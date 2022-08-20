Проросійські "чиновники" не живуть у Маріуполі - щоранку прилітають вертольотами, - Андрющенко. ВIДЕО
"Чиновники", які взялися представляти окупаційну "владу" в Маріуполі, самі не мешкають у місті, їх щоразу доправляють туди вертольотами з Ростовської області Росії.
Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Військово-політична російська мраZота Донецької області не мешкає в Маріуполі під час візитів. Її окремо тягнуть вертольотами вранці... з Ростовської області. Сьогодні на с. Седове зранку черговий візитер поспішає розповісти маріупольцям, як "життя покращилось", - написав радник мера.
Топ коментарі
+11 Игорь Матвеев #395524
20.08.2022 16:52
+9 Andrey Shevchenko #387516
20.08.2022 16:41
+9 Voc Vox
20.08.2022 18:09
Они подлецы, но не дураки, чтобы свою жопу подставлять под взрывы
Голубой, в вертолете!
)))
Рекомендую.
Но виде-офакт - просто огонь 🔥
(замогильним голосом):
Неживі чиновники поночі повстають з могил та щоранку прилітають примарними вертольотами...