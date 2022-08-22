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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Якщо в Маріуполі відбудеться судилище над нашими воїнами, то більше ніякої розмови з Росією не буде, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із традиційним вечірнім звернення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про йдеться у фейсбуці  Зеленського. 

"Зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками – над нашими воїнами, які в полоні в окупантів.

Хай там що собі думають окупанти, хай що планують, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, міжнародних правил заведуть у ці декорації... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала.

Україна не терпітиме знущання з людей, про яких можна сказати лише одне: вони герої своєї Батьківщини і вони захищали свободу свого народу від загарбників", - зазначив він. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повернеться, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Маріуполь (3253) звернення (632)


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Топ коментарі
+68
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22.08.2022 00:44 Відповісти
+67
Якщо РФ візьме Маріуполь, ніякої розмови з ними вже не буде. Здається, я таке вже чув.
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22.08.2022 00:42 Відповісти
+62
100-е китайське попередження
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22.08.2022 00:38 Відповісти
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100-е китайське попередження
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22.08.2022 00:38 Відповісти
Не просто "N-е китайське попередження", а "N-е останнє китайське попередження".
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22.08.2022 00:53 Відповісти
ні бро 95 криворізьке
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22.08.2022 01:49 Відповісти
Патологічне брехло !
Пусті слова, все що обіцяє зелене не варте й гнилого листка з дерева.
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22.08.2022 02:24 Відповісти
1.Ти перед тим щоб хоч щось обіцяти, спитай дозволу у ярмака, чи можна таке взагалі казати.
2. Раз так сказав, значить точно відбудеться, вже давно все домовлено з орками
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22.08.2022 02:27 Відповісти
А якщо ні, переговори можливі?
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22.08.2022 13:10 Відповісти
А якщо не відбудеться , то буде ? Горбатого могила исправит .
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22.08.2022 00:40 Відповісти
Олігархи правлять що тут що там...

Влади національної не буде років 30 як мінімум... А знаючи що дітвора "переобувається" в Тік-Ток... То геноцид буде до кінця...

Українці вороги негоям, тому саме Беня виставив солдатика Зе страпоном...
"попередника" виставив А+Ф.

Ті що дивляться СМИ - не можуть помнити як НКВД голодомор устроїло...
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22.08.2022 01:09 Відповісти
"...не можуть помнити..."(с) - це якою мовою, грецькою?
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22.08.2022 12:30 Відповісти
зло делается без признания о нем.
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22.08.2022 01:35 Відповісти
Где это ТАМ⁉️На твоей параше, а рашист⁉️Да олигархи захватили власть ,клоун марионетка , но у Украины есть ВОЛЯ к СВОБОДЕ , а у КАЦАПЬЯ ЛЮБОВЬ к РАБСТВУ‼️
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22.08.2022 08:57 Відповісти
Питання не стосується моєї відповіді.
алеж...
Олігархи зло на над всією Землею.
В Україні національної волі та вільності знижуються 300 років. Зараз стадо окуповане, 73% тому доказ. Чому вбили Сашку Білого? Чому один із 3-х ораторів майдану не отримав від "революції гідності" ніяких дивідендів, а тільки олигархи та їх холуї?..


По оркам: 300 років селекції свою справу зробили. Ми їх виростили (читайте літописи а не ізторію), а вдіяти з їх окупацією нічого не змогли... Чім відрізняється Джугашвіллі від Бені?

Післямова: капс то від неприйняття чи/та нерозуміння сутності дійсності.
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22.08.2022 12:20 Відповісти
Якщо РФ візьме Маріуполь, ніякої розмови з ними вже не буде. Здається, я таке вже чув.
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22.08.2022 00:42 Відповісти
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22.08.2022 00:44 Відповісти
Дякую.
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22.08.2022 01:18 Відповісти
Так а гарнізон і не був знищений
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22.08.2022 10:54 Відповісти
Як впізнати кацапа? та дуже просто, кацап завжди бреше та перекручує. Так що кацап вали на свої болота.
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22.08.2022 00:49 Відповісти
Я відверто просто фігєю від вашої нахабності, кацапня.
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22.08.2022 00:53 Відповісти
У вас проблеми із зором? Людина перекрутила все, йому дали посилання на оригінал а він робить виглядь що немає ніякої різниці. Моє запитання про зір доречне.
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22.08.2022 01:48 Відповісти
385-е китайское предупреждение
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22.08.2022 00:42 Відповісти
Сказав як відрізав! Зєлю в прєзідєнти!
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22.08.2022 00:43 Відповісти
правильно сказав. І так має бути
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22.08.2022 00:44 Відповісти
🤡
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22.08.2022 00:46 Відповісти
"Більше не буде"? Тобто Бучу ми вже забули??? Скільки ти, чмо зелене, ще будеш червоні лінії малювати???
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22.08.2022 00:45 Відповісти
як по вашому має закінчитися війна?
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22.08.2022 10:54 Відповісти
Развешиванием зеленой шоблы на столбах вдоль Хрещатика
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22.08.2022 11:54 Відповісти
Тобі треба їхати на росісю, вони там таке *******. Думаю тобі треба лікуватися.
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22.08.2022 14:19 Відповісти
за всі роки існування московії. вона 100500 разів підписувала мирні договори. а потім завжди зі 100% порушувала їх.
А по закінченню війни:
1. Ми довгі роки воюємо тільки з однією метою звільнити 100% території. Мирний договір. А потім швидкий вступ до НАТО, мало ймовірно. Але як на мене це самий реалістичніший план.
2. Ядерна зброя для стримування . І ми викидаємо мокш з усієї території. І готуємось до нової війни (хочеш миру готуйся...).
3. Кровава революція на московії. І час на підготовку до нової війни. До того моменту +- від 10 до 40 років, поки до влади на мокшандії не прийде новий диктор і не нападе на нас.
4. Нескінченна війна. З червоними лініями, та купи мертвих людей і тупого мокшанського стада.
5. Переговори для підготовки всіх до нової хвилі ескалації.
6. Прилетять НЛО в голубому гвинтокрилі і всіх помирять.
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22.08.2022 12:00 Відповісти
.....сказал зеленский и отправил пленных кацапов погулять по Киеву, лавре и поболтать с Онуфрием, и чтоб он их благословил...

Зеленский, сейчас война и не на часи, но ты пробиваешь дно, ****щная гнида!!! Какого х*ра пленные кацапы шастают по Лавре, когда с нашим сделали такое в Оленивке и Марике??? какого онуфрий еще живой после сегодняшнего?!
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22.08.2022 00:49 Відповісти
Нашим по двадцаточке и на подвал,а кацапню онуфрий покрестит и благословив отправит на родные @беня. Треш🤦
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22.08.2022 00:58 Відповісти
Звісно судилище відбудеться. А клован балабол і поц.
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22.08.2022 00:56 Відповісти
Він після Бучі це казав.
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22.08.2022 01:00 Відповісти
Дуже велику ціну заплатили Українці щоб Блазень почав розуміти що з рашистами НІЯКИХ РОЗМОВ та домовленостей неможе бути!!! Воно аби вчило історію то знало.... Лох ти Вова Лошара!!! Якщо після усього що зробили рашисти повірив у "домовленості"!!!
P. S. Мав би гідність Зе - пішов би у відставку.
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22.08.2022 01:01 Відповісти
під час війни у відставку? ти що дурачок? і це при всій моїй ненависті до зелених...
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22.08.2022 02:06 Відповісти
А яка з нього користь. Лисий швидко навчиться відосики знімать.
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22.08.2022 02:15 Відповісти
Не токо Лохбонэвтик в отставку должен уйти, но и все его ставленники и ,,Слуги урода" тоже. Бо мы с такой ЗЕвладой войну не выиграем
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22.08.2022 02:58 Відповісти
ну со сбором лайков ты справился, а с логикой что?
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24.08.2022 03:56 Відповісти
не в отставку - а в тюрьму за госизмену
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22.08.2022 11:55 Відповісти
Це ти дурачок або фсбшна муйня. Він й його ОПа тільки заважають! ЗСУ спрявляться й без нього й його зермак команди.
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23.08.2022 00:05 Відповісти
мистер грейт-бритн. так може ти приїдеш та справишся? ше непонятно, хто тут бот
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24.08.2022 03:57 Відповісти
Зє нехай обіцяє, а ЗСУ просто перестануть брати в полон руzкіх.
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22.08.2022 01:02 Відповісти
Творча натура, емоційна ...
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22.08.2022 01:03 Відповісти
Зеленский, ты еще и китаец
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22.08.2022 01:05 Відповісти
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22.08.2022 01:06 Відповісти
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22.08.2022 01:07 Відповісти
Уже давно пора понять что ***** нафиг нужны твои переговоры
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22.08.2022 01:16 Відповісти
Будешь с х-ом держаться за ручки и просто смотреть в глаза.... Как ты любишь.
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22.08.2022 01:20 Відповісти
а недокримським мостом слабо їм пригрозити
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22.08.2022 01:47 Відповісти
Піз...дьож, піз...дьож, пізд...ож без кінця й краю.
А в цей час, цю хвилину ГИНЕ чийсь син, батько, чоловік, брат, сестра, мати, дружина, дочка...
Зрозуміло, що не з зє-банатської кодли, й не "шлюхи урода", не "батальйон Монако", навіть не міністерські "мажори", що привольно живуть й кайфують навіть під час війни ...
Але ми вистоїмо.
Й до цих ... ... ... ... ... ... ... ... ... буде одне питання, на яке вони не зможуть відповісти...
"Ч О М У?"
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22.08.2022 01:54 Відповісти
десь я вже це чув... разів так три точно
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22.08.2022 02:07 Відповісти
На g20 хоче зустрітися. Каже: "я поїду на G20 якщо запросять путіна".
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22.08.2022 02:17 Відповісти
вова,ти з глузду з'їхав,чи що? ти ж признав з верховною радою,що росія-країна терорист!
Як з терористом можна розмовляти?
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22.08.2022 02:35 Відповісти
Останнє китайське попередження. Наркотики це дуже шкідлива речовина.
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22.08.2022 02:46 Відповісти
Здається , це вже не перше таке попередження , а що , терористичних актів мирного населення і зокрема Азовців в Оленівці , цього замало ?
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22.08.2022 02:56 Відповісти
Лохбонэвтик уже себе все мозги прнюхал. Уже не помнит бедолага, шо уже раз 100 грозил пальцем в сторону рашки и обещал, шо ни-ни
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22.08.2022 03:02 Відповісти
судилище состоится тут даже можно не сомневаться в кремлевских бандитах...в первую очередь это дедает ***** для своих изберателей где оно заявит во все горло с брызгами пеныи что это победа и все идет по плану...
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22.08.2022 03:06 Відповісти
А можно по этому месту с клетками хорошо шарахнуть до 23-24 августа? До назначенного времени, чтобы это судилище не состоялось)
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22.08.2022 04:06 Відповісти
******* Зє!створіння! Вже сотні років відомо що договір з москвою не вартий того туалетного паперу. Нє, воно таки заглядає в очі та до рота тому чорту *****
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22.08.2022 04:04 Відповісти
беспринципность - вот главная черта зели... зеля, а кто приказал им сдаться? не ты? когда нормально - оно нормально... но когда пердизент страны начинает ерзать - возникает двусмысленность и пархатость...
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22.08.2022 05:46 Відповісти
А изнасилованные дети и казни гражданских то такє... іздержкі отріцательного мира?
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22.08.2022 05:57 Відповісти
А про що говорити з орками?
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22.08.2022 06:23 Відповісти
Хватить гавкать на Президента, писаки, а то розгавкались, краще б підтримали.
Правильні слова, якби ще і дії були такими!
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22.08.2022 06:37 Відповісти
Нравиться зеленому буратіно, особливо після Оману, вести переговори, всі бігають, метушаться а він перевіряє рахунки на офшорах ...
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22.08.2022 08:52 Відповісти
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22.08.2022 06:45 Відповісти
Зеля , ти вже 20 разів говорив, що розмови з Путлером не буде. Забуваєш? Ще треба Одесу здати ?
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22.08.2022 07:09 Відповісти
Пусте базікання--стиль поведінки артиста,а президенту це не можна. Подібних заяв було безліч.
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22.08.2022 07:31 Відповісти
А їм потрібна твоя розмова?! Вони захопили Південь і обживаються там.
А балачки про контрнаступ і розмови - фуфлова лапша для лохів з "мудрого наріду"
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22.08.2022 07:48 Відповісти
Як це - не будемо розмовляти? Ми вже розмовляємо зрозумілою московитам мовою ракет, снарядів і куль. Вже й Крим - досить жваво - підключився до розмови.
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22.08.2022 08:24 Відповісти
"Судилища" над азовцами в Еленовке не достаточно?
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22.08.2022 08:33 Відповісти
Зеля-хрестоматийный ****@бол.
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22.08.2022 08:49 Відповісти
Отже на сьогодні ще існує нестримне бажання заглянути в очі Путіну. Нікчема!
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22.08.2022 08:55 Відповісти
Знов "заїло", треба постукати, Зе-патіфон, тьфу...
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22.08.2022 08:56 Відповісти
Йому ще хтось вірить? Бо на його фейсбук уже меду не має,тільки від убогих
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22.08.2022 09:01 Відповісти
мета брехні рашистського окупанта куйла і його "зеленого слуги" в Україні одна і таж.Різниці ніякої,
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22.08.2022 09:03 Відповісти
Какой ещё суд, ты же их эвакуировал.
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22.08.2022 09:20 Відповісти
це ми вже чули після Бучі,Маріуполя, Крменчука, Винниці.....це вже як тобі дерьмак скаже.....дурилка картонна
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22.08.2022 10:16 Відповісти
Слова, слова... Цікаво, в наступну, 4ту книгу рєчєй ця промова увійде?
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22.08.2022 10:45 Відповісти
Зайчик ты наш, какой грозный. А СЕЙЧАС значит переговоры с Россией ведутся? Просто класс.
Артист, поменяй или тех, кто тебе пишет речи или вообще заткнись.
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22.08.2022 11:40 Відповісти
О, червона лінія од Щеневтіка, вона ж червона стрічка од клоуна.
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22.08.2022 11:56 Відповісти
розмови про що, про капітуляцію?
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22.08.2022 12:00 Відповісти
Это над какими воинами судилище, зеля ? Над теми, которым ты сказал: сложите оружие - я вас вытащу ?

Они сложили оружие... Ты их вытащил ?
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22.08.2022 12:45 Відповісти
Зеленский обесценивает свои слова. Уже сколько раз он подобное говорил ранее. На мой взгляд, это говорит о том, что он очень надеется на какой-то компромисс с врагом. Дело в том, что компромисса с Русней не должно быть. Агрессор должен быть уничтожен.
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22.08.2022 12:59 Відповісти
Наши герои в отличие от рашитских мразей защищают свою землю, родину и свой народ. Они не наподали на это зловонное, мерзкое ,террористическое образование под названием россия с ее главарем, выжившим из ума вместе со своими лакеями
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22.08.2022 13:26 Відповісти
Во время войны такие комментарии , как выше, говорят о том, что среди украинцев есть оппозиционная партия. И вместо того, чтобы поддерживать наших воинов, они вносят разброд. После войны будете изгаляться, вы же радость вызываете у врага и вредите Украине. Нельзя быть такими злыми.
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22.08.2022 13:33 Відповісти
Люди на фронте отдают свои жизни не за эти склоки
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22.08.2022 13:34 Відповісти
Здача півдня і Маріуполь,це втрачена довіра до цієї влади назавжди!
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22.08.2022 13:37 Відповісти
 
 