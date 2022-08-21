Це не війна народу Росії тільки у разі, якщо він її зречеться, тому що зараз мовчання є підтримкою агресії, - президент Естонії Каріс. ВIДЕО
Президент Естонії Алер Каріс під час промови до річниці незалежності країни, 20 серпня, нагадав про події 31-річної давнини та закликав співвітчизників не жити радянським минулим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
"Я не хотів би говорити сьогодні про війну, але про це було б нечесно. Як було б нечесно не спитати, чию війну веде Росія. Це питання принципове. Через два дні після вторгнення російської армії до України, 26 лютого, виступаючи на народному мітингу на площі Свободи у Таллінні, я сказав, що це не війна народу Росії проти України та українців, це війна президента Путіна. Я й зараз так вважаю. Але з істотним доповненням - це не війна народу Росії у разі, якщо народ зречеться цієї війни. Тому що зараз і мовчання є підтримкою війни", - переконаний Каріс.
Він підкреслив, що якби жителі РФ не мовчали, "війна закінчилася б швидко".
"Ми бачили це приблизно 35 років тому, коли народи Естонії, Латвії та Литви більше не стали мовчати і наша відкрита рішучість стала одним із поштовхів, що зруйнували залізну завісу імперії. Виник яскравий момент справедливості та надії для багатьох народів, у яких у XX столітті відібрали незалежність і свободу. Ми стали вільними. Але не всі ці народи сьогодні є вільними. З сумом і подивом дивлюся на те, як нинішні керівники Росії та Білорусі відкинули волелюбні ідеї тридцятирічної давнини і демонструють нам найтемніший бік Радянського Союзу як імперії зла. Україна залишилася вірною ідеалам демократії. Саме за це українці сьогодні платять страшну ціну, захищаючи свою країну від російської агресії", - вказав президент Естонії.
Він наголосив, що агресору треба протистояти, а мовчання - найгірший вибір.
Каріс завірив у продовженні допомоги Україні, а також вказав, що туристичні візи для росіян "не є природною необхідністю", водночас Європа не відмовиться від допомоги тим, хто її потребує.
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Хароші рускі - 200-ті рускі.
Президенту Естонії варто було б не обманювати себе і електорат.
https://ru.euronews.com/2022/08/21/army-2022-comes-to-an-end https://ru.euronews.com/2022/08/21/army-2022-comes-to-an-end
Форум "Армия-2022" Выставку посетили и поддерживающие военные действия в Украине россияне.
"Думаю, мы победим и придем к тому, что мы отменим незаконно признанные решения Горбачева и вернемся к границам 1945 года. Только так, больше никак", - говорит продавец Сергей Красноперов.
"Я думаю, что наши всё-таки победят. Восстановится мир между Россией и Украиной, потому что мы всю жизнь были дружественными странами", - считает менеджер клининговой компании Надежда Йосан.
"Я считаю, что рано или поздно это всё... Всё равно необходимость в этом была. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца", - уверен IT-специалист Михаил Никитин.
https://ru.euronews.com/2022/08/21/army-2022-comes-to-an-end
Народ парашиї це єдиний фекальний організм в якому є аналоги майже кожному соціальному прошарку цивілізованого світу (можуть і подискутувати і поспівати по телевізору), але є нюанс - рашисти хочуть обліпити собою інші ресурси, висмоктати їх, та перетворити на таке ж лайно як вони.
Воспитателка...
Завтра папу маму бабушку дедушку сюда в садик на допрос...
Мала каже...
Мои предки не Шариковы и нечего мне командовать товаристч васпитатиль...СССР просрал войну...так мне сказал прадедушка...
Они с пеной у рта поддерживают войну в соцсетях.