мало всим не покажеться. "бойцы" будуть різать та рвати своїх зємляков на куски, денно та нощно. а це так, тільки вершки. наївні наслідки перших ротацій. ще з часів совка парашна глибинка була завжди ще тим мордором, особливою зоною, яку мандруючи, потрібно було не просто обходити подалі, а обходити подалі по правилах вироблених на власному досвіді попередниками, туристами-бродягами.
19.08.2022 19:30 Відповісти
Вони ж, суки, просили доказів наших! Ось, тримайте!
19.08.2022 20:30 Відповісти
растворить в кислоте
20.08.2022 18:53 Відповісти
 
 