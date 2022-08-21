Мелітополь: партизани розправилися з російським окупантом, у різних районах міста вибухи, - мер Федоров. ВIДЕО

Мелітопольські партизани жорстко розправилися з окупантом, який чіплявся до дітей.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Годину тому солдат рф намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту "підрізано" горло. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України. Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду. Наші ЗСУ знайдуть кожного, хто скоює ці страшні злочини із нашими жінками та дітьми! Кожний відповість за скоєне!" - розповів мер.

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"Чергова спекотна ніч для окупантів: чутно вибухи у різних районах Мелітополя. За прогнозами наших сил спротиву рашистам буде пекельно гаряче кожного дня, доки вони не підуть з нашої землі", - повідомив Федоров трохи згодом.