Кадри влучань розробленого Аеророзвідкою октокоптера R18 в об’єкти противника. ВIДЕО

В мережі показали добірку яскравих кадрів влучань R18 в об’єкти противника за 8 років російсько-української війни.

Відповідне відео опублікувала Аеророзвідка, передає Цензор.НЕТ.

"R18, розроблений Аеророзвідкою, постійно вдосконалюється, щоб його робота ставала ще більш результативною. Нині октокоптер має радіус дії 4 км, може перебувати в повітрі близько 40 хв і нести 5 кг корисного навантаження. Він вражає цілі противника на мільйони доларів за допомогою звичайних дешевих радянських гранат", - розповіли в Аеророзвідці.

5кг взрывчатки это уже не хило, можно не слабо так врезать, что и видно на видео. Массовость бы.
19.08.2022 18:02 Відповісти
РКГ-3 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82 кумулятивна граната ударної дії. При влучанні в ціль відбувається миттєвий вибух і кумулятивний струмінь пробиває броню товщиною до 150 мм (при підльоті гранати до цілі під кутом 30° від нормалі.Вага: 1,07 кг
Так що він спокійно несе 4 такі гранати!
19.08.2022 18:12 Відповісти
Гарна робота-респект.Не зупиняйтесь...
19.08.2022 18:03 Відповісти
+ 100 !

кумулятивний заряд такою вагою гарантовано відправить танк орків в пекло !
19.08.2022 18:04 Відповісти
РКГ-3 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82 кумулятивна граната ударної дії. При влучанні в ціль відбувається миттєвий вибух і кумулятивний струмінь пробиває броню товщиною до 150 мм (при підльоті гранати до цілі під кутом 30° від нормалі.Вага: 1,07 кг
Так що він спокійно несе 4 такі гранати!
19.08.2022 18:12 Відповісти
Гарна робота-респект.Не зупиняйтесь...
19.08.2022 18:03 Відповісти
Тут правильнее Антиоркокоптер
19.08.2022 18:16 Відповісти
4км довольно мало, чуть ли не на дистанции пулеметной очереди в момент запуска с рук по оператору. Может аэростаты с антеннами и ретранслятором надо запускать в безопасной зоне? На них поставить средненаправленную антенну для видеокартинки даже аналоговой нешифрованной (5.8+-300 выбрать канал) и для управления, например, 900MHz, на дроне по 2Вт мощности передатчик с хорошими антеннами узкосекторальным, и полетный контроллер с командой на поиск сигнала при помощи вращения и покачиваний, пока не будет сигнал хороший. GPS же вообще по остаточному принципу, его нынче глушат в первую очередь. А еще есть спутниковая связь на 290MHz в начинке недорогих цифровых раций после перепрошивки, может кацапы этот диапазон вообще не глушат. Когда будем преодолевать РЭБ, то уже можно и винты расположить по схеме квадрика сверху и снизу, существенно снизив размер, покрыть каким-то материалом трубки с поглощением радаров и внаглую бомбить кацапов день и ночь.

К 24-ому числу надо иметь в распоряжении дроны, которые долетят до бульбашного НПЗ на юге и взорвут колонны ректификационные с максимальным ущербом и хорошим взрывом, когда оттуда полетят ракеты.
19.08.2022 18:21 Відповісти
Як варіант. А взагалі до НПЗ з району Овруч-Народичі буде 70-75 км, HIMARS дістане без натуги, якщо що.
показати весь коментар
Дешево то дешево, але коцапи дуже огорчаються...
показати весь коментар
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUKENCvlwM93HqIm3Ep2aso3qNZX2wkiqBkzx4wzqnF10kgND0P7Tubne_GGZeTgOWd03oYru8socjmrjjIYG07pA7B0_GpZC6_EKUYb4_jkdCCViBjCz-KTNCIQTf2qQ4sg3dJE1cEGVqb9ypjEoQV&__tn__=%3C%2CP-R

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUKENCvlwM93HqIm3Ep2aso3qNZX2wkiqBkzx4wzqnF10kgND0P7Tubne_GGZeTgOWd03oYru8socjmrjjIYG07pA7B0_GpZC6_EKUYb4_jkdCCViBjCz-KTNCIQTf2qQ4sg3dJE1cEGVqb9ypjEoQV&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0FTqsSKdnmkxF1nceD55VRmCMH8dZ7ieoxeDUerSpv8hXNDWgiapJkxxwJUy7FMMkl?__cft__[0]=AZUKENCvlwM93HqIm3Ep2aso3qNZX2wkiqBkzx4wzqnF10kgND0P7Tubne_GGZeTgOWd03oYru8socjmrjjIYG07pA7B0_GpZC6_EKUYb4_jkdCCViBjCz-KTNCIQTf2qQ4sg3dJE1cEGVqb9ypjEoQV&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 15:01 ·

95% завдань розвідки та корегування на фронті на восьмому році війни йде з волонтерських дронів.

100% управління військами та вогнем йде з волонтерських планшетів.

90% транспорту на фронт постачають волонтери.

100% оптичних приладів спостереження постачають волонтери.

Тепер на народні кошти волонтери створили для ЗСУ супутникове угруповання для космічної розвідки, якого у ЗСУ ніколи не було.

Питання тільки одне - а чому волонтери на шостий місяць вторгнення досі не отримали під своє керівництво "Укроборонпром" та Міністерство оборони, адже саме волонтери вирішують основні логістичні завдання цієї війни?

Коли вже держава залучить волонтерів до створення системи оборонного планування, яке у нас досі відсутнє?
19.08.2022 18:49 Відповісти
Это просто какой то позор, реально народная война и против тупорылой собственной власти и против кацапов
19.08.2022 19:32 Відповісти
Де сцилка щоб не шукати?

Бездіяльність зєлі та ко повинне бути розслідуване ...Коли питання.

Посилання: Допоможіть на щось військове, або на лікування поранених... просто бісять..
А дєньгі гдє Зін? (С)
20.08.2022 07:26 Відповісти
Наступний крок:
ПНБ, лазерна підсвітку та плануючи бомби з наведенням.
Ось тоді це буде вже "по серйозному!"
показати весь коментар
Добре, що в країні залишилися дешеві радянські гранати.
19.08.2022 19:27 Відповісти
Ефективні та багато старих *********** для використання. Я починаю розуміти, що «армія безпілотників» масовий запуск таких безпілотників був би руйнівним для ворога, і якщо його знищити, наші хлопці не постраждають. Чи можна почати масове виробництво? Багато компонентів, в основному безщіточні двигуни, мікроконтролер і камера, доступні оптом на ринку. Здається, межа - лише гроші, навчені оператори та наявність засобів радіоелектронної боротьби противника.
19.08.2022 19:50 Відповісти
Набагато легше просити американців дати ще зброї, а потім в телевізорі розказувати як ЗСУ знищує ворога. То вам будь який резніков скаже.
20.08.2022 01:19 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZX0iY-pzPR91C9b3TjgwhLLV64EM8tIn4VBEsB7qvmJjt1fdsAVj8EIS73BWuAqbvF9Eoda9AlUnLjo-HOF3Jcusoc3EfR_V4NTpqu-tdcvqzPxrtxOdSKfuVDy7LA3If-ogWbYjQmLvLeYA7_XCrxb&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZX0iY-pzPR91C9b3TjgwhLLV64EM8tIn4VBEsB7qvmJjt1fdsAVj8EIS73BWuAqbvF9Eoda9AlUnLjo-HOF3Jcusoc3EfR_V4NTpqu-tdcvqzPxrtxOdSKfuVDy7LA3If-ogWbYjQmLvLeYA7_XCrxb&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 4 ч. ·

Если честно, я не до конца понимаю суть волонтёрского сбора денег. Потому что для меня дико, когда в воюющей стране, где военный бюджет должен быть приоритетным, у государства якобы нет денег на нужные для фронта вещи.
19.08.2022 19:56 Відповісти
нарешті для визначення несумісності використані прості очевидні речі руснявою мовою "воюющая страна & государство", тобто "країна & держава"...
19.08.2022 20:10 Відповісти
 
 