До Литви прибув один із найбільших військових кораблів США з метою демонстрації солідарності та єдності союзників щодо НАТО. ВIДЕО

До Литви прибув американський десантний корабель USS Kearsarge, який є командним кораблем 22-го експедиційного загону морської піхоти США.

Про це повідомляють Військово-морські сили Литви на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Корабель зайшов у порт Клайпеди 20 серпня. Це найбільший корабель, який коли-небудь заходив до Литви.

Посольство США у Литві повідомило, що американський корабель прибув для демонстрації солідарності та єдності союзників щодо НАТО.

Довжина корабля USS Kearsarge становить 257,3 м, ширина 60,1 м. Екіпаж корабля налічує понад 2 тис. осіб, але одночасно на борту перебуває до 1,5 тис. осіб.

Корабель спроєктований так, щоб на ньому можна було розмістити десантні кораблі з повітряною подушкою для швидкого переміщення військ та штурмовики AV-8B Harrier для безпосередньої авіаційної підтримки.

Крім того, цей корабель може нести до 26 гелікоптерів ВМС США.

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