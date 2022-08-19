УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4124 відвідувача онлайн
Новини Відео
4 965 10

Замість меморіалу українським військовим окупанти в Маріуполі планують встановити новий тотем. ВIДЕО

Російські загарбники готуються до встановлення нового тотему замість зруйнованого ними меморіалу пам’яті українським військовослужбовцям, загиблим під час російсько-української війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни вже почали підготовку до встановлення нового тотему на місці, де раніше був меморіал пам’яті загиблим українським військовим.

"Жахливе поєднання "духовних скрепів" про "Великую отечественную" та теперішню окупацію України. На фоні зруйнованого російськими бомбами міста, де не вистачає нічого – справжній апофеоз цинізму. Лють. Просто Лють", – написав Андрющенко.

Нагадаємо, на початку серпня в Маріуполі окупанти знищили меморіал пам’яті українським військовим, які загинули під час війни Росії проти України.

Також дивіться: Окупанти знищили меморіал "Слава Україні" в Херсоні. ФОТОрепортаж

Автор: 

Маріуполь (3268) меморіал (152) Андрющенко Петро (709)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
та пофіг. шо б вони там не наліпили, коли Маріуполь звільнять - те все знесуть к хєрам..
показати весь коментар
19.08.2022 12:12 Відповісти
+5
...треба починати думати про УКРАЇНСЬКИЙ ДЖИХАД...
показати весь коментар
19.08.2022 12:06 Відповісти
+5
Тотем? Такий, як у смажених бурятів? Срепненько.
показати весь коментар
19.08.2022 12:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...треба починати думати про УКРАЇНСЬКИЙ ДЖИХАД...
показати весь коментар
19.08.2022 12:06 Відповісти
Они понимают реальную значимость символов, вопрос "какая разница" даже не стоит, общественных дискуссий никто не проводит, нулевая толерантность ко всему украинскому.
показати весь коментар
19.08.2022 12:06 Відповісти
А руки цим страітєлям не покрутить?
показати весь коментар
19.08.2022 12:08 Відповісти
чЛенина или сралина?
показати весь коментар
19.08.2022 12:10 Відповісти
Тотем? Такий, як у смажених бурятів? Срепненько.
показати весь коментар
19.08.2022 12:11 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 12:12 Відповісти
та пофіг. шо б вони там не наліпили, коли Маріуполь звільнять - те все знесуть к хєрам..
показати весь коментар
19.08.2022 12:12 Відповісти
памятник денееровскому зоофилу еще можно скопировать

показати весь коментар
19.08.2022 12:21 Відповісти
мариупольцы поддержат
показати весь коментар
19.08.2022 12:30 Відповісти
ну шо, і досі немає різниці під яким пам'ятником стояти?
показати весь коментар
19.08.2022 12:35 Відповісти
 
 