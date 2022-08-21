Російські окупанти знову заявили про роботу систем ППО в Севастополі. У місті працює сирена. ВIДЕО

В районі окупованого Росією Севастополя (Крим) знову лунають вибухи. Окупанти запевняють, що працює система протиповітряної оборони.

Про це повідомив "губернатор" міста Михайло Развожаєв, передає Цензор.НЕТ.

Призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявляє, що російські ППО "відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека (військовий аеродром. - Ред.) з боку Євпаторії".

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Також, в місті вперше за довгий час запрацювала сирена.