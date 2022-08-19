Замість меморіалу українським військовим окупанти в Маріуполі планують встановити новий тотем. ВIДЕО

Російські загарбники готуються до встановлення нового тотему замість зруйнованого ними меморіалу пам’яті українським військовослужбовцям, загиблим під час російсько-української війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни вже почали підготовку до встановлення нового тотему на місці, де раніше був меморіал пам’яті загиблим українським військовим.

"Жахливе поєднання "духовних скрепів" про "Великую отечественную" та теперішню окупацію України. На фоні зруйнованого російськими бомбами міста, де не вистачає нічого – справжній апофеоз цинізму. Лють. Просто Лють", – написав Андрющенко.

Нагадаємо, на початку серпня в Маріуполі окупанти знищили меморіал пам’яті українським військовим, які загинули під час війни Росії проти України.

