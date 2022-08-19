Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів, - Зеленський - до мешканців міст, які обстрілюються росіянами. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив 19 серпня із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Хочу сьогодні окремо звернутися до мешканців усіх наших міст, які зазнають постійних жорстоких обстрілів від російської армії. Харків і Миколаїв, усі міста Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області... Усі, хто переживає цей постійний жах знищення життя та руйнації всього, що дає життю нормальність. Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, який віддає накази та здійснює ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності – у той чи інший спосіб – їх усіх. Жоден убивця не сховається. І обов’язково ми відновимо все, що терористи намагаються залишити в руїнах. Слово "руїни" ніколи не буде словом про Україну, ніколи не буде словом про наші міста. Це в Росії точно не вийде", - зазначається у повідомленні.

