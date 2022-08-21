До Литви прибув один із найбільших військових кораблів США з метою демонстрації солідарності та єдності союзників щодо НАТО. ВIДЕО
До Литви прибув американський десантний корабель USS Kearsarge, який є командним кораблем 22-го експедиційного загону морської піхоти США.
Про це повідомляють Військово-морські сили Литви на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Корабель зайшов у порт Клайпеди 20 серпня. Це найбільший корабель, який коли-небудь заходив до Литви.
Посольство США у Литві повідомило, що американський корабель прибув для демонстрації солідарності та єдності союзників щодо НАТО.
Довжина корабля USS Kearsarge становить 257,3 м, ширина 60,1 м. Екіпаж корабля налічує понад 2 тис. осіб, але одночасно на борту перебуває до 1,5 тис. осіб.
Корабель спроєктований так, щоб на ньому можна було розмістити десантні кораблі з повітряною подушкою для швидкого переміщення військ та штурмовики AV-8B Harrier для безпосередньої авіаційної підтримки.
Крім того, цей корабель може нести до 26 гелікоптерів ВМС США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
При чому - срати будуть і сракою, і ротом...))))
У больших кораблей
Валит дым из всех щелей!
А у этого, что - Евро-5?
выглядят как мелкие сейнеры.
Авіаносна ударна група 6-го флоту США пройшла пройшла протоку Босфор та увійшла у Чорне море.
До складу цієї ударної групи входять як флагман атомний авіаносець Dwight D. Eisenhower, ракетний крейсер типу Ticonderoga USS Monterey (CG 61), чотири есмінці типу Arley Burke - USS Mitscher (DDG 57), USS Laboon (DDG 58), USS Mahan (DDG 72) та USS Thomas Hudner (DDG 116).