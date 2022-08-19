З 1 вересня Авдіївська лікарня буде повністю евакуйована. У місті не залишиться жодного лікаря і спеціаліста, - голова МВА. ВIДЕО
З 1 вересня лікарню з міста Авдіївка Донецької області буде повністю евакуйовано у більш безпечний регіон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Віталій Барабаш.
"З 1 вересня Авдіївська лікарня буде повністю евакуйована. У місті не залишиться жодного лікаря і спеціаліста в місті", - зазначив він.
Також Барабаш підкреслив, що попри інтенсивні обстріли окупанта, ситуація під контролем українських захисників.
Окрім цього, очільник Авідіївської МВА наголосив на евакуації. Нині цивільних з Авдіївки евакуюють до Умані, де переселенцям допомагають з розміщенням та оформленням відповідних виплат.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и как - ничего что разрушено, возвращать не будем? Ни Мариуполь, ни Северодонецк - ничего?