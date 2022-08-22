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В ОК "Південь" підтверджують завдання ЗСУ удару по Антонівському мосту: Нагадуємо про свою дистанційну присутність. ВIДЕО

Завдання влучного удару вдень 22 серпня по Антонівському мосту у Херсоні офіційно підтвердили в Оперативному командуванні "Південь".

ЗСУ влучно відпрацювали по переправі та зробили її непридатною для пересування. Про це заявила сьгодні речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

Очевидці повідомляють про 8-10 "прильотів" по мосту.

 "Антонівський міст - один з транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати, але розуміючи, що таку конструкцію не можна залатати відерцем бетону, а потребує досить суттєвого ремонтування та технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем і нагадуємо про свою дистанційну присутність", - заявила вона на брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Антонівському мосту знову завдано ударів, місцеві повідомляють про 8-10 "прильотів". ВIДЕО

Автор: 

міст (1247) обстріл (29540) Херсон (3463)


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Топ коментарі
+9
А як би той міст і ще чотири мости були підірвані в перший день війни, можливо не був би окупований Херсон і не обстрілювався Миколаїв ,але хтось дав наказ не підривати.
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22.08.2022 15:11 Відповісти
+7
ЗСУ
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22.08.2022 15:02 Відповісти
+6
Антоновского моста «больше нет», утверждают очевидцы.
Утверждается, что во время удара ВСУ по мосту двигалась российская техника.
Жители Херсона утверждают, что в результате последнего удара ВСУ по Антоновскому мосту он буквально «разломался пополам», пишет «Новое время».
По неподтвержденным данным в момент удара по мосту двигались около 10 Камазов с боеприпасами, детонация которых и могла привести к указанным последствиям.
t.me/hueviyherson/24443
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22.08.2022 15:09 Відповісти
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Кажуть шо міст всьо.
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22.08.2022 15:01 Відповісти
Что бы реально хотя бы один пролет был все, то туда несколько Атакмс запустить нужно. У нас их пока что нет
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22.08.2022 15:02 Відповісти
По сумме ударов за всё время там уже несколько этих самых Атакмс и есть.
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22.08.2022 15:05 Відповісти
Кацапы немного латать успевают. А так три больших ракеты и уже не оособо подлатаешь. Идеальный вариант это по опорам бить но это очень сложно
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22.08.2022 15:07 Відповісти
ты эксперд типа Vo-Vо...
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22.08.2022 16:10 Відповісти
Втомився????? ну і добре!!! наступний кримський.... зачекався уже!
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22.08.2022 15:03 Відповісти
Антоновского моста «больше нет», утверждают очевидцы.
Утверждается, что во время удара ВСУ по мосту двигалась российская техника.
Жители Херсона утверждают, что в результате последнего удара ВСУ по Антоновскому мосту он буквально «разломался пополам», пишет «Новое время».
По неподтвержденным данным в момент удара по мосту двигались около 10 Камазов с боеприпасами, детонация которых и могла привести к указанным последствиям.
t.me/hueviyherson/24443
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22.08.2022 15:09 Відповісти
«Тупо пополам»: местные жители утверждают, что Антоновского моста «больше нет».
nv.ua/ukraine/events/posle-udara-vsu-antonovskiy-most-razvalilsya-na-dve-chasti-novosti-ukrainy-50264803.html
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22.08.2022 15:12 Відповісти
Читал об этом, но нужно подождать отчета Генштаба. Если там бк ехал и в него попали, то да там могло быть джостаточно много взрывчатки что бы мост все
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22.08.2022 15:13 Відповісти
Це так не працює.
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22.08.2022 15:19 Відповісти
Вроде нет. Попадания были. Но фотки есть, что пролеты на месте. Хотя в пабликах пишут, что рухнул. Также нет подтверждения что в это время там двигалась колонна. Не радуемся раньше времени. Сейчас очень много лживой инфы. В данный момент мост закрыт.
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22.08.2022 15:43 Відповісти
Давайте теперь по крымскому
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22.08.2022 15:01 Відповісти
ЗСУ
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22.08.2022 15:02 Відповісти
А як би той міст і ще чотири мости були підірвані в перший день війни, можливо не був би окупований Херсон і не обстрілювався Миколаїв ,але хтось дав наказ не підривати.
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22.08.2022 15:11 Відповісти
Не хтось. а зе. доведено.
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22.08.2022 15:41 Відповісти
Отмучился.....
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22.08.2022 15:42 Відповісти
Не надовго. Нам ще доведеться його відновлювати.
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22.08.2022 16:06 Відповісти
 
 