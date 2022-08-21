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Мелітополь: партизани розправилися з російським окупантом, у різних районах міста вибухи, - мер Федоров. ВIДЕО

Мелітопольські партизани жорстко розправилися з окупантом, який чіплявся до дітей.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Годину тому солдат рф намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту "підрізано" горло. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України. Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду. Наші ЗСУ знайдуть кожного, хто скоює ці страшні злочини із нашими жінками та дітьми! Кожний відповість за скоєне!" - розповів мер.

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"Чергова спекотна ніч для окупантів: чутно вибухи у різних районах Мелітополя. За прогнозами наших сил спротиву рашистам буде пекельно гаряче кожного дня, доки вони не підуть з нашої землі", - повідомив Федоров трохи згодом.

Автор: 

армія рф (18043) вибух (4532) зґвалтування (390) ліквідація (4148) Мелітополь (773) Федоров Іван (652)


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Топ коментарі
+80
Українським партизанам-черговий респектище.Давайте ще...
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21.08.2022 22:31 Відповісти
+54
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21.08.2022 22:39 Відповісти
+37
молодь ********* , скоріше за все . і правильно зробили
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21.08.2022 22:38 Відповісти
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Українським партизанам-черговий респектище.Давайте ще...
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21.08.2022 22:31 Відповісти
тупеньке, тобі наслідки показали
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21.08.2022 23:24 Відповісти
носилки бачиш ?
а вони є.....
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21.08.2022 23:24 Відповісти
Слабо режут. Нужно резать как на этом видео чеченцы режут головы кацапам !

Герой россии Рамзан Кадыров режет головы русским солдатам

https://ukrmir.info/geroy-rossii-ramzan-kadyirov-rezhet-golovyi-russkim-soldatam/

НАДЕЮСЬ КАЦАПЫ ЧИТАЮТ. СМОТРИТЕ КАЦАПИКИ, НАСЛАЖДАЙТЕСЬ.

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !
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22.08.2022 00:18 Відповісти
горлянку перерезали
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21.08.2022 22:31 Відповісти
Та не. Відкосити від служби сам захотів.
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21.08.2022 22:33 Відповісти
Это точно партизаны были?
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21.08.2022 22:36 Відповісти
молодь ********* , скоріше за все . і правильно зробили
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21.08.2022 22:38 Відповісти
Не,сам зарезался,к бабке не ходи.
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21.08.2022 22:38 Відповісти
не важливо якого кольору кицька,
головне що вона душить... руZZню

китайська пословіца
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21.08.2022 23:27 Відповісти
А ты думаешь зарезать орка в оккупированном городе так просто? Даже если это не партизаны, то явно демонстрирует как мелитопольцы относятся к оккупантам. В мирное время местным за такое просто хорошо давали пи.ды.
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22.08.2022 05:37 Відповісти
різать кацапів - свячений борг українця . Віднині кацап - це ворог ,який має буть знищений
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21.08.2022 22:36 Відповісти
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21.08.2022 22:39 Відповісти
якщо дитинга в трусиках,то її потрібно гвалтувать?
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21.08.2022 22:41 Відповісти
І очікував же, що саме цей аргумент буде у відповідь.

Не знаю, чому не дописав, що це взагалі ніяк не оправдовує клятого окупанта - хай вже його татко скоріше купить собі новеньку Ладу.

Але якщо подивитесь на відео, то може ви знаєте, що то за дівчата, що так жваво бігають поміж русні. То мабудь своїх, россійских "дівчат" привезли з собою? Наші б не стали ото якшатися з москалями.
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21.08.2022 22:57 Відповісти
***..ство не имеет национальности. Им лишь бы платили.
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21.08.2022 23:04 Відповісти
ага, "не стали бы". Это обычные уличные б.ядюшки.
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22.08.2022 01:49 Відповісти
Наверное клеился. А пацанчикам нашим не понравилось.
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21.08.2022 22:51 Відповісти
Дійсно, якось дивно вся ця тусовка виглядає. Російські військові, місцеві дівчата - ніби й ніякої війни, молодь типу відпочиває. Когось зарізали? Ну так буває, коли до чужої дівчини під'їхав.
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22.08.2022 00:40 Відповісти
Щось не дуже схоже на рух партизанського спротиву. Скоріше на звичайний кримінал.
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22.08.2022 00:43 Відповісти
дивно поліція і не одна машина цікаво росіяни чи бувші наші.
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22.08.2022 12:24 Відповісти
це все брехня!!! вони просто обжерлися черешнею.. вот так!!!
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21.08.2022 22:40 Відповісти
угу
черешня не в ту дірку в горлянці потрапила
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21.08.2022 22:45 Відповісти
понятное дело что это никакие не партизаны, а за девушку вступился кто-то рядом, но дохлый кацап это дохлый кацап, так что браво.
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21.08.2022 22:49 Відповісти
Надо было ему яйца отрезать....нехай його собратья по разуму в его скрепы имеют
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21.08.2022 22:51 Відповісти
на камеру
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21.08.2022 22:58 Відповісти
Перерізати не могли ту кацапську горлянку? жаль...
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21.08.2022 22:52 Відповісти
Туда бы еще в кучу-малу пару гранат кинуть не помешало бы.
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21.08.2022 22:59 Відповісти
Якійсь рузкіє на відео
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21.08.2022 23:04 Відповісти
В видео слышен чорножопый чеченский акцент, наверное петушара сын проститутки Кадыровец ушёл ***** шайтана
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21.08.2022 23:08 Відповісти
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21.08.2022 23:10 Відповісти
Це вже така русофобія, якой буде достатньо?
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22.08.2022 00:23 Відповісти
різав яблучко та зарізався...
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21.08.2022 23:12 Відповісти
На вiдео якесь ********... але кацапа вбили - це добре
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21.08.2022 23:13 Відповісти
уроды крцапские, надо просто мочмть
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21.08.2022 23:13 Відповісти
Что то тихо в Мелитополе. Нужно пару тройку ракет жахнуть туда чтобы оркам было чем заняться а парень смог убежать и чпрятаться. А то сейчас поймают парня с помощью местных сук и расстреляют еще.
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21.08.2022 23:20 Відповісти
Смерть рашистам!
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21.08.2022 23:26 Відповісти
Якби цьому рашисту не перерізали горло партизани це б зробили салдати НАТО. Судьба...
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21.08.2022 23:48 Відповісти
Ваня вставай, водку наливають )
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21.08.2022 23:48 Відповісти
Мелітополь - саме прокацапське місто було. Як вам руZZкій мір життя перетворив на пекло?

Партизани, працюйте активніше.
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22.08.2022 00:37 Відповісти
Ничего подобного. Там в последние годы до 30% было проукраински настроено, особенно молодежь. Это я тебе как мелитополец говорю. Дед и баба мои родом из окрестных сел между собой говорили по-украински, и таких там много. На День Независимости Украины в Мелитополе были шествия людей в вышиванках и с украинскими флагами, причем с каждым годом таких людей становилось все больше. Посмотри на видео как мелитопольцы протестовали против входа орков в город.
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22.08.2022 05:44 Відповісти
Ну не треба так голослівно стверджувати "саме прокацапське". Це де? У порівнянні з яким регіоном? Чи серед райцентрів Запорізької області? Може, Ви сплутали з Маріуполем - тоді інша справа.
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22.08.2022 20:37 Відповісти
Зарезаному кацапу - земля стекловатой. А две ******** которые там ошивались и ушли с другими кацапами, причем явно по своей воле, должны включить мозги, пока не поздно.
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22.08.2022 01:46 Відповісти
Хотілося б, щоб так дійсно було б. Але, виходячи з відсутності калюжі крові на тому місці, де лежав орк до моменту перекладання на ноші, навряд чи поріз зачепив сонну артерію чи яремну вену.
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22.08.2022 20:34 Відповісти
Автору видео спасибо, но, боюсь, он уже где-то на подвале. Вычислить квартиру оркам не составило бы труда.
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22.08.2022 05:40 Відповісти
Почикали ножичком.
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22.08.2022 08:33 Відповісти
Цікаво а як воно на ладі без голови їздити буде?😀😀😱
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22.08.2022 08:59 Відповісти
Кажуть "пєтушари" можуть деякий час бігати з відрізаною головою, чвиркаючи кров'ю з порізаних артерій, але це не точно.
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22.08.2022 20:41 Відповісти
А що то за малолітні соски в коротких шортиках промайнули в кадрі? Небайдужі громадянки?
Цікаво, чи у машину "швидкої" разом з підрізаним орком підсяде озброєний окупант? Бо є кілька рецептів, як можна тихенько і безслідно, по дорозі до лікарні, зробити так, щоб орк відправився на концерт до Кабиздона.
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22.08.2022 20:47 Відповісти
 
 