УКР
2 319 6

З 1 вересня Авдіївська лікарня буде повністю евакуйована. У місті не залишиться жодного лікаря і спеціаліста, - голова МВА. ВIДЕО

З 1 вересня лікарню з міста Авдіївка Донецької області буде повністю евакуйовано у більш безпечний регіон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Віталій Барабаш.

"З 1 вересня Авдіївська лікарня буде повністю евакуйована. У місті не залишиться жодного лікаря і спеціаліста в місті", - зазначив він.

Також Барабаш підкреслив, що попри інтенсивні обстріли окупанта, ситуація під контролем українських захисників.

Окрім цього, очільник Авідіївської  МВА наголосив на евакуації. Нині цивільних з Авдіївки евакуюють до Умані, де переселенцям допомагають з розміщенням та оформленням відповідних виплат.

лікарня (1377) евакуація (2424) Авдіївка (2342)
Крысы путлера брали Авдеевку 8 лет...пора отдать это разрушенное говно мавзолейнвм Мудакам..пусть строят светло советское вчерашнее будушее для Шариковых... энд Швондеров
показати весь коментар
19.08.2022 14:42 Відповісти
если для тебя украинские земли - это говно, то ты кто?
и как - ничего что разрушено, возвращать не будем? Ни Мариуполь, ни Северодонецк - ничего?
показати весь коментар
19.08.2022 14:55 Відповісти
жесть...
показати весь коментар
19.08.2022 14:49 Відповісти
А Корбан був правий, ніякого наступу не планується, Вова і його квартал, наступати не вміють
показати весь коментар
19.08.2022 16:17 Відповісти
Ти на фронті вже, щоб ділом показати, як треба?
показати весь коментар
19.08.2022 17:01 Відповісти
збираються здати Авдіївку?
показати весь коментар
19.08.2022 19:20 Відповісти
 
 