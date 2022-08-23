Дружина окупанта до сліз налякалась листівки "Пособник преступника" на своєму Z-автомобілі: "Вань, приезжай скорей с Украины. Мне страшно". ВIДЕО

Дружина окупанта до сліз налякалась листівки "Пособник преступника", яку невідомі залишили на вітровому склі її автомобіля із Z-свастикою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому в соцмережах, жінка схлипуючи бере до рук листівку і закликає свого чоловіка-окупанта якомога швидше повертатися додому.

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