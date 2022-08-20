УКР
Пропагандист Соловйов розпсихувався через пісню про "Азов" у Криму: "Сидеть 5 лет в тюрьме должны. Караоке-бар сжечь". ВIДЕО

Російський пропагандист Володимир Соловйов обурений подією у караоке барі "Краб" міста Щолкіне в окупованому Криму, де діджей на прохання відвідувача поставив пісню "Дике поле" українського репера YARMAK, присвячену "Азову".

Коментуючи інцидент Соловйов розкричався в ефірі: "Це як взагалі розуміти?! Діджей її (пісню "Дике поле". - Ред.) поставив, а ця пісня присвячена полку "Азов". Діджей отримав 10 діб. Сидіти, сволота, мусиш п'ять років у в'язниці! Той, хто попросив (поставити пісню. - Ред.), – сидіти п'ять років у в'язниці! Усю бандерівську нацистську наволоч. Караоке-бар "Краб" — спалити, принаймні — юридично. Знищити!".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти заарештували діджея, який включив українську пісню в кримському кафе. ВIДЕО

do not resuscitate@Nat_anest

Чим більше буде бавовни в Криму, тім швидше з нього з'їдуться всі ті "понаехавшие" підораси. Всі ті, які по дві години перевіряли моє авто на в'їзді до себе додому. Всі ті підораси, які кожного разу як бачили українські номера на авто зупиняли мене і хвилин 30 перевіряли щось. Ті, які постійно питали " А где ваш российски паспорт?" , " А почему вы не хотите его получать?" или " А мы ведь можем и не пропустить вас ". Одного разу у 2019 їхав на похорон друга - ми були єдиною автівкою на пункту пропуски. Ска, 3 години. Три години їпучих питань.
Так ось, я дуже добре знаю кримчан, тому що більш 30 років жив в Криму: коли вам кажуть що вони будуть щось там захищати - це все пісдьож. Вони аморфні. І що за Росію вмирати вони точно не будуть. Може, найголовніші їпанати і звалять до Росії, ну і нехай.
Саме цікаве це "понаєхавшиє" - вони вже на стрьомі. Вони чудово розуміють, що ніхто іх там захищати не буде. І там іх будуть здавати першими. Вони так і залишились чужими там.
Вони все це чудово розуміють. Вони розуміють, що кримчани переодягнутися дуже швидко, дістануть свої українські паспорта та вийдуть зустрічати зсу, коли зрозуміють, що все, вже песда, і ніяка армія російська, яка друга в світі, їх захищати не буде.
Всі менти теж розуміють - що вони одного разу зрадили і їм песда теж. І вони ніхуа там воювати не будуть - вони першими почнуть біжати, тому що будуть володіти оперативною інформацією.
Біжати будуть всі. А я буду радіти цьому. Як вони всі будуть кидати свої квартири. Як вони будуть ридати, що все втратили. Це і буде розплата. Серед моїх знайомих багато і ватанов - так вони вже почали говорити: "ну будет Украина опять, будем значит в Украине жить". Ті, що наши - чекають і радіють кожному вибуху. Це надія, в них з'явилася справжня надія.
А, забув. Ще будуть біжати всі підозри, які відмовлялися заправляти авто, тому що номера українські. А я ска поїду в Крим. І ска все авто перефарбую в жовто-синій колір. І принципово буду спілкуватися виключно українською мовою.
Ви можете рахувати, що я теж ********, але як же я хочу прийти до садочка, в який ходила моя донька, і коли їй дали завдання намалювати дім, вона намалювала його з українським прапором і тварина вихователь мені розказувала потім, що в нас вже інша країна. І я повинен навчити цьому свою дитину. Я ска мрію намалювати такий самий малюнок та витерти їм її пику.
Побачу колег, які бігли на референдум в першій черзі, щоб спитати - а чого ви досі тут, а не в Краснодарі? А потім я приїду в свою квартиру - і как заїпашу там українське музло. Ні, друзі, я не з'їхав з глузду. В мене стільки ненависти накопичилося до всіх тих, хто зразу ліг під рашку, і до всіх тих, що приїхали в крадений Крим, що я на них всіх її і виплесну.
Тому, чим більше бавовни, тим швидше звідси почнуть біжати всі росіяни. Потім менти, прокурори і решта зрадників. Потім частина кримчан. І ніякого спротиву на буде там, як тільки вони зрозуміють, що армії Росії песда і вона не в змозі їх захистити.
Слава ЗСУ!!
20.08.2022 00:32 Відповісти
+47
спеціально для соловьиного помьота ставимо "Дике поле"

20.08.2022 00:37 Відповісти
+47
ишь как накрило! аж дым из ушей! так и копыта можно отбросить
і це всього лише через одну пісню отак ковбасить сердешного!
20.08.2022 00:41 Відповісти
20.08.2022 00:32 Відповісти
+ 100 !
20.08.2022 00:40 Відповісти
💥💥💥👍👍👍🙏🙏🙏🆗🆗🆗
20.08.2022 00:45 Відповісти
в Україні путін та раZZія пишуться з малої літери....
20.08.2022 00:50 Відповісти
людина намагалася писати українською, але видно ще поки що іншу челюсть. Але явно не машинний переклад. Але такі наші співгромадяни дуже корисні для Криму, бо вони знають - хто чим дихав. І у зрадників не вийде мімікрувати. паспорт негромадянина принаймні таким. заборона працювати вчителем чи вихователем.
20.08.2022 06:41 Відповісти
"челюсть" - щелепа
20.08.2022 08:47 Відповісти
Правильно .А солов'їному гамну треба зробити лоботомію
показати весь коментар
Тримайся, все буде Україна!
показати весь коментар
я тебе підтримую, дай Боже доживу до цього часу) напишу хоку на це свято)
показати весь коментар
Щодо аморфності більшості кримчан згоден на всі сто.
показати весь коментар
кримчани амфорні
показати весь коментар
Кінчені. Їм пенсії рюські потрібні були. Це з їх уст. Подавились би.
показати весь коментар
Як я тебе розумію! Бо ми самі пройшли через подібне - правда, набагато раніше У 1994-му - коли була "мешковська "ліваруція" Тоді теж ті вояки, хто присягав не Україні, а квартирі в Криму і дачі з виноградником, шипіли про "фонари для "хахлов"! І дочку мою в школі за українську мову "шпиняли" (хоча вона і російською мабуть краще вчительки говорила) Особливо за те, що татарчат-однокласників, у класі, вчила розмовної української! А те, що "не будуть захищать" - ВІРНО Народ там здебільшого "ніякий" Усе міряють "гаманцем" Особливо жителі прибережних "курортних" районів Ті з-за грошви і китайську вивчать! А як вони будуть "тарабанить" на сусідів! "Стучатимуть" - "аж гай шумітиме!"
20.08.2022 04:17 Відповісти
Згоден з Вами. 20 років в Севастополі навчили, м'яко кажучи, зневажати цих "коренных крымчан в третьем поколении", яких до чорта понаїхало з россійських ******, особливо після відкриття міста. Навіть справжні місцеві були шоковані цією сараною - безкультур'я, наглість і тотальне свинство в місцх проживання. А радості після виборів президента Криму (+2 години вперед ) і його указу про надання переселенцям з РФ пільг і преференцій не було меж.
Тому не дивна реакція мешканців Криму на події 2014 року. Не можу сказати за весь Крим, але севастопольці поділились на латентну вату - дійсно місцевих, ностальгуючих за СРСР і активно-кочову вату з "понаєхів". Першим ***** яка влада, а у других є імператив: "Росія там, де ми!"
Так що, ніхто з російськомовних мешканців Криму навіть не пікне після звільнення, бо вони не той народ, з яким можна в вогонь і воду.
20.08.2022 06:44 Відповісти
мабудь маєте моральне право всім сасєдям набити писок
показати весь коментар
20.08.2022 07:54 Відповісти
https://m.facebook.com/kvartal95/videos/%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%83-%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%94%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3/397440382479170/ Якраз в тему. Хто ще не бачив.
20.08.2022 09:00 Відповісти
Яке кончєне. Здохне ще до кінця серпня 2022.
показати весь коментар
20.08.2022 00:32 Відповісти
Он думать не умеет,да простят меня дэбилы!
показати весь коментар
Соловей ты просто ***** которого не дырявят уже долго!
показати весь коментар
Яке ж воно ущербне!
показати весь коментар
спеціально для соловьиного помьота ставимо "Дике поле"

20.08.2022 00:37 Відповісти
всю недвижимость соловьева в Европе сжечь к чертям
показати весь коментар
Навіщо? Нерухомість показово передати українським переселенцям. Ось тоді в тов. Шапіро (Соловйова) пердак не просто вибухне, а розірве.
показати весь коментар
Вот что санкции животворящие делают
показати весь коментар
Показати в Європарламенті цього виродка.

А , що ця істота доречі скаже про дітей, школярів, що співають українські пісні в Криму, їх теж потрібно "унєчтожить" ?
показати весь коментар
Божечки, в мене немає допису. Це як?
показати весь коментар
ишь как накрило! аж дым из ушей! так и копыта можно отбросить
і це всього лише через одну пісню отак ковбасить сердешного!
20.08.2022 00:41 Відповісти
Обплював весь монітор...."соловьиным помьотом"
показати весь коментар
"Владимир Адольфович, вам пора в аптеку" - В. Сердючка (с) 2022
показати весь коментар
слабак! должен психовать так, шоб всё закончилось инсультом, а остаток жисти его задрипанной - растением в инвалидной коляске, на самополиве и самоудобрении ))
показати весь коментар
Ето марсіянци з ними договору нема. Тільки повні чистки. Звичайно, це моя особиста нацистська думка.
показати весь коментар
Соловйов , тебе падлюку , бандерівці живцем закопають і зверху помочаться 🤬
показати весь коментар
Та его самого скоро разорвёт от злобы на 1000 вонючих кусков , заляпает и операторов там и осветителей и статистов.
показати весь коментар
Соловьева - отпетушить
показати весь коментар
типичный шизофреник
показати весь коментар
20.08.2022 01:00 Відповісти
Треба принизити росіян. Вони заслуговують на адекватну реакцію | Ірина Фаріон

https://youtu.be/WHsMp-JJwmw
показати весь коментар
Боже ! Подивіться на цього ! Під якою він наркотою ?! Він реально не в собі , як і і всі в рашц
показати весь коментар
Таліби першу партію трави підвезли
показати весь коментар
он и без наркоты - дебил
показати весь коментар
"ой, как страшно" ))
показати весь коментар
Тебе, гандона потороченого, пацюки живцем мають зжерти!
А поки вони будуть перетрублювати тебе, суку парашну, на щурячий послід, тебе буде якись кнур-переросток їб*ть в сраку!
І якеб блювотне й огидне не булоб це видовище - ЙОГО, *****, НАВІТЬ ЮТУБ НЕ ЗАБЛОКУЄ!!!
показати весь коментар
показати весь коментар
Авторство Шевченка, на жаль, фейк, але слова хороші
показати весь коментар
показати весь коментар
Я не повернусь вже назад!

https://stihi.ru/avtor/sergiydubenko Сергий Дубенко

БРАТАТИСЬ З НИМИ Я НЕ СТАНУ -
Я НЕ ПОВЕРНУСЬ ВЖЕ НАЗАД!
В ЯКОМУ Я НЕ БУВ БИ СТАНІ -
МОСКАЛЬ МЕНІ НЕ СТАНЕ БРАТ!

ЯКЩО ХТОСЬ МРІЄ ЖИТИ "ВІЛЬНО"
В ТЮРМІ НАРОДІВ СЕРЕД ҐРАТ,
ТОМУ У ПАСПОРТ СВІЙ ДОЦІЛЬНО
ВПИСАТИ З ГОРДІСТЮ - "БУРЯТ"!

ІДІТЬ ДО БІСА З ВАШИМ "БРАТСТВОМ"
З БРАТВОЮ П'ЯНОЇ ОРДИ,
З КРЕМЛЕМ КРИВАВИМ, РУСО-ХАМСТВОМ -
НІ! НЕ ПОВЕРНУСЬ Я ТУДИ!

03.08.2016 р.
м. Київ
20.08.2022 03:06 Відповісти
Да что оно такое, что бы психовать без разрешения начальства?
показати весь коментар
я споліваюсь усі помітили, що немає "хороших руських, окрім смажених москалів під Харьковом, там кожен другий Соловйов за своїм же росіянським законодавством напіздив років на сто буцигарні, але ж я не бачу жодної заяви від Фейгина та йому подібних адвокатів, ЖОДНОГО, там багато блохерів які то прострочку якусь наче шукають, то пияків під забором і всі такі борщі з ментами але ЖОДНОГО росіянина який би подав хоча якусь скаргу - усі винуваті, до єдиного
показати весь коментар
Нестримний солов"їний послід...
показати весь коментар
Я бачу, що таліби вже відкачали до себе нафту . Трава виявилася з дуже цікавими ефектами.
показати весь коментар
та він просто дурбецало якесь... і шо, вся рашка його слухає????? серйозно?
показати весь коментар
Одні люди в Криму не стали лагодити рашистську техніку і поплатились своїм маленьким бізнесом і роботою.
Інші - поставили українську пісню в караоке-барі і зазнали рашистських переслідувань.
Але натомість зберегли самих себе у війні з пітьмою.
показати весь коментар
Це шоу "за стеклом" з психлікарні вже набридло. Коли в нього санітари вже інтернет відключать?
показати весь коментар
Та ні, не треба відключати. В нього така файна істерика. Адольфович, давай ще!
показати весь коментар
Сопли летели,
Слюни плескались.
Крим таки Україна.
показати весь коментар
Хухуя собі! Оце так розірвало пердачину!

показати весь коментар
Похож на нашего Зелю, тоже адские угрозы и злобный фейс, и из качалки не вылезает, и вилла в Италии, и тоже нацист)
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Двухминутка ненависти же!
Оруэлл, когда писал про них, и то наверное не такую жесть представлял... Интересно, а сколько Помету лет дадут? Уж наверное блльше чем 5
показати весь коментар
Повесят
показати весь коментар
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча

Донбас окликають Карпати

«Вставай, Україно, збирай своє віно,

Коралі вдягай і дукати!



У досвітніх росах сріблиться колосся

Твої це пшеничнії вінці

Вінчайся у зілля, на гоже весілля

Скликай всіх дітей-українців!



Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,

Збирайтесь на пир, погуляти!

На рідних розгонах, вином, ще й червоним

Московських гостей напувати…



Щоб так упилися, що й не піднялися,

І з роду до роду йшла слава,

Яка була грізна, вогненна, залізна

Остання з Москвою відправа…



С. Гайдамака.
показати весь коментар
Довелось би так вланоруч із великим задоволенням повісив би солов'я на берйозці!
Для кацапів одне - Смерть, Смерть, Смерть!
показати весь коментар
Ой лишенько! Йой біда! Горє-та какоя! Солов'їний помйот закінчився, лишились тільки гази. Раз так, бавовни можуть трапитися ближчим часом уже на расії, зокрема у мацкві.
показати весь коментар
У этого поца была мама?
показати весь коментар
Мама хрюкала,а тато гавкав.
показати весь коментар
"Колись в Росії, десь під Брянськом,

В колгоспі з назвою Радянський

На краю самої клоаки,

На ланцюгу жив був собака.

Весь чорний, тільки вухо жовте,

Господар звав його "Пішов ти".

Пес жив, бо вбити було гріх,

Їв тільки те що вкрасти міг.

В колгоспі тім, які розваги,

Щодня господар жлуктить брагу,

хропе у дворі

Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу,

бувало мав і у лице...

Але розмова не про це.

На речі час він має вплив,

ланцюг одного разу згнив.

Біжи, тікай, мчи стрімголів... - свобода,

Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню

узрів в кутку наш пес свиню,

У грудях почастішав стук,

Цицьок аж чотирнадцять штук.

Ми тут пропустимо частину,

ну пес зробив свині дитину,

І у хліві де так воня,

з'явилось свиноцуценя.

Такий гібрид на божу злість -

В гівні і спить, гівно і їсть,

Найкраще взявши з мами й тата,

Він виріс в руського солдата,

засунув рило в БТР,

В Ізюм приїхав і помер.

Мораль:

Коли свиню *бе собака,

то є кому ходить в атаку,

Ну а коли наоборот,

то руській мовчазний народ,

А толк із того тільки буде,

у кого мама й тато люди".
показати весь коментар
Поцоматка.
показати весь коментар
Для Соловьева надо реперам петь песню "Прощайте мои виллы на озере Камо".
показати весь коментар
********* конченый --- диагноз на *****--- пометом забрызгал всю студию . мудозвон ***** бункерного
показати весь коментар
Час переходити з бояришника на заспокiйливу ромашку.
показати весь коментар
цікаво соловьйова кацапи після перемоги України самі повісять чи є шанс його судити як військового злочинця Гаагзьким трибуналом?
показати весь коментар
О це реклама! На ютубі вибух переглядів.
показати весь коментар
конченный ******* кремлевского ************............................................
показати весь коментар
Ого як його заштирило! Гляди і кондратій схопить, черевом тоді віщати буде.
показати весь коментар
Ну, в натуре, Геббельс.
показати весь коментар
якЕ воно ******* той дриСтальов...
показати весь коментар
О, это озеро Комо.....
показати весь коментар
Уявляю той сморід, який буде йти від цього солов'їного лайна при зустірчі з бандерівцем.
показати весь коментар
Лицо русского мира
показати весь коментар
Зачем россиянам автомобили, если у них нет дорог?
Зачем россиянам образование, если у них нет мозгов?
Зачем россиянам суд, если у них нет совести?
И самое главное! - зачем россиянам жизнь, если у них есть путин?
показати весь коментар
Помет напоминает Дулче та же манера говорить и брызгаться слюной.
показати весь коментар
*Дуче.
показати весь коментар
На Параше плохо со всем, с психиатрией - особенно.
показати весь коментар
