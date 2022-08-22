В ОК "Південь" підтверджують завдання ЗСУ удару по Антонівському мосту: Нагадуємо про свою дистанційну присутність. ВIДЕО
Завдання влучного удару вдень 22 серпня по Антонівському мосту у Херсоні офіційно підтвердили в Оперативному командуванні "Південь".
ЗСУ влучно відпрацювали по переправі та зробили її непридатною для пересування. Про це заявила сьгодні речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.
Очевидці повідомляють про 8-10 "прильотів" по мосту.
"Антонівський міст - один з транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати, але розуміючи, що таку конструкцію не можна залатати відерцем бетону, а потребує досить суттєвого ремонтування та технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем і нагадуємо про свою дистанційну присутність", - заявила вона на брифінгу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": По Антонівському мосту знову завдано ударів, місцеві повідомляють про 8-10 "прильотів". ВIДЕО
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Утверждается, что во время удара ВСУ по мосту двигалась российская техника.
Жители Херсона утверждают, что в результате последнего удара ВСУ по Антоновскому мосту он буквально «разломался пополам», пишет «Новое время».
По неподтвержденным данным в момент удара по мосту двигались около 10 Камазов с боеприпасами, детонация которых и могла привести к указанным последствиям.
t.me/hueviyherson/24443
nv.ua/ukraine/events/posle-udara-vsu-antonovskiy-most-razvalilsya-na-dve-chasti-novosti-ukrainy-50264803.html