"Цей хлопчик з України, подивися йому у вічі, сука": Путініста Кіркорова зустріли на одній з вулиць Монако. ВIДЕО
Російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримав окупацію Криму та війну в Україні, зустріли в Монако.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Поки ви, росіяни, підтримуєте війну і вважаєте санкції чимось хорошим, ваш улюблений Кіркоров гуляє Монако", - підписав відео чоловік.
У ролику Кіркоров повільно шкутильгає вулицею. Його також запитали чий Крим, на що той промовчав.
"От їдь у свій засранськ і там відпочивай. Нехрєн тут робити. Оцей хлопчик з України, подивися йому в очі, сука. Мразота. Приїхав відпочивати, коли дітей занапащають. Сволота", - каже у відео чоловік.
Как эти мляди умудряются путешествовать в ЕС после санкций......
Странно что этого чмыря тоже не притянули, как абрамовича, для переговоров
Ну то таке. А вот то, что скоро их начнут бить, и возможно даже ногами, и по голове, это неизбежно.
левая нога хреново выглядит, вроде как после перелома восстановление выглядит - когда икра атрофирована и голеностоп малоподвижен.
Зламати носа і досить з нього
На відкритті фестивалю, 15 серпня, на екрані транслювали відеозвернення правителя країни-агресорки РФ <********. Він у пропагандистському стилі заявив про "звільнені ЛДНР" і що учасники фестивалю підтримують солдат і офіцерів російської окупаційної армії.Крім Басти участь у фестивалі окупантів взяли Лоліта, українофоб Антон Красовський, який у січні погрожував українцям.
На сайті фестивалю "гостем та експертом" значиться заступник керівника адміністрації Путіна Кіндер-сюрприз, який минулого тижня приїжджав на окуповану Луганщину разом заступником голови ради безпеки РФ Дімоном.
кацапи ракова пухлина планети