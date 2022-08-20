ФСБ затримала трьох москвичів, які переводили гроші до українського фонду "Повернися живим". ВIДЕО

ФСБ РФ затримала трьох жителів Москви за допомогу ЗСУ. У ФСБ заявили, що це "державна зрада".

У ФСБ РФ відрапортували, що трьох жителів Московського регіону викрили в переказах грошей українському фонду, який допомагає ЗСУ, пише російська пропагандистська агенція "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

"УФСБ Росії по місту Москві та Московській області виявлені громадяни Російської Федерації, які мали намір вчинити злочин, передбачений статтею 275 КК Росії "Державна зрада", - йдеться у релізі ФСБ.

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За даними ФСБ РФ, "у період "спеціальної військової операції" троє мешканців Московського регіону перевели гроші на банківський рахунок українського фонду "Повернися живим". Наголошується, що з 2014 року ця організація надає фінансову допомогу українським військам у купівлі безпілотників, тепловізорів та приладів нічного бачення, а також у навчанні військовослужбовців.

Зазначається, що затриманим оголосили офіційне застереження.