Перше укриття на зупинці транспорту встановили в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

19 серпня у Харкові поблизу однієї з зупинок встановили укриття для пасажирів громадського транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Суспільне".

Зазначається, що в укритті є 12 сидячих місць та екран із камерами відеоспостереження.

Також на зупинці буде близько 100 кг піску для гасіння займань.

На стінах зупинки буде мурал авторства Ярослава Єфремова з написом "Харків – місто-герой".

"Ми робимо унікальний мурал на зупинці бомбосховища. Це перший екземпляр в рамках проєкту безпечних зупинок для жителів Харкова і інших міст України. Обрали концепцію із пам'ятками та елементами архітектури Харкова для того, щоб підкреслити цінності самого міста", – розповів художник.

Нагадаємо, харківський міський голова Ігор Терехов 25 липня повідомляв, що в Харкові зведуть зупинки із залізобетону, в яких можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу у разі загрози артилерійського обстрілу.