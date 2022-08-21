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Державу, яка шанує та цінує своїх людей, неможливо знищити, - Зеленський вручив премії "Національна легенда України". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вручив премії "Національна легенда України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пвідомляє пресслужба Глави держави. 

У повідомленні зазначається: "Державу, яка шанує та цінує своїх людей, неможливо знищити. Бо її громадяни, її герої за таку державу завжди стоятимуть горою і захищатимуть. Таких людей із часу проголошення незалежності в Україні було чимало. А з початком повномасштабної війни стало ще більше. Пишаємося кожним і кожною. І кожного й кожну уособлюють цьогорічні лауреати премії "Національна легенда України".

Провідник Анатолій Бабічев. Дев’ять днів його потяг вивозив людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська, Лимана. У цьому ж поїзді, в іншому вагоні, працювала його дружина Наталя. Під час обстрілу потяга вона загинула. Попри особисту трагедію Анатолій не зламався, повернувся до служби й порятунку людей.

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Посмертно нагороджено Анатолія Борисовича Солов’яненка. За вагомий творчий доробок і зміцнення культурної слави України.

Пожежник Ігор Івасиков. Завдяки його діям з-під завалів ОДА у Миколаєві було врятовано 17 осіб.

Подружжя лікарів Ольга і Анатолій Свист. Опинившись у Бучі, вони не змогли залишити місто, зателефонували друзям і попросили всиновити їхніх дітей, якщо вони не повернуться. Два тижні під постійними обстрілами й без належного обладнання вони робили надскладні операції, рятуючи життя важкопоранених дітей.

Вчителька Ганна Бут із Мелітополя. Попри окупацію вона виховує своїх учнів патріотами. Відео, де вона, загорнувшись у прапор України, вимагає від міжнародної спільноти рішучіших дій, потрапило майже в усі світові ЗМІ та соцмережі. Мільйони людей на планеті почули: Мелітополь – це Україна.

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Волонтерка Тата Кеплер. Як і тисячі волонтерів, вісім років поспіль вона допомагає нашій армії. Неможливо порахувати, скільки за цей час було знайдено й доправлено аптечок, медичних рюкзаків, турнікетів, бронежилетів та іншого спорядження.

Амбасадор платформи UNITED24, наш видатний спортсмен Андрій Шевченко. Легенда київського "Динамо" та збірної України. Переможець Ліги чемпіонів і володар "Золотого м’яча". Ці та багато інших титулів прославили його на весь світ. А зараз допомагають гуртувати світ задля підтримки й допомоги Україні.

Дякуємо кожному з вас!"

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) премія (387) лауреат (7)


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Топ коментарі
+26
що там по азовцям "шанувальник"? чути шось?

на фото початок січня 2022 року. всі шанувальники в сборі

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21.08.2022 23:24 Відповісти
+20
расскажешь это жителям Херсона и Мариуполя......
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21.08.2022 23:24 Відповісти
+19
А собі медальку причепив "За здачу півдня"?
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21.08.2022 23:23 Відповісти
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А собі медальку причепив "За здачу півдня"?
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21.08.2022 23:23 Відповісти
він до цього тексту мав додати: "мамой клянусь, я пытался"
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21.08.2022 23:27 Відповісти
що там по азовцям "шанувальник"? чути шось?

на фото початок січня 2022 року. всі шанувальники в сборі

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21.08.2022 23:24 Відповісти
шут при дворе Ермака......
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21.08.2022 23:25 Відповісти
"Квартал 95" нагородив у робочому режимі без піару.
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22.08.2022 06:02 Відповісти
расскажешь это жителям Херсона и Мариуполя......
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21.08.2022 23:24 Відповісти
Батькам Ярослава Журавля...
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21.08.2022 23:55 Відповісти
захлохни сипатый нюхун. ты анализы так и не сдал на стадионе, а подсунул своего клоуна...
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21.08.2022 23:25 Відповісти
мне достаточно 1.5 секунды этого дебильного голоса чтобы блевать. какие 73% больные....
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21.08.2022 23:28 Відповісти
"Амбасадор платформи UNITED24, наш видатний спортсмен Андрій Шевченко." Цей видатний спортсмен вірно служив ригоаналам, чуть пупка не надірвав. Сволота він а не видатний спортсмен !!! Усі тепер стали видатними борцями , на чолі з зільонським...
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21.08.2022 23:28 Відповісти
падла бухала в буковеле когда было известно про нападение, ну и урод...
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21.08.2022 23:29 Відповісти
прыйемна наггодда, с ревебрацией... этот уникум вообще в адеквате? это же эталон зебила
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21.08.2022 23:32 Відповісти
он вообще способен разговаривать нормальным голосом?
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21.08.2022 23:33 Відповісти
Зеленський іди в сраку!
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21.08.2022 23:37 Відповісти
приємна нагода сказать что зе чмо
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21.08.2022 23:39 Відповісти
ага, а держава - це ти, а свої люди, ну це ясно - свої люди. Бачили вже ваші уподобання, поціновувачі довбані, цінуєте тільки тих, хто дупу лиже, краде сам і дає красти іншім. А медальки це так як у совкодрочерів заведено - імітація поваги.
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21.08.2022 23:38 Відповісти
люди = 7 млрд
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21.08.2022 23:40 Відповісти
гандон сипатый
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21.08.2022 23:45 Відповісти
«Шанує та цінує своїх людей…»
Не пойму, про какую страну он говорит. Точно не про Украину. Тут людей последние тридцать лет за мусор считают
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21.08.2022 23:47 Відповісти
А вы не спутали Украину с Россией случайно?
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22.08.2022 08:02 Відповісти
Не спутал. У меня с этим все нормально.
касательно России - там точно так же.
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22.08.2022 08:06 Відповісти
первые 5 секунд видео это явное издевеательство, говорить таким голосом это тупо коцапский троллинг....
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21.08.2022 23:48 Відповісти
Коли він сидітиме на лаві підсудних, він матиме інший голос. Для кожної ситуації має бити свій голос.
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22.08.2022 08:27 Відповісти
казел, в следующий раз придумай что-то получше чем ник из двух одинаковых слов
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21.08.2022 23:51 Відповісти
Сказав чувак, який насрав на українців і брехав про початок вторгнення РФ.
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22.08.2022 02:08 Відповісти
"Державу, яка шанує та цінує своїх людей, неможливо знищити." А ти, виродок, шануєш своїх людей?
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22.08.2022 07:32 Відповісти
Якби він шанував то дав би людям в приграничних районах вивезти дітей та жінок , та сформувати ТРО, та викопати окопи та траншеї, та роздав би зброю , нікого він не цінує ця сволота, згубив стільки народу.
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22.08.2022 08:06 Відповісти
Їз всіх жидів Зеля самий яскравий шанувач українців.
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22.08.2022 08:22 Відповісти
президент, котрий між фінансуванням оборони і безпеки громадян України від війни і рашистської окупації, про яку йому було сказано за пів року, вибирає "асвальтування доріг " для швидкої окупації України, є "слуга" рашистського окупанта,а не народу України.
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22.08.2022 09:12 Відповісти
Ну це правда. У нас за півроку до нападу Зеленський повідомив населення, що треба готуватись до повномасштабного вторгнення, а сам віддав наказ укріпити кордони, бо він дійсно дбає про народ, який його обрав.

А уявіть якби він цього не зробив? Росіяни би влаштували різню в якій-небудь Бучі.
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22.08.2022 10:32 Відповісти
От красiво говорить.Украiнцi, я вам обицяю, що плакати Ви не будете!??? передвиборча программа. А, що, не знав? надо було Бiблiю читать.Там про оцифровку,яку зеля ввив говориться.пи....дун
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22.08.2022 10:51 Відповісти
цирк вербує електорат.
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22.08.2022 12:04 Відповісти
А Журавля теж шанував? Шанувальник бісів. Тобі після війни нагадають усі твої "прошанування"!
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29.08.2022 20:49 Відповісти
 
 