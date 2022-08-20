УКР
Українські захисники знищили ворожий радіолокаційний комплекс та 4 одиниці техніки рашистів , - ГУР МО. ВIДЕО

У Запорізькій області знищено рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів та чотири одинці автомобільної та броньованої техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, відео роботи українських бійців опублікували у Головному управлінні розвідки МО України.

"19 серпня в Запорізькій області українські Захисники знищили рідкісний зразок рашистського "аналоговнєта" — радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1" та чотири одинці автомобільної та броньованої техніки. Повідомило Оперативне командування "Південь", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ на ЗАЕС розмістили зброю біля реактора, - канадська розвідка

Зазначається, що точне влучання по визначеним координатам повністю вивело з ладу техніку, яка дозволяла коригувати вогонь ворожої артилерії.

армія рф (18838) розвідка (3926) знищення (8323) техніка (1937)
Топ коментарі
+14
20.08.2022 12:36 Відповісти
+10
Знищили зоопарк з бібізянами. Яке горе.
20.08.2022 12:35 Відповісти
+8
Красива та точна робота 333
20.08.2022 12:33 Відповісти
Красива та точна робота 333
20.08.2022 12:33 Відповісти
Знищили зоопарк з бібізянами. Яке горе.
20.08.2022 12:35 Відповісти
20.08.2022 12:36 Відповісти
Коша-а-андры!
20.08.2022 20:16 Відповісти
Напевне "народний супутник" підсобив.
20.08.2022 12:49 Відповісти
по відео схоже, що беспілотник
20.08.2022 13:20 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
20.08.2022 12:53 Відповісти
Бережіть себе Переможемо
20.08.2022 13:17 Відповісти
епічна назва колимаги "зоопарк" адже і назва і територія звідки цей брухт дістався української землі носить одну спільну назву - зоопарк
адже всі кацапи існують в кацапському зоопарку
20.08.2022 14:30 Відповісти
Ляпота як дохне куета))👌👌👌
20.08.2022 14:31 Відповісти
що не можна відео тут перепостити ?
Нащо заставляти ще людей встановлювати на ПК додаткові додатки і т.д.
20.08.2022 17:43 Відповісти
 
 