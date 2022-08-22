В ОК "Південь" підтверджують завдання ЗСУ удару по Антонівському мосту: Нагадуємо про свою дистанційну присутність. ВIДЕО

Завдання влучного удару вдень 22 серпня по Антонівському мосту у Херсоні офіційно підтвердили в Оперативному командуванні "Південь".

ЗСУ влучно відпрацювали по переправі та зробили її непридатною для пересування. Про це заявила сьгодні речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

Очевидці повідомляють про 8-10 "прильотів" по мосту.

"Антонівський міст - один з транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати, але розуміючи, що таку конструкцію не можна залатати відерцем бетону, а потребує досить суттєвого ремонтування та технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем і нагадуємо про свою дистанційну присутність", - заявила вона на брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Антонівському мосту знову завдано ударів, місцеві повідомляють про 8-10 "прильотів". ВIДЕО