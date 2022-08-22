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Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається до 3,5 тис, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 22 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці президента. 

"Завершилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку в Харкові. Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів.

Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається до 3,5 тис. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати – настільки вони інтенсивні. І при цьому держава-терорист не припиняє гратися з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС.

Я вдячний усім нашим друзям у різних країнах світу, які просувають необхідність визнати об’єктивну реальність і юридично визначити Росію державою-терористом. Це рішення все одно з’явиться, і питання лише в тому, скільки ще життів Росія встигне забрати, поки удари у відповідь від міжнародної спільноти не стануть справді відчутними для тих, хто відповідальний за цей терор".

Також читайте: Якщо в Маріуполі відбудеться судилище над нашими воїнами, то більше ніякої розмови з Росією не буде, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) звернення (633)


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Топ коментарі
+27
Так, пане Зеленський, росія є найлютіший, постійний наш ворог і ти не знав, що він ворог і в нас війна? Чи дід НКВСник вчив, як батько ГУР московії вчив свіого сина єлдака робити все на благо московії? Скільки Україна пвід керівництвом Зеленського виготовила ракет ракет "Сапсан-Грім 2", яка є навіть кращою за "іскандер" і вражає ціль до 500 км.? Скільки пан Зеленський закупив для потреб нашої оборони ракет і комплексів "Нептун", яка діє на відстань до 280 км? А скільки ми виготовили "Вільха М"? А скільки "Верба", "Буревій", "Стугна", "Корсар"? А скільки САУ "Богдана" і снарядів для неї НАТовського калібру 155?
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22.08.2022 22:21 Відповісти
+24
Давай тепер підрахуємо кількість наших ракет, виготовлених з 2019 року? Лайно зелене....
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22.08.2022 22:15 Відповісти
+9
Каховська ****** і Антонівській міст покинули чат...
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22.08.2022 22:15 Відповісти
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Каховська ****** і Антонівській міст покинули чат...
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22.08.2022 22:15 Відповісти
Вони мали його покинуть ще в лютому...
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22.08.2022 22:20 Відповісти
щойно головна балаболка охфісу пріпіздента заявив в ефірі фєйгіна, що по антонівському мосту все ще їздить бронєтехніка
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22.08.2022 22:26 Відповісти
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22.08.2022 22:30 Відповісти
Давай тепер підрахуємо кількість наших ракет, виготовлених з 2019 року? Лайно зелене....
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22.08.2022 22:15 Відповісти
Чим ти відповів на кацапськи ракети,найвеличніший правитель всія України?!
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22.08.2022 22:20 Відповісти
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22.08.2022 22:18 Відповісти
і чомусь здається, що державник коштів на відновлення будівлі буль нуль цілих шиш десятих...
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22.08.2022 22:22 Відповісти
Так, пане Зеленський, росія є найлютіший, постійний наш ворог і ти не знав, що він ворог і в нас війна? Чи дід НКВСник вчив, як батько ГУР московії вчив свіого сина єлдака робити все на благо московії? Скільки Україна пвід керівництвом Зеленського виготовила ракет ракет "Сапсан-Грім 2", яка є навіть кращою за "іскандер" і вражає ціль до 500 км.? Скільки пан Зеленський закупив для потреб нашої оборони ракет і комплексів "Нептун", яка діє на відстань до 280 км? А скільки ми виготовили "Вільха М"? А скільки "Верба", "Буревій", "Стугна", "Корсар"? А скільки САУ "Богдана" і снарядів для неї НАТовського калібру 155?
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22.08.2022 22:21 Відповісти
а сколько оно сдало азовцев, сорвало операций спецслужб...
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23.08.2022 05:27 Відповісти
Так і це те, про що ми вже знаємо, а скільки ще попереду нового, про що ми дізнаємося. Особливо домовленості в Омані і чому він хотів обманути українців, сказавши і показавши, що відпочиває в Буковелі, а сам очутився в Омані і коли засвітили його там перебування, то почав викручуватися, як вуж на пательні. Хтось пам'ятає, про що він там домовлявся з владою Оману? А на чиїх літаках він літтав?
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23.08.2022 06:40 Відповісти
Підтримую . Ще треба зрозуміти , чому Україна продала Сапсан - Грім разом з документами Саудівский Аравіі . Може це була спецоперація хремля і іі виконавці досі у владі ?
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23.08.2022 09:52 Відповісти
Спробую пояснить: у України не було "зайвих" коштів, щоб профінансувать тоді розробку, виготовлення та випробування "Сапсану" А він нам був потрібен! Тому зробили "хід конем" - уклали угоду з саудитами на виготовлення цього комплексу, з обмеженням дальності стрільби на 280 км Умова - передача права власності на нього саудитам Результат: комплекс розроблений Наші спеціалісти отримали необхідний досвід розробки, а саудити - боєздатний комплекс
А тепер "плюшки": Байден домовився з саудитами про передачу їм американських рівноцінних комплексів ОТРК з умовою повернення нам "Сапсана" та документації Тепер ми маємо прямо зараз:
1 - готовий до використання дивізіон ОТРК "Сапсан" ("Грім-2")
2 - готову до серійного випуску для них базу
3 - порохову суміш для завантаження двигунів
4 - готову базу для виробництва ракет з дальністю польоту до 500 км (а може й далі)
А тепер - "вишенька на тортик" : найближча точка України від Москви - село Люте на Сумщині Відстань - 491 км Починайте "включать уяву" (саме тому кацапи і "дуркують", не визнаючи "проблем" з нашими ОТРК Адже вони летять на відстань "Іскандерів", але б"ють набагато точніше) І ЩО буде, коли посеред Красної площі "бахне" таке "порося"? Вони ж по собі міряють: "А если "хахлы" баегаловку зарядят атходами АЭС?"
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23.08.2022 12:32 Відповісти
А загальна кількість ракет які ми застосували по лаптерейху? Грім? Нептун? Вільха?
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22.08.2022 22:21 Відповісти
ми їх асфальтом закидали і ще тупими серіальчиками
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22.08.2022 22:27 Відповісти
що Вам може відповісти про ракети Володя? Його тема це асфальтоукоадчики, катки, грейдери, екскаватори, лопати, бітумовозки, самоскиди і банери з фотографіями про "Велике крадівництво" пана Зеленського, які стояли в кожному місті через кожні сто метрів.
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22.08.2022 22:34 Відповісти
А что оно ниправильно сказало? Вы, троллеботы, начали немного утомлять. Долго рассказывать, как я не любил клована, но вы помогаете.
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22.08.2022 22:22 Відповісти
"Головне не що сказало, а що приховало!"
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22.08.2022 22:27 Відповісти
оно должно было финансировать ракетную программу, а не свои бухгалтерские учёты кацапских ракет
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22.08.2022 22:28 Відповісти
Оно должно было Не Быть Президентом, БЛЕАТЬ. Достали, идите в задницу.
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22.08.2022 22:32 Відповісти
Да должно было. Успели бы сделать бы 10 ракет. Сильно помгло бы? А купить нереально было нам даже Стингеры продавать не хотели, даже зная что будет война. США и НАТО вцелом нас очень сильно подставли. Это непопулярная мысль, но увы правдивая. Даже НАТО все свои корабли с Черного Моря вывели за несколько дней до нападения кацапов, тем самым сказав путлеру Ю А Велком
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22.08.2022 22:32 Відповісти
Кому це Ви пане вішаєте? Яких це ми могли зробити 10 ракет, "Нептун"? Ні, спеціалоісти підрахували, що за три роки більше сотні. А скільки в Чорному і Азовському морях кацапських кораблів? Точно менше сотні. А ракет "Вільха М" могли робити набагато більше, але ми звільнили спеціалістів, програму заморозили, а на директора заводу порушили справу. Аналогічно було би з ракетою "Сампасн-Грім2", яка добиває до москви, до 500 км..., але ми навіть не розпочинали. Я вже не пишу за самі еффективні "Стугни" і "Корсари", які не тільки палять танки, а збивають і гелікоптери. А САУ "Богдана"? Де це все???
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22.08.2022 22:40 Відповісти
Спеціалісти? Де можна почитати тих спеціалістів?
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22.08.2022 22:42 Відповісти
на сьогодні в нас спеціалісти, роеальні і правильні тільки в ОПі - єлдак, подоляк,абдристович. Не забивайте собі голову іншими. Всі ці спеціалісти, та інші на телеканалі "1+1" переконували всіх, що САУ "Богдана" сирі і потрібно її повністю переробити.
Приведу приклад тільки по "Нептуну" https://mil.in.ua/uk/news/kb-luch-prystupylo-do-vyrobnytstva-drugogo-dyvizionu-neptun/ https://mil.in.ua/uk/news/kb-luch-prystupylo-do-vyrobnytstva-drugogo-dyvizionu-neptun/

https://defence-ua.com/news/stalo_vidomo_skilki_divizioniv_rk_360mts_neptun_u_2021_rotsi_sformujut_u_vms_zs_ukrajini-1549.html
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22.08.2022 23:00 Відповісти
Дивізіон «Нептуна» складається з шести пускових установок УСПУ-360 з 24 крилатими ракетами та такої ж кількості транспортно-зарядних та транспортних машин. Один підрозділ має 72 крилатих ракет.
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22.08.2022 23:05 Відповісти
Слышишь, Борменталь, ты когда идешь в магазин, покупаешь литру водки, выжираешь ее в одно рыло, а потом приходишь утром в тот же магазин и жалуешься, что у тебя голова болит. Это примерно то, что ты пишешь?
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22.08.2022 22:39 Відповісти
иди задницу подмой, а то предлагаешь тут всем свою грязную жопу
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22.08.2022 23:32 Відповісти
Нужно напоминать, что только рашетролли сразу сводят тему на задний привод?
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23.08.2022 00:01 Відповісти
"Кущ"! Щодо "задниці" - то це точно про тебе! Я тобі вже не раз натякав, що треба час від часу задницю мить і штани натягувать А ти все зі спущеними штаньми та з обісраною задницею по форуму бігаєш!
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23.08.2022 12:37 Відповісти
А толку з того, що він щось там сказав прочитавши з суфлера? Нічого, бо все саме важливе він приховав.
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22.08.2022 22:29 Відповісти
А в перші тижні вторгнення Обдристович мовив, що у кацапів біля тисячі ракет, і більше половини вони вже випустили. Тому скоро закінчяться. Хтось збрехав по некомпетентності.
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22.08.2022 22:25 Відповісти
Люська не є офіційна особа, просто не розумію людей, які отримують від нього інформацію в ЗМІ.
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22.08.2022 22:33 Відповісти
Это вообще проруснявый дегенерат, соратник дугина
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22.08.2022 22:37 Відповісти
Бить в ответ надо по тем городам Параши, где ущерб их быдлоскоту будет максимальным. Чем больше парашников сдохнет сейчас, тем меньше их останется на потом.
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22.08.2022 22:26 Відповісти
а есть статистика, сколько из этих 3500 ракет удалось сбить тем ПВО, которое Зеленский подготовил к войне с Россией? не Порошенко, который "крал" у россиян клистроны и ставил в наши противовоздушные комплексы, а теми что лично подготовило правительство Зеленского. думаю, что их число стремится к нулю....
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22.08.2022 22:29 Відповісти
ПВО только может сбить, если повезет, ПРО нам бы не продали, даже СТингеры продавть не хотели. Я понимаю, что нужно сейчас обосрать зеленского это очень модно нынче, но ваш коссент мимо. А ПВО кацапских самолетов и вертолетов очень много настреляли, респект нашим парням-пвошникам
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22.08.2022 22:36 Відповісти
Так з 2019 року припинили в Україні розробку і виробництво зброї для ЗСУ, а за кордоном взагалі нічого не купляли.
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22.08.2022 22:56 Відповісти
Если ты не в курсе, то куча аналоговнетного говна сбыло сбито именно ПВО. Оно не очень эффективно против баллистических ракет, но все же эта эффективность отлична от нуля. Сюрпрайз.
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22.08.2022 22:57 Відповісти
если оно такое неэффективное, тогда ответь, почему же тогда 70% всего ПВО в Украине стянуто под Киев, а например, в Харькове который обстреливают каждый день из Белгорода - нет ни шиша? баллистические ракеты такие как С-300, "Искандер", могут и должны сбиваться ПВО, это входит в их спектр возможностей и задач.
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22.08.2022 23:11 Відповісти
Хтось може подумати, що всі ракети збивали асфальтом, якщо глянути на залишки від доріг "великого крадівництва".
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22.08.2022 22:38 Відповісти
А как же это вот: "Главное прекратить стрелять, найти мир в глазах путина, остановиться посередине" ? А когда играл в КВН, просил путина забрать себя вместе с Украиной. Вот он тебя и услышал.
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22.08.2022 22:55 Відповісти
Na rojale lu4she polu4aetsj
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22.08.2022 22:59 Відповісти
Зелений статист.
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22.08.2022 23:08 Відповісти
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23.08.2022 02:29 Відповісти
Ще один ******** !
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23.08.2022 05:37 Відповісти
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
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23.08.2022 06:36 Відповісти
шкода шо ми асфальт так застосовувати не можемо
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23.08.2022 09:40 Відповісти
Встановлено, що число колаборантів, котрі були/є членами «Слуги Народу» й погодилися на співпрацю з російськими терористами на тимчасово окупованих територіях, становить понад 120 осіб.

Встановлено, що число колаборантів, котрі були/є членами «Европейської Солідарности» й погодилися на співпрацю з російськими терористами на тимчасово окупованих територіях, становить 0 осіб. Нуль осіб.

Число бійців ЗСУ, добровольців ТрО тощо, які були та залишаються членами партії «Европейська Солідарність», народними депутатами, екс-міністрами та чиновниками різного рівня - понад 2300. Число волонтерів від цієї ж політичної сили встановити неможливо.

Понад півмільярда (500 000 000 +) гривень Порошенка та дотичних до нього структур спрямовано на підтримку ЗСУ лише з 24 лютого поточного року. Питання: так хто служить українському народові? Реторичне питання, звісно. Відповідь очевидна.

N.U.S.S Nuss Pavel, ТГ
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23.08.2022 12:10 Відповісти
 
 