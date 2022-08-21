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В Україні створюють систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. ВIДЕО

Одне із євроінтеграційних зобов’язань України у рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом - запровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.

Зазначається, що Верховна Рада Україна у першому читання прийняла відповідний законопроєкт.

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На лінію 112 зможуть звертатися за допомогою також люди, які не володіють державною мовою.

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий розповів, що тепер, у разі ДТП, щоб звернутися до служб екстреної допомоги не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими, як 101, 102 чи 103 достатньо буде набрати єдиний номер 112.

Автор: 

євроінтеграція (506) МВС (3519) порятунок (120)


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Топ коментарі
+2
Потому что в ЕС единый номер именно 112
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21.08.2022 20:28 Відповісти
+2
якщо викликали швидку, нащо поліція приїздить ?

Або Ви про якийсь інший випадок пишете.
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21.08.2022 22:33 Відповісти
+1
Лет 20 мусолили 101--2--3 вводили. Ну слава Богу, догнали америкосов.
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21.08.2022 19:18 Відповісти
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Сегодня столько рашистских пропагандонов садились за руль собственного авто со сжавшимся очком:
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21.08.2022 19:16 Відповісти
Лет 20 мусолили 101--2--3 вводили. Ну слава Богу, догнали америкосов.
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21.08.2022 19:18 Відповісти
А чи не ліпше булоб взяти самий відомий й просто п*здец як розрекламований номер 911?
Чогось мені здається, американці не будуть проти...
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21.08.2022 19:34 Відповісти
Потому что в ЕС единый номер именно 112
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21.08.2022 20:28 Відповісти
стремно что не дозвонишься есть горький опыт со скорой звонишь на 103 отвечает Киев а находишься в Виннице а Вам плиз обращайтесь к семейному а время 14 часов и выходной а близкому человеку плохо от слова совсем а предлагают консультацию по телефону а дальше еще интересней звоню второй раз 17 часов а мне Вам же дал врач консультацию а мы не выезжаем на такие вызовы звоню в 23 часа наконец то согласились приехать только было уже поздно да и толку приехало
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21.08.2022 21:22 Відповісти
Буде воно, як в Штатах, скоріш за все. Викликаєш швидку, і крім неї поліція з пожежними прибувають, а потім рахунок за це все щастя до оплати виставляють. Так що дешевше на таксі в лікарню буде добратись. Все для людей, як завжди.
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21.08.2022 21:51 Відповісти
якщо викликали швидку, нащо поліція приїздить ?

Або Ви про якийсь інший випадок пишете.
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21.08.2022 22:33 Відповісти
написано як штатах дебіли копірувальники
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21.08.2022 23:02 Відповісти
Не мели дурниць
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22.08.2022 02:35 Відповісти
Это как канал 112 , на котором рабинович обесщал нам светлое будущее перед выборами
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21.08.2022 23:46 Відповісти
 
 