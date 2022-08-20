Українські захисники знищили ворожий радіолокаційний комплекс та 4 одиниці техніки рашистів , - ГУР МО. ВIДЕО

У Запорізькій області знищено рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів та чотири одинці автомобільної та броньованої техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, відео роботи українських бійців опублікували у Головному управлінні розвідки МО України.

"19 серпня в Запорізькій області українські Захисники знищили рідкісний зразок рашистського "аналоговнєта" — радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1" та чотири одинці автомобільної та броньованої техніки. Повідомило Оперативне командування "Південь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що точне влучання по визначеним координатам повністю вивело з ладу техніку, яка дозволяла коригувати вогонь ворожої артилерії.