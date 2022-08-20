Військові РФ більше хочуть у Сирію і Нагірний Карабах, ніж в Україну, - перехоплення ГУР. АУДIО

Українська розвідка оприлюднила чергове перехоплення розмов російських військових. У ньому один із загарбників розповідає, що вони більше хотіли б потрапити у Сирію чи Нагірний Карабах, а не в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне аудіо оприлюднене у телеграм-каналі Головного управління розвідки МО України.

Зокрема, російський військовий розповідає своєму батькові про випадок, коли снайпер з їх підрозділу (в минулому найманець з російської ПВК) вирішив перейти до лав "збройних сил" РФ та порівняти професійну армію з ПВК, й розповів власні враження.

"Він за контрактом спробував, що таке власне російська армія, а не приватна. Сказав: "Л**но! Більше не піду! Повернуся назад до ПВК", - сказав загарбник батькові.

Також він ділиться інформацією про те, що "строковики" проходять службу одразу на війні, й про те, що всі військові думали, що потраплять хоча б у Сирію (з їх міркувань, напевно, в Сирії простіше й безпечніше, адже в основному РФ там не використовує піхоту, а лише завдає авіаударів) або Нагірний Карабах у складі сил миротворчої місії (де вони також не беруть активну участь у бойових діях).