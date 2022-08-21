Вагітна медикиня з Рівненщини Мар’яна Мамонова декілька місяців перебуває у полоні в Оленівці. ВIДЕО

Вагітна медикиня з Рівненщини декілька місяців перебуває у російському полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Рівне 1".

"Вагітна медикиня з Рівненщини ось уже декілька місяців перебуває у полоні. Російські окупанти захопили 30-річну Мар'яну Мамонову, яка родом із Млинова. Жінка перебуває на 7-му місяці вагітності, чотири з яких провела у полоні", - йдеться у сюжеті.

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Батьки дівчини стверджують, що зверталися до влади з проханням посприяти визволенню Мар'яни, втім, відповіді не отримали.

"Кажуть, чекайте. Дій ніяких немає, питання не вирішено",- розповідає батько, акцентуючи увагу, що часу на чекання у Мар'яни вже практично не лишилось, адже їй скоро народжувати.