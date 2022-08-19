Перше укриття на зупинці транспорту встановили в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
19 серпня у Харкові поблизу однієї з зупинок встановили укриття для пасажирів громадського транспорту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Суспільне".
Зазначається, що в укритті є 12 сидячих місць та екран із камерами відеоспостереження.
Також на зупинці буде близько 100 кг піску для гасіння займань.
На стінах зупинки буде мурал авторства Ярослава Єфремова з написом "Харків – місто-герой".
"Ми робимо унікальний мурал на зупинці бомбосховища. Це перший екземпляр в рамках проєкту безпечних зупинок для жителів Харкова і інших міст України. Обрали концепцію із пам'ятками та елементами архітектури Харкова для того, щоб підкреслити цінності самого міста", – розповів художник.
Нагадаємо, харківський міський голова Ігор Терехов 25 липня повідомляв, що в Харкові зведуть зупинки із залізобетону, в яких можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу у разі загрози артилерійського обстрілу.
Головне щоб він не став "першим і останім"...
бо як кажуть, "россия никуда не денется"
PS: Кацапстан, гарний полігон для випробування нової зброї!
https://thumbs.dreamstime.com/z/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D1%86%D1%8D%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-215861242.jpg 2 марта 2021 : украшенное мобильное ракетное убежище в кибуце на юге израиля. знак "безопасная зона
С надписью: "Питун! Я твой рот мурал!"
)))
Ещё, вопрос , почему так поздно занялись? И почему не приводят в порядок бомбоубежища времён СССР. В моем доме такое есть. Причем капитальное. Только .... Дверь бронированная закрыта на замок.
Городу уже давно коммунальную службу по нагляду за бомбосховищами треба було зробити. А не квіточки саджати.
Хоть бы уж в траншее или котловане. Или защищённой хоть бы мешками с песком