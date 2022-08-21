Організації-партнери "Українського свідка" проведуть акції до Дня Незалежності України за кордоном: проукраїнських активістів запрошують до участі. ВIДЕО
Організації-партнери "Українського свідка" (Ukrainian Witness) запрошують проукраїнських активістів долучитися до масштабних подій за межами України.
Про це розповіли в "Українському свідку", передає Цензор.НЕТ.
"Зараз є прямий зв'язок між підтримкою від населення у інших країнах, що постійно виходять на підтримку України у своїх містах за кордоном, та міжнародною допомогою нашій армії. Ми не завжди його відчуваємо, втім він важливий сьогодні як ніколи! Тому українські військові запрошують відвідувати усі події, приурочені Дню Незалежності України, у відео, знятому на передових військових позиціях командою "Українського свідка", - йдеться у повідомленні.
Більше про ініціативу можна прочитати на сторінці засновника проєкту Віталія Дейнеги.
Запрошують зокрема приїхати до найближчих подій, а також поширити їх серед своїх друзів події організацій-партнерів:
23 серпня
Суть акції - запалити свічку на заході сонця, у памʼять про тих, хто відстоює незалежність України сьогодні. І поширити це в соц мережах
#sparkofcourage
Штат: Техас.
Місто: Остін.
Локація: Texas State Capitol
Час: 7 p.m.
Штат: Техас
Місто: Сан-Антоніо
Локація: вікна власних будинків
Час: на заході сонця
Штат: Нью-Йорк
Місто Нью-Йорк
Локація: Bowling Green park
Час: 7:30 p.m.
Штат: Массачусетс
Місто: Бостон
Локація: вікна власних будинків
Час: на заході сонця
24 серпня:
Розгортання найбільшого прапора України
Штат: Нью-Йорк
Місто Нью-Йорк
Локація: Seep Meadow, Central Park
Час: 5:30 p.m.
Раллі на підтримку України
Штат: Техас.
Місто: Остін.
Локація: Texas State Capitol
Час: 11 a.m.
Концерт гурту СКАЙ
Штат: Техас
Місто: Сан-Антоніо
Локація: THE ROCK BOX
1223 E Houston St,, San Antonio, TX 78205
Час: 7p.m
Підняття прапора над мерією Бостона, хоча незалежності центральною вулицею Бостона, живий ланцюг навколо головного парку Бостона
Штат: Массачусетс
Місто: Бостон
Локація: Boston City Hall Plaza, Boston, MA
Час: 12 p.m.
Підняття прапора України на головній площі Салема
Штат: Массачусетс
Місто: Салем
Час: 10 а.m.
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Вже фольклор і частина американської культури, не дай Бог щоб
Боневтік став героєм в Українській культурі, бо в Салемі спалили
дуже навіть не відьом.