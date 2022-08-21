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До Литви прибув один із найбільших військових кораблів США з метою демонстрації солідарності та єдності союзників щодо НАТО. ВIДЕО

До Литви прибув американський десантний корабель USS Kearsarge, який є командним кораблем 22-го експедиційного загону морської піхоти США.

Про це повідомляють Військово-морські сили Литви на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Корабель зайшов у порт Клайпеди 20 серпня. Це найбільший корабель, який коли-небудь заходив до Литви.

Посольство США у Литві повідомило, що американський корабель прибув для демонстрації солідарності та єдності союзників щодо НАТО.

Довжина корабля USS Kearsarge становить 257,3 м, ширина 60,1 м. Екіпаж корабля налічує понад 2 тис. осіб, але одночасно на борту перебуває до 1,5 тис. осіб.

Корабель спроєктований так, щоб на ньому можна було розмістити десантні кораблі з повітряною подушкою для швидкого переміщення військ та штурмовики AV-8B Harrier для безпосередньої авіаційної підтримки.

Крім того, цей корабель може нести до 26 гелікоптерів ВМС США.

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Автор: 

корабель (1618) Литва (2467) США (23607)


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Топ коментарі
+27
Скоро такий в Український Крим прийде ...
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21.08.2022 11:34 Відповісти
+26
Десь розірвався пукан Соловьева та Скабєвой
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21.08.2022 11:35 Відповісти
+25
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21.08.2022 11:41 Відповісти
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Скоро такий в Український Крим прийде ...
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21.08.2022 11:34 Відповісти
Десь розірвався пукан Соловьева та Скабєвой
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21.08.2022 11:35 Відповісти
А так себе гуляю и слушу странные звуки с севера и думаю а шо такое? А это пердаки у кацапов рвуться.
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21.08.2022 11:40 Відповісти
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21.08.2022 11:41 Відповісти
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21.08.2022 12:09 Відповісти
Один такий "пароплавчик" може збільшити врожай ватного навозу по всій п*дерації на 1000 відсотків за добу...
При чому - срати будуть і сракою, і ротом...))))
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21.08.2022 11:45 Відповісти
257,3 метра сплошной русофобии)
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21.08.2022 12:08 Відповісти
Компьютерная графика!

У больших кораблей
Валит дым из всех щелей!

А у этого, что - Евро-5?
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21.08.2022 12:09 Відповісти
Не згадуй "Адміралку Кузю" і не порівнюй
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21.08.2022 15:32 Відповісти
Мабуть прибув не з пустими руками.
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21.08.2022 12:09 Відповісти
ох жешь щас пуканы у кацапов повзрываются
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21.08.2022 12:23 Відповісти
Ленд ліз прибув. А скільки там можна сховати смаколиків для ручні...
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21.08.2022 12:24 Відповісти
Може мене й хтось поправить,але я бачу букву З із нашого алфавіту.Вони Україні Z, а ми кацапам, поки що, почнем з адекватної букви.Могли б і в Чорне море якусь-неякусь, букву прислати.Чи хоча б двигун на якомусь авіаносці б запустили?
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21.08.2022 12:28 Відповісти
На его фоне московитские десантные посудины
выглядят как мелкие сейнеры.
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21.08.2022 12:30 Відповісти
А дуже хочеться якось прокинутись та прочитати таке:
Авіаносна ударна група 6-го флоту США пройшла пройшла протоку Босфор та увійшла у Чорне море.
До складу цієї ударної групи входять як флагман атомний авіаносець Dwight D. Eisenhower, ракетний крейсер типу Ticonderoga USS Monterey (CG 61), чотири есмінці типу Arley Burke - USS Mitscher (DDG 57), USS Laboon (DDG 58), USS Mahan (DDG 72) та USS Thomas Hudner (DDG 116).
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21.08.2022 13:10 Відповісти
Ім не потрібно навіть заходити до Чорного моря для ефективного удару по кацапах. Достатньо і Середземного.
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21.08.2022 13:59 Відповісти
Це так, але для певності нехай би зайшли.
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21.08.2022 17:58 Відповісти
Молодці.Кораблю сім футів під кілєм.
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21.08.2022 13:46 Відповісти
як добре украплений берег в порту
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21.08.2022 14:22 Відповісти
 
 