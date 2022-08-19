УКР
23 061 34

Окупанти загубили дрон із карткою пам’яті, на ній - кадри з російською базою в Миколаївській області. ВIДЕО

Військові РФ втратили дрон з картою пам’яті, на ній було зафіксовано одну з їхніх баз на Миколаївщині.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на кадрах з карти пам'яті можна побачити базу росіян в Миколаївській області.

Також на відео зафіксовано двох окупантів, які, ймовірно, намагалися розібратися, як працює БПЛА.

В Страткомі ЗСУ додали, що координати вже з'ясовані і передані куди слід.

Окупанти загубили дрон із карткою пам’яті, на ній - кадри з російською базою в Миколаївській області 01
Окупанти загубили дрон із карткою пам’яті, на ній - кадри з російською базою в Миколаївській області 02
Окупанти загубили дрон із карткою пам’яті, на ній - кадри з російською базою в Миколаївській області 03

армія рф (18810) Миколаївська область (2369)
Топ коментарі
+40
Вони-то "спалили" свою базу. А ви вже спалили їх базу перед тим, як публіковати таке відео?
19.08.2022 12:35 Відповісти
+34
Надеемся, что база уже приказала долго жить.....
19.08.2022 12:35 Відповісти
+12
19.08.2022 12:40 Відповісти
Селфі тік-токери знімали, мабуть
19.08.2022 12:33 Відповісти
Надеемся, что база уже приказала долго жить.....
19.08.2022 12:35 Відповісти
(c) Ярослав Хашек, Приключения бравого солдата Швейка
19.08.2022 12:57 Відповісти
Вони-то "спалили" свою базу. А ви вже спалили їх базу перед тим, як публіковати таке відео?
19.08.2022 12:35 Відповісти
О 9:21 виложили відео,може уже інфа не актуальна по причині уже відсутності бази? Хоча ніхто нічого не писав
19.08.2022 12:38 Відповісти
Краще хто слід уже б попрацював,а потім і відео і інфа. Усе попереду локомотиву.
19.08.2022 12:35 Відповісти
Я думаю це не Безвугла відео виклала? І не слуги урода.
19.08.2022 12:38 Відповісти
Та ні,реально ЗСУ. Може інфа уже відпрацьована
19.08.2022 12:46 Відповісти
Верещучка випередила.
19.08.2022 13:28 Відповісти
Я думаю, що Центр стратегічних комунікацій ЗСУ якось додумався спочатку в'@бати по цих позиціях, а потім викладувати інфу у загальний доступ...
19.08.2022 12:47 Відповісти
Уже запитала,чекаємо на відповідь
19.08.2022 12:55 Відповісти
Чєм? Баґабаном?
19.08.2022 13:34 Відповісти
Імбецили **** ...
19.08.2022 12:38 Відповісти
кацап + чурбан = сруццкій мір
19.08.2022 12:39 Відповісти
19.08.2022 12:40 Відповісти
Я так розумію - це новенький дрон, щойно отриманий, раз тільки вчились ним управляти?

Гарно... шліть нові дрони!
19.08.2022 12:46 Відповісти
Может быть и отжатый.
19.08.2022 12:58 Відповісти
Як так і не зрозумів - спалили їхню базу чи ні?
19.08.2022 12:49 Відповісти
вчорашня статистика +400. може таки да?)))
19.08.2022 13:00 Відповісти
Те два чуда в перьях похоже летели до пустой батареи, не обращая на это внимание.
19.08.2022 13:00 Відповісти
Вот с таких дебилов и писал свои сценарии Тарантино
19.08.2022 13:01 Відповісти
То вже щось і у Миколаївській області захопили і навіть базу втулили? Генерал Марченко їх відкидав до меж Херсонської.
19.08.2022 13:10 Відповісти
О фигеть база-3 машины и 5 придурков с лопатами.
19.08.2022 13:14 Відповісти
эти лопаты для блинов
19.08.2022 13:30 Відповісти
Наступний крок, пряме включання камери під час розмови орків по телефону с gps позіцююванням.
19.08.2022 13:31 Відповісти
А наші Д О В Б О Й О Б И одразу цим похвалилися, щоб кацапи встигли вжити необхідних заходів.
19.08.2022 13:40 Відповісти
а инфу что этим "тут же похвалились" ты конечно же с потолка взял?
19.08.2022 13:41 Відповісти
Що Ви шумите може цій події пару місяців,той рудий орк ще не загорів,а може вже й згорів.
19.08.2022 15:24 Відповісти
And this is a MILITARY BASE? Holy fucking shit! In civilized country, normal people call it a dump.
19.08.2022 15:35 Відповісти
Биба и Боба - два долбойоба
19.08.2022 19:49 Відповісти
Взагалі то за таку інфу нагороджують. Цих дебілів краще посмертно.
19.08.2022 20:26 Відповісти
Не треба їх учити *****.

Думайте чим підіймаєте свою самооцінку.
20.08.2022 00:23 Відповісти
 
 