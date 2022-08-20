Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повернеться, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський звернувся 20 серпня із традиційним зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться у фейсбуці Зеленського.
"Активно готуємося до нового тижня, дуже важливого для всіх нас, для нашої держави. Попереду – день нашого прапора і день нашої незалежності. Попереду – вшанування ветеранів війни за свободу України та Кримська платформа – цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повернеться.
Ми завжди говоримо чесно: заради перемоги України ще потрібно боротися, ще потрібно зробити дуже багато, ще потрібно вистояти й витерпіти, на жаль, багато болю. Але українці вже можуть по праву відчувати гордість за себе, за свою державу та своїх героїв.
Тримаємось разом! Допомагаємо одне одному! Відновлюємо зруйноване! Боремося за всіх наших людей. І вболіваємо за тих, хто представляє Україну, сьогодні – обов’язково за Усика, наш хлопець!", - зазначається у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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https://youtu.be/GjTtdT9dbZw
Це він і про січень 2022?
Краще скажіть якого *** комендантська на Харківщині вводиться з 19 до 7 години. Як людям працювати щоб вижити? Виродки
Про це нічого в повітрі не відчувається?
Про Донбас не говорю взагалі.
( ТАСС был уполномочен заявить)
У кримському повітрі відчувається сморід підірваних пердаків й протухших недопроданих матрьошок...
от вранья и подлости, от предательства и сдачи страны.