Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів, - Зеленський - до мешканців міст, які обстрілюються росіянами. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив 19 серпня із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Хочу сьогодні окремо звернутися до мешканців усіх наших міст, які зазнають постійних жорстоких обстрілів від російської армії. Харків і Миколаїв, усі міста Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області... Усі, хто переживає цей постійний жах знищення життя та руйнації всього, що дає життю нормальність. Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, який віддає накази та здійснює ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності – у той чи інший спосіб – їх усіх. Жоден убивця не сховається. І обов’язково ми відновимо все, що терористи намагаються залишити в руїнах. Слово "руїни" ніколи не буде словом про Україну, ніколи не буде словом про наші міста. Це в Росії точно не вийде", - зазначається у повідомленні. 

Зеленський Володимир обстріл
Топ коментарі
+26
не знаю как по всей стране , а на юге смелых было много, но вот почему-то ментов не было , сбу-шников не было , все отделения были закрыты, оружие почему-то ни кому не давали , на третий день тысячи хотели идти на фронт,но вот власти почему-то молчали , насравши в штаны , и ооооочень быстро спасали свое майно и семьи , они говорят что мы до конца не верили , но вот почему-то прокуроры, менты, сбушники, настроившие себе хоромы по милииону и более баксов, за 2 недели до 24 февраля резко кинулись их продавать , совпадение ? - не думаю, не нужно делать из людей дебилов , вы свои семьи вывезли, и все прекрасно знали .
19.08.2022 23:05
+19
19.08.2022 23:09
+18
19.08.2022 23:08
19.08.2022 22:56
19.08.2022 23:05
Я перепрошую, це вони два тижня сміливих в зеленому ОП шукали?
19.08.2022 23:16
Арестович Лайно й не йому про сміливість казати. Чмо Люся себе ким там надумало ?
19.08.2022 23:22
"Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів..."-- пане президенте, менше популізму, а більше справ. Особливо-- виконання вже обіцяного.
19.08.2022 23:24
може не там "іскалі", га обдристович? у нас теробороні не привезли жодного автомата (і справді - нашо, нада ж Київ захищати), а потім і взагалі розпустили.
20.08.2022 07:41
https://ua.news/ua/war-vs-rf/video-v-okkupirovannoj-novoj-kahovke-progremeli-moshhnye-vzryvy?fbclid=IwAR1_l1qzWN1OogNKpyKOXYpfLH1j1Id6ytSCtKmuFmZFi_1yx6QyGGEAoPU https://ua.news/.../video-v-okkupirovannoj-novoj-kahovke...



UA.NEWS


В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи

У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи. Вечір та ніч сього
19.08.2022 22:58
грозный бык колхозный. будет как с дальнобойщиками
19.08.2022 22:58
19.08.2022 23:08
Ага, а те що летить з бульбашії чому залишається без відподей?!!!
Чи "ето другоє"?!!!
19.08.2022 22:59
сиплый нюхач вышел в эфир
19.08.2022 22:59
это злобное бесполезное имало в сочетании со специфичным голосом дает мегакомичный эффект
19.08.2022 23:01
мегакомичный эффект - это рвотный рефлекс, другими словами )))
19.08.2022 23:08
в отместку закажу 2 фотосессии vogue с раздвинутыми ногами, а футболку и менять не надо...
19.08.2022 23:03
нюхнул, и в эфир...
19.08.2022 23:04
ты с ним нюхал ? вот когда не в тему , так не в тему , прочитай сначала , а потом языком ляпай , важна суть , а она есть , и это важно.
19.08.2022 23:11
Там нюхать - не перенюхать.
19.08.2022 23:17
а он с порохом пил что вызывал его на анализы
19.08.2022 23:19
Я знаю людей которые выпьют и начинают звонить своим знакомым а Зеля нюхнет и думает,что кто то ждет от него новый видосик🤡
20.08.2022 11:20
а кто теперь наживается на войне?
19.08.2022 23:05
19.08.2022 23:08 Відповісти
Ми не залишимо без відповіді, заведем ещё одно дело на Порошенко
19.08.2022 23:08
19.08.2022 23:09 Відповісти
с таким же голосом и в той же футболке будет вещать - чтобы спасти наших мальчиков, подписываем заморозку того что оккупировано, чтобы не терять 7 миллиардов
показати весь коментар
19.08.2022 23:14
"Я устретила тетку Секлету, так она просила передать вам, Проня Прокоповна что вы - подлюка." (с)
19.08.2022 23:17
сеанс аутотренинга
19.08.2022 23:26
Нехай він досі не пристрелений при спробі втечі, бо маємо що маємо... Але чому ця Зелупа так вільно себе почуває після відвертої розкритої на весь світ диверсії? Прихологія переконаного афериста і впевненість що мас. медіа керують світом.

Я не здивуюсь, коли колись при будівництві піраміди в його честь загине 10000 зетірпіл і ще тисячі нормальних людей.
19.08.2022 23:29
Доля нахабних аферістів ЗНИКАТИ ТАК САМО РАПТОВО ЯК ВОНИ І З ЯВИЛИСЬ.
Не здивуюсь як що Зе здохне де небудь під парканом в інщій країні, він вже багатьма проклятий.
20.08.2022 01:55
Бла-бла-бла....
20.08.2022 00:23
Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів, - Зеленський - до мешканців міст, які обстрілюються росіянами. Джерело:
20.08.2022 01:51
Зеленский Киев закрыл ПРО и ему насрать что каждый день обстреливают и Николаев и Харьков. И каждый день там гибнут люди. Требуй Зеленский от Запада чтобы над всей Украиной было закрыто небо!
20.08.2022 03:01
Твій висер - цілковите лайно. Місяць тому рашисти серед білого дня роз'єпашили ДВРЗ, ще раніше - танковий завод. І де було те ППО? Просто по Києву зараз не бють калібрами чи ін ракетами, а смерчі і урагани, навідміну від Харкова чи Миколаєва просто не достають від кордону. Ну і скільки раз пояснювати, що закрити небо над усією країною неможливо фізично. До речі, маленький ісраїль, збиває куполом тільки ті ракети, які летять у житлові квартали.
20.08.2022 06:22
Не залишимо без відповіді Відкриемо кордони для хор росіян дамо їм громадянство дозволимо працювати рос бізнесу відведем військо домовимося посиредині нагодкємо африканців подивимось в очі пуй-лу і просто перестанем стрелять Відповідь зе буде жорстка воно навіть не знає значення слова відповідальність
20.08.2022 07:04
После шашлыков не верю.
20.08.2022 07:50
Нікто отвєткі нє дайоть,
Іначє путєн нападьоть
20.08.2022 08:44
Цену жизней украинцев Зеленский точно определил и озвучил - 7 миллиардов долларов в месяц. Самое поразительно, он до сих пор рассказывает, что правильно ради миллиардов не готовился к войне и не предупредил мирных жителей.
20.08.2022 08:54
20.08.2022 21:19
 
 