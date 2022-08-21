Екскерівник СБУ Харківщини Дудін звернувся до Зеленського: "Віддайте мені Службу. За місяць вона буде працювати як швейцарський годинник". ВIДЕО

Ексочільник СБУ Харківщини Роман Дудін звернувся до президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, Дудін записав відеозвернення.

"Пане президенте, я думаю той факт, що стосовно діяльності Харківського управління СБУ, що вас вели в оману, вам вже зрозуміло. Це вже зрозщуміло всім. Той колосальний результат, який дало це управління, не дав ніхто в цій країіні.Те як готувалося це управління до війни - воно зробило все, що могло, і навіть трішки більше. У мене до вас є пропозиція - коли вам остогидне, що вам розповідають якісь байки, коли вам остогидне, що вам приносять якісь кольорові схеми, реалізація яких згодом викликає суспільний негативний резонанс, коли буде необхідно просто зробити роботу, віддайте мені Службу. Я вам гарантую, що за місяць вона буде працювати як швейцарський годинник, за три місяці - кількість російської агентури зменшиться на 80%, за шість місяців - це буде одна з найкращих спецслужб європейського, американського зразка, яка буде працювати і приносити результат. З єдиним проханням, що кадрова політика буде виконуватися мною особисто, а не через секретаршу. Є робота і є відповідальність за цю роботу. Я вам прилюдно кажу, що в день перемоги рапорт на моє звільнення буде лежати у вас на столі", - закликав Дудін.

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