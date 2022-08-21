Мелітополь: партизани розправилися з російським окупантом, у різних районах міста вибухи, - мер Федоров. ВIДЕО
Мелітопольські партизани жорстко розправилися з окупантом, який чіплявся до дітей.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Годину тому солдат рф намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту "підрізано" горло. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України. Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду. Наші ЗСУ знайдуть кожного, хто скоює ці страшні злочини із нашими жінками та дітьми! Кожний відповість за скоєне!" - розповів мер.
"Чергова спекотна ніч для окупантів: чутно вибухи у різних районах Мелітополя. За прогнозами наших сил спротиву рашистам буде пекельно гаряче кожного дня, доки вони не підуть з нашої землі", - повідомив Федоров трохи згодом.
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а вони є.....
Герой россии Рамзан Кадыров режет головы русским солдатам
https://ukrmir.info/geroy-rossii-ramzan-kadyirov-rezhet-golovyi-russkim-soldatam/
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головне що вона душить... руZZню
китайська пословіца
Не знаю, чому не дописав, що це взагалі ніяк не оправдовує клятого окупанта - хай вже його татко скоріше купить собі новеньку Ладу.
Але якщо подивитесь на відео, то може ви знаєте, що то за дівчата, що так жваво бігають поміж русні. То мабудь своїх, россійских "дівчат" привезли з собою? Наші б не стали ото якшатися з москалями.
черешня не в ту дірку в горлянці потрапила
Партизани, працюйте активніше.
Цікаво, чи у машину "швидкої" разом з підрізаним орком підсяде озброєний окупант? Бо є кілька рецептів, як можна тихенько і безслідно, по дорозі до лікарні, зробити так, щоб орк відправився на концерт до Кабиздона.