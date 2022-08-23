На Донецькому напрямку тривають важкі бої з окупантами, українським воїнам потрібні 5 дронів для коригування артилерії, - волонтер Толмачова. ВIДЕО

На фронт терміново потрібні DJI Mavic 3, які українські воїни використовують для спостереження за російськими окупантами і коригування артилерії, яка знищує загарбників.

Волонтер Юлія Толмачова, яка уже вісім років допомагає ЗСУ на фронті, наразі просить допомогти придбати 5 коптерів на Донецький напрямок, де тривають важкі бої з російськими окупантами, передає Цензор.НЕТ.

Дрони потрібні бійцям ССО, танкістам і аеророзвідці. Ціна одного коптера, більше 100 тис. грн.

На відео, яке ви бачити - бійці ССО, знищують російських окупантів з допомогою дронів.

Реквізити для допомоги:

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