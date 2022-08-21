Це не війна народу Росії тільки у разі, якщо він її зречеться, тому що зараз мовчання є підтримкою агресії, - президент Естонії Каріс. ВIДЕО

Президент Естонії Алер Каріс під час промови до річниці незалежності країни, 20 серпня, нагадав про події 31-річної давнини та закликав співвітчизників не жити радянським минулим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Я не хотів би говорити сьогодні про війну, але про це було б нечесно. Як було б нечесно не спитати, чию війну веде Росія. Це питання принципове. Через два дні після вторгнення російської армії до України, 26 лютого, виступаючи на народному мітингу на площі Свободи у Таллінні, я сказав, що це не війна народу Росії проти України та українців, це війна президента Путіна. Я й зараз так вважаю. Але з істотним доповненням - це не війна народу Росії у разі, якщо народ зречеться цієї війни. Тому що зараз і мовчання є підтримкою війни", - переконаний Каріс.

Він підкреслив, що якби жителі РФ не мовчали, "війна закінчилася б швидко".

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"Ми бачили це приблизно 35 років тому, коли народи Естонії, Латвії та Литви більше не стали мовчати і наша відкрита рішучість стала одним із поштовхів, що зруйнували залізну завісу імперії. Виник яскравий момент справедливості та надії для багатьох народів, у яких у XX столітті відібрали незалежність і свободу. Ми стали вільними. Але не всі ці народи сьогодні є вільними. З сумом і подивом дивлюся на те, як нинішні керівники Росії та Білорусі відкинули волелюбні ідеї тридцятирічної давнини і демонструють нам найтемніший бік Радянського Союзу як імперії зла. Україна залишилася вірною ідеалам демократії. Саме за це українці сьогодні платять страшну ціну, захищаючи свою країну від російської агресії", - вказав президент Естонії.

Він наголосив, що агресору треба протистояти, а мовчання - найгірший вибір.

Каріс завірив у продовженні допомоги Україні, а також вказав, що туристичні візи для росіян "не є природною необхідністю", водночас Європа не відмовиться від допомоги тим, хто її потребує.

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