З 1 вересня Авдіївська лікарня буде повністю евакуйована. У місті не залишиться жодного лікаря і спеціаліста, - голова МВА. ВIДЕО

З 1 вересня лікарню з міста Авдіївка Донецької області буде повністю евакуйовано у більш безпечний регіон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Віталій Барабаш.

"З 1 вересня Авдіївська лікарня буде повністю евакуйована. У місті не залишиться жодного лікаря і спеціаліста в місті", - зазначив він.

Також Барабаш підкреслив, що попри інтенсивні обстріли окупанта, ситуація під контролем українських захисників.

Окрім цього, очільник Авідіївської МВА наголосив на евакуації. Нині цивільних з Авдіївки евакуюють до Умані, де переселенцям допомагають з розміщенням та оформленням відповідних виплат.