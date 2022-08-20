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Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повернеться, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся 20 серпня із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться у фейсбуці Зеленського.

"Активно готуємося до нового тижня, дуже важливого для всіх нас, для нашої держави. Попереду – день нашого прапора і день нашої незалежності. Попереду – вшанування ветеранів війни за свободу України та Кримська платформа – цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повернеться.

Ми завжди говоримо чесно: заради перемоги України ще потрібно боротися, ще потрібно зробити дуже багато, ще потрібно вистояти й витерпіти, на жаль, багато болю. Але українці вже можуть по праву відчувати гордість за себе, за свою державу та своїх героїв.

Тримаємось разом! Допомагаємо одне одному! Відновлюємо зруйноване! Боремося за всіх наших людей. І вболіваємо за тих, хто представляє Україну, сьогодні – обов’язково за Усика, наш хлопець!", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів, - Зеленський - до мешканців міст, які обстрілюються росіянами. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Крим (14200) звернення (632)


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Топ коментарі
+21
Ну вот и ответь народу честно про то, как ты сдал весь юг за три дня. А не тупое бла-бла-***.
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20.08.2022 21:32 Відповісти
+21
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20.08.2022 21:57 Відповісти
+18
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20.08.2022 21:36 Відповісти
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🚀Ужас в Крыму: в бой вступает украинский "Сапсан"

https://youtu.be/GjTtdT9dbZw
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20.08.2022 21:30 Відповісти
Не слушайте всяких экспертов. Он путает Гром 2 и Сапсан. Этот эксперт уже рассказывал в июне про начало наступления на Новую Каховку и перелом черезь2-3 недели.
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20.08.2022 21:35 Відповісти
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20.08.2022 21:57 Відповісти
Именно так. Ради рейтинга и подписчиков они расскажут всякую чушь. Они дают людям ложную информацию и ложную надежду. А людям уже сейчас нужно думать как выживать зимой. Как одеть, обуть и снабдить армию зимой.
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20.08.2022 22:17 Відповісти
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20.08.2022 22:58 Відповісти
ти до кого звертаєшся? до 18c49ed2? ну і чому він чуствітєльний?
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21.08.2022 05:51 Відповісти
як там повітря над Маріуполем, синоптик ти наш?
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20.08.2022 21:31 Відповісти
Який Маріуполь? Феодосія з Сімферополем восьмий рік окупована, а ця падлюка не чухається
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20.08.2022 21:37 Відповісти
Кубань тоже окупована , надіюсь не забув
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20.08.2022 21:32 Відповісти
Коли вже це базікало сі заткне?...
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20.08.2022 21:32 Відповісти
Ніколи, поки він президент, він робить Те що вміє, трясє язиком.
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20.08.2022 21:35 Відповісти
Ну вірно, що ще потрібно для справжнього президента.
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20.08.2022 22:41 Відповісти
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20.08.2022 21:36 Відповісти
Ну вот и ответь народу честно про то, как ты сдал весь юг за три дня. А не тупое бла-бла-***.
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20.08.2022 21:32 Відповісти
легче всего на проперденом диване рассуждать кто что сдал
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20.08.2022 21:44 Відповісти
ти все ще тут? а ***** тобі прогули пишуть ***** очкаста.
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20.08.2022 21:54 Відповісти
Да. Вот он и рассуждает с фронта. А с дивана удобнее лизать зад власти, которая считает собственный народ тупым быдлом.

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20.08.2022 22:22 Відповісти
то ермак сдал агент фсб, а зеленский лишь ему помогал
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20.08.2022 23:08 Відповісти
А Єрмак дозволив?
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20.08.2022 21:34 Відповісти
В півлітрі
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20.08.2022 21:34 Відповісти
Схід , та південь ще не звільнив а вже на Крим замахнувся. Це він собі так рейтинги піднімає!
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20.08.2022 21:35 Відповісти
"-...ми завжди говоримо чесно..."
Це він і про січень 2022?
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20.08.2022 21:36 Відповісти
Та ну? А в кого в голові ще у 2019 році війна вже закінчилася? Де наші "Азовці" та інші захисники Маріуполя? Що там з Маріуполем?
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20.08.2022 21:36 Відповісти
Пресс-секретутка Дерьмака выпустила очередной гундосик.
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20.08.2022 21:37 Відповісти
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20.08.2022 21:38 Відповісти
Ви вже заїбали всіх своїми казками!
Краще скажіть якого *** комендантська на Харківщині вводиться з 19 до 7 години. Як людям працювати щоб вижити? Виродки
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20.08.2022 21:40 Відповісти
заради безпеки людей всіх грошей не заробиш
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20.08.2022 21:43 Відповісти
Дай з/п за добу, роби ком.годину, в тебе бабла на всю країну вистачить, страдалец
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20.08.2022 23:53 Відповісти
Вова, ти для початку дерьмака пошли *****, а вже потім свій ніс будеш на вітер виставляти.
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20.08.2022 21:41 Відповісти
Якщо орки верищать тоді робиться все правльно
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20.08.2022 21:42 Відповісти
Але наступають саме кацапи.
Про це нічого в повітрі не відчувається?
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20.08.2022 21:42 Відповісти
Ну так! Крим повертайте, а Херсонська, Запорізька, Харківська області то таке... Гетто буде?
Про Донбас не говорю взагалі.
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20.08.2022 21:43 Відповісти
Девушка не так быстро . Там бабы рожают как на конвейере.
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20.08.2022 22:03 Відповісти
После трансляции в коровники речи Леонида Ильича Брежнева -- резко повысились удои с каждой коровы!
( ТАСС был уполномочен заявить)
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20.08.2022 21:45 Відповісти
А ти яке до цього маєш відношення? Іди щось роби із своїм хазяїном дєрьмаком щоб не заважав військовим. Бо якщо американці псіхануть та опоблікують все що на вас є , то в Україні не буде ні президента ні його секретарки( хто яку роль тут грає ми знаємо).
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20.08.2022 21:46 Відповісти
Зелю не слухаЮ взагалі, чого і вам бажаю
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20.08.2022 21:47 Відповісти
А в мене Зеля зовсім не відкривається чомусь? -- мені лєгше... *)
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20.08.2022 21:51 Відповісти
Идешь на ***🤣🤣🤣
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20.08.2022 21:56 Відповісти
Зістрибуй, доки не пізно...
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20.08.2022 22:03 Відповісти
Какой же он тошнотворный.
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20.08.2022 22:01 Відповісти
Дай Бог победы Украине над козломордыми асвабадителями !!!
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20.08.2022 22:01 Відповісти
Ага...
У кримському повітрі відчувається сморід підірваних пердаків й протухших недопроданих матрьошок...
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20.08.2022 22:06 Відповісти
-- Крим треба деокупувати, там житло Зеленських, за яке дружина ще податки платить.
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20.08.2022 22:23 Відповісти
А відчуваєш що доведеться відповідати що випустив кацапів з Криму?
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20.08.2022 22:34 Відповісти
Какое-то чмо колыбельную сказку гундосит народу, пока его хозяева дерьмак и каломойский сдают и грабят Украину
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20.08.2022 23:10 Відповісти
Чего там Крым нюхать, ты вокруг себя понюхай, земля уже горит под ногами у вашей власти,
от вранья и подлости, от предательства и сдачи страны.
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20.08.2022 23:24 Відповісти
Шо за вранье,подлость и предательство?Подробно.🤣🤣🤣
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20.08.2022 23:33 Відповісти
У твоєму маєтку метеостанція є? Зверніть увагу, кого пре на нерухомість в Криму? Совпаденіє, не думаю. Все подшконочное шобло про це тільки і мріяло
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20.08.2022 23:45 Відповісти
ты хоть на границы от 24.02 выйди, балабол!
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21.08.2022 00:51 Відповісти
Сидит в бункере безвылазно, морду отъело уже так, шо в экран не влазит и пиз**ит, не переставая, ни о чём. Убить мало
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21.08.2022 05:59 Відповісти
сколько этот аратор получает с каждого не нужного никому видосика? ему не надоело? как дитя в детском саду... хотя, да - до конца войны президента не меняют...
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21.08.2022 06:13 Відповісти
Володя, не кажи гоп, поки не перескочиш.
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21.08.2022 08:02 Відповісти
 
 