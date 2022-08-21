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Російські окупанти знову заявили про роботу систем ППО в Севастополі. У місті працює сирена. ВIДЕО

В районі окупованого Росією Севастополя (Крим) знову лунають вибухи. Окупанти запевняють, що працює система протиповітряної оборони.

Про це повідомив "губернатор" міста Михайло Развожаєв, передає Цензор.НЕТ.

Призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявляє, що російські ППО "відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека (військовий аеродром. - Ред.) з боку Євпаторії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі вранці знову лунали вибухи. Загарбники кажуть про ППО

Також, в місті вперше за довгий час запрацювала сирена.

Автор: 

Севастополь (558)


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Топ коментарі
+57
трохи оптимізму для людей у яких опутились руки..Київська область
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21.08.2022 22:08 Відповісти
+46
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21.08.2022 22:13 Відповісти
+34
Знову бавовна хлопає
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21.08.2022 22:01 Відповісти
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Знову бавовна хлопає
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21.08.2022 22:01 Відповісти
То что в воздухе хлопает - это фигня, а на земле что-нибудь громыхнуло, типа там казармы, командного пункта, склада?
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21.08.2022 22:22 Відповісти
сьогодні - святий день !

в Криму працює повітряна тривога !!!!!!!!!!!!!

відео тут:
https://ukranews.com/ua/news/877304-v-okupovanomu-sevastopoli-lunaye-povitryana-tryvoga

Цензор, постав це відео !!!!!
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21.08.2022 23:14 Відповісти
Это не сирены орут - это звук разгибаемых скреп!
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22.08.2022 01:03 Відповісти
Горим, братцы, горим !!!!

Загоревшаяся стиральная машинка стала причиной эвакуации дюжины севастопольцев

Пожар произошел ночью в центральном районе Севастополя.

загорелися стиралки,
подъувяли "тополя"
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21.08.2022 23:56 Відповісти
произошёл пожар в многоквартирном доме по улице Коммунистической.
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21.08.2022 23:58 Відповісти
Что-то не так с этим коммунизмом!
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22.08.2022 01:05 Відповісти
вже два дня ніяк не можуть пробити пво прилетів нажаль нема як в криму так і в нов каховкі але ж наші витрачають ці ракети
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21.08.2022 22:03 Відповісти
Не все сразу, терпение.
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21.08.2022 22:06 Відповісти
які ракети?

фанерні дринчики по 10 тис. у.є. 😂

снаряди рашистьких панцирів дорожчі

.
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21.08.2022 22:07 Відповісти
В мене є ідея, поставити на потік по максимум дешевих одноразових безпілотників, обклеїти їх фальгой і спамити по кацапам.
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21.08.2022 22:22 Відповісти
проще (в тысячи раз дешевле) гелием шарики надуть, обклеить фольгой и дождаться попутного ветра.
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21.08.2022 22:43 Відповісти
Занимались мы этим в детстве. Но не гелием, а метаном надували. Гелия было не достать. И не шарики - шарики только к праздникам продавали, а презервативы надували и в небо пускали. Ху""в туча летала на наших врагов из соседнего района.
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22.08.2022 00:25 Відповісти
Так давай втілюй у життя свою ідею , чого тут розписався , на цензорі кацапи ппо не мають ((
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21.08.2022 22:48 Відповісти
И бобмбу... бомбу привязать, что бы порожняк не гнать!
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22.08.2022 01:06 Відповісти
Не скигли
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21.08.2022 22:09 Відповісти
Не треба скігліти (с)
Настільки нас розбалували мемами про надувне кацапське ППО, що робота реального викликає обурення
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21.08.2022 22:21 Відповісти
А де там видно ракети . ? Чи - де повідомлення кацапів про збиті ракети . ? А нема .
ЗСУ дронами ведуть розвідку , перевіряють роботу кацапської ППО . Можливо йде підготовка до ракетної атаки .
Всьому всій час .. .
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21.08.2022 22:18 Відповісти
Не переживайте. В Новой пробили и куда нужно прилетело. Утром увидим подробности.
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21.08.2022 22:18 Відповісти
.
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21.08.2022 22:18 Відповісти
Які ракети? Китайські бпла?
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21.08.2022 22:19 Відповісти
Probyli 3 raza .Eto droni ,a ne raketi.Ix nado naladit,tak sto prosli PVO.Uvidem kak budet dalse
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21.08.2022 23:00 Відповісти
Які в сраку ракети? Якби збили ракету, то русня уже б на увесь світ бігала з обломками і кричала, що "амєріканци абстрєлівают мірних жітєлєй полуострова", а "аналоговнєтноє ПВО всьо сбіло"
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21.08.2022 23:32 Відповісти
так ніхто навіть і не починав ракетами обстрілювати Крим! Поки що були тільки дешеві дрони і диверсанти....
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22.08.2022 07:23 Відповісти
Пора посилати Нептуна 🤔
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21.08.2022 22:04 Відповісти
Так это вообще над морем. Может к корыту летело.
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21.08.2022 22:06 Відповісти
Бельбеку разом з кацапами буде кірдик...
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21.08.2022 22:07 Відповісти
зашуганные, безвольные , опущенные, одураченные путиным люди , пуляют в небо пульки только ради того , чтобы отчитаться про сделанную работу о защите земли, на которую они по факту не имеют ни каких прав, а проще - в небо выпустили миллионы рублей , ради благосклонности дебила-царя.
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21.08.2022 22:08 Відповісти
Именно те, кто сам пускает ракету-мишень или сжигает стволы к зениткам слишком плотным огнем, как раз не дураки. Делают то, чтобы был красивый отчет и пришла денежка. То, что это приведет Кацапию к поражению, так как им тяжело будет защитить остров с такой отсталой техникой и уже подыхающими радарами 80-ых годов от круглосуточной работы, то им это крайне выгодно. Сейчас платят по 100-200 тысяч рублей, а когда война придет к Москве, до которой так-то всего 450км между прочим, а в одной атакмс ракете несколько тысяч кассетных боезарядов, которые накроют квадратный километр роскошных дворцов у слуг хунты и дальность этой ракеты вполне себе 500км, просто 300км как экспортный вариант по уже недействующему договору о сокращении ракетного вооружения, кацапы армянам тоже искандеры на 300км искусственного ограничения поставляли. И вот тогда эти ПВОшники резко будут вызваны в Москву на любую зарплату, будут жить с золотыми унитазами сами. Им и надо привести войну в Москву. Так что они головой соображают очень хорошо.
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21.08.2022 22:16 Відповісти
Делают то, чтобы был красивый отчет и пришла денежка.))
Згадав дещо , - що стосується - красивого отчета і дєнєжки . Наші колаборанти не відстають .
Сьогодні від знайомого почув що в селищі Нові Санжари Полтавської області , де є санаторій Нацгвардії ( той самий що прославився на весь світ , епопеєю з коронавірусом ) затримали якогось місцевого чувака що працював на кацапів ,, зливав їм інфу про інфраструктуру та ін . Так от , його допитали і взнали що він передав кацапам наступне , що мовляв у тому санаторії зараз знаходиться база Азова . . Тобто її там нема , ніколи не було і бути не могло , а те падло щоб підвищити вагу інформації і заробити більше грошенят , збрехало . Тепер місцеві з жахом чекають - що ж буде далі ,, прилетить по ним чи ні .
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21.08.2022 22:44 Відповісти
интересно, что місцеві сделают с місцевим чуваком що працював на кацапів??
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21.08.2022 23:51 Відповісти
Сначала дроны, дальше ракеты прилетят. Доброво дня).
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21.08.2022 22:08 Відповісти
трохи оптимізму для людей у яких опутились руки..Київська область
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21.08.2022 22:08 Відповісти
це правильно
відновити при бажанні можна все
за винятком людських життів нажаль

тому кацапам прощення не може бути
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21.08.2022 22:14 Відповісти
жаль другие города спокойно нельзя восстанавливать
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21.08.2022 22:15 Відповісти
Дякую за фото. Дійсно оптимізму побільшало.
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21.08.2022 22:16 Відповісти
Я мешкаю в Сумах, але менi потрiбна вiдбудована Киiвщина, як
i вся Украна! Але на все свiй час...
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21.08.2022 22:46 Відповісти
Катерино, ми зараз в такій сраці, що навіть один відремонтований будинок уже за радість.
Якщо ви це пишете від болю, то прийміть співчуття. А якщо ви кацап і вам не треба Київська область, то йдіть нах**
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21.08.2022 22:41 Відповісти
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21.08.2022 22:42 Відповісти
пора уже сработать по этим коцапским тюленям
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21.08.2022 22:09 Відповісти
русня аж шквачить від цього відео про ЗСУ
https://m.youtube.com/watch?v=1F0JslpPd-c&t=8s
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21.08.2022 22:09 Відповісти
Запускають якісь іграшки а пво по них стріля.
Відволікають ************* від думок. Залякують для згуртованості.
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21.08.2022 22:12 Відповісти
Самі стріляють і самі збивають. Цирк та й годі
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21.08.2022 22:13 Відповісти
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21.08.2022 22:13 Відповісти
Шо вони там стріляють з гармати по горобцях!?
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21.08.2022 22:18 Відповісти
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21.08.2022 22:18 Відповісти
Шедевр!
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22.08.2022 11:27 Відповісти
То камні с нєба падали. Не переживайте, каци, всьо путьом.
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21.08.2022 22:20 Відповісти
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21.08.2022 22:20 Відповісти
Господав, не переживайте за "работу" их ПВО: это они теперь по ласточкам стреляют. Птичек, конечно, жалко, но ласточка - плохая мишень для С-300 или С-400., уйдет.
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21.08.2022 22:21 Відповісти
Чим більше спрацювань оркінських ПВО, тим більша черга на кримському мості.
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21.08.2022 22:27 Відповісти
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21.08.2022 22:28 Відповісти
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21.08.2022 23:51 Відповісти
Nalazyvajet droni dlia dalnejsix atak.Ukrainskije droni vasego proizvodstva
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21.08.2022 22:52 Відповісти
та *** нацисти бавовну курять
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21.08.2022 23:05 Відповісти
коцорылые нафуй с пляжа
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21.08.2022 23:21 Відповісти
Приятных эротических сновидений вам под сирену.
Пусть снится вам крейсер "Москва".
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21.08.2022 23:51 Відповісти
Это не сирены - это звук разгибающихся скреп.
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22.08.2022 01:14 Відповісти
Надо "родственникам" в Севастополь позвонить, спросить, не мешает тревога спать?
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22.08.2022 00:37 Відповісти
Я би повірив, що рашисти збивають наші ракети...
Але, не показують обломків?!!
Якась там уйня твориться.
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22.08.2022 02:18 Відповісти
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22.08.2022 06:29 Відповісти
До Севастополя больше 300 км.
Кацапские че́рти или проводят учебные стрельбы, или сами запускают какую-нибудь беспилотную фигню и сами же её сбивают ради показухи, типа "смотрите, у нас ПВО прекрасно работает, аэродром в Саках - это случайность, мы всё ещё вторая армия в мире!".

У путлера большой опыт в организации псевдотерактов.
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22.08.2022 08:28 Відповісти
 
 