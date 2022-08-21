Державу, яка шанує та цінує своїх людей, неможливо знищити, - Зеленський вручив премії "Національна легенда України". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський вручив премії "Національна легенда України".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пвідомляє пресслужба Глави держави.
У повідомленні зазначається: "Державу, яка шанує та цінує своїх людей, неможливо знищити. Бо її громадяни, її герої за таку державу завжди стоятимуть горою і захищатимуть. Таких людей із часу проголошення незалежності в Україні було чимало. А з початком повномасштабної війни стало ще більше. Пишаємося кожним і кожною. І кожного й кожну уособлюють цьогорічні лауреати премії "Національна легенда України".
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Дякуємо кожному з вас!"
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на фото початок січня 2022 року. всі шанувальники в сборі
Не пойму, про какую страну он говорит. Точно не про Украину. Тут людей последние тридцать лет за мусор считают
касательно России - там точно так же.
А уявіть якби він цього не зробив? Росіяни би влаштували різню в якій-небудь Бучі.