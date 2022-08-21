"Мы уже все, у нас люди сдаются. Тут реально задница": російський військовий розповідає про масову відмову солдатів, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російські військові масово відмовляються воювати в Україні.

У опублікованному ГУР перехопленні російський військовий розповідає про масову відмову солдатів та впевнений, що їх скоро виведуть, передає Цензор.НЕТ.

"Мы уже все, у нас люди сдаются. У нас уже столько людей в отказ пошло. У нас в ближайшее время наступление должно было быть, а людей не хватает, потому что все в отказ пошли. Ну, тут реально задница", - скаржиться російський окупант.

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