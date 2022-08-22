Американський сапер-волонтер за один день вилучив 73 російські міни із засіяного поля. ВIДЕО
Американський сапер-волонтер, котрий допомагає українським аграріям, за один день вилучив 73 російські міни з одного поля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з небезпечними знахідками чоловік опублікував у соцмережах.
Топ коментарі
+72 Oleksandr Onys
показати весь коментар22.08.2022 14:54 Відповісти Посилання
+68 Ziu Zou
показати весь коментар22.08.2022 14:56 Відповісти Посилання
+53 Чайка Київ
показати весь коментар22.08.2022 15:00 Відповісти Посилання
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Будьте прокляті кацапи на віки!
Щира подяка йому зароботу!
а скільки цей дядько нарив цих мін за весь час, і що за це отримав?
скільки наші пацани вкрали техніки у орків, ризикуючи своїм життям, за подяку?
я знаю такого парня особисто.
хіба це справедливо?
https://mobile.twitter.com/tipofthespear42