Американський сапер-волонтер за один день вилучив 73 російські міни із засіяного поля. ВIДЕО

Американський сапер-волонтер, котрий допомагає українським аграріям, за один день вилучив 73 російські міни з одного поля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з небезпечними знахідками чоловік опублікував у соцмережах.

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