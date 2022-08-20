Пропагандист Соловйов розпсихувався через пісню про "Азов" у Криму: "Сидеть 5 лет в тюрьме должны. Караоке-бар сжечь". ВIДЕО

Російський пропагандист Володимир Соловйов обурений подією у караоке барі "Краб" міста Щолкіне в окупованому Криму, де діджей на прохання відвідувача поставив пісню "Дике поле" українського репера YARMAK, присвячену "Азову".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Коментуючи інцидент Соловйов розкричався в ефірі: "Це як взагалі розуміти?! Діджей її (пісню "Дике поле". - Ред.) поставив, а ця пісня присвячена полку "Азов". Діджей отримав 10 діб. Сидіти, сволота, мусиш п'ять років у в'язниці! Той, хто попросив (поставити пісню. - Ред.), – сидіти п'ять років у в'язниці! Усю бандерівську нацистську наволоч. Караоке-бар "Краб" — спалити, принаймні — юридично. Знищити!".

