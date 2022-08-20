Дейнеко оглянув позиції прикордонників на кордоні з РФ та Білоруссю: Змін в діях агресора наразі не спостерігається. ВIДЕО

Голова Державної прикордонної служби України з робочою поїздкою перебував на Чернігівщині. Він зазначив, що обстановка залишається напруженою, адже російська армія не припиняє обстрілювати територію області й під загрозою не лише українські захисники, а й мирне населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Аби не допустити прохід ворога у разі спроби повторного наступу, прикордонники посилюють оборону, облаштовують інженерні загородження, будують позиції та місця для укриття. Укріплення відбувається і на кордоні з РФ, і на напрямку Білорусі. Разом з тим змін в діях агресора на даний час не відмічається.

"Ворог випробовує нас, але вже відчув нашу стійкість. Дякую за службу, дякую за вашу мужність. Тут починається наша держава і ми маємо її захистити. Агресор підступний, тому ми повинні робити все, що наближає нас до перемоги", - наголосив Сергій Дейнеко, спілкуючись з прикордонниками.

