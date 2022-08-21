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Екскерівник СБУ Харківщини Дудін звернувся до Зеленського: "Віддайте мені Службу. За місяць вона буде працювати як швейцарський годинник". ВIДЕО

Ексочільник СБУ Харківщини Роман Дудін звернувся до президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, Дудін записав відеозвернення.

"Пане президенте, я думаю той факт, що стосовно діяльності Харківського управління СБУ, що вас вели в оману, вам вже зрозуміло. Це вже зрозщуміло всім. Той колосальний результат, який дало це управління, не дав ніхто в цій країіні.Те як готувалося це управління до війни - воно зробило все, що могло, і навіть трішки більше. У мене до вас є пропозиція - коли вам остогидне, що вам розповідають якісь байки, коли вам остогидне, що вам приносять якісь кольорові схеми, реалізація яких згодом викликає суспільний негативний резонанс, коли буде необхідно просто зробити роботу, віддайте мені Службу. Я вам гарантую, що за місяць вона буде працювати як швейцарський годинник, за три місяці - кількість російської агентури зменшиться на 80%, за шість місяців - це буде одна з найкращих спецслужб європейського, американського зразка, яка буде працювати і приносити результат. З єдиним проханням, що кадрова політика буде виконуватися мною особисто, а не через секретаршу. Є робота і є відповідальність за цю роботу. Я вам прилюдно кажу, що в день перемоги рапорт на моє звільнення буде лежати у вас на столі", - закликав Дудін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ":Після того, як лінію фронту від Харкова посунули, туди приїхав Татаров і все почало бути погано, - екскерівник СБУ Харківщини Дудін звернувся до Зеленського. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) СБУ (13056) Харків (5740) Харківщина (6054) Дудін Роман (7)


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Топ коментарі
+64
Ніхто його не вводить в оману.
Він цілеспрямовано шкодить країні.
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21.08.2022 21:18 Відповісти
+49
А почему бы и нет!!!!!!! Однако ермак будет против!!!!
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21.08.2022 21:18 Відповісти
+34


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21.08.2022 21:30 Відповісти
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Я з Харкова і бачила, як працювали ці органи у 13-16 роках. Туди стягнули всіх СБУшників, які збігли з лугандонії. А пам'ятаєте, що було у Харкові, коли чіпляли аквафреш на облраду? Цілими пачками до нас приїздили з мордора підлітки та озброєнні парубки. Я тоді з вікон бачила як руда тьотка 40- 50 років зі колорадською стрічкою та з автоматом на Сумській (!) керувала групою озброєних кацапів і ніхто їх не зупиняв… навіщо такі співробітники в СБУ, як це опудало? Він мені нагадує ківу
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21.08.2022 23:39 Відповісти
Ви роки або попутали, або в оману людей вводите що до Дудіна.
Роман Дудін був призначений до Харкова у непростий момент, навесні 2020-го, коли в Україні тільки-но ввели карантин, а протистояння між новим головою ХОДА Кучером і головою міста Кернесом сягло апогею. Зараз це вже історія. Підполковник Дудін, колишній бойовий офіцер із позивним "Смєрш", пройшов Донбас, потім курував підрозділ із розкриттю терористичних проявів на Сході і Півдні України, Київ, потім Харків.
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22.08.2022 14:34 Відповісти
Вони "прозрели", вони стали "патриотами". Це раніше вони кошмарили бізнес та кришували контрабанду, а зараз вони круті бандерівці, бо розуміють, що в московії вони на фіг нікому не потрібні.
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22.08.2022 14:59 Відповісти
Ваня, ти що можеш конкретно про Дудіна сказати? Чи ти просто троль з козлиною бородою?
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22.08.2022 20:18 Відповісти
Що це значить, віддайте мені Службу?? У нас панщина чи рабство? Може й мені віддасте? І у мене буде працювати, не гірше чим у Дудіна?
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22.08.2022 00:00 Відповісти
Вообще-то Харьковская обл. действительно лучше всех подготовилась к войне и враг не смог столько захватить,как в других областях..Может реально стОит поверить этому парню,если конечно он имел к этой подготовке прямое практическое отношение??7 И насчёт серкретарш,"ермаков-арахамий" парень прав-так не делается профессиональная работа...
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22.08.2022 00:13 Відповісти
Соломон, возьмите его на работу.
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22.08.2022 00:21 Відповісти
А шо, так можна? Записуєш відосік і тобі "віддають службу"? Пане Зєля, віддайте мені мінфін. І тоді нарід буде з сумом пригадувати ваше керування як "тучні", ситі роки!
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22.08.2022 00:51 Відповісти
За свою писанину і самому сором, бо заховав і прізвище і ім'я. Чи ти ,,на службі" у клоуна?
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22.08.2022 20:52 Відповісти
"Я вам гарантую, що за місяць вона буде працювати як швейцарський годинник"

Це як?
"- ало, СБУ? Тут сепари роблять ХНР!
- Спасібо, что позвонілі в СБУ. Маасковское время - пятнадцать часов, дєсять мінут"

Отак?
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22.08.2022 00:55 Відповісти
"Поставьтє на кормлєніє" - чисто кацапський наратив.
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22.08.2022 00:59 Відповісти
Я йому вірю, бо Харків встояв, бо і давав і дає *****
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22.08.2022 01:19 Відповісти
Давай , Зеленский, рискни - риска не больше, чем под Ермака всех гнуть!
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22.08.2022 01:38 Відповісти
Угу. Мне отдайте, я за неделю все сделаю. Просто цирк какой-то.
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22.08.2022 01:54 Відповісти
ну, не всі у клоунаді можуть працювати
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22.08.2022 17:17 Відповісти
Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир. Ну не хочет идти в "поле", давай керовать.
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22.08.2022 01:56 Відповісти
Там швидше Наумова назначаться. Щоб змінити систему, для початку треба заморити в собі хохла, що обирав і терпів все це декілька десятків років.
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22.08.2022 03:11 Відповісти
Якщо сбу добре працюватиме - доведеться президента посадити
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22.08.2022 05:56 Відповісти
Я как харьковчанин могу это прокоментировать так : Верните к кормушке ,я с Вами тоже буду делится. Бизнесмен из СБУ ,который ничего не сделал в Харькове для безопасности страны ,только занимался бизнесовыми делами
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22.08.2022 06:15 Відповісти
Цікаво звідкіля інформація і який був бізнес.
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22.08.2022 12:29 Відповісти
еще дудина-дугина не хватало
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22.08.2022 08:20 Відповісти
****** на фронт "герой хєров", в кабінет на насиджене місце хоче, бабло з бізнесу грести
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22.08.2022 09:11 Відповісти
Оо! Друг народу намалювався. У нас вже є "слюги", ми "нових" не кликали, не переймайся.
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23.08.2022 17:37 Відповісти
для боневтика это вышайшая математика... если боневтик не понял, что этому таварисчу было дано добро теми, кто реально принимает решения, то боневтик перестанет выступать с видосиками и обкакается... если успеет...ну что ж, удостоверение презика упало и пришло время его поднять тому, что поведет Украину вперед...
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22.08.2022 10:22 Відповісти
якби своїми вухами не почув - неповірив би. Чувак каже "пане презеденте, є кошерна пропозиція, віддайте мені службу і я для вас все зарішаю бо мені фіолетово на політичні і кримінальні розклади"
рівень інтелекту нуль таке ляпнути на загал. Та тільки за це його самого треба помножити на нуль. його самого і того хто його прийняв на роботу.
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22.08.2022 11:10 Відповісти
Як то кажуть робота каже краще за слова - у Харкові і натяку на здачу кацапам не було,
СБУ і військові виконували свою роботу, на відміну від синьогубових і інших "слуг" які не
знали чи здаватися єм кацапам чи далі бухати.
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22.08.2022 12:27 Відповісти
ДОБКИН ?
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22.08.2022 12:31 Відповісти
Не,Хазанов.
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22.08.2022 16:05 Відповісти
Когда уже этого гавнюка татарова и засранца портнова посадят или расстреляют!! Сколько можно тянуть кота за звост пан зеленский!! Или вам по душе предатели. пидлабузныки . слизняки всех рангов и просто дурачки???
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22.08.2022 12:45 Відповісти
Для початку прозвітуй по своїй декларації в якій пропущено швейцарський годинник а потім буде потім.
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22.08.2022 15:51 Відповісти
Что можно сказать: ни совести ,ни офицерской чести
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22.08.2022 18:23 Відповісти
Як же зелечмо віддасть його вам, якщо путька проти.
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22.08.2022 22:18 Відповісти
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