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"Мы уже все, у нас люди сдаются. Тут реально задница": російський військовий розповідає про масову відмову солдатів, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російські військові масово відмовляються воювати в Україні.

У опублікованному ГУР перехопленні російський військовий розповідає про масову відмову солдатів та впевнений, що їх скоро виведуть, передає Цензор.НЕТ.

"Мы уже все, у нас люди сдаются. У нас уже столько людей в отказ пошло. У нас в ближайшее время наступление должно было быть, а людей не хватает, потому что все в отказ пошли. Ну, тут реально задница", - скаржиться російський окупант.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Нижньогородській області Росії з липня не можуть сформувати танковий батальйон, грошова допомога не мотивує росіян йти на війну, - ГУР

Автор: 

армія рф (18036) розвідка (3894) перехоплення (356)


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Топ коментарі
+32
Для кого ви це все публікуєте ? На кого ви розраховуєте ?
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21.08.2022 16:55 Відповісти
+27
Нафіга розхолоджувати людей такими повідомленнями? Типу; вони не боєздатні. Візьмемо їх ледь не голими руками. Це з опери ;" Вони на нас не нападуть". Рашківська армія велика і боєздатна. Чи не їхні ракети і снаряди прилітають на нащі міста і села? То ж треба реально дивитись на речі. Боротьба буде жорстока і буде тривати довго. І не треба дешевих мансів типу через два тижні наступ на півдні. Звільнемо Херсон. Де він, цей наступ. Люди все бачать і розуміють. Не треба їх по клоунськи дурити.
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21.08.2022 17:01 Відповісти
+24
Это все единичные случаи, кацапы продолжают наступать, да менее активно, но продолжают
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21.08.2022 16:59 Відповісти
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Для кого ви це все публікуєте ? На кого ви розраховуєте ?
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21.08.2022 16:55 Відповісти
Это все единичные случаи, кацапы продолжают наступать, да менее активно, но продолжают
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21.08.2022 16:59 Відповісти
Всрались вже кацапи. Просування майже немає. А буде ще гірше.
Й де там вони "наступили" рюззькаГаварящій? Під Київом, Черніговом, Сумами, Житомиром, Харковом багато наступили? Тільки Херсон захопили й Маріуполь й то з провини зрадників у владі.
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21.08.2022 17:09 Відповісти
На Юге есть. Американцы держат войну на контроле, дают на столько вооржунеия что бы держались, но не дают сколько нужно для победы. Это крайне цинично
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21.08.2022 17:10 Відповісти
это да, американцы, конечно, сволочи. Причем циничные. Как только видят, что мы готовы наступать, так сразу притормаживают с поставками вооружения. Вот и сегодня уже день к концу, а они ні пари з вуст. Суки просто.
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21.08.2022 17:55 Відповісти
Шото Дима не отвечает. Видно смена закончилась. Новичков длинными сменами не нагружают, шоб преждевременно не выгорали.
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21.08.2022 19:19 Відповісти
Не пі @ дякай , кацапе , про те скільки нам США І чого надає 😠
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21.08.2022 20:58 Відповісти
І я такої думки. На кого це розраховано? Ось що означає вибір не армії, а відосів? А хто ж тоді наступає на півдні, на Донбасі і під Харковим? Хто вбиває наших найкращих? Навіщи брехати і розхаладжувати людей, вони вже один раз сходили на шашлики? Ворог сильний, його багато, у нього більше зброї і він лізе і лізе і потрібно гогтуватися до запеклих боїв, а не прийому полонених.
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21.08.2022 17:26 Відповісти
а что - наши люди расхолодились? решили что война закончилась?
вы откуда вещаете, я извиняюсь. Из какой страны? потому что в Украине в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областях - обстрелы. В Киеве по 3-4 раза в день тревоги.
Или вы считаете что украинцы вот щас наслушаются как орки боятся воевать и что? ну вот о чем ВЫ вещаете - ЧТО? мы решим что уже всех победили?
нет.
Трезвомыслящие украинцы понимают и помнят, как это было - когда орки РЕАЛЬНО наступали.
А сейчас у них наступление остановилось. И все опубликованные аудио дают понимание - почему.
а то что наших убивают на войне- как бы да. Мы в курсе. Это же НАШИХ близких убивают. Но это вообще не то же самое чем март или даже май месяц.
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21.08.2022 17:44 Відповісти
шановна пані Ольга. Я пишу із міста Миколаєва. Я Вам спочатку пораджу все-таки поважати нашу країну і вивчити її мову, невже це так складно, чи "какая разница"? - це по-перше. А по-друге, я знаю про що пишу. Кожного дня Миколаїв під обстрілом і кожного дня і кожної ночі під Миколаївом з боку Снігурівки Миколаївської області ворог лізе, як саранча. Досить народу брехати, ворога стає все більше і більше і вони навіть і не думають зупинятися. Я ще раз прошу представників влади, не брехати і не розхаджувати, не заспокоювати народ, а готувати до супротиву, бо ніхто там не втікає, а навпаки, в бік Херсону, Запоріжжя йдуть все нові і нові колони ворожого війська. Потрібно сплотитися і не боятися їх навали. В Миколаєві, Вознесенську і Баштанці ворог вже вигріб і вигребе в ці дні. На фронті дуже важко і дуже неспокійно. Краще мовчимо, допомагаємо армії. Слава Богу і Збройним Силам України. А "відосикові" і "перехоплювачі" війська мають займаються іншою справою. До речі, а де наші "Азовці"? Хтось давав гарантії контрольованої евакуації?
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21.08.2022 19:08 Відповісти
Лаптєногоє, тобі туди - .
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21.08.2022 19:58 Відповісти
О! Как сразу кремлеботики засветились Еще надо было в конце добавить "слава рашшии"
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21.08.2022 22:40 Відповісти
Крымчане, мы за вас беспокоится, вот уже на карте тревог терририя Крыма светится голубым цветом, а не серым.
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21.08.2022 17:00 Відповісти
Нафіга розхолоджувати людей такими повідомленнями? Типу; вони не боєздатні. Візьмемо їх ледь не голими руками. Це з опери ;" Вони на нас не нападуть". Рашківська армія велика і боєздатна. Чи не їхні ракети і снаряди прилітають на нащі міста і села? То ж треба реально дивитись на речі. Боротьба буде жорстока і буде тривати довго. І не треба дешевих мансів типу через два тижні наступ на півдні. Звільнемо Херсон. Де він, цей наступ. Люди все бачать і розуміють. Не треба їх по клоунськи дурити.
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21.08.2022 17:01 Відповісти
наверное это рассчитано на наших военных - они это послушают и встанут в полный рост из окопов и пойдут освобождать близлежащие села голыми руками.
Вот ты чем думал когда писал свой комментарий? расхолодимся? каким образом?
нет, эти аудио просто показывают что наши ребята не зря на фронте. Не просто сидят в окопах под обстрелами.
И кроме аудио я вижу еще карты обстрелов -сколько их было в мае июне и сколько их сейчас. Разница в РАЗЫ, раз так в 10.
или что ты хочешь сказать -все пипец спасайся кто может? или что?

блин ольгинцы как всегда рссчитывают что их читают очень глупые люди чи шо.
хотя судя под лайкам под их всепропальскими высерами... может и да.
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21.08.2022 17:46 Відповісти
пані Ольга пише, що обстріли збільшилися в десять раз, то хто ж тоді пуляє, якщо ворог втікає з фронту? Логіка працює? Особисто я не призиваю, щоб всі спасалися як могли, а ще раз застерігаю - не потрібно дурити людей, вже один раз сходили на шашлики. Ворог дуже сильний і небезпечний і потрібно готуватися до його зустрічі зі зброєю в руках. Це якраз ольгінці створюють благополучну картинку, а я закликаю людей допомагати військовим, бо вони під постійним артилерійським тиском. Ворог не шкодує снарядів і мін, а ми їх не робили, все вклали в асфальт і запевняли, а точніше брехали, що все під контролем. Що "русский народ" не пуйло і з нами воювати не буде. А ще одна мадам закликала нікуди не втікати, сидіти по своїх домівках, що російські терористи не будуть чіпати цивільних. І ця мадам вибрана депутатом від Бучі, Ірпіня, тих міст, які найбільше потерпіли від катування ворога.
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21.08.2022 19:16 Відповісти
Облиште. Це один зі свіжостворених ботів, що досі чомусь не деактивований. Спамте цю погань, щоб зкріпами не смерділо.
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21.08.2022 20:01 Відповісти
Навiщо Ви витрачаЭте свiй час на цю подоляцьку манду з руцькагАварящей щелепой? Вона понятия не маЭ про що пише, зате досить в курсi, як всi цi райдужнi "аудiперехоплення" монтуються..й на яких примiтивних iдiотiв вони розрахованi..
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21.08.2022 20:06 Відповісти
Почему вы считаете кацапов людьми?
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21.08.2022 17:58 Відповісти
Така хня шо даже стіральниє машинки уже не греют. Хочєт ванюша домой (
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21.08.2022 17:01 Відповісти
Орчіха расстроєна-хочєт жугулі...
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21.08.2022 17:03 Відповісти
у вас кацапів завжди і все це не просто задніца,ваше життя і ваша країна це і є велика задніца..просто здохніть
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21.08.2022 17:08 Відповісти
Не все так райдужно, як співають у Буданова.

@Lugan4anin

2 год

Генштаб повідомляє, що русня зайшла на околиці Благодатного (це напрям Чернобаївки та Херсону), тобто вони намагаються нас відкинути від Херсону максимально далеко, вся та десантурська шляпа, що вони нагоняли на цей напрямок здається пішла у наступ.
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21.08.2022 17:09 Відповісти
Ну звичайно. Тупе сидіння місяцями у захисті завершуєтся наступом кацапів.
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21.08.2022 17:11 Відповісти
Не просто зайшли, а ще вчора його взяли
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21.08.2022 17:42 Відповісти
Что полностью заняли и генштаб нам врёт о частичном успехе?
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21.08.2022 18:07 Відповісти
Сьогодні була новина про черговий удар по Чорнобаївці - це по тим, хто щойно туди зайшов?
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21.08.2022 17:45 Відповісти
Читати навчиться.

"русня зайшла на околиці Благодатного"
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21.08.2022 17:51 Відповісти
Благодатне це напрям Чорнобаївки та Херсону, тому й я пов'язав ці події. Читати вмію, але за пораду дякую.
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21.08.2022 19:27 Відповісти
ні, це не те Благодатне. зі сторони Снігурівки є ще Благодатне. то про нього мова.
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21.08.2022 19:49 Відповісти
Та я ж Генштаб процитував, зовсім заплутався.
Ну та ладно. - зрозумів, що орки вийшли на околицю села у Миколаївській області, але бої ще тривають, поки не закріпились.
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21.08.2022 21:10 Відповісти
ого, за месяц целое село. Вот-вот возьмут. Наверное.
но это не точно.
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21.08.2022 17:47 Відповісти
Щодня Україна ховає своїх воїнів. Тому не потрібно тотальної брехні "ворог деморалізований і здається".
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21.08.2022 17:50 Відповісти
это да. Даже наоборот - боевой дух у них на подъёме, особенно среди бурятов и тувинцев. Ну, и мобики, конечно, тоже духовитыми стали.
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21.08.2022 18:02 Відповісти
Потрібна правда, а не брехня із перебільшеннями в той чи інший бік про моральний стан ворога.
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21.08.2022 18:18 Відповісти
это да, тут ГУР с этой записью, конечно перегнул. Как бы даже пару наших батальонов на нуле, прослушав такое, не начали покидать позиции.
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21.08.2022 19:24 Відповісти
То хаи виходят -- просто ім тре показати дорогу назад
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21.08.2022 17:09 Відповісти
Ну звісно, це мабуть про 15тис.'нехотящих' кацапів на правобережжі?? Так не хочуть, що наступають і наступають! Який ппц ганебний це гур!
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21.08.2022 17:11 Відповісти
Ну шо там наступающие николаев уже взяли?
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21.08.2022 22:43 Відповісти
массово здаються і массово відмовляються.
На півдні Збройні сили України відбили ворожий штурм в районі населеного пункту Потьомкіне. Джерело:
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21.08.2022 17:13 Відповісти
от вже пів року.. массово здаються ,массово відмовляються..массово деморалізовані
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21.08.2022 17:15 Відповісти
да, и за этот месяц они взяли ничего три раза.
или что? они уже взяли Бахмут, Пески, Запорожье, Николаев, Харьков?
что они взяли после Лисичанска, из которого наши сами вышли.
назови.
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21.08.2022 17:49 Відповісти
Тэс углегорскую (а это можно считать серьёзным успехом)и 5-6 сёл только на том направлении
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21.08.2022 18:09 Відповісти
Ми як студенти: вивчили на 3, отримали 4 і незадоволені, чому не 5. Ще не так давно боялися, чи встоїть Київ та Миколаїв, і чекали десанту на Одесу.
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21.08.2022 18:31 Відповісти
ми так массово ходили до однієї курви в селі..поки вона нас не нагородила тріпером
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21.08.2022 17:18 Відповісти
Так можна поздоровити?
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21.08.2022 17:50 Відповісти
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21.08.2022 17:57 Відповісти
Оптом лікуватися дешевше було? Чи жінка за свій рахунок вилікувала?
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21.08.2022 19:21 Відповісти
І досі "баєвікі"?! Добре промили пі**ру мізки.
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21.08.2022 18:00 Відповісти
Якщо у кацапів все так як у цих "пісюльках Буданова", тоді не розумію, чому ми ще не на кордонах 91-року. Дермак не дозволяє чи ще якась причина?
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21.08.2022 18:07 Відповісти
А мені сподобалося це перехоплення. Прямо порадувало). "Абонент недоступен, русский фашист, иди нах**". це супер)

думаю, скоро вже вони захлинуться, сволота.
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21.08.2022 18:15 Відповісти
Маю велику надію,що цей кацапчик повернеться нарасіюшку в полієтиленовому мішечку. Якщо взагалі повернеться...
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21.08.2022 19:08 Відповісти
Аудио записи-это для лохов.
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21.08.2022 19:34 Відповісти
Это да, они для кацапов, забредающих через vpn на Цензор. Их от этого на британский крест рвёт. Правда, после этого оно немного перестают быть лохами, потому что у них пропадает охота призываться.
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21.08.2022 19:50 Відповісти
Можливо це дезінформація, орки наступають, важкі бої продовжуються.
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21.08.2022 20:05 Відповісти
Если не будет помощи Пескам, потеряем.
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21.08.2022 20:06 Відповісти
А за что умирать? За рейтинг путина?
"Путин уже 4 раза решал свои электоральные проблемы с помощью войн". Ходорковский.
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21.08.2022 20:54 Відповісти
Сколько же тут кремлеботов Прям светятся как новогодняя елка
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21.08.2022 23:05 Відповісти
 
 