"Цей хлопчик з України, подивися йому у вічі, сука": Путініста Кіркорова зустріли на одній з вулиць Монако. ВIДЕО

Російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримав окупацію Криму та війну в Україні, зустріли в Монако.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поки ви, росіяни, підтримуєте війну і вважаєте санкції чимось хорошим, ваш улюблений Кіркоров гуляє Монако", - підписав відео чоловік.

У ролику Кіркоров повільно шкутильгає вулицею. Його також запитали чий Крим, на що той промовчав.

"От їдь у свій засранськ і там відпочивай. Нехрєн тут робити. Оцей хлопчик з України, подивися йому в очі, сука. Мразота. Приїхав відпочивати, коли дітей занапащають. Сволота", - каже у відео чоловік.

