Проросійські "чиновники" не живуть у Маріуполі - щоранку прилітають вертольотами, - Андрющенко. ВIДЕО

"Чиновники", які взялися представляти окупаційну "владу" в Маріуполі, самі не мешкають у місті, їх щоразу доправляють туди вертольотами з Ростовської області Росії.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Військово-політична російська мраZота Донецької області не мешкає в Маріуполі під час візитів. Її окремо тягнуть вертольотами вранці... з Ростовської області. Сьогодні на с. Седове зранку черговий візитер поспішає розповісти маріупольцям, як "життя покращилось", - написав радник мера.

