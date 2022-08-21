В Україні створюють систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. ВIДЕО
Одне із євроінтеграційних зобов’язань України у рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом - запровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.
Зазначається, що Верховна Рада Україна у першому читання прийняла відповідний законопроєкт.
На лінію 112 зможуть звертатися за допомогою також люди, які не володіють державною мовою.
Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий розповів, що тепер, у разі ДТП, щоб звернутися до служб екстреної допомоги не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими, як 101, 102 чи 103 достатньо буде набрати єдиний номер 112.
Топ коментарі
+2 Дмитрий #517608
показати весь коментар21.08.2022 20:28 Відповісти Посилання
+2 Маск13
показати весь коментар21.08.2022 22:33 Відповісти Посилання
+1 Борис Дородный #318712
показати весь коментар21.08.2022 19:18 Відповісти Посилання
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