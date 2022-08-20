Українські захисники знищили ворожий радіолокаційний комплекс та 4 одиниці техніки рашистів , - ГУР МО. ВIДЕО
У Запорізькій області знищено рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів та чотири одинці автомобільної та броньованої техніки.
Як передає Цензор.НЕТ, відео роботи українських бійців опублікували у Головному управлінні розвідки МО України.
"19 серпня в Запорізькій області українські Захисники знищили рідкісний зразок рашистського "аналоговнєта" — радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1" та чотири одинці автомобільної та броньованої техніки. Повідомило Оперативне командування "Південь", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що точне влучання по визначеним координатам повністю вивело з ладу техніку, яка дозволяла коригувати вогонь ворожої артилерії.
Топ коментарі
+14 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар20.08.2022 12:36 Відповісти Посилання
+10 5 копійок
показати весь коментар20.08.2022 12:35 Відповісти Посилання
+8 Ірландія
показати весь коментар20.08.2022 12:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
адже всі кацапи існують в кацапському зоопарку
Нащо заставляти ще людей встановлювати на ПК додаткові додатки і т.д.