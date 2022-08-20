УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6609 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 722 22

Проросійські "чиновники" не живуть у Маріуполі - щоранку прилітають вертольотами, - Андрющенко. ВIДЕО

"Чиновники", які взялися представляти окупаційну "владу" в Маріуполі, самі не мешкають у місті, їх щоразу доправляють туди вертольотами з Ростовської області Росії.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Військово-політична російська мраZота Донецької області не мешкає в Маріуполі під час візитів. Її окремо тягнуть вертольотами вранці... з Ростовської області. Сьогодні на с. Седове зранку черговий візитер поспішає розповісти маріупольцям, як "життя покращилось", - написав радник мера.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відкрита мобілізація у Маріуполі: жителі отримують смс з пропозицією піти до так званих збройних сили "ДНР", - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

Маріуполь (3268) окупація (6873) Андрющенко Петро (709)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А збити нах слабо?
показати весь коментар
20.08.2022 16:52 Відповісти
+9
Так кто же все таки разминировал Чонгар?
показати весь коментар
20.08.2022 16:41 Відповісти
+9
показати весь коментар
20.08.2022 18:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ничего удивительного.
Они подлецы, но не дураки, чтобы свою жопу подставлять под взрывы
показати весь коментар
20.08.2022 16:41 Відповісти
А збити нах слабо?
показати весь коментар
20.08.2022 16:52 Відповісти
Так кто же все таки разминировал Чонгар?
показати весь коментар
20.08.2022 16:41 Відповісти
Размініровать нє нада. Достатньо купити у якогось реформованого діяча карту проходів
показати весь коментар
20.08.2022 16:55 Відповісти
Невже ти?
показати весь коментар
20.08.2022 18:24 Відповісти
Тобі вже ніц не допоможе...
показати весь коментар
20.08.2022 19:32 Відповісти
Прилетит вдруг чиновник -
Голубой, в вертолете!
)))
показати весь коментар
20.08.2022 16:47 Відповісти
До речі, а що таке вертольот? Це гелікоптер чи гвинтокрил по нашому?
показати весь коментар
20.08.2022 16:56 Відповісти
Ретельна самоосвіта дасть можливість заповнити прогалини в усіх знаннях.
Рекомендую.
показати весь коментар
20.08.2022 17:20 Відповісти
Вертолёт, он и в Африке - вертолёт!
показати весь коментар
20.08.2022 20:02 Відповісти
Скажіть їм що це дуже опасно. Один постріл і люля. Хай ходять пішки. А краще ***** шастать.
показати весь коментар
20.08.2022 16:59 Відповісти
Марьяну Безмозглую направте с дЕрмаком...в помощь братанам путлєра одна контора...
показати весь коментар
20.08.2022 17:06 Відповісти
Оце точно.
показати весь коментар
20.08.2022 17:23 Відповісти
Ничего удивительного
Но виде-офакт - просто огонь 🔥
показати весь коментар
20.08.2022 17:27 Відповісти
Проросійські "чиновники" не живуть у Маріуполі - щоранку прилітають вертольотами

(замогильним голосом):
Неживі чиновники поночі повстають з могил та щоранку прилітають примарними вертольотами...
показати весь коментар
20.08.2022 17:30 Відповісти
Один приземлити, другий, третій... Пам'ятаємо про наших героїв-пілотів вертолітників, які намагалися рятувати азовців, і чиї героїчні смерті не мають залишатися без відомсти!
показати весь коментар
20.08.2022 17:33 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 18:09 Відповісти
основные "показания" против азовцев с Азовстали давала Марина Ахмедова - близкая подруга Ирины Верещук. Той самой Верещук, которая и сдала наших воинов русне, прикрываясь липовым участием ООН и КК.
показати весь коментар
20.08.2022 18:11 Відповісти
стингер по ним тоскует.
показати весь коментар
20.08.2022 17:55 Відповісти
партизаны не дремлем
показати весь коментар
20.08.2022 21:33 Відповісти
 
 