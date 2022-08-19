Окупанти загубили дрон із карткою пам’яті, на ній - кадри з російською базою в Миколаївській області. ВIДЕО
Військові РФ втратили дрон з картою пам’яті, на ній було зафіксовано одну з їхніх баз на Миколаївщині.
Про це повідомляє Стратком ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на кадрах з карти пам'яті можна побачити базу росіян в Миколаївській області.
Також на відео зафіксовано двох окупантів, які, ймовірно, намагалися розібратися, як працює БПЛА.
В Страткомі ЗСУ додали, що координати вже з'ясовані і передані куди слід.
