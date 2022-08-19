Кадри влучань розробленого Аеророзвідкою октокоптера R18 в об’єкти противника. ВIДЕО

В мережі показали добірку яскравих кадрів влучань R18 в об’єкти противника за 8 років російсько-української війни.

Відповідне відео опублікувала Аеророзвідка, передає Цензор.НЕТ.

"R18, розроблений Аеророзвідкою, постійно вдосконалюється, щоб його робота ставала ще більш результативною. Нині октокоптер має радіус дії 4 км, може перебувати в повітрі близько 40 хв і нести 5 кг корисного навантаження. Він вражає цілі противника на мільйони доларів за допомогою звичайних дешевих радянських гранат", - розповіли в Аеророзвідці.

