УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6609 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 060 43

Військові РФ більше хочуть у Сирію і Нагірний Карабах, ніж в Україну, - перехоплення ГУР. АУДIО

Українська розвідка оприлюднила чергове перехоплення розмов російських військових. У ньому один із загарбників розповідає, що вони більше хотіли б потрапити у Сирію чи Нагірний Карабах, а не в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне аудіо оприлюднене у телеграм-каналі Головного управління розвідки МО України.

Зокрема, російський військовий розповідає своєму батькові про випадок, коли снайпер з їх підрозділу (в минулому найманець з російської ПВК) вирішив перейти до лав "збройних сил" РФ та порівняти професійну армію з ПВК, й розповів власні враження.

"Він за контрактом спробував, що таке власне російська армія, а не приватна. Сказав: "Л**но! Більше не піду! Повернуся назад до ПВК", - сказав загарбник батькові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. Показательную казнь хотят устроить": Окупант розповідає про плани контрнаступу ЗСУ. АУДIО

Також він ділиться інформацією про те, що "строковики" проходять службу одразу на війні, й про те, що всі військові думали, що потраплять хоча б у Сирію (з їх міркувань, напевно, в Сирії простіше й безпечніше, адже в основному РФ там не використовує піхоту, а лише завдає авіаударів) або Нагірний Карабах у складі сил миротворчої місії (де вони також не беруть активну участь у бойових діях).

Автор: 

армія рф (18838) розвідка (3926) перехоплення (365)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
ты свинорус иди вслед крейцеру Мацква...!
показати весь коментар
20.08.2022 18:50 Відповісти
+11
русский, а разве дикари не пробовали?
показати весь коментар
20.08.2022 18:49 Відповісти
+9
канешна... ибо получают здесь звиздюлей от стар и мала...
это не то шо просто стирать в пыль мирные города и поселения...
в Украине даже банка с огурцами может "выстрелить" ))) по врагу !!!
показати весь коментар
20.08.2022 18:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а пока свиноцабачья вторая армия мира выгребает половой орган бабушки в Украине...!)))
показати весь коментар
20.08.2022 18:46 Відповісти
Не, русский, ждемс когда ты напишешь путин-*****
показати весь коментар
20.08.2022 18:53 Відповісти
Ти маєш сумніви в тому , що ЗСУ найсильніша армія світу ?

Тоді ти просто русішвайн
показати весь коментар
20.08.2022 19:06 Відповісти
Ага.
В Сирии и Карабахе-Барабахе ж такие ишаки мимимишные!
показати весь коментар
20.08.2022 18:43 Відповісти
канешна... ибо получают здесь звиздюлей от стар и мала...
это не то шо просто стирать в пыль мирные города и поселения...
в Украине даже банка с огурцами может "выстрелить" ))) по врагу !!!
показати весь коментар
20.08.2022 18:43 Відповісти
русский, а разве дикари не пробовали?
показати весь коментар
20.08.2022 18:49 Відповісти
Реальность "своя, исконно-посконная", не имеющая ничего общего с действительностью, есть только у поголовья русских животных на просторах страны-помойки.
показати весь коментар
20.08.2022 18:58 Відповісти
русский, ну ты и дебил
показати весь коментар
20.08.2022 19:12 Відповісти
русский, тебе этого на твоих любимых московитских помойках не скажут ... в небе над Украиной паритет. Ваши убийцы просто физически не могут массово убивать население, как вам нравится. А как зовут фюрера русни, ты вспомнило?
показати весь коментар
20.08.2022 18:57 Відповісти
мартышка руснявая, как зовут твоего фюрера?
показати весь коментар
20.08.2022 19:11 Відповісти
русское животное, ваши ракеты сбиваются, ваши самолеты пускают ракеты с воздушного пространства страны-помойки, в в.п. Украины залетать уже давно боятся. Тебе неплохо бы выкинуть дерьмо их твоей русской головы, и заменить хотя бы курячьими мозгами - ты бы сразу на порядок умнее стало бы. Так как зовут твоего фюрера, убийца, садист, насильник и мародер?
показати весь коментар
20.08.2022 19:10 Відповісти
Того що літать над вільною Україною бояться - там стріляє кожен кущ! Тому вони підлітають до лінії фронту, роблять пуски і тікають! Або, взагалі, запускають ракети над своєю територією - як падлюки-сусіди, що кидають вночі з-за тину камінням по вікнах
показати весь коментар
20.08.2022 19:22 Відповісти
ты свинорус иди вслед крейцеру Мацква...!
показати весь коментар
20.08.2022 18:50 Відповісти
новонарожденным в грехе (с регистрацией 20.08.2022) какого и от кого приказа не хватает???
статью хоть осилил????

з їх міркувань, напевно, в Сирії простіше й безпечніше, адже в основному РФ там не використовує піхоту, а лише завдає авіаударів) або Нагірний Карабах у складі сил миротворчої місії (де вони також не беруть активну участь у бойових діях.. - цитата
показати весь коментар
20.08.2022 18:51 Відповісти
Ну,ты опять зарегилось,шота опять хотело донести до форумчан.Чего удрало тогда?🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.08.2022 19:16 Відповісти
Передай старшему,нам уже пох,страха нет,будем вас резать,до последнего.
показати весь коментар
20.08.2022 18:54 Відповісти
А саме більше військові рф хочуть у пекло в чорних мішках
показати весь коментар
20.08.2022 18:45 Відповісти
скатертью дорога
показати весь коментар
20.08.2022 18:49 Відповісти
Вообще-то они хотят в Монако и Лас-Вегас. Там много унитазов, немерено стиральных машин и безделушек в виде игровых автоматов. Но только вот их туда не пустят, а если и пустят, то только в виде мойщика тех самых унитазов, а то и просто в качестве самих унитазов. Последнее даже как-то посолиднее будет для этого сброда, у которого внутренний мир мало чем отличается от содержимого унитаза Лас-Вегаса или сортира далекого Урюпинска..
показати весь коментар
20.08.2022 18:49 Відповісти
А війскові ПП (************* *********) не хочуть від бомб, відразу під землею 2 м. сховатись? Істоти монголськи, аби вбивати безкарно!
показати весь коментар
20.08.2022 18:49 Відповісти
Ну конечно. В Сирии же можно стирать в пыль целые города не боясь что тебя собьют
показати весь коментар
20.08.2022 18:53 Відповісти
можно, щитаю, опускать в отпуск на месяц в Нагорный Карабах на оздоровление. Ну. там, виноград разный, хурма, гранаты, мины... азербайджанцы опять же до смерти цгостеприимные, инфраструктура турекого и израильского производства.... в общем - полная долма.
показати весь коментар
20.08.2022 18:55 Відповісти
Мне тоже, нравятся какие-то посторонние бабы, а получаю от своей. Эта нисправедлива
показати весь коментар
20.08.2022 18:57 Відповісти
Насіння в кишені - і в наш чорнозем.
показати весь коментар
20.08.2022 19:01 Відповісти
Нипонял, шо им тут нинравицца? Прям абидна
показати весь коментар
20.08.2022 19:23 Відповісти
Ты-90 - танк, отлитый по технологии Stealth - его не видно!
показати весь коментар
20.08.2022 19:42 Відповісти
в Сирии было тепло и уютно местным гражданским головы сапёрными лопатками рубить, всё так по домашнему ... а в Украине как-то неуютненько, народ с хлебом и солью почему-то не встречает освободителя и даже наоборот ... ужас, просто ужас
показати весь коментар
20.08.2022 19:49 Відповісти
Кацап хочет в Тамбов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Кацап хочет в Тамбов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
показати весь коментар
20.08.2022 20:44 Відповісти
конечно вы не видели Т-90. да и не увидите уже. Т-90 попалили еще в фервале-марте. ))
показати весь коментар
20.08.2022 22:49 Відповісти
Тут вам торба.
показати весь коментар
21.08.2022 02:41 Відповісти
В Сирию они хотят. Потому что там даже ответить не чем. Важно не просто выиграть войну, а и ************ всю их технику. Демилитаризировать. Не снимать санкции, не продавать комплектующие к оружию. И что бы рашка развалилась. Потому что окрепнет, и через лет 10 снова будет лить кровь, в какой то бедной стране. Почему санции не работают, где обещанный дефолт? Это всё обман, торговля продолжается...
показати весь коментар
21.08.2022 07:03 Відповісти
Оно легко объяснимо: и в Карабахе и в Сирии вероятность погибнуть минимальная, только если нажраться и захлебнуться собственной блевотиной, В Карабахе они даже не участники, а в Сирии они просто утюжат площади вместе со всем тем, что на на них живёт и произрастает. Да ещё, небось, бабло в валюте получают.
Совсем другое дело в Украине, где у народа своё, особое мнение по поводу, как нужно разговаривать с попутавшими геополитику с географией заблудившимся туристами.
показати весь коментар
21.08.2022 07:45 Відповісти
 
 