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ФСБ затримала трьох москвичів, які переводили гроші до українського фонду "Повернися живим". ВIДЕО

ФСБ РФ затримала трьох жителів Москви за допомогу ЗСУ. У ФСБ заявили, що це "державна зрада".

У ФСБ РФ відрапортували, що трьох жителів Московського регіону викрили в переказах грошей українському фонду, який допомагає ЗСУ, пише російська пропагандистська агенція "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

"УФСБ Росії по місту Москві та Московській області виявлені громадяни Російської Федерації, які мали намір вчинити злочин, передбачений статтею 275 КК Росії "Державна зрада", - йдеться у релізі ФСБ.

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За даними ФСБ РФ, "у період "спеціальної військової операції" троє мешканців Московського регіону перевели гроші на банківський рахунок українського фонду "Повернися живим". Наголошується, що з 2014 року ця організація надає фінансову допомогу українським військам у купівлі безпілотників, тепловізорів та приладів нічного бачення, а також у навчанні військовослужбовців.

Зазначається, що затриманим оголосили офіційне застереження.

Автор: 

затримання (4357) москва (1266) допомога (8484) росія (66431) ФСБ (1460) волонтери (1345)


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Топ коментарі
+22
Шкода якщо так...
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20.08.2022 19:58 Відповісти
+17
Бедненькие ФСБэшники, не дрогнули против страшных фашистов, всего лишь с автоматами пришли, а ведь к этим зверям, пособникам украинцев, даже с гранатомётом страшно любому спецназовцу заходить! Тут бы и Шварцнеггер зассал бы! Девушка в середине ролика вообще зверь, как они не бояться с ней рядом стоять, когда она без наручников?!!! Она же ***** одним плевком из окна перешибить может!

Героев РОССОСИИ смелым фсбэшникам!
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20.08.2022 20:29 Відповісти
+17
Можно этих действительно хороших русских , поменять на пленных рашистов⁉️
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20.08.2022 20:41 Відповісти
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Шкода якщо так...
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20.08.2022 19:58 Відповісти
Можно этих действительно хороших русских , поменять на пленных рашистов⁉️
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20.08.2022 20:41 Відповісти
На дєрмаків
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20.08.2022 21:59 Відповісти
Не думаю...
Але думаю щось наші спробують зробити.
Миж не чмоскалі в кінці-кінців...
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20.08.2022 22:09 Відповісти
россиян, Vika, - не факт, что они славяне. Или всех фино-угро-пермо-эрзя- и т.д. будем к Руси примешивать, или военный на фото тоже "русский"?
Нет х@хлов, Vika, и есть только россияне, только так можно избежать следующего "спасения руzzкого мира" от руссичей/русинов, которых кацапы называют х@х...ми.
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20.08.2022 22:20 Відповісти
Да их вроде не посадили! Какой смысл? А вот визу для политического убежища дать может быть и можно, предварительно проверив не дешёвый ли это вброс для запугивания масс.
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20.08.2022 22:21 Відповісти
ne ne ne....pustj sidjat u sebja doma i nedonatjat . mi uzhe prijutili sdes v LV "dozhdj" , "meduzu" - neproshlo i paru mesacev kak GADITJ nachali
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21.08.2022 00:57 Відповісти
ген украинца, который был выброшен и забыт Украиной
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20.08.2022 20:01 Відповісти
А я чула що цiй фонд допомагає і російським воякам повертатися додому, як Володимир Малкин знімає відео про затриманних россіян і дає їм дзвонити додому, щоб їхня родина знала що він живий та намагалася його поміняти на українського захисника.
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20.08.2022 20:04 Відповісти
В. Золкін
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20.08.2022 20:30 Відповісти
Золкин
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20.08.2022 20:30 Відповісти
Золкін знімає відео для того,щоб показати який кисіль в голові у орків і зафіксувати інформацію для міжнародних судів.
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20.08.2022 23:49 Відповісти
ці імбіцили феесбешні хоч знають що це за фонд "Повернись живим" ?!
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20.08.2022 20:06 Відповісти
Знають, зам.голови сбу наумов їм все свого часу повідомив...
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20.08.2022 20:13 Відповісти
бо мозг у кацапов стандартизирован и должен умещаться в спичечный коробок...
всё шо не так - нарушение.
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20.08.2022 20:17 Відповісти
Оставьте их в покое, ироды
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20.08.2022 20:21 Відповісти
Добре, що не посадили.
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20.08.2022 20:25 Відповісти
Навіщо вони так ризикують у прайді гієн, Україні ці краплини не допоможуть, набагато корисніше пасивний спротив, просто не підтримувати війну проти України, навіть мовчки...
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20.08.2022 20:25 Відповісти
Бедненькие ФСБэшники, не дрогнули против страшных фашистов, всего лишь с автоматами пришли, а ведь к этим зверям, пособникам украинцев, даже с гранатомётом страшно любому спецназовцу заходить! Тут бы и Шварцнеггер зассал бы! Девушка в середине ролика вообще зверь, как они не бояться с ней рядом стоять, когда она без наручников?!!! Она же ***** одним плевком из окна перешибить может!

Героев РОССОСИИ смелым фсбэшникам!
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20.08.2022 20:29 Відповісти
obuoliuk, - ne rassosyji. NaraZzyji.
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21.08.2022 20:20 Відповісти
це значить шо не всі там озвіріли, є ще адекватні люди.
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20.08.2022 21:12 Відповісти
Москалі на відео лиця не замазують...
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20.08.2022 21:13 Відповісти
найбільше шкода дівчинку
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20.08.2022 21:28 Відповісти
ФСБ из Раши.. мрази С автоматами против безоружных. Мне жаль девушку. После войны публично судите и осудите весь путинский сброд, в том числе и ФСБ.
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20.08.2022 21:29 Відповісти
Не всі росіяне кончені, одиниці з них будуть зустрічати перемогу України над паРашею з радістю.
У цих людей є майбутнє, бо для них головне гарне життя по законам, а не військовий ріст недоімперії
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20.08.2022 21:30 Відповісти
Боже, поможи
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20.08.2022 21:51 Відповісти
У людей єімпатія, а це дуже рідкісне явище у Мордор. Побажаємо їм здоров'я , сили та дочекатися кращих часів!
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20.08.2022 21:54 Відповісти
Неужели нельзя было с помомощью пейпел аплатить?
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20.08.2022 23:18 Відповісти
Эти ребята (перечислявшие деньги для украинской армии) - настоящие ГЕРОИ нашего времени!!! Какие же они молодцы!
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21.08.2022 12:11 Відповісти
Ну цих фсб запросто арештує , а як на рахунок злочинця який вбив своїх біля 44000 , убив українців Знищив українські міста , розвалив економіку , зробив з рашки етерію і дальше веде вас в прірву. Такого слабо арештувати? Я цю дівчину вважаю героєм. А ті сикуни які круто з автоматами стоять, зачитують їй звинувачення не варті того що в неї під нігтями . Ні один з них так не поступив би- кишка тонка.
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21.08.2022 17:54 Відповісти
Стоп, а где же приколы про "хароших рускіх"? Где наши ура-патриоты? Что-то не слышно их шутеечек. Таки есть, оказывается, хорошие русские? Ну и что вы скажете теперь?
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21.08.2022 22:56 Відповісти
 
 