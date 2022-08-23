Дружина окупанта до сліз налякалась листівки "Пособник преступника" на своєму Z-автомобілі: "Вань, приезжай скорей с Украины. Мне страшно". ВIДЕО
Дружина окупанта до сліз налякалась листівки "Пособник преступника", яку невідомі залишили на вітровому склі її автомобіля із Z-свастикою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому в соцмережах, жінка схлипуючи бере до рук листівку і закликає свого чоловіка-окупанта якомога швидше повертатися додому.
Топ коментарі
+65 Bohdanov Dmytro
показати весь коментар23.08.2022 11:12 Відповісти Посилання
+38 wittmann1980
показати весь коментар23.08.2022 11:16 Відповісти Посилання
+31 iMedvedeff
показати весь коментар23.08.2022 11:19 Відповісти Посилання
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Слава Україні!
Ніт, він вкаже напрямок, помахає лапкою і побажає "нехай щастить, няв". А потім повернеться на своє місце, щоб вкотре повторити процес 😼
Нє жона ти мне болєє, не жона 😀
Какого то листочка бумаги испугалась.
Это тебя ********** ещё не бомбили и не обстреливали и не убивали и не делали калекой и не раскуячивали в хлам твой дом и ты не бомжевала хз где и ещё докуя чего
" замечательного" шо принёс твой муженёк в Украину.
Мне за кредит не па плечу...!
А к унитазу ёршик-палочка..
Я Вань такие жа хачу...
А мультиварка, правд, Вань
Ты мне такую жа сваргань
Вот с Украины и достань,
Ну правд, Вань!!
Ви дуже короткозорі або не українці:
АКСІОМА:
чим меньше їх до нас попре/здрисне
тим більше наших хлопців повернуться додому на своїх ногах.
А якщо такий нереалізований запал мужності - валіть в Піски.
Выходит Ваня и Украину освободит от своего присутствия, и рашку! Дважды освободитель! 👍👍
Кацапобаби в реальному житті: нєт слов і соплі через листівку