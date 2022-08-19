УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4198 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
52 207 80

"Цей хлопчик з України, подивися йому у вічі, сука": Путініста Кіркорова зустріли на одній з вулиць Монако. ВIДЕО

Російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримав окупацію Криму та війну в Україні, зустріли в Монако.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поки ви, росіяни, підтримуєте війну і вважаєте санкції чимось хорошим, ваш улюблений Кіркоров гуляє Монако", - підписав відео чоловік.

У ролику Кіркоров повільно шкутильгає вулицею. Його також запитали чий Крим, на що той промовчав.

"От їдь у свій засранськ і там відпочивай. Нехрєн тут робити. Оцей хлопчик з України, подивися йому в очі, сука. Мразота. Приїхав відпочивати, коли дітей занапащають. Сволота", - каже у відео чоловік.

Також читайте: Естонія заборонила в’їзд Кіркорову на 5 років

Автор: 

Кіркоров Філіп (34) Монако (30)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+67
Мразь кацапська звикла поливати брудом краіни Заходу , але відпочивати їдуть саме туди , а не в Зімбабве😠
показати весь коментар
19.08.2022 13:53 Відповісти
+60
Так это же дружбан нелоха нашего, хехе
показати весь коментар
19.08.2022 13:53 Відповісти
+54
Це ж корефан клоуна. Буратіна образиться.
показати весь коментар
19.08.2022 13:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Их в дверь, они в окно!"(с)

Как эти мляди умудряются путешествовать в ЕС после санкций......
показати весь коментар
19.08.2022 13:52 Відповісти
А ЄС прям біжить, забороняє їм шенгенскьі візи. За винятком стран Балтії. От і їздить усякий зброд рашистський.
показати весь коментар
19.08.2022 13:54 Відповісти
Більш страшної і огідної потвори ніж цей Кіркоров важко знайти.
показати весь коментар
19.08.2022 16:24 Відповісти
вроде ж все аэропорты с россии закрыты??как они туда попадают? через турцию?
показати весь коментар
19.08.2022 16:34 Відповісти
Так это же дружбан нелоха нашего, хехе
показати весь коментар
19.08.2022 13:53 Відповісти
Більше того - вони 2 чоботи-пара !
показати весь коментар
19.08.2022 14:44 Відповісти
Як так? янелох боневтікович тоже собі ноги витягувати буде? І ковилятиме потім так само, як та потороча на відео?
показати весь коментар
19.08.2022 15:56 Відповісти
Падла путинская
показати весь коментар
19.08.2022 13:53 Відповісти
Це ж корефан клоуна. Буратіна образиться.
показати весь коментар
19.08.2022 13:53 Відповісти
Ещё и украинский паспорт даст.
показати весь коментар
19.08.2022 14:01 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 14:18 Відповісти
Найдите на этой картинке альфонса и гандона.
показати весь коментар
19.08.2022 14:30 Відповісти
А по-моєму, тут жодного альфонса...
показати весь коментар
19.08.2022 14:41 Відповісти
"мы с первого класса вместе"
Странно что этого чмыря тоже не притянули, как абрамовича, для переговоров
показати весь коментар
19.08.2022 15:05 Відповісти
Кіркоров на 12 років старше Зеленського. Що він цим хотів сказати?
показати весь коментар
19.08.2022 15:24 Відповісти
Я бачу двух пі@ орасів
показати весь коментар
19.08.2022 19:40 Відповісти
Мразь кацапська звикла поливати брудом краіни Заходу , але відпочивати їдуть саме туди , а не в Зімбабве😠
показати весь коментар
19.08.2022 13:53 Відповісти
"нинадаа заприщать срассиянам визу в европу, они не смогут убежать от режимааааа!" ко-ко-ко-ко
показати весь коментар
19.08.2022 13:56 Відповісти
Баришня назвала его га@доном і це правильно
показати весь коментар
19.08.2022 13:56 Відповісти
А ще б було краще їбанути по яйцях. І чому мене немає там де весело.
показати весь коментар
19.08.2022 14:03 Відповісти
його таким не здивувати, він вже звик що його так називають
показати весь коментар
19.08.2022 14:35 Відповісти
Підросовичу до цього не звикати. Це не в перше.
показати весь коментар
19.08.2022 14:54 Відповісти
Судя по походке этого слащавого "румына", как его обзывали в "Брате", его так всю ночь долбили, что он "кыш" сказать не может....
показати весь коментар
19.08.2022 13:56 Відповісти
Жирный питор.
показати весь коментар
19.08.2022 13:57 Відповісти
**** він, був, є і буде... краще і не скажеш, просто - ****
показати весь коментар
19.08.2022 13:58 Відповісти
На бомжа больше Филя похож. И ноги тащит как будто его десять негров в жопу пялили всю ночь. Наверное 3а этим в *гейропу* и е3дит
показати весь коментар
19.08.2022 13:58 Відповісти
Ногами булки сжимает боится чтоб говно не выпало из разбитого очка
показати весь коментар
19.08.2022 14:33 Відповісти
филя должен радоваться, что не *********.
показати весь коментар
19.08.2022 13:59 Відповісти
А жаль.
показати весь коментар
19.08.2022 14:30 Відповісти
шкода що Валери Ананьева там нема
показати весь коментар
19.08.2022 14:01 Відповісти
ruzka kurwa
показати весь коментар
19.08.2022 14:02 Відповісти
oi harasho otdahnul v Manake navernoe ide i dumae - tolko po zadnice nebeite
показати весь коментар
19.08.2022 14:04 Відповісти
Ноги , физического рахитизма , походка , рожденного ****** Резюме , раша -Киркорова..
показати весь коментар
19.08.2022 14:09 Відповісти
Паскудять Європу останніми словами в своїх лаптєстанських болотах,тим не менш лізуть до тієї ж Європи різними шляхами,не зважаючи на санкції ,тощо...як щурі проникають ,вишукуючи найменші шпарини,отаке воно створіння під назвою "гоморашистікус недорозвинений"...
показати весь коментар
19.08.2022 14:14 Відповісти
бубачка в шокє: його дружбана з карпаратівів кацапських олігархів, привселюдно обісрали. Тепер мабуть він точно дасть філі українське громадянство
показати весь коментар
19.08.2022 14:15 Відповісти
а ведь был неплохой артист, и так замазаться в путинском дерьме, что не отмыться теперь... всё испортил
показати весь коментар
19.08.2022 14:16 Відповісти
А был ли артист?
показати весь коментар
19.08.2022 14:19 Відповісти
shooo ?!
показати весь коментар
19.08.2022 14:20 Відповісти
да уж, филя-плагиатчик, прирожденный **********, умеющий только воровать чужое и который тупо выехал на удачной женитьбе оказывается то "неплохой артист". Отакэ.
показати весь коментар
19.08.2022 14:24 Відповісти
kacap - artist , ce oksimoron
показати весь коментар
19.08.2022 14:27 Відповісти
А что за ланцюг на этом шелудивом вонючем псё с кличкой "Филлип"?
Ну то таке. А вот то, что скоро их начнут бить, и возможно даже ногами, и по голове, это неизбежно.
показати весь коментар
19.08.2022 14:18 Відповісти
po golove - ce nestrashno. im glavny organ eto Zad
показати весь коментар
19.08.2022 14:21 Відповісти
Старий зольдат - який Филлип? Цей пес - філя просто-філя! 😉
показати весь коментар
19.08.2022 14:45 Відповісти
Ну, по собачьему паспорту всё таки "Филипп".
показати весь коментар
19.08.2022 15:29 Відповісти
Мерзкий ублюдок... Еще и тоненькие ножки иксом...🤬
показати весь коментар
19.08.2022 14:22 Відповісти
100% гомік, зозпетушований ********, поглянте на того кіркорова в різних носках... чмо, їй Богу. приївав в Монако дупую приторгувати?
показати весь коментар
19.08.2022 14:22 Відповісти
Что вообще етот кремлевский петух забыл в Европе? Он же так пел и рекламировал холопам крым вместе с Газмановым. А сами кто в Израиль кто в Европу сибались. Вот и все ихние скрепы.
показати весь коментар
19.08.2022 14:23 Відповісти
Чучело скрепное!.
показати весь коментар
19.08.2022 14:28 Відповісти
ему *****, какой стыдно?
показати весь коментар
19.08.2022 14:30 Відповісти
Так зашпатлювався шо й не взнать. А таки взнали брата пині. Жалко не дали в харю.
показати весь коментар
19.08.2022 14:32 Відповісти
У него же очество *********** свинособачий!И как только АБП жила с таким *******.............................
показати весь коментар
19.08.2022 14:36 Відповісти
чего ******* дегенераты, это друг вашего президента зеленского! украинцы бы как минимум избили это чучело.
показати весь коментар
19.08.2022 14:48 Відповісти
а только я одна заметила что он реально хромает?
левая нога хреново выглядит, вроде как после перелома восстановление выглядит - когда икра атрофирована и голеностоп малоподвижен.
показати весь коментар
19.08.2022 14:52 Відповісти
Це ж спина. Хде Філя???
показати весь коментар
19.08.2022 15:09 Відповісти
Та то ж друг нашего президента, Зеленский столько усилий приложил, что бы отменить запред на везд в Украину для Киркорова. А теперь зеля и филя типа больше не друзья
показати весь коментар
19.08.2022 15:09 Відповісти
MpaZь.
показати весь коментар
19.08.2022 15:24 Відповісти
Ну навіщо так жорстоко чмирити?

Зламати носа і досить з нього
показати весь коментар
19.08.2022 15:35 Відповісти
ГАН/ДОН - почему обрезали на самом точном описании крысы неболгарской?!
показати весь коментар
19.08.2022 15:37 Відповісти
https://gazeta.ua/articles/politics/_basta-yakomu-torik-dozvolili-koncert-u-kiyevi-vistupiv-iz-putinim-v-okupovanomu-krimu/1106927 Російський репер Василь Вакуленко, відомий на прізвисько Баста, якому торік ЄрZе/мінкульт/СБУдозволили концерт у Києві, позавчора виступив в тимчасово окупованому Криму . Це сталось на фестивалі "Таврида. АРТ", який проходив в Капсельській бухті біля Судака.

На відкритті фестивалю, 15 серпня, на екрані транслювали відеозвернення правителя країни-агресорки РФ <********. Він у пропагандистському стилі заявив про "звільнені ЛДНР" і що учасники фестивалю підтримують солдат і офіцерів російської окупаційної армії.Крім Басти участь у фестивалі окупантів взяли Лоліта, українофоб Антон Красовський, який у січні погрожував українцям.

На сайті фестивалю "гостем та експертом" значиться заступник керівника адміністрації Путіна Кіндер-сюрприз, який минулого тижня приїжджав на окуповану Луганщину разом заступником голови ради безпеки РФ Дімоном.
показати весь коментар
19.08.2022 15:37 Відповісти
Не кричіть на нього. Він друг презедента. Готується закон, який дозволить кацапській №издоті крутити кліпи в нашому медіапросторі, приїжджати з гастролями, крутити кацапські фільми, не дублювати кацапський язик, зменшити квоти на українське. Яра ДЕКу Офісному!
показати весь коментар
19.08.2022 15:44 Відповісти
Ткаченко на Гиляку
показати весь коментар
19.08.2022 15:54 Відповісти
Чмо кацапское!!!
показати весь коментар
19.08.2022 15:49 Відповісти
Сто баллов !!! Гнать всех этих кацапских извращенцев из ЕС , и Турции и ОАЭ .
показати весь коментар
19.08.2022 15:53 Відповісти
Расія - це країна лецимірів і сволот, яких треба, вибачте за мій французький, *******!!!!!!!!!
показати весь коментар
19.08.2022 15:54 Відповісти
Филип ***********.
показати весь коментар
19.08.2022 15:56 Відповісти
Вообще не понимаю, почему таких как Киркоров пускают в США и Европу до сих пор...
показати весь коментар
19.08.2022 16:26 Відповісти
Цей напів-покер - кіркоров - давно проситься на пляшкування.
показати весь коментар
19.08.2022 16:35 Відповісти
І знову ж таки не в сонячному мурманську !

кацапи ракова пухлина планети
показати весь коментар
19.08.2022 16:48 Відповісти
КАРАУЛ!!!кращого дружаню жабеньского ображають!!!!
показати весь коментар
19.08.2022 16:57 Відповісти
"00" на футболці, це такий прозорий натяк
показати весь коментар
19.08.2022 17:00 Відповісти
Хе,параша(туалет)!
показати весь коментар
19.08.2022 17:59 Відповісти
я б вылил стакан кофе на голову этому придурку как минимум, еще лучше - стакан мочи в ипало
показати весь коментар
19.08.2022 17:07 Відповісти
он болгарин
показати весь коментар
19.08.2022 17:15 Відповісти
Типичная двуличная совковая погань, фу гидота!!🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
показати весь коментар
19.08.2022 18:30 Відповісти
Як кажуть в Болгарії це самий великий (не головний)Циган який кинув болгар і став руське
показати весь коментар
19.08.2022 20:56 Відповісти
Болгари усі такі: були споконвіків, і залишаються продажними сикунами. Точ-у-точ як мадяри.
показати весь коментар
20.08.2022 19:36 Відповісти
Киркоров ******* как артист, и как человек тоже *******!
показати весь коментар
20.08.2022 03:04 Відповісти
 
 