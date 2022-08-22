Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається до 3,5 тис, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 22 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці президента.
"Завершилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку в Харкові. Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів.
Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається до 3,5 тис. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати – настільки вони інтенсивні. І при цьому держава-терорист не припиняє гратися з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС.
Я вдячний усім нашим друзям у різних країнах світу, які просувають необхідність визнати об’єктивну реальність і юридично визначити Росію державою-терористом. Це рішення все одно з’явиться, і питання лише в тому, скільки ще життів Росія встигне забрати, поки удари у відповідь від міжнародної спільноти не стануть справді відчутними для тих, хто відповідальний за цей терор".
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А тепер "плюшки": Байден домовився з саудитами про передачу їм американських рівноцінних комплексів ОТРК з умовою повернення нам "Сапсана" та документації Тепер ми маємо прямо зараз:
1 - готовий до використання дивізіон ОТРК "Сапсан" ("Грім-2")
2 - готову до серійного випуску для них базу
3 - порохову суміш для завантаження двигунів
4 - готову базу для виробництва ракет з дальністю польоту до 500 км (а може й далі)
А тепер - "вишенька на тортик" : найближча точка України від Москви - село Люте на Сумщині Відстань - 491 км Починайте "включать уяву" (саме тому кацапи і "дуркують", не визнаючи "проблем" з нашими ОТРК Адже вони летять на відстань "Іскандерів", але б"ють набагато точніше) І ЩО буде, коли посеред Красної площі "бахне" таке "порося"? Вони ж по собі міряють: "А если "хахлы" баегаловку зарядят атходами АЭС?"
Приведу приклад тільки по "Нептуну" https://mil.in.ua/uk/news/kb-luch-prystupylo-do-vyrobnytstva-drugogo-dyvizionu-neptun/ https://mil.in.ua/uk/news/kb-luch-prystupylo-do-vyrobnytstva-drugogo-dyvizionu-neptun/
https://defence-ua.com/news/stalo_vidomo_skilki_divizioniv_rk_360mts_neptun_u_2021_rotsi_sformujut_u_vms_zs_ukrajini-1549.html
Встановлено, що число колаборантів, котрі були/є членами «Европейської Солідарности» й погодилися на співпрацю з російськими терористами на тимчасово окупованих територіях, становить 0 осіб. Нуль осіб.
Число бійців ЗСУ, добровольців ТрО тощо, які були та залишаються членами партії «Европейська Солідарність», народними депутатами, екс-міністрами та чиновниками різного рівня - понад 2300. Число волонтерів від цієї ж політичної сили встановити неможливо.
Понад півмільярда (500 000 000 +) гривень Порошенка та дотичних до нього структур спрямовано на підтримку ЗСУ лише з 24 лютого поточного року. Питання: так хто служить українському народові? Реторичне питання, звісно. Відповідь очевидна.
N.U.S.S Nuss Pavel, ТГ