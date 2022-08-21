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Новини Відео Війна
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Це не війна народу Росії тільки у разі, якщо він її зречеться, тому що зараз мовчання є підтримкою агресії, - президент Естонії Каріс. ВIДЕО

Президент Естонії Алер Каріс під час промови до річниці незалежності країни, 20 серпня, нагадав про події 31-річної давнини та закликав співвітчизників не жити радянським минулим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Я не хотів би говорити сьогодні про війну, але про це було б нечесно. Як було б нечесно не спитати, чию війну веде Росія. Це питання принципове. Через два дні після вторгнення російської армії до України, 26 лютого, виступаючи на народному мітингу на площі Свободи у Таллінні, я сказав, що це не війна народу Росії проти України та українців, це війна президента Путіна. Я й зараз так вважаю. Але з істотним доповненням - це не війна народу Росії у разі, якщо народ зречеться цієї війни. Тому що зараз і мовчання є підтримкою війни", - переконаний Каріс.

Він підкреслив, що якби жителі РФ не мовчали, "війна закінчилася б швидко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Замороження" війни в Україні тільки відтермінує її, - президент Естонії Каріс

"Ми бачили це приблизно 35 років тому, коли народи Естонії, Латвії та Литви більше не стали мовчати і наша відкрита рішучість стала одним із поштовхів, що зруйнували залізну завісу імперії. Виник яскравий момент справедливості та надії для багатьох народів, у яких у XX столітті відібрали незалежність і свободу. Ми стали вільними. Але не всі ці народи сьогодні є вільними. З сумом і подивом дивлюся на те, як нинішні керівники Росії та Білорусі відкинули волелюбні ідеї тридцятирічної давнини і демонструють нам найтемніший бік Радянського Союзу як імперії зла. Україна залишилася вірною ідеалам демократії. Саме за це українці сьогодні платять страшну ціну, захищаючи свою країну від російської агресії", - вказав президент Естонії.

Він наголосив, що агресору треба протистояти, а мовчання - найгірший вибір.

Каріс завірив у продовженні допомоги Україні, а також вказав, що туристичні візи для росіян "не є природною необхідністю", водночас Європа не відмовиться від допомоги тим, хто її потребує.

Також читайте: У День незалежності Естонії прем’єр Каллас закликала світ допомагати Україні, що бореться за свободу та демократію

Автор: 

росія (66461) Естонія (1657) Алар Каріс (69)


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Топ коментарі
+15
Чого мовчання? Рашисти повністю (90%) підтримують агресію !
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21.08.2022 18:13 Відповісти
+10
Бажання кацапів вбивати нас перевищує навіть бажання хутіна.
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21.08.2022 18:18 Відповісти
+7
ніколи вини не зречуться- це орда скажених псів яку треба знищити и
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21.08.2022 18:16 Відповісти
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Чого мовчання? Рашисти повністю (90%) підтримують агресію !
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21.08.2022 18:13 Відповісти
Шо, знову здорово про хароших рускіх?
Хароші рускі - 200-ті рускі.
Президенту Естонії варто було б не обманювати себе і електорат.
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21.08.2022 18:13 Відповісти
ніколи вини не зречуться- це орда скажених псів яку треба знищити и
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21.08.2022 18:16 Відповісти
Бажання кацапів вбивати нас перевищує навіть бажання хутіна.
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21.08.2022 18:18 Відповісти
Ось як звучить голос москалів на євроньюс...
https://ru.euronews.com/2022/08/21/army-2022-comes-to-an-end https://ru.euronews.com/2022/08/21/army-2022-comes-to-an-end



Форум "Армия-2022" Выставку посетили и поддерживающие военные действия в Украине россияне.

"Думаю, мы победим и придем к тому, что мы отменим незаконно признанные решения Горбачева и вернемся к границам 1945 года. Только так, больше никак", - говорит продавец Сергей Красноперов.
"Я думаю, что наши всё-таки победят. Восстановится мир между Россией и Украиной, потому что мы всю жизнь были дружественными странами", - считает менеджер клининговой компании Надежда Йосан.
"Я считаю, что рано или поздно это всё... Всё равно необходимость в этом была. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца", - уверен IT-специалист Михаил Никитин.
https://ru.euronews.com/2022/08/21/army-2022-comes-to-an-end
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21.08.2022 18:23 Відповісти
Без говноедов дохлого Совка мазолейного ...будущего на рабZee нет...
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21.08.2022 18:35 Відповісти
Народ парашії по суті як велика куча лайна: зовні вона підсохла і тверда - це військові які оккупують, за ними йдуть більш м'якіші, бідні цивільні прошарки які можуть підсохнути, ще глибше вже освічені екскременти які не цураються щоб тверді сорти гівна окупували але виглядають як цивілізовані носії культури, а в центрі кремлівський криміналітет.
Народ парашиї це єдиний фекальний організм в якому є аналоги майже кожному соціальному прошарку цивілізованого світу (можуть і подискутувати і поспівати по телевізору), але є нюанс - рашисти хочуть обліпити собою інші ресурси, висмоктати їх, та перетворити на таке ж лайно як вони.
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21.08.2022 18:38 Відповісти
Почему Гитлер победил СССР? спрашивает деточка в садике...
Воспитателка...
Завтра папу маму бабушку дедушку сюда в садик на допрос...
Мала каже...
Мои предки не Шариковы и нечего мне командовать товаристч васпитатиль...СССР просрал войну...так мне сказал прадедушка...
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21.08.2022 18:41 Відповісти
Історія мокселя-це історія війн. Це не народ, це варвари, яких треба знищувати, бо спокою не буде ніде.
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21.08.2022 18:43 Відповісти
Пусть хорошие руZZкие кипят в хорошей смоле, а Путерастическая нечисть, в гудроне !
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21.08.2022 18:57 Відповісти
Вітання Естонії з Днем Відновленням Незалежності! Дяка за колосальну підтримку України у тяжкі часи.
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21.08.2022 19:47 Відповісти
Какое молчание?
Они с пеной у рта поддерживают войну в соцсетях.
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21.08.2022 20:49 Відповісти
Це точно.
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22.08.2022 01:28 Відповісти
 
 