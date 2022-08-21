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Вагітна медикиня з Рівненщини Мар’яна Мамонова декілька місяців перебуває у полоні в Оленівці. ВIДЕО

Вагітна медикиня з Рівненщини декілька місяців перебуває у російському полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Рівне 1".

"Вагітна медикиня з Рівненщини ось уже декілька місяців перебуває у полоні. Російські окупанти захопили 30-річну Мар'яну Мамонову, яка родом із Млинова. Жінка перебуває на 7-му місяці вагітності, чотири з яких провела у полоні", - йдеться у сюжеті.

Шокуючу історію, яка потребує розголосу, дивіться у сюжеті.

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Батьки дівчини стверджують, що зверталися до влади з проханням посприяти визволенню Мар'яни, втім, відповіді не отримали.

"Кажуть, чекайте. Дій ніяких немає, питання не вирішено",- розповідає батько, акцентуючи увагу, що часу на чекання у Мар'яни вже практично не лишилось, адже їй скоро народжувати. 

Автор: 

полон (1603) полонені (2314) Рівненська область (1199)


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Топ коментарі
+26
Зелений зрадник здав у полон і забув. Позбавився зайвих свідків свого гівнокомандування.
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21.08.2022 12:23 Відповісти
+19
Наказ про здачу Азовсталі президент оголосив швидко і з бравадою, а от визволити полонених всі кивають один на одного, що президент, що ООН, що Червоний Хрест. Хіба це їх рідні в полоні, над якими щоденно знущаються.
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21.08.2022 12:36 Відповісти
+18
Та хочаб нн мовчати.Багато ви за неї чули?Президент особисто за неї хоч раз згадав?
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21.08.2022 12:45 Відповісти
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Зелений зрадник здав у полон і забув. Позбавився зайвих свідків свого гівнокомандування.
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21.08.2022 12:23 Відповісти
А які у тебе пропозиції, як її звільнити з полону? Може ти просто бабло відробляєш?.
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21.08.2022 12:36 Відповісти
Та хочаб нн мовчати.Багато ви за неї чули?Президент особисто за неї хоч раз згадав?
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21.08.2022 12:45 Відповісти
А він має кожну фамілію полоненого зачитувати? Цим займаються призначені люди, вони можуть вам подобатися а можуть не подобатися. Я ще раз запитую які пропозиції? Як визволити її з полону? Хоча я і так розумію що це просто сраний сектант сивого, він просто срає в коментах і все.
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21.08.2022 14:03 Відповісти
Може преЗЕдент бодай браслетики з іменами носить?
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21.08.2022 14:48 Відповісти
Ось це і все на що ви здатні?. Тобто ви звинувачуєте когось у бездіяльності, а потім замість пропозицій кидаєте тупі фразочки. У вас проблеми з головою, може на порохоботів ці фрази і діють. Нормальні люди бачать що це все просто фанатизм від сивого, жодного конструктива тут немає.
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21.08.2022 15:05 Відповісти
Юра Димида ,
А в вас які «конструктиви»? Чому в коментарях тоді щось відповідаєте? Звинувачувати в бездіяльності нікого неможна,так????? Ну так батьки цієї дівчини тоді повинні сидіти та мовчати??? Відео для того і було зроблено щоб нагадати про дівчину та дати розголос про неї та про БЕЗДІЯЛЬНІСТь ВЛАДИ.
Щось конструктиву не чутно не від вас не від влади.
Ви на кого працюєте? На Єрмака? Щякщо хтось критикує Зеленського то то є порохобот... ну так звісно.
Єрмак Зеленський Верещук,ГЕЙ ! АГОВ! звільніть вагітну дівчину з полону !!!
Це як ? Конструктивна пропозиція?? Або я теж порохобот?
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21.08.2022 15:31 Відповісти
Батьків дівчини я розумію, вони хочуть що вона повернулась як найшвидше. А порохоботи та зрадойоби в коментах мене дратують. Працюю я на себе. Ви вважаєте констуктивом: "Зелений зрадник здав у полон і забув. Позбавився зайвих свідків свого гівнокомандування". Я нормально запитався які є пропозиції. Якщо є критика це означає що можна зробити по іншому або краще. Тому я ще раз запитую, як звільнити її з полону негайно? Мені дасть хтось відповідь чи лише напише нонсенс.
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21.08.2022 15:46 Відповісти
Тиша, як я і думав
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21.08.2022 16:27 Відповісти
Щоб тобі так було
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21.08.2022 17:22 Відповісти
Щоб було що? Тиша? Може ти мені відповіси? Які пропозиції?
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21.08.2022 17:40 Відповісти
Ти відео дивився уважно ?Чи вам дибілам шоколадним аби звинуватити Зелю ? Коли ви вже зрозумієте , що всяким срачом ви граєте на руку кацапам ?
Вона попала в полон 4 КВІТНЯ! Разом з частиною морпіхів !Азовці ще більше місяця трималися в "Азовсталі"! Календаря купи !
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21.08.2022 13:25 Відповісти
Це дегенерати, вони досі слиною бризкають бо виграв Зеленський. Це називається демократія, обирає більшість. Ці сектанти нагадають ватанів на виборах коли виграв Ющенко, вони тоді теж казали: ето не мой презідєнт. Довбані клоуни.
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21.08.2022 14:01 Відповісти
Yuriy mykytas,
Ну так батьки цієї дівчини тоді повинні сидіти та мовчати??? Вони теж шоколадні дебіли.
Вони теж грають на руку ворогу??
Відео для того і було зроблено щоб нагадати про дівчину та дати розголос про неї та про БЕЗДІЯЛЬНІСТь ВЛАДИ.
Ви на кого працюєте? На Єрмака? Якщо хтось критикує Зеленського то то є порохобот...або шоколадний добилися , ну так звісно.
Єрмак Зеленський Верещук,ГЕЙ ! АГОВ! звільніть вагітну дівчину з полону !!!
Це як ? Конструктивна пропозиція?? Або я теж порохобот та шоколадний дибилка ? Ну так , ви батькам дівчини теж напишіть,нехай продовжують мовчки сидіти та чекати на доньку та не звинувачуєть Зеленського . Бо найголовніше тут репутація Зеленського а не життя дівчини з дитиною .
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21.08.2022 15:37 Відповісти
Не має чого сказати на мої запитання ботяра?
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21.08.2022 14:24 Відповісти
Ми маємо справу не з людьми (вони біороботи чи зомбі, кому як ближче) а з суцільним ZVO…
Не першу сотню років, самі ще не збулися совкового яду, а маючи щюрів в ОПУ біди нам винести ще немало… Мужаймося та закаляймося!
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21.08.2022 12:24 Відповісти
А почему молчит ублюдочная кремлевская консерва Верещучка ?
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21.08.2022 12:24 Відповісти
Наказ про здачу Азовсталі президент оголосив швидко і з бравадою, а от визволити полонених всі кивають один на одного, що президент, що ООН, що Червоний Хрест. Хіба це їх рідні в полоні, над якими щоденно знущаються.
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21.08.2022 12:36 Відповісти
"Азовці" ваЗЕліну наче кістка в горлі. Ось він їх і спекався таким чином, і ще й ніти турботу проявив. Мудакзелений!
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21.08.2022 12:53 Відповісти
Вначале говорилось что всех кроме Азова сразу отпустят

Что для этого они и сдаются чтобы других спасти

Медиков и пограничников которые там были

И тут значит обман был
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21.08.2022 12:52 Відповісти
За 4 месяца не решить вопрос о беременной женщине в плену и не поддерживать связь с родственниками? Да вас не судить,вас на куски рвать надо безпринципное стадо.
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21.08.2022 12:59 Відповісти
я все розумію,реформа правопису і т.д. Але може вільні медіа перестануть вживати ці вживати слова типу медикиня чи членкиня.Люди,хто в здоровому розумі буде вживати такі слова в повсякденній мові.Я сам україномовний і ходив у школу в 90-их,і подібні слова-виродки викликають в мене майже лють.А якщо людина російськомовна,то взагалі нема мови ,щоб вона такі слова вживала.Нащо плодити такі мертвонароджені шматки лексики,якими ніхто не буде користуватися.
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21.08.2022 13:30 Відповісти
та ту реформу провели ті, кому хотілося виставити українську мову на сміх. І вони це зробили, це дурня, там, де треба фемінітив - він виникає сам і є приємним є українським словом. А так, як зробили, це штучно створені слова, і це дуже сильно помітно що штучно. Не розумію для чого, ми ж не русскіє, щоб мусили свою мову видумувати. Пані медик, Пані Лікар (Лікарка). А медикиня, так само звучить як медичка.
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21.08.2022 22:01 Відповісти
 
 