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На Донецькому напрямку тривають важкі бої з окупантами, українським воїнам потрібні 5 дронів для коригування артилерії, - волонтер Толмачова. ВIДЕО

На фронт терміново потрібні DJI Mavic 3, які українські воїни використовують для спостереження за російськими окупантами і коригування артилерії, яка знищує загарбників.

Волонтер Юлія Толмачова, яка уже вісім років допомагає ЗСУ на фронті, наразі просить допомогти придбати 5 коптерів на Донецький напрямок, де тривають важкі бої з російськими окупантами, передає Цензор.НЕТ.

Дрони потрібні бійцям ССО, танкістам і аеророзвідці. Ціна одного коптера, більше 100 тис. грн.

На відео, яке ви бачити - бійці ССО, знищують російських окупантів з допомогою дронів.

Реквізити для допомоги:

PayPal
[email protected]

Монобанк
4441114467661102

Приватбанк
4149629351302674
Толмачова

Карта в євро
5168 7451 1774 0545
EUR

Tolmacheva Julija
10000 Ukraine
Zhytomyr
Khlibna Str

IBAN
UA503052990262056400929494993

Privatbank
1 D, Hrushevskoho Str
Kyiv 01001

Перекази Western Union
Tolmachova Yuliya

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Автор: 

допомога (8490) волонтери (1345) Толмачова Юлія (27) дрони (5018)


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Топ коментарі
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23.08.2022 11:04 Відповісти
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23.08.2022 11:05 Відповісти
+2
А там Федоров хвалився, що армія дронів вже працює, як же так? а, Федоров?
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23.08.2022 10:56 Відповісти
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А там Федоров хвалився, що армія дронів вже працює, як же так? а, Федоров?
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23.08.2022 10:56 Відповісти
а супутник Притули?
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23.08.2022 11:00 Відповісти
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23.08.2022 11:04 Відповісти
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23.08.2022 11:05 Відповісти
Юля чекни ДМ на фэйсе есть пропозиция по маверикам с 50% скидкой
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23.08.2022 11:08 Відповісти
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23.08.2022 11:50 Відповісти
А де ж пропіарена зеблунами армія дронів? Що , дерьмак сидить і кожний перевіряє, чи як вкрадені гроші з привату десь на Кіпрі?
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23.08.2022 11:53 Відповісти
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23.08.2022 11:55 Відповісти
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23.08.2022 12:41 Відповісти
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23.08.2022 14:15 Відповісти
 
 