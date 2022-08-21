Окупанти в Маріуполі зносять розбомблені будинки, а у вцілілі заселяють будівельників із РФ, - Андрющенко. ВIДЕО
У Маріуполі російські загарбники зносять розбомблені будинки, а у вцілілі квартири заселяють російських будівельників.
Про це повідомляє в телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Знесення будинків по вул. Сонячна та бул. Шевченко продовжується. Людям, які мешкали в цих домах, окупанти пропонують обіцянки замість житла. В той самий час російських будівельників почали розміщувати у вцілілих квартирах за сприяння колаборантів - голів ОСББ. Типова поведінка окупантів: українцям - брехливу надію, своїм - майно українців", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Ulrich Shtal
показати весь коментар21.08.2022 11:19 Відповісти Посилання
+7 Valter Valter
показати весь коментар21.08.2022 11:22 Відповісти Посилання
+4 Eques Patriam
показати весь коментар21.08.2022 11:11 Відповісти Посилання
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