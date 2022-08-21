Вагітна медикиня з Рівненщини Мар’яна Мамонова декілька місяців перебуває у полоні в Оленівці. ВIДЕО
Вагітна медикиня з Рівненщини декілька місяців перебуває у російському полоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Рівне 1".
"Вагітна медикиня з Рівненщини ось уже декілька місяців перебуває у полоні. Російські окупанти захопили 30-річну Мар'яну Мамонову, яка родом із Млинова. Жінка перебуває на 7-му місяці вагітності, чотири з яких провела у полоні", - йдеться у сюжеті.
Шокуючу історію, яка потребує розголосу, дивіться у сюжеті.
Батьки дівчини стверджують, що зверталися до влади з проханням посприяти визволенню Мар'яни, втім, відповіді не отримали.
"Кажуть, чекайте. Дій ніяких немає, питання не вирішено",- розповідає батько, акцентуючи увагу, що часу на чекання у Мар'яни вже практично не лишилось, адже їй скоро народжувати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А в вас які «конструктиви»? Чому в коментарях тоді щось відповідаєте? Звинувачувати в бездіяльності нікого неможна,так????? Ну так батьки цієї дівчини тоді повинні сидіти та мовчати??? Відео для того і було зроблено щоб нагадати про дівчину та дати розголос про неї та про БЕЗДІЯЛЬНІСТь ВЛАДИ.
Щось конструктиву не чутно не від вас не від влади.
Ви на кого працюєте? На Єрмака? Щякщо хтось критикує Зеленського то то є порохобот... ну так звісно.
Єрмак Зеленський Верещук,ГЕЙ ! АГОВ! звільніть вагітну дівчину з полону !!!
Це як ? Конструктивна пропозиція?? Або я теж порохобот?
Вона попала в полон 4 КВІТНЯ! Разом з частиною морпіхів !Азовці ще більше місяця трималися в "Азовсталі"! Календаря купи !
Ну так батьки цієї дівчини тоді повинні сидіти та мовчати??? Вони теж шоколадні дебіли.
Вони теж грають на руку ворогу??
Відео для того і було зроблено щоб нагадати про дівчину та дати розголос про неї та про БЕЗДІЯЛЬНІСТь ВЛАДИ.
Ви на кого працюєте? На Єрмака? Якщо хтось критикує Зеленського то то є порохобот...або шоколадний добилися , ну так звісно.
Єрмак Зеленський Верещук,ГЕЙ ! АГОВ! звільніть вагітну дівчину з полону !!!
Це як ? Конструктивна пропозиція?? Або я теж порохобот та шоколадний дибилка ? Ну так , ви батькам дівчини теж напишіть,нехай продовжують мовчки сидіти та чекати на доньку та не звинувачуєть Зеленського . Бо найголовніше тут репутація Зеленського а не життя дівчини з дитиною .
Не першу сотню років, самі ще не збулися совкового яду, а маючи щюрів в ОПУ біди нам винести ще немало… Мужаймося та закаляймося!
Что для этого они и сдаются чтобы других спасти
Медиков и пограничников которые там были
И тут значит обман был