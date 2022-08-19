УКР
Перше укриття на зупинці транспорту встановили в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

19 серпня у Харкові поблизу однієї з зупинок встановили укриття для пасажирів громадського транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Суспільне".

Зазначається, що в укритті є 12 сидячих місць та екран із камерами відеоспостереження.

Перше укриття на зупинці транспорту встановили в Харкові 01

Перше укриття на зупинці транспорту встановили в Харкові 02

Також на зупинці буде близько 100 кг піску для гасіння займань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власники приміщень зобов’язані пускати людей до укриттів, - КМДА

Перше укриття на зупинці транспорту встановили в Харкові 03

На стінах зупинки буде мурал авторства Ярослава Єфремова з написом "Харків – місто-герой".

Перше укриття на зупинці транспорту встановили в Харкові 04

"Ми робимо унікальний мурал на зупинці бомбосховища. Це перший екземпляр в рамках проєкту безпечних зупинок для жителів Харкова і інших міст України. Обрали концепцію із пам'ятками та елементами архітектури Харкова для того, щоб підкреслити цінності самого міста", – розповів художник.

Нагадаємо, харківський міський голова Ігор Терехов 25 липня повідомляв, що в Харкові зведуть зупинки із залізобетону, в яких можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу у разі загрози артилерійського обстрілу.

Респект!!!
Головне щоб він не став "першим і останім"...
показати весь коментар
19.08.2022 16:34 Відповісти
Гарна ініціатива. Але їх потрібно дуже багато.
показати весь коментар
19.08.2022 16:35 Відповісти
... і на наближчі 100 років

бо як кажуть, "россия никуда не денется"
показати весь коментар
19.08.2022 16:41 Відповісти
денется
показати весь коментар
19.08.2022 17:08 Відповісти
Расісяне, нехай пішки їздять, щоб ми їм укриття передавали! А ***** по пу#іну, як свинопси до роботи їздити будуть!
PS: Кацапстан, гарний полігон для випробування нової зброї!
показати весь коментар
19.08.2022 17:28 Відповісти
ну, здравствуй, православный ХАМАС !
https://thumbs.dreamstime.com/z/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D1%86%D1%8D%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-215861242.jpg 2 марта 2021 : украшенное мобильное ракетное убежище в кибуце на юге израиля. знак "безопасная зона
показати весь коментар
19.08.2022 16:40 Відповісти
В Ізраілі, в часи спокою, там облаштовуються безхатьки
показати весь коментар
19.08.2022 17:25 Відповісти
Ми робимо унікальний мурал на зупинці бомбосховища

С надписью: "Питун! Я твой рот мурал!"
)))
показати весь коментар
19.08.2022 16:55 Відповісти
Гепа тоже лавочки ставил
показати весь коментар
19.08.2022 17:22 Відповісти
Деребан бабла. НЕ більше. Це могильник братський, а не сховище. 1 точно попадання і гайки.
показати весь коментар
19.08.2022 17:45 Відповісти
Дерибан - согласен. Остальное чушь. Точное попадание в станцию метро - это тоже гайки. а когда при обстреле нужно срочно направить истеричных дам хотя-бы подальше от толпы - самое то
показати весь коментар
19.08.2022 17:58 Відповісти
Чуш пишеш ти. Йди поцікався скільки ньютонів прикладає ударна хвиля. Від ручної гранати захистить, не більше. І треба мені тут виписувати на руснявій. Безтолоч буде мені тут ьез аргументів затуляти. Образи, от і всі аргументи.
показати весь коментар
19.08.2022 18:11 Відповісти
Ты харьковский?
показати весь коментар
19.08.2022 18:21 Відповісти
Он балаболовский.
показати весь коментар
19.08.2022 19:56 Відповісти
Это УБЕЖИЩЕ не от прямого попадания (хотя есть вероятность, что и в этом случае есть вероятность выжить больше, чем на открытой местности), а от ОСКОЛКОВ (95% - всех смертей и ранений на ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ). Там нужно украваться, если нет времени добраться до нормального бомбоубежища (особенно при внезапном обстреле)!
показати весь коментар
19.08.2022 19:39 Відповісти
Приезжай в Харьков.
показати весь коментар
19.08.2022 23:11 Відповісти
У меня как раз комната есть. Дивчину отправил, будет с кем побухать.
показати весь коментар
19.08.2022 23:13 Відповісти
Харькову нужно на много больше.
Ещё, вопрос , почему так поздно занялись? И почему не приводят в порядок бомбоубежища времён СССР. В моем доме такое есть. Причем капитальное. Только .... Дверь бронированная закрыта на замок.

Городу уже давно коммунальную службу по нагляду за бомбосховищами треба було зробити. А не квіточки саджати.
показати весь коментар
19.08.2022 18:05 Відповісти
С Ізраіля треба приклад брати. А нє ***** різну молоти.
показати весь коментар
19.08.2022 18:07 Відповісти
Пускай нам расскажут сколько это стоит ? И мы все как всегда приакуеем.
показати весь коментар
19.08.2022 18:37 Відповісти
головне, щоб укриття не перетворилися на вбиральні
показати весь коментар
19.08.2022 19:09 Відповісти
Идея правильная, а реализация имеет все признаки коррупционного преступления (для удорожания объекта) Монитор и камеры - первое, что "открутят", песок там не нужен (без лопат и ведер, которые тоже сопрут), помещение для песка имеет явную тенденцию превратиться в "бесплатный сортир". Место с лево у входа небезопасное (неверная констукция), естественного света должно хватать (требование при проектировании, поэтому электичество излишне, в темное время суток при необходимости можно использовать телефоны), это ВРЕМЕННОЕ убежище на 15-45, поэтому излищества ему не нужны - в Израиле правльная реализация идеи)
показати весь коментар
19.08.2022 19:30 Відповісти
гарні ініціатива, не то що "укриття в підвалі"
показати весь коментар
19.08.2022 19:47 Відповісти
"Укрытие" в палатке, поставленной на площадке, покрытой плиткой? Для "галочки"?

Хоть бы уж в траншее или котловане. Или защищённой хоть бы мешками с песком
показати весь коментар
19.08.2022 21:55 Відповісти
 
 