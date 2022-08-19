"В Белгороде изнасиловали трех девочек - 14, 15 и 17 лет": Окупант розповідає мамі про звірства рашистів. АУДIО

Російський військовий, перебуваючи на Харківщині, розповідає про відмову командування у їхній ротації через те, що військові на заміну зґвалтували трьох дівчат 14, 15 та 17 років в Бєлгороді.

Про це свідчить перехоплення ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз, які мали приїхати та змінити нас... Люди в Бєлгороді зґвалтували трьох дівчат. Одній 14, 15 та 17 років. Через це сюди більше не відправляють нікого, тому що вони людей ґвалтують", - сказав рашист.

Мама окупанта розповідає, що людей силою примушують підписувати контракт в армії РФ.

