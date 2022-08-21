Російські окупанти знову заявили про роботу систем ППО в Севастополі. У місті працює сирена. ВIДЕО
В районі окупованого Росією Севастополя (Крим) знову лунають вибухи. Окупанти запевняють, що працює система протиповітряної оборони.
Про це повідомив "губернатор" міста Михайло Развожаєв, передає Цензор.НЕТ.
Призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявляє, що російські ППО "відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека (військовий аеродром. - Ред.) з боку Євпаторії".
Також, в місті вперше за довгий час запрацювала сирена.
Топ коментарі
+57 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар21.08.2022 22:08 Відповісти Посилання
+46 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар21.08.2022 22:13 Відповісти Посилання
+34 Ksenia VB
показати весь коментар21.08.2022 22:01 Відповісти Посилання
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в Криму працює повітряна тривога !!!!!!!!!!!!!
відео тут:
https://ukranews.com/ua/news/877304-v-okupovanomu-sevastopoli-lunaye-povitryana-tryvoga
Цензор, постав це відео !!!!!
Загоревшаяся стиральная машинка стала причиной эвакуации дюжины севастопольцев
Пожар произошел ночью в центральном районе Севастополя.
загорелися стиралки,
подъувяли "тополя"
фанерні дринчики по 10 тис. у.є. 😂
снаряди рашистьких панцирів дорожчі
.
Настільки нас розбалували мемами про надувне кацапське ППО, що робота реального викликає обурення
ЗСУ дронами ведуть розвідку , перевіряють роботу кацапської ППО . Можливо йде підготовка до ракетної атаки .
Всьому всій час .. .
Згадав дещо , - що стосується - красивого отчета і дєнєжки . Наші колаборанти не відстають .
Сьогодні від знайомого почув що в селищі Нові Санжари Полтавської області , де є санаторій Нацгвардії ( той самий що прославився на весь світ , епопеєю з коронавірусом ) затримали якогось місцевого чувака що працював на кацапів ,, зливав їм інфу про інфраструктуру та ін . Так от , його допитали і взнали що він передав кацапам наступне , що мовляв у тому санаторії зараз знаходиться база Азова . . Тобто її там нема , ніколи не було і бути не могло , а те падло щоб підвищити вагу інформації і заробити більше грошенят , збрехало . Тепер місцеві з жахом чекають - що ж буде далі ,, прилетить по ним чи ні .
відновити при бажанні можна все
за винятком людських життів нажаль
тому кацапам прощення не може бути
i вся Украна! Але на все свiй час...
Якщо ви це пишете від болю, то прийміть співчуття. А якщо ви кацап і вам не треба Київська область, то йдіть нах**
https://m.youtube.com/watch?v=1F0JslpPd-c&t=8s
Відволікають ************* від думок. Залякують для згуртованості.
Пусть снится вам крейсер "Москва".
Але, не показують обломків?!!
Якась там уйня твориться.
Кацапские че́рти или проводят учебные стрельбы, или сами запускают какую-нибудь беспилотную фигню и сами же её сбивают ради показухи, типа "смотрите, у нас ПВО прекрасно работает, аэродром в Саках - это случайность, мы всё ещё вторая армия в мире!".
У путлера большой опыт в организации псевдотерактов.